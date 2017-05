“Siete días de Grilla”

La reaparición sorpresiva de Esteban Villegas en el escenario advierte que, como decía Armando del Castillo: Cuando no se reparte bien el botín, hay motín.

Exhibe Esteban a Manuel Herrera, dizque por haber dejado deudas millonarias, pero… según nos contó la prima de un amigo, el propio Villegas quedó a deber más de la mitad de sus compromisos con los medios, ¿cómo hablar así?

Siempre, para abrir la boca, hay que revirar a ver cómo anda la cola, y si está muy larga, o muy sucia, mejor ni opinar. Aun así Villegas puso como lazo de cochino a su también malogrado compañero de fórmula, señal de que no salió bien el reparto.

Las candidaturas tanto de Esteban como de Meño siempre tuvieron billetes, nada más el amor y el dinero no se pueden ocultar. Por momentos en abundancia, pero ni así alcanzaron a cubrir sus compromisos, algo no embona en el “gasto”.

La cosa es que desde antes, durante y después de las campañas se rumoraba a grito abierto que quienes tuvieron alguna autoridad en los comités pasaron a convertirse en millonarios, según la revista Forbes, y hasta ahora, nunca nadie ha hecho algo por negarlo.

—————————————

Aprobó el Congreso del Estado el Sistema Estatal Anticorrupción, pero… lo dejó en manos de los mismos políticos, procurando que sean ellos mismos los que se investiguen.

Los diputados decidieron en el nuevo sistema que la nominación de los encargados de perseguir a los ladrones sean el gobernador y la misma legislatura del estado.

Malo, puesto que tanto el gobernador como los diputados provienen de algún partido político y bajo esa premisa, la designación estará viciada de origen. Serán los mismos políticos los que investiguen a los políticos sospechosos.

No dudamos de las buenas intenciones del gobernador, Aispuro en este caso, y del Congreso por escoger a alguien creíble, confiable y limpio para desempeñar la difícil tarea, pero… cualquier designación será insuficiente mientras el o los elegidos tengan alguna gratitud para con los que los escogieron.

La selección del persecutor de los rateros debía salir de la sociedad en general, del conjunto de los duranguenses, y no nada más de la voluntad del gobernador o de sus amigos diputados.

Un Zar Anticorrupción a modo, o ligado a intereses políticos, llegará al cargo sin “dientes” para actuar cuando detecte una irregularidad, y eso, frenará cualquier persecución de los rateros.

Exactamente lo que le pasa ahora al Gobierno Federal, que ha colocado en el área a amigos del presidente Enrique Peña Nieto que, obviamente agradecidos, jamás van a ir contra su propio jefe.

—————————————

Mientras, en la Ciudad de México eligieron ayer a Javier Acuña Llamas como nuevo presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, quien todavía no asumía cuando ya estaba cuestionado.

Lo acusan de tener nexos con el Partido Acción Nacional, o de menos lo identifican con esa instancia, de modo que… llega al cargo con una pesada losa de dudas entre millones de mexicanos.

Es que el INAI pudiera ser una instancia coadyuvante en la transparentización de las actividades públicas de México, pero… igual que las dependencias anticorrupción, sus titulares llevan el freno de mano puesto, no pueden hacer mucho, o más bien, no hacen nada.

Ojalá que en el caso de Acuña Llamas nos equivoquemos, que sea inadecuada nuestra referencia, pero… repetimos, los que saben lo ligan con el PAN, y si es cierto, ya estuvo malo.

—————————————

Arrancó el gobernador José Aispuro los trabajos de reconstrucción y rectificación de la Presa del Hielo, causante de la desgracia de septiembre pasado que por poco y acaba con una familia.

Las obras debieron iniciarse inmediatamente que ocurrió la tragedia. Han pasado ocho meses de aquella infeliz noche, y estamos cerca de la temporada de lluvias, ojalá que sirva lo que está por hacerse.

El mandatario anunció una inversión cercana a los cuatro millones de pesos, que no son muchos para tan grande problema, pero ojalá que se apliquen y no que se platiquen, porque está próxima la temporada de lluvias y no queremos volver a estar con el Jesús en la boca.

Recordar a los técnicos que conforman el proyecto reconstructor y o rectificador, que la noche del 29 de septiembre pasado no se reventó la presa, como mucho se dijo, sino que las grandes avenidas de agua fueron producto de la inusual tormenta de aquella tarde. Fue mucho lo que llovió aquellas horas, y el agua nada más buscó su camino, y lo encontró, pero también halló casas y más casas, y se las llevó en parte, pero todo fue producto de las grandes avenidas de agua y eso es lo que debe preocuparles, canalizar adecuadamente esas avenidas.

—————————————

El gobernador José Aispuro demostró ser un hombre bien intencionado durante el inicio de obras de reconstrucción de la Presa del Hielo. Invitó al alcalde José Ramón Enríquez para callar a quienes hablaban de su alejamiento.

Los desencuentros entre Aispuro y Joserra han aparecido con inusitada frecuencia en lo que va de sus administraciones, mucho causado por la irreverencia del alcalde que, luego él mismo se siente la última cerveza en el estadio.

Tiene la razón en todo, su palabra es lo último en cualquier discusión y su voluntad está por encima de tanto naco e indio apestoso (dicho con el debido respeto para nuestras etnias).

No se ha sabido mucho de la presencia de Joserramón en el evento de marras, pero lo más seguro es que no le haya gustado nada del proyecto y se haya pitorreado de quienes lo invitaron, incluyendo al gobernador, pues esa es su costumbre.

—————————————

Isaías Berumen no tiene fama de ratero, pero es priista, y bajo el sello tricolor tendría impedimentos morales para dirigir la oficina más importante del Gobierno Federal en Durango, obvio que preferirá a la gente de su partido.

Sea Ismael o quien haya sido el que le ayudó para alcanzar la delegación, de perdido debió guardar las apariencias, pues cómo que dejar la SEDESOL en manos de un tricolor.

Hay mucha gente honesta que no necesariamente milita en los partidos políticos y, en dado caso, de ahí debió echarse mano para la designación, y no que se dio motivos a la gente para hablar y suponer muchas cosas.

Ahora bien, ya se suplió al ladrón Javier Hernández, pero… y las raterías que le demostraron a ese hombre qué. ¿Todo olvidado?

—————————————

Ismael Hernández Deras no está muerto, si alguien pensó que estaba acabado desde aquel 22 de febrero, cometió una gran equivocación, por el contrario, está de regreso.

La nominación de Isaías Berumen como delegado de la SEDESOL en Durango es la más clara demostración de que ni está muerto ni andaba de parranda, que ha arrancado su refundación.

El desayuno de su esposa Gaby con cientos de damas con motivo del Día de la Madre es otro de los episodios políticos que advierten de su presencia, aunque esté ausente.

Esto es, que también se equivocan quienes crean que podrán disponer del CDE del PRI sin considerarlo. Es, sigue siendo, un cuadro tricolor importante que no es correcto dejar a un lado.

—————————————

Aficionados tanto al beisbol como al basquetbol estaban ya con el grito en el cielo por las muchas derrotas con que se estaban reportando Aguilas Doradas y Generales.

Ambos equipos profesionales cayeron en un bache eterno del que parecía no podrían salir nunca. Generales llegó a 14 reveses en fila, los mismos que reportó el equipo Águilas Doradas.

Sin embargo, uno y otro conjunto parecieron ponerse de acuerdo y volvieron al triunfo la noche del jueves. Y ayer viernes Generales volvió a morder el polvo al ser apaleados por Sultanes dentro de algo que ya cala.

Ojalá que en lo sucesivo tengamos que narrar solo victorias, que ya las merecen los aficionados locales, aunque… esto no es de buenas intenciones, se requiere de buenos partidos de uno y otro equipo, y de sublimarse por momentos, dado que por la premura de su llegada a Durango, tanto Águilas como Generales han batallado lo indecible para acomodarse. Lo malo es que, mientras les cae el veinte, los demás ya se les fueron arriba.

—————————————

No es malo que el alcalde José Ramón Enríquez haya conseguido la instalación pronta en Durango de un Parque Industrial Asia-México, puesto que traerá miles o millones de empleos, pero… ¿justifica el abandono de la alcaldía?

El jefe de la comuna capitalina hará posible lo que tanto lucharon por aterrizar los últimos diez gobernadores de Durango, que fueron una y otra vez a China y nunca consiguieron lo que José Ramón.

El Parque Industrial -dice el alcalde- instalará en Durango grandes fábricas, una termoeléctrica, una fábrica de piezas automotrices y muchas otras factorías que de un plumazo borrarán con el grave problema del desempleo en nuestra capital.

Es que, al tiempo que informa Enríquez de sus logros en China, sus colaboradores no se la acaban con el creciente problema de la inseguridad en la capital, del que ya dieron cuenta los vecinos de Villas del Guadiana. Avisaron por diversas vías que al siguiente ladrón que agarren robando lo van a linchar.

El robo a casas habitación en ese y otros sectores de la ciudad está desbordado, y ha obligado a los vecinos a organizarse para defenderse.

O sea que, el precio de la industrialización de Durango lo estamos pagando ya los habitantes con la epidemia de robos no nada más en casas, sino en fábricas, en asaltos a mano armada, etc., etc.

Nos hubiera gustado que el edil hubiese informado de sus planes de industrializar a Durango, al tiempo que detallara algún buen proyecto para componer el rateriaje.

—————————————

La subdirección de vialidad asegura que diez de los últimos accidentes registrados en esta capital sucedieron por alguien ir hablando por teléfono celular.

Uno de ellos, en que resultó perjudicada una jovencita, sucedió cuando de manera por demás inadmisible se atravesó al paso de un autobús sobre el bulevar Felipe Pescador.

Está científicamente comprobado que el ser humano, hombre o mujer, está impedido para hacer dos cosas al mismo tiempo, particularmente hablar por teléfono y conducir un automóvil.

Ah, pero hay quienes se creen la excepción de la regla, que efectivamente son bien inteligentes y que pueden hacer las dos cosas, de ahí el elevado registro de accidentes por esa razón, por ir hablando por teléfono.

Y no es gratuito que en el mundo, no nada más en Durango, los accidentes de auto con resultados mortales tengan que ver con el ir hablando por teléfono. Ya superó ese índice a los accidentes causados por el alcohol.

El colmo resulta entender que en centros comerciales, parques, playas, centros de diversión y otros, la gente va hablando y caminando hacia el matadero. Hay videos que respaldan nuestro dicho.

Y lo inconcebible, que sucede por lo enajenado que está uno al hablar por celular, que caminando, en bicicleta o motocicleta, la persona, hombre o mujer se entrega a la misma muerte, como el caso ocurrido aquí frente a Paseo Durango. Esa jovencita nunca se percató del peligro en que estaba al atravesarse al autobús.

Lo más triste del caso es que la maldita costumbre de hablar al manejar, ir en bici o caminar no parece inmutar a nadie. Todo mundo hablando por celular aunque le cueste la vida.

—————————————

La Unidad Estatal de Protección Civil ha informado una y otra vez que todos los espejos de agua, ríos, canales, lagunas, charcos y demás, son peligrosos para nadar, que no debe uno refrescarse en ellos porque se expone la vida.

Los llamados han sido frecuentes del titular del área, Carlos México Gamero, pero siguen apareciendo los ahogados por todas partes, en lo que se advierte la claridad de que nadie toma a pecho la advertencia del peligro.

Las familias salen a “día de campo” y, no pocas veces, al calor de la mexicana alegría o de otras bebidas, cuando menos acuerdan uno de los “valientes” ya se echó un clavado que de pronto cayó a graciosada de todos, aunque… hay casos en los que el “clavadista” cae en una piedra o en las partes bajas termina atorado en una rama.

La Unidad Estatal de Proteción Civil tiene comprobados los riesgos existentes en tales “espejos” de agua. Hay que hacerle caso y olvidarse de ir a darse un “chapuzón”, puesto que no pocas veces ahí se va la vida.

—————————————

Está en marcha un plan para restituir la autonomía a la Universidad Juárez del Estado de Durango en el breve plazo. Quizá antes de que termine la segunda mitad del año.

El proyecto considera diversos cambios en los mandos universitarios, ya en proceso, que culminarán con el relevo del rector por medio de una elección en la que no podrán participar catedráticos de reciente ingreso y sin examen de oposición, lo mismo la totalidad de los funcionarios designados por el rector y el mismo Óscar Erasmo Návar.

La elección se hará en la UJED en el momento en que haya condiciones de igualdad y de legalidad como para creer que gane quien tenga una mayoría auténtica y no quien haya recibido la autorización de algún poderoso, como se estiló en la casa de estudios en los últimos años.

—————————————

Los mejores equipos en las finales del futbol mexicano son Tijuana, Tigres, Monterrey y Toluca. Excepto Xolos, los demás ganaron y convencieron, pero… a pesar de las goleadas no todo está decidido.

Tanto Monterrey como Santos pudiesen darle la vuelta al marcador, si salen inspirados como suelen salir a vender cara la derrota. Chivas la tiene cuesta arriba, pues es de los más carentes de gol y pudiesen tragar camote ante Atlas, ante el que ya mordió el polvo.

Monterrey va al volcán a tratar de darle la voltereta al tanteador de 4-1, pero ante Tigres y en su casa será cosa complicada, que no imposible.

Xolos la tiene facil para remontar el golecito que le hizo Morelia, aunque Monarcas pudiese salir igualmente inspirado y conservarlo para pasar a la semifinal.

Conjeturas calenturientas las que hemos platicado. El futbol es uno de los deportes más impredecibles, por tanto no crean lo que les hemos platicado, más bien váyanle a su corazonada para no decepcionarse.