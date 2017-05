“Siete días de Grilla”

El Gobierno del Estado está terminando con casi noventa años de opacidad y sospechosismo en el manejo de recursos para medios de comunicación al precisar qué ha de publicarse y cómo y cuándo habrá de pagarse.

Esta semana, la administración estatal sorprendió a los medios de comunicación citadinos al comunicarles el proyecto que pretende pluralizar la compra y pago de publicidad y gacetillas informativas.

El propósito -dijo Verónica Terrones, la vocera estatal- es transparentar de manera total las relaciones entre la administración y los medios de comunicación. Acabar con la opacidad o sospechosista relación que siempre tuvo el gobierno con la mayoría de los medios.

Ahora, se difundirá lo que pida el gobierno, y se pagará de acuerdo a las tarifas de cada medio, y lo que se ordene y se pague quedará en internet a la disposición de todo mundo, para cualquier tipo de consulta o aclaración.

No habrá manejos en lo oscurito ni cantidades a discreción como se hizo en el pasado. Y si esa es la determinación, no habrá excepciones por más presiones que ejerza algún medio.

Esto es, que por lo pronto en este gobierno no habrá virrey en prensa, y tampoco habrá furgones de billetes para tranquilizar a columnistas locales o nacionales, quizá de ahí las últimas columnas ácidas contra Aispuro y Durango.

——————————

¿Existe relación entre los sospechosos mensajes de Telcel y los comentarios recientes de algunos columnistas en la Ciudad de México? Claro que existe, y por si fuera poco tiene ligas con cierto sospechosista.

Apareció en la semana un segundo mensaje de Telcel vía whats app falso a nombre del Gobierno del Estado en el que anunció créditos blandos y exageradamente baratos para los fregados.

El mensaje casi ofrecía dinero regalado para que todo mundo repare o mejore sus viviendas. Obvio, el mensaje armó una revolución entre los fregados y fregadas de Durango que ya se organizaban para ir en caravana a pedir al gobierno tales créditos.

Por suerte, pronto la administración estatal negó la autenticidad del mensaje y pidió no hacer caso.

Luego, o al mismo tiempo en los diarios de la capital, están apareciendo columnas completas golpeando al gobernador Aispuro. Lo acusan de priista, no de ratero, y como no hay otra opción para golpearlo, dan a entender que su más grande error es haber sido tricolor y que por más que quisiera nunca se quitará ese sello en la espalda.

——————————

Es natural la resistencia de algunos grupos al interior de la Universidad Juárez, quién va a estar dispuesto a desprenderse de tanta canonjía, pero está pactada, y firmada, la reinstalación de la autonomía.

Óscar Erasmo Návar y la mayoría de sus colaboradores, y no pocas de sus designaciones, tendrán que dejar la casa de estudios, dado que su nombramiento es apócrifo.

Un día se visualizó la posibilidad de revisar título por título, documento por documento, para saber cuántos de los egresados cumplieron a cabalidad como para merecer el diploma, y en un momento dado cancelarlos, sería una exageración traer a “profesionistas” a terminar con su plan de estudios luego de 6 o más años de haber egresado.

Está plenamente confirmado que tanto la elección de Návar García, como de muchos de los directores, está viciada de origen. Se eligieron también de manera apócrifa, igualmente debían dejar el cargo.

Sin embargo, ahora lo principial es poner orden en la cabeza, en rectoría, y será la remoción principal para reinstalar la autonomía, el autogobierno en la máxima casa de estudios. Luego se revisará todo para ver qué más hay que ordenar.

——————————

Ojalá que el secretario de Salud en el estado, el doctor César Franco Mariscal, tuviese alguna autoridad sobre los hospitales del IMSS y del ISSSTE para que corrijan el cúmulo de deficiencias que les caracteriza.

Los dos nosocomios oficiales siguen brindando atención médica a nivel basura, para decirlo pronto y claro. Muchos enfermos, en ambas unidades, mueren o por negligencia o por contaminación de sus istalaciones.

Los dos hospitales, el del IMSS y el del ISSSTE, debieron cerrar hace quince o veinte años, pero milagrosamente ahí siguen.

Ambos tienen parecidas condiciones de antigüedad y de abandono, y se advierte en los fétidos olores que todo lo envuelven, particularmente en el del IMSS tras las inundaciones de septiembre pasado.

Además, en ambos puestos médicos el mevalemadrismo del personal cada vez es más dueño de la situación. Mandan los camilleros, los ayudantes y uno que otro empleado, la mayoría respaldados por los corruptos sindicatos, y siempre, para proteger a los trabajadores, antes que a los derechohabientes.

Lo malo es que Franco Mariscal no tiene ninguna autoridad y, en realidad, no puede hacer nada. O sea, ¡de todos modos estamos jodidos…!!!

——————————

La afición beisbolera de Durango no es tan pendeja como para admitir la mala racha de Los Generales, pero el caso es inédito, los acepta porque saben que las derrotas no son para siempre. Vendrán los triunfos, y pronto…

Además, la afición agradece a Virgilio Ruiz y sus Generales haber traído de regreso a la Liga Mexicana de Beisbol, la mejor del ramo a nivel nacional, y eso tampoco es poca cosa.

Casi cuarenta años la afición beisbolera y conocedora de Durango estuvo esperando el “milagro” de volver a presenciar las acciones riñonudas que caracterizan al beisbol, y eso también es de agradecerse.

Los aficionados generales, sobre todo los que conocen de beisbol, saben que las cuatro derrotas seguidas en casa, más las tres de visita en el Palacio Sultán de Monterrey, no reflejan el verdadero potencial del conjunto local, que pronto terminará acomodándose a su estadio y antes de lo que se espera empezarán a desgranarse las victorias.

Estuvimos en el partido inaugural y vimos la potencia del conjunto duranguense. Inicialmente el equipo Acereros empezó a dibujarle una paliza al conjunto Generales. Llegó a estar 10-2, y aquello pintaba para una aplastada, cuando el conjunto anfitrión, herido en su amor propio, empezó a carburar poco a poquito hasta dejar los cartones 10-9. Se perdió por una carrera, sí, pero se pudo ganar, dado que se dejaron tres hombres en los senderos cuando vino el último out.

Aquella noche vimos el verdadero potencial del conjunto local, y con eso nos quedamos, además de los sonados triunfos que ha alcanzado de visita.

——————————

No podemos hablar lo mismo del equipo Aguilas Doradas, la quinteta que también trajo de regreso el basquetbol profesional a Durango. Se tiró a la hamaca y ha ido dando tumbos por todos lados sumando derrota tras derrota.

El conjunto local cayó en un “bache” negativo del que no ha podido salir, y del que no saldrá, puesto que además de las derrotas, pronto aparecieron los problemas entre los de pantalón largo, y esos, parece que no tienen solución.

No está claro dónde se originan las dificultades del equipo, pero parece ser la mayoría de carácter económico, de modo que, como traen a los jugadores a “pan y agua”, los jugadores no tienen muchas ganas de pelear.

Es más, si fuera preciso, hoy mismo terminarían la temporada para regresar todos a casa.

Es que -sostienen- el equipo integrado por una mayoría de jugadores nacionales y extranjeros de talla profesional han sido tratados como principiantes, ya no como amateurs, sino como principiantes, y eso calienta a cualquiera.

Supuestamente tienen sueldos fijos, primas y demás estímulos pactados, pero hasta el momento su promotor el alcalde José Ramón Enríquez los ha dejado colgados de la brocha, cumpliendo solo algunas cosas. Por eso, si fuera posible, hoy mismo daban por terminada la temporada.

Sin embargo, los jugadores saben que aun cuando no les cumplan en salarios y premios, tienen que seguir jugando para no exponerse a un castigo que los dejara fuera de las canchas por un tiempo, por eso no se van.

——————————

No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero Apolonio Betancourt se mantiene en la magistratura a pesar de que él mismo propuso retirarse por medio de licencias hasta terminar con el cargo.

Quién sabe qué pasará por la cabeza del señor magistrado, pero está faltando a su compromiso y con ello se expone, nuevamente, a que le falten el respeto, a que saquen los detallitos que le han encontrado en la presidencia del Poder Judicial.

El acuerdo original de Apolonio era retirarse del Poder Judicial y pedir las licencias que fueran necesarias para no regresar al cargo, pero… como Óscar Erasmo, se está echando para atrás y amenaza quedarse.

——————————

La Unión Ganadera Estatal del Sector Social fue creada hace muchos años por el diputado Óscar García Barrón, pero más de un gobernador intentaron arrebatársela, y aunque le hicieron la lucha de mil maneras, le pelaron los dientes.

¿Y a qué viene el cuento? Pues nada, que la organización se reporta vivita, coleando y dispuesta para lo que venga en la Asamblea Anual 2017 que se celebrará el martes próximo en esta capital.

La organización del Sector Social agrupa a la mayoría de los ganaderos que por su tamaño o su número de cabezas de ganado no encajan en otras organizaciones, o ganaderos en más baja escala, por eso son muchos miles de integrantes y cada vez son más.

Total, la asamblea anual será en el Salón Azteca del bulevar Francisco Villa el martes venidero a las 10:30 horas, para que no me fallen. Yo, mejor dicho, el que escribe, sí piensa asistir.

——————————

La política del dejar hacer, dejar pasar, del gobernador José Aispuro, quedó por de más confirmada en la designación de Isaías Berumen como delegado de SEDESOL en Durango.

Berumen asumió la dependencia el jueves pasado no obstante ser un cuadro distinguido del Partido Revolucionario Institucional y que la administración viene de su archirrecontra adversario Partido Acción Nacional.

Está cumpliendo el mandatario su oferta de campaña, de no meter su cuchara donde no le competa, o por lo menos no vetó a Berumen por no pertenecer al PAN, como tampoco ha metido su cuchara en elecciones de organizaciones, cámaras o sindicatos.

Mucha gente, fiel a la añeja costumbre, siempre pregunta: “¿Cuál es la línea del señor gobernador…?”, y la respuesta es: “La línea es que no hay línea…”.

Las elecciones en organizaciones, cámaras o sindicatos están garantizadas por la libertad de sus componentes para elegir precisamente al mejor, y no al que diga Fulano o Sutano.

Ese es el plus de los nuevos tiempos, que ahora sí pueden ganar los mejores, y no los que traigan más influencias.

——————————

Si hoy fueran las elecciones en el Estado de México ganaría y de calle la candidata de Morena, Delfina Gómez Alvarez, seguida por Alfredo del Mazo y en tercer lugar por Josefina Vázquez Mota.

Si las encuestas del PRI la consideran a un punto o medio punto de Del Mazo, la realidad ha de ser otra. La verdadera puntera ha de ser Delfina con unos 10 puntos de ventaja.

La compra de votos por el PRI a lo bestia en el Estado de México no la para nadie, y lo que es peor, que cada vez es más descarada. El tri ve en el reparto de cochupos la mejor vía para hacerse del triunfo, aunque las expectativas no cambian, siguen siendo adversas.

——————————

Una mentira, aunque se cuente por millones de veces, seguirá siendo mentira. Es el caso de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez, puesto que por más circo que le hayan organizado, aquello no divertirá.

Tan malo el pinto como el colorado, dijeron en el rancho, y en qué cabeza cabe pensar que de pronto se agigantaron para brindarnos una pelea memorable. La calidad no se compra ni se inventa.

Es mucho lo que se ha invertido en publicidad, ni cómo negarlo, a grado tal que muchos ya están embebecidos y adormecidos creyendo que sí, que brindarán una pelea histórica.

——————————

Mañana hay rodeo en el lienzo charro de las instalaciones de la feria a beneficio de los bomberos de Protección Civil del Municipio y por ese solo hecho hay que asistir.

Lo que se recaude será destinado a la adquisicion de más equipo de los “traga-humo”, por tato hay que hacer borlote y de ser preciso invitar a más gente para que se junte una buena lana.

Es bien noble la causa, por eso extendemos la invitación para que a partir de las cuatro de la tarde nos concentremos en el lienzo charro que estuvo a punto de ser demolido por los supuestos nuevos dueños del predio, pero que ahí sigue para la promoción de la charrería y del rodeo, como es el caso.