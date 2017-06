“Siete días de Grilla”

El PRI puede sufrir mañana un revés histórico en el que pierda por primera vez el Estado de México, Nayarit y Coahuila. Agravaría el tricolor la crisis que amenaza la existencia misma de ese instituto político, iniciada hace un año.

Los pronósticos profesionales, creíbles, serios sobre los tres procesos electorales son adversos para el partido en el poder, más que otras cosas, por las raterías perpetradas por los últimos 22 ex gobernadores priistas.

Los ex gobernadores, según cálculos conservadores, se robaron alrededor de 255 mil millones de pesos, y no obstante el sorprende volumen del botín, no hay un solo detenido. Está tras las rejas unicamente Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, pero él es panista.

Las raterías son la causa principal del encono social contra el PRI, puesto que al tiempo de saquear a los estados que gobernaron, procuraron a sí mismo las leyes que impidan su detención.

La especie es del dominio de la sociedad y por eso, y por muchas otras linduras más, no quiere saber nada del Partido Revolucionario Institucional, aunque tampoco del PAN, del PRD, del Verde y demás cómplices.

El PRI se defiende diciendo que: “Tenemos el único partido que sí sabe gobernar, y por eso nos apoya la sociedad…”, pero ese cuento ya no divierte. Más bien está esperanzado en poder hacer efectivos sus trucos, que sin embargo, no le ayudaron hace un año, veremos mañana.

———————————

Sería lo peor que le pudiera pasar al PRI perder el Edomex, pues se trata precisamente de la tierra del presidente Enrique Peña Nieto, en donde juega su primo Alfredo del Mazo sin cosa buena qué ofrecer.

Los vientos soplan hacia otro lado, no precisamente hacia el PRI, y no solo en el estado más grande o de más recursos federales, sino que atraviesa por parecida crisis en Nayarit, donde Antonio Echevarría, del PAN, es el puntero, y el priista, Manue Cota, irá a la contienda en segundo lugar.

Mientras en Coahuila, el probable ganador parece ser el panista Guillermo Anaya. Su promoción a base de criticas a Humberto y Rubén Moreira, parece haberle funcionado, aunque también le han sacado algunos trapitos al sol.

Será la jornada de mañana la que confirme la credibilidad en el Instituto Nacional Electoral, o la que termine tirando por la borda la confianza de los mexicanos, repuesta un poquito hace un año con la victoria del PAN en siete entidades, Durango entre ellas.

———————————

Es de anotar que en los tres estado en disputa son los candidatos priistas los que más han gastado, aun cuando en ninguno de los casos les favorece la confianza del electorado.

En el Estado de México, Alfredo del Mazo ha gastado 85 millones 733 mil pesos, a un ritmo diario de millon y medio de pesos. Otros aseguran que ha gastado poco más del triple.

Aparece en segundo lugar de las tendencias.

Su principal oponente, Delfina Gómez, ha gastado tan solo 34.7 millones, mucho menos de a mitad, a un ritmo de 740 mil pesos por día, y es la puntera virtual, mientras Josefina Vázquez Mota ha gastado 72.4 millones de pesos, más del doble que Delfina, a razón de un millón 317 mil pesos diarios, y está peleando el cuarto lugar con el aspirante perredista.

Juan Zepeda ha invertido 43.4 millones, a razón de 790 mil pesos por día, aunque las tendencias lo ubican en el cuarto o quinto lugar.

Miguel Rikelme, el priista, parece el más rico de Coahuila, pues ha gastado 13.4 millones de pesos, unos 240 mil por día, mientras que su principal opositor, Guillermo Anaya, lleva invertidos unos 11.4 millones, por 4.1 millones de Armando Guadiana y 642 mil pesos de Javier Guerrero, quizá el que mejor campaña ha desplegado, pues sin dinero se ha metido entre los tres primeros.

Mientras en Nayarit, el que más ha gastado es Hilario Ramírez, “Layín”, aquel que robó poquito, pues ha invertido más de 10 millones de pesos, a grado tal que la FEPADE estaría ya investigando los orígenes; Manuel Cota ha gastado, 8.7 millones, por 7.2 del virtual ganador Antonio Echevarría. Justamente en Nayarit podemos ver que por más que se gaste no precisamente se sube en la aceptación del votante.

———————————

Mucho muy sospechosista la postura del Instituto Nacional Electoral respecto de las votaciones de mañana, pues habla de “blindaje para evitar violencia…”, pero no habla de blindaje para evitar el fraude.

El INE debía procurar, sí el orden y la paz durante la fiesta cívica, pero también de ayudar a los candidatos para evitar que sus contras hagan de las suyas con el relleno de urnas, “ratones locos”, “operación menudo”, “carruseles”, etc., etc..

El INE está obligado a someter a candidatos y partidos para que se conduzcan dentro de la legalidad y se abstengan de sus viejos trucos, pues se cree que algunos no van a la contienda más que a ver cómo se roban la elección.

Eso lo sabe la autoridad electoral y debió establecer tal blindaje. Asegurarse de que partidos y candidatos se conduzcan con las leyes en la mano, y no con la compra criminal de voluntades.

———————————

Norberto Rivera Carrera, duranguense él, debe presentar su renuncia al Arzobispado Primado de México el martes próximo al cumplir 75 años de edad, según la legislación canónica.

Se irá Norberto igual como llegó al arzobispado, entre tempestades, pues ayer dos ex sacerdotes lo denunciaron ante la PGR por el encubrimiento de 15 sacerdotes pederastas.

No será la salida más honrosa a tan grande responsabilidad, sino penosa al extremo, puesto que el guía espiritual de los católicos de la diocesis más importante de México pudiese terminar tras las rejas, algo inconcebible.

La denuncia que presentaron ayer los ex sacerdotes Alberto Athié Gallo y José Barba ante la PGR, refiere a la protección que brindó Norberto a 15 sacerdotes, de los que dan cuenta en la denuncia.

El padre Alberto, como se conoció en la televisión al padre Alberto Athié, más bien es residente de Florida, qué tan serios serán sus argumentos en la demanda? Y por lo que toca al señor Barba, no se sabe de sus orígenes ni su lugar de residencia.

———————————

Ante las agresiones a los periodistas en México habrá una respuesta de estado, dice el secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong, pero…mientras no se aclaren los últimos 20 crimenes, no creemos nada.

La muerte de los últimos 20 periodistas fue perpetrada por “amigos” o socios del gobierno. El gobierno sabe quiénes los cometieron, pero no les hace nada, ni siquiera los llama a declarar, mucho menos ha de detenerlos.

Las leyes, proyectos, programas y grandes presupuestos para protección de los periodistas de poco servirán si no existe una verdadera intención de contener ese cáncer.

Es que la mayoria de los crimenes contra los periodistas son cometidos por el gobierno o por sus socios, no hay de otra, y en muchos de los casos los periodistas, en cumplimiento pleno de una de sus obligaciones supremas, señalan las fallas del gobierno, y éste manda eliminarlos.

Todo lo que se diga y se proyecte para “proteger a los periodistas…”, será demagogia para quedar bien ante la gente, aunque en los hechos no se haga nada en firme.

———————————

La aprobación de la iniciativa que permite la muerte en legítima defensa, será combatida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se contrapone a la Constitución General de la República y a los derechos humanos.

La ley aprobada por los diputados de Nuevo León se acerca mucho a la Pena de Muerte que rechaza drásticamente nuestra Carta Magna, como decía Jorge Blanco el miércoles pasado.

———————————

La plenitud de la democracia en México llegará el día que los candidatos y partidos financien sus propias campañas, y que no gasten el dinero de todos, pero lo hecho en Jalisco, es un excelente inicio para llegar a lo optimo.

La legislatura de Jalisco, movida por la iniciativa del diputado Pedro Kumamoto, de que “Sin voto, no hay dinero”, dejará de gastar un 70% de lo que gasta ahora en los partidos políticos.

El ideal tanto de Kumamoto como de los demás integrantes de la legislatura tapatía es de que en un futuro no muy lejano, sean los propios partidos y los candidatos los que financien sus campañas, y no que gasten el dinero de todos.

Ojalá que, así como se ha dado ese gran paso en Jalisco, se de en todo el país, en donde se aterrice la vieja intención social de que quienes quieran dedicarse a la política, se dediquen, y se promuevan con sus propios recursos: “Si quieres azul celeste, que te cueste…”.

Y que, montados en gastos, que Durango pronto imite a sus pares de Jalisco para que también aquí se aplique la norma y se reduzcan los criminales gastos en los partidos políticos.

———————————

La elección antenoche de Rafael Anaya Barajas como nuevo líder del Sindicato de Personal Académico de la UJED, dice Margarita Valdez, es otra designación de Oscar Erasmo Navar, por tanto, cae en el gran morral de lo espurio.

Margarita asegura que tanto rectoría como los salientes del SPAUJED operaron con todo a favor de Anaya Barajas, y que al final el “triunfo” también es apócrifo, como habrá de demostrarse en los próximos días.

Pobre Universidad Juárez, tan cerca de Oscar Erasmo y tan lejos de la autonomía.

Autonomía que los detractores siguen empeñados en demostrar bajo su concepto, pues a pesar de que saben que los mandos fueron designaciones de Don Toño, insisten en que todo es legal.

Ayer, por cierto, el editorialista de EL SOL, Sergio V. M. Sánchez, advirtió de los riesgos de un estallido mayor en que se encuentra la UJED, por lo que, para evitarlo, aconseja al rector Navar García que renuncie, porque al final él y nadie más que él será el responsable. Es decir, no nada más nosotros sabemos que es espurio.

———————————

El secretario de educación descubrió que muchos empleados y hasta directivos del Instituto de Cultura en el Estado de Durango son maestros que no hacen nada en su plaza, pero sí cobran, y también devengan en la cultura.

Rubén Calderón, sin embargo, no dice nada, absolutamente nada de los 1,500 o más “aviadores” que destapó hace años el extinto Jorge Herrera Delgado. Se pasa de largo, y es menester evitarlos para impedir el dineral que se está yendo por las cañerías.

No voltea hacia allá porque entre esos “aviones” hay algunos periodistas y pseudo periodistas intocables, sobre lo que, sin embargo, insistiríamos en que o los bajan de la nube o de plano nos metan a todos a navegar en esas turbulenta ruta del 15-30.

———————————

Ya se armó la rebambaramba por la fallida presentación del Grupo El Tri, de Alex Lora, pues la FENADU lo anunció para el 17 de julio y el mariguanazo líder del grupo asegura que nunca fueron contratados, que nada tienen que ver en ese fraude.

La cuestión es que, había la intención de traer al más mariguano de los grupos rocanroleros de México, el Tri, pero por ahí alguien filtró un video en donde Alex se burla no nada más de los alacranes, sino de cómo bailamos el “pasito duranguense”.

No menos de sus fans se molestaron y pidieron ruidosamente que se cancelara la presentación del Tri, pero…Lora mandó una carta en la que asegura que nadie lo contactó, que no tiene nada que ver en el fraude ese.

O sea que, el rocanrolero grupo no se presentará en Durango, y eso es lo que lamentamos, pues la música viva siempre es mejor, así se trate de un montón de mariguanos como son varios o no sabemos si todos los del Tri.

———————————

Petróleos Mexicanos contabiliza en 2 mil millones de dólares el daño causado por los “guachicoleros” de Rafael Moreno Valle, pero…de Carlos Romero Deschamps y los miles de ladrones que la dirigieron, qué, no hay estimaciones?

Es PEMEX la caja mágica por la que cientos o miles de mexicanos, que al trabajar en la paraestatal hallaron formas de convertirse en multimillonarios de la noche a la mañana. Esos cuánto se llevaron?

Muchas elecciones fueron financiadas precisamente por los “guachicoleros” de cuello blanco y corbata, y el saqueo debió ser mucho mayor como para pensar en otros grandes millonarios, pero…todo hace suponer que esos fueron “jales limpios” en los que a eso iban a PEMEX o a eso fueron enviados. La dejaron temblado y por eso mismo el presidente Enrique Peña Nieto dispuso empezar a regalarla a los cuates y a otros no tan cuates, pero igualmente merecedores con su funesta reforma energética.

———————————

Ojalá alguien sensato se abstenga de celebrar el Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio. No hay nada que celebrar. Que sirva solo para recordar a los más de 20 periodistas muertos en México en este sexenio.

La fiesta por el día de la libre expresión hace años no es más que una celebración hipócrita en la que periodistas y gobierno se desviven en lisonja mutua, en reconocimientos huecos e inservibles.

El medio ha sido agraviado de manera superlativa, por un lado por los más de 20 periodistas muertos en Veracruz, y por otro, la ejecución en plena calle y al mediodía del periodista Javier Valdez Solorzano en Culiacán.

No tenemos qué celebrar, aun cuando algunos grupos andan organizando los “festejos”. Cómo que festejos, si en la mayoría de los casos, las familias todavía no terminan de llorarlos, y nosotros con festejos…?

Otras veces se hace una fiesta ignominiosa en la que sobra la lisonja, pero esta vez el problema de la persecución de los periodistas ha tocado fondo. Nuestro aliento no está para ningún tipo de celebración.

———————————

Periodistas y Profesionales de la Comunicación, A. C., en Durango, cambiará de directiva el jueves de la próxima semana en ceremonia a realizarse en la sala “Andrea Palma” del Centro de Convenciones Bicentenario.

La agrupación era presidida por la vocera del gobierno Verónica Terrones, pero ante su designación por la administración estatal, y por incompatibilidad de responsabilidaes, hubo de renunciar y ceder el mando a Víctor Montenegro.

Es de suponerse que asume la presidencia el propio Montenegro y continúa el mismo comité, aunque de manera formal, puesto que no ha habido elección y prácticamente estará empezando una nueva gestión.

Que sea para bien de los agremiados en PEPROC y que llegue a convertirse en el escudo protector de los también malmodeados periodistas duranguenses.