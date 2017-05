“Siete días de Grilla”

La Universidad Juárez regresa al centro de la escena al trascender que Oscar Erasmo Navar García se niega por segunda vez a respetar los acuerdos de irse en el corto plazo, no obstante su palabra y su firma plasmada en el acuerdo.

Los dimes y diretes están desbordados, unos a que no se va. Otros le exigen incluso que no se vaya, y no pocos que se tiene que ir de acuerdo a lo pactado.

El gobernador José Aispuro habló de la materia y aseguró que no meterá las manos al conflicto, que serán los universitarios quienes decidan el rumbo de la casa de estudios.

Y es correcto que no las meta. Eso debieron haber hecho los otros ex gobernadores.

Los universitarios son adultos, muchos muy bien preparados como para suponer que estén en condiciones de resolver este y otros conflictos al interior de la institución educativa.

Hay muchos intereses en torno al problema, varios mucho muy insanos, que quisieran ver sangre, que piden a gritos echarle una chispa a esa hoguera para que se incendie todo, el peor escenario que de ninguna manera nos gustaría narrar.

Nosotros, como el gobernador y como muchos universitarios bien nacidos, de buen corazón y de buenas costumbres, quisiéramos ver siempre a la Universidad Juárez del Estado de Durango activa, de pie, trotando o corriendo pero buscando siempre mejores condiciones de desarrollo. Eso quisiéramos.

—————————————–

Mañana el gobernador José Aispuro anunciará con bombo y platillo y muchos detalles la Feria Nacional de Durango 2017 que, al parecer, será la primera que deje ganancias luego de puras pérdidas.

Sucederá durante especial velada a celebrarse en la Plaza IV Centenario que tendrá como corolario la presentación del grupazo mexicano con aceptacion en todo el continente, Camila.

“Durango tendrá la feria que se merece, la que tanto ha esperado, y así será desde el principio por eso en esta ocasión la presentación será ante el público, pues la feria es de todos y el invitado especial será cada una de las personas que quieran disfrutar de cada uno de los shows pensados para ellas”, reza la invitación hecha por el presidente del comité Julio Muciño Pereda.

La feria 2017 será para los habitantes del municipio de la capital, pero también para los duranguenses y los no duranguenses que quieran sumarse a los festejos de la ciudad de Durango.

La velada –decíamos- iniciará a las 20:30 horas y terminará hasta que el cuerpo aguante, o hasta que aguanten los músicos de Camila, que seguramente será en las primeras horas del lunes 22 de mayo.

—————————————–

La barbarie contra los medios de comunicación en México llegó a su climax el pasado lunes cuando a plena luz del día, medio día, y en concurridas calles de Culiacán masacraron al periodista Javier Valdez.

Era Javier quizá el único periodista mexicano que investigaba el tenebroso mundo de las drogas, y por ello llegó a identificar los oscuros túneles del sangriento negocio, y no se lo guardó, lo divulgó y molestó no sabemos a quién.

Le tiraron 15 balazos y le atinaron 12. Fue una operación quirúrgica, infalible.

Así, el estado o el narco, no sabemos quién, o ambos, acabaron quizá con el periodista más incómodo que tenía este país.

Han pasado cinco días de aquella barbaridad y las autoridades no tienen la menor idea de quién o quiénes lo acabaron, no obstante que gobierno y narcotráfico invariablemente han ido de la mano en los negocios.

Intentó alguien decir que más bien iban a robarle el carro al periodista, que se resistió y que por eso terminaron masacrándolo de la manera tan tuin como hicieron. Los ladrones de autos no son tan crueles como para tanto. Si no pueden “trabajar” cancelan el proyecto y asunto terminado.

Valdez Solorzano intentaba encontrar la verdad, la buscaba con afanosa insistencia y, la halló por momentos. Encontró lo que buscaba y lo escribió, puesto que cumplió con sus lectores y con sus medios, pero a qué costo?

—————————————–

Ha sido una semana de hipocrecía en la que todo mundo hubiera querido hacer algo para evitar la muerte de Javier Valdez. Hasta el gobierno lo lamenta, cuando suele ser el principal persecutor de los medios incómodos.

Los tratadistas aseguran que el 95 por ciento de los agravios a los medios y a los periodistas viene del gobierno, y que cuando no es el gobierno, es la delincuencia haciendole el trabajo sucio al gobierno.

El presidente Peña Nieto canceló su visita a Durango el miércoles pasado para hacer una reunión urgente con los gobernadores en la que se discutiría el problema. El caso es que en esa misma reunión, uno o varios periodistas presentes pidieron a gritos “Justicia…no más mentiras…”.

Y de inmediato los guaruras presidenciales se dirigieron a los gritones, les tomaron fotografías y pronto los identificaron. A ver si no les sucede un accidente de esos como el que le pasó a Javier Valdez, de modo que…no entiende uno los lloriqueos oficiales. O más bien, no cree uno en sus lamentos, si son los principales verdugos.

La fiscalía para perseguir los delitos contra los periodistas qué. Hace cincuenta o sesenta años que vienen creando fiscalías para castigar a quienes agredan a los medios y…? Como dijo Don Justo Verdad.

Quirino Ordaz Copel, gobernador de Sinaloa, también lamenta la muerte de Javier Valdez, y asegura que no escatimará en gastos para proteger a los periodistas, aunque…nadie le cree a sus promesas. Es mejor esperar a ver sus promesas en los hechos.

—————————————–

Los “guardaditos” que asegura Grupo Reforma le encontraron a Humberto Moreira en Mónaco e Islas Caimán, sin temor a equivocarnos, pueden convertirse en el último clavo del ataud tricolor.

Hasta antes, el PRI estaba en riesgo de perder no nada más el Estado de México y Coahuila, sino también Nayarit, pues la especie tomó vuelos inusitados en redes sociales, y ahí no lo para nadie.

Humberto trata de defenderse, asegura que “No conoce Mónaco…”, y que por eso demandó a Reforma pero no termina de convencer a la fanaticada, puesto que nadie le está acusando de conocer Mónaco, sino de tener depositados más de 60 millones de dólares en esos bien conocidos paraísos fiscales.

La millonada que le hallan al “alfeñique de 44 kilos” está a nombre tanto de su esposa como de su cuñada, y, para no darle muchas vueltas, son parte de aquellos 35 mil millones de pesos que dejó en deuda a Coahuila al terminar su gestión.

Y para acabarla de completar, trasciende que el PRI y sus sanguijuelas en el Congreso de la Unión blindaron a Moreira para no ser investigado en sus raterías.

Ocurrió todo en el peor momento, a prácticamente dos semanas de las elecciones. Muchos creen que el tricolor está derrotado en los tres estados, pero si algo llegara a rescatar, pudiese ser en Nayarit, aunque allá, suficiente tienen con la detención del fiscal estatal en San Diego al hallarle ligas con un grupo que introdujo cientos de toneladas de cocaína al vecino país, y suponen que era además de su principal consejero, el poder tras el trono o el principal patrocinador del gobernador Roberto Sandoval.

Manuel Cota, el candidato del PRI en Nayarit incluso ha prometido: “Trabajaré con honestidad…”, Qué no sería esa su obligación? Que no tenía para qué mencionarlo? Obvio…¡¡¡

—————————————–

Aparecieron ayer los líderes del PAN, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, del PRD, para tratar de salvarse de la quema, más que para armar un bloque opositor.

Ricardo no se la acaba con sus viajes cada tercer día a Atlanta a ver cómo va la familia y para aprovechar y llevar a los chicos a la escuela y por eso su esfuerzo “democratizador”.

Alejandra, por su parte, una modesta asafata ya retirada, parece que ahora es multimillonaria, con propiedades fastuosas en la Florida.

Están disminuídos moralmente los líderes de uno y otro partido y creen que con vaciladas habrán de salvarse de la horca.

—————————————–

Alfredo del Mazo, primo del presidente Enrique Peña Nieto, reconoció ayer el desprestigio ascendente por el que pasa el Partido Revolucionario Institucional y la posibilidad de perder el 4 de junio.

Es razonable la autocrítica de Alfredito, puesto que en la realidad las condiciones no están a su favor. Soplan, y mucho, en sentido contrario y sería irresponsable no reconocerlo.

Todas las encuestas, incluso las “cuchareadas”, le marcan condiciones adversas para el primero domingo del entrante mes de junio, y para los días que le restan a la campaña, con todo el dineral que se está tirando por la alcantarilla, ya no se podrá cambiar esa realidad.

La de ayer es la primera ocasión en que el aspirante tricolor advierte de la creciente adversidad, y eso es bueno para la democracia en el estado de México, parece un adelanto sincero de que se respetará la voluntad popular.

El problema es que el Estado de México es no otra cosa que la “joya de la corona tricolor” y que, para los clásicos, era preferible perder cualquier otro estado, menos la cuna del nefasto Grupo Atracomulco.

—————————————–

Víctor Reynoso, un muchacho de 16 años, del Estado de México, ha ganado 35 premios nacionales e internacionales con su creación de un fertilizante a partir de la orina.

Lo que no se le ocurrió a ningún científico del mundo, del mundo, se le ocurrió a Víctor y, confirma que la creatividad de los niños y de los adolescentes como él hay que considerarla para el futuro de la humanidad.

Víctor habría patentado ya su descubrimiento, por lo que seguramente le esperan tiempos de grandes utilidades, quizá para seguir inventando cosas que puedan aligerar la carga por la que estamos sometiendo a nuestra casa grande, la tierra.

Los orines, que tanto daño causan al medio ambiente, a las tuberías, a los drenajes, bien aprovechados habrán de ayudarnos a resolver infinidad de problemas en el cansancio de las tierras productivas.

Veracruz es líder mundial en la generación de electricidad a partir de la basura y de igual manera le está haciendo un gran favor al medio ambiente. Durango está intentando hacer lo mismo, pero con tanta inconsistencia del municipio dudamos que pronto logren algo.

—————————————–

Anoche los Generales volvieron a ganar de visita en Oaxaca, seña inconfundible de que no les viene bien el estadio “Francisco Villa” o que de plano dan el plus ante aficiones ajenas y aquí se tiran a la hamaca.

El béisbol, como toda disciplina atlética, requiere del cien por ciento de cada uno de los beisbolistas. No hay chiripadas…¡¡¡

Antes de llegar a Durango el conjunto de Virgilio Ruiz triunfó en prácticamente todos los escenarios donde se presentaba y en su “cuartel”, con su gente y con la gritería a favor, nomás no han podido dar una.

Y, es claro, las derrotas y las victorias no son para siempre, cierto, pero acá ya se tardaron los muchachos y algo tendrán que hacer para darle la primera satisfación a la noble afición alacrana.

—————————————–

Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Chivas de Guadalajara se perfilan como los dos mejores conjuntos del balompié nacional. Saldrán a completar la faena a Xolos y Toluca, respectivamente, pero tienen la mesa servida.

Tigres venció 2-0 a Tijuana y Chivas empató a uno con Toluca.

La tiene más sencilla el equipo felino, pues con un empate a uno o dos tantos o con victoria con cualquier marcador, está del otro lado.

Chivas también puede ir a la final con un empate a uno o con victoria con cualquier marcador.

Lo demás queda en manos tanto de Tijuana en su casa como de Chivas en el Omnilife. Que se dan tragedias en el fútbol, es cierto, pero también cuentan los números, puesto que reflejan la calidad del futbol que están practicando, y aunque no hay enemigos pequeños en ningún deporte, tampoco podrá pedirsele peras al olmo. Casi tenemos finalistas…¡¡¡

—————————————–

Aunque ya está por terminar, esta ha sido una de las semanas más duras para el periodismo en México, pues los atentados que dejaron como resultado la muerte de dos periodistas más y una colega herida de gravedad, que vienen a sumarse a los asesinatos que se han perpetrado durante este año en 7 estados del país, solamente confirman que México se mantiene como un país donde el periodismo es una de las actividades más peligrosas, donde la tarea de buscar la noticia, de informar a la sociedad sobre lo que sucede actualmente, se convierte en una profesión de muy alto riesgo, que por su naturaleza afecta intereses, molesta e incomoda a muchos, y son precisamente esos “muchos”, quienes han optado por acallar las voces, las imágenes que les molestan a través de las balas, pues matar a un periodista no solamente es silenciarlo para siempre sino también es una advertencia para los que aún caminamos por estas calles, con una creciente sensación de peligro, de vulnerabilidad ante quienes se disgustan por el trabajo de los medios de comunicación, que crece ante la impunidad de la que gozan quienes han cometido estos atentados, pues a pesar de las promesas que se han hecho desde la Presidencia de la República, en distintas administraciones, hasta el momento no han estado respaldadas por acciones concretas que por lo menos lleven a esclarecer las muertes de periodistas, y menos por protocolos encaminados a garantizar mayor seguridad a quienes realizan este trabajo.

Ante hechos como los mencionados, lo único que se escucha por parte de las autoridades son discursos, unos más largos que otros, promesas, pero aunque los actores son distintos, no dejan de sonar a lo mismo: Palabras vacías, que no se respaldan en hechos, en resultados, no solamente para los periodistas, sino para todos los ciudadanos en general que también son víctimas de la delincuencia, pues administraciones van y vienen, sin que el gobierno como ente, cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ante este panorama, parodiando la fase de una conocida serie televisiva, diremos “¿Y ahora, quien podrá defendernos?”, sin esperar que el personaje vestido de rojo aparezca para darnos una respuesta.