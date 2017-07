“Siete días de Grilla”

Un juez giró orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua César Duarte por haber patrocinado al PRI con… 14 millones de pesos… ¡¡¡Cuando el tri gasta cientos o miles de millones en las elecciones!!!

El impartidor de justicia halló evidencias de las entregas al tricolor por móndrigos 14 millones de pesos, cuando entre priistas se sabe que 14 millones de pesos no sirven ni para la gasolina de un comité de campaña.

Le están ayudando al amigo para que salga pronto de su atolladero, pero de entrar a las profundidades de la economía priista en los estados se destaparía una cloaca enorme por la que tendrían que encarcelar a cientos de exgobernadores que en el poder fueron generosos con el expartidazo.

Y siempre, o al menos documentado, dejan aquello en alguna poquedad, pero en la realidad los apoyos estatales a su partido ascienden a cientos o miles de millones.

La elección en el Edomex -dicen los que saben- requirió del PRI una inversión mínima de los 2,500 millones de pesos, si no es que más, pues era obligado ganarle a Delfina Gómez, especialmente por tratarse de la sede principal del Grupo Atracomulco, y por momentos, los 2,500 millones no fueron nada para el gasto bestial que se hizo.

Y díganme, pues, ¿de dónde salieron esos nada despreciables dineros?

————————————

La intención de elegir nuevo comité directivo estatal en el PRI nada más existe en Durango y sus alrededores, porque en la periferia la posibilidad todavía se tarda años.

La lógica dice que nuestro estado apenas representa un 1.5% del padrón nacional al tricolor, de modo que no le importa mucho ni a “Clavillazo” Enrique Ochoa ni a nadie del Grupo Atracomulco, que ahora no se la acaba para sostener la idea del “triunfo” de Alfredito del Mazo.

El último estado por el que se preocuparía la dirigencia nacional priista es Durango, de modo que… Jorge Clemente Mojica tiene que calmar sus ansias de novillero.

Leticia Herrera Ale tenía la urgencia de que se eligiera pronto a Jorge, precisamente para apagar tentaciones de otros suspirantes, pero aquello se ha ido aplazando a la misma velocidad que siguen apareciendo aspirantes.

Antes eran tres los prospectos, pero ahora ya son como quince, a saber: Jorge Mojica, Óscar García, Gustavo Lugo, Adán Soria, Luis Enrique Benítez, Héctor Vela, Rosauro Meza, Carlos Matuk y los que se acumulen en la semana.

————————————

El Partido Revolucionario Institucional no cambiará en el corto ni en el mediano plazo. Seguirá siendo como ha sido toda su vida, una organización antidemocrática, corrupta y arbitraria.

La aparición de quince o veinte aspirantes a la conducción tricolor supondría presionar al organismo para que por primera vez en su historia los escuche a todos, les tome en cuenta y les cumpla, pero… no estamos seguros.

Pensar en una elección universal para elegir a una nueva directiva, desde luego que es pensar en la locura. Son cosas del diablo, dirían los clásicos tricolores.

Por eso, casi siempre los mismos priistas terminan convencidos que “lo mejor para todos…” es la “candidatura de unidad”, o el afamado y nunca bien ponderado “dedazo”, muy a pesar de que el “dedazo” es el recurso más absurdo para una organización plural, democrática y libre.

Es que en una “candidatura de unidad” hay hueso para todos. Unos ahora, otros mañana y los demás después, pero ahí quedan formados para el siguiente reparto.

El Clavi aseguró ayer que el PRI va por todos los cargos en manos de la oposición que habrán de disputarse el año venidero. Incluso lo da como un hecho que el tri arrasará con todos, cuando para muchos el expartidazo está al borde del desfiladero, expuesto nada más a que llegue alguien y le de un empujoncito para irse lo más lejos posible, donde quizá no lo volvamos a ver.

————————————

Sugieren los que saben que Esteban Villegas estaría anotado entre los aspirantes a la senaduría por el PRI, y que… pronto lo veremos nuevamente por las calles pidiendo el voto de los ciudadanos.

No obstante que Esteban quedó a deber a diversos medios de comunicación. A los chavalitos, claro, porque a los grandes tuvo que pagar por adelantado, ignoramos cómo le hará para pedir más crédito o para que le anoten más deudas en el hielo.

Y como Esteban hay otros que quedaron “péndulos” en un puro e inconfundible “jale limpio”, agandalle nato, de aquí corrió y todo se lo llevó. Villegas fingió demencia tras la debacle. Eso por un lado y, por el otro, a pesar de esos adeudos, se asegura que Esteban tuvo el recurso, el pasado gobierno se lo hizo llegar en tiempo y forma, pero alguien quiere hacerlo o lo hizo de “humo…”. Se lo birló, pues, pero eso es uno de los muchos rumores que se corren en la materia, en la que se afirma que tras el pasado proceso electoral el PRI hizo a varios nuevos ricos, y en dólares, que ahora van por el mundo disfrutando de la abundancia.

————————————

Los políticos, para salirse con la suya, son capaces de venderle el alma al diablo, juntar el agua con el aceite, el día y la noche, el pobre con el rico, el malandro con el decente, con tal de seguir robando al jodido.

La semana pasada Alejandra Barrales, presidenta del CEN del PRD, anunció los avances para la creación de un Frente Amplio Opositor en el que cabrían no solo el sol azteca, sino el PAN y, ya montados en gastos, hasta el PRI y toda su pandilla encabezada por el Verde.

O sea que, el miedo no anda en burro. No hallan cómo bajar de la punta a Andrés Manuel López Obrador y pasaron de exponerse al qué dirán y se olvidaron hasta de su religión para tratar de impedir que el tabasqueño se salga con la suya.

No anda tan desorientada la señora Barrales, pues desde hace tiempo entiende como muchos mexicanos que para ganarle al peje hay que dar el plus, o el extra, y ni así se asegura un triunfo.

El Frente Amplio Opositor, dicen los mismos perredistas, cabe bien en un elevador, lo que augura un revés histórico para todos los que se junten en esa aberrante mescolanza.

————————————

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, pudiese ser el candidato del PRI a la Presidencia de México, visto que Miguel Ángel Osorio Chong no levantó en esas perspectivas.

Andrés Manuel López Obrador sugirió a mitad de semana que el PRI estaría por escoger a Meade para la candidatura, pues por más que busca no halla en miles de kilómetros un gallo con espolones que venga a cambiar el negro panorama electoral para 2018.

Meade, sin embargo, ha sido el verdugo de millones de mexicanos en los meses recientes al autorizar los criminales “gasolinazos” y dar no menos golpes traperos al pueblo.

Nosotros no estaríamos seguros de que José Antonio resultase el mejor abanderado tricolor, y menos que fuese quien combatiera a López Obrador, primero para alcanzarlo, que no es cosa menor, y luego para rebasarlo, que parece imposible en estos momentos.

————————————

No sabemos si René Galindo, el dirigente estatal del PRD, le hizo un favor a José Ramón Enríquez al “destaparlo” como el principal prospecto para la senaduría o más bien todo lo contrario. No son los tiempos, tampoco las formas.

René con su madruguete se pasó de largo que Joserra ni siquiera ha cumplido un año al frente de la comuna.

Lo que opinan los vecinos del municipio, los únicos que pudiesen opinar sobre el papel del alcalde, no cuenta para Galindo.

Cree René que José Ramón sería un buen prospecto a la cámara alta, desde donde pudiese aportar y mucho a favor del “guachicolero” mayor Rafael Moreno Valle, con quien iría, una vez ganando la Presidencia de México, a la Secretaría de Salud.

Se pasa de largo el dirigente del sol azteca y da muchas cosas por asentadas, cuando nos hallamos a varios años luz para que ocurran. Especialmente porque Enríquez ni siquiera está a la mitad del mandato y ya carga con muchas malas en su morral, y como decíamos, todos los días le obsequian una bronca más grande sus mismos colaboradores.

¿O será el “destape” precisamente para que quienes también aspiran a la senaduría vayan moviéndose y empiecen a cruzarse en los caminos de Joserra?

La jugada anunciada por Galindo, desde luego, tiene sus asegunes. También tiene algo de lógica, pues mirando a los alrededores, entre los ganadores del pasado 5 de junio es quien más ha crecido, pero… no son los tiempos, sin que ello quiera decir que no puede suceder.

————————————

Quién sabe si José Ramón Enríquez está pensano reinstalar al borrachales Francisco Bueno, no obstante que la sociedad le pide aporte al desempleo y designe a un duranguense, pero de recontratarlo incurriría en doble y grave error.

Bueno, en los meses que ocupó la tesorería municipal, demostró que es bueno para aquello del traguito. Un día sí, y otro también se ponía cada papalina que, lo peor, ni siquiera se escondía, se tardó en causar la famosa volcadura de Las Moreras.

Nadie ha dicho que sea malo en el manejo de los números, quizá tiene la capacidad para ello, pero… la tomadera no es compatible con la imagen que está obligado a observar un funcionario de su nivel.

José Ramón hizo bien al cesarlo, yo lo habría hecho, solo que… recontratarlo sería confirmar que sí se tropieza uno con la misma piedra, y… pues, Enríquez no tiene por qué pagar culpas ajenas.

————————————

Las tres o cuatro viviendas más golpeadas por las inundaciones del pasado 29 de septiembre, en las que murieron tres miembros de una familia, siguen expuestas a que otra avenida de agua se lleve lo que dejó aquella fatídica noche.

Las casas ubicadas en la confluencia de las colonias Maderera, Santa María y Morga, o más precisamente en el cruce de Prolongación Dolores del Río y Artículos, ahí siguen expuestas a otro aguacero.

Antier, unos cuantos minutos de lluvia en la ciudad recordaron la terrible noche del 29 de septiembre, cuando de pronto volvieron a bajar las aguas broncas, arrasándolo todo a su paso. Por suerte, la precipitación no fue lo intenso del año pasado, y todo quedó en susto.

El bulevar Prolongación Dolores del Río volvió a inundarse con las aguas avanzando hacia el sur, y a punto estuvo de volver a saturar las canchas deportivas de la unidad Manuel Galindo que, por suerte, no ocurrió.

Lo que están haciendo los tres niveles de gobierno para evitar otra tragedia, según los técnicos es lo correcto, pero… sin exagerar, se están brincando el referido punto.

La gente piensa que el gobierno debe reubicar a sus dueños, al fin que lo que pudiera costar la reubicación sería poco para lo que se puede evitar si el día de mañana vuelve a llover como la tarde del 29 de septiembre.

————————————

Hace días una empleada de la Secretaría de Educación en el Estado denunció a Luis Carlos Alarcón por acoso sexual, y antier el acusado dio declaraciones a EL SOL advirtiendo que era la única vez que hablaría a los medios del caso.

Mala decisión del aún funcionario estatal, puesto que, por si no lo sabe, el tema se manejó en todos los medios, y en todos los medios quedó como un acosador sexual que balaceó la fachada de la casa de la susodicha.

O sea que, la aclaración debió ser para todos, pero se respetan ideas.

El problema es que, al enterarse de la situación, el gobernador José Aispuro ordenó se investigara para llegar hasta el fondo y se actuara en consecuencia, de manera que una probable acción de la representación social habría de comunicarse puntualmente a todos los medios.

————————————

México acabó haciendo el más grande ridículo al ser aplastado por Alemania 4-1 en la semifinal de la Copa Confederaciones que hoy llega a su fin en Rusia.

Exactamente ese es el nivel de nuestro futbol ante las potencias. Está documentado que a los mexicanos les tiemblan las piernitas cuando se miden a un grande.

Apenas iban cinco minutos y los alemanes ya iban 2-0, de modo que el 4-1, aunque parece escandaloso, es el reflejo exacto de nuestro balompié.

Los “europeos”, por muy “europeos” que se crean, las donaron, por decirlo de alguna forma, puesto que tenían todo para sublimarse y por fin colocar el nombre de nuestro país en otra posición.

No fuimos lejos por la respuesta: Ayer el peor portero de España en los dos últimos torneos, el más goleado, el más inseguro, el más fallido, Guillermo Ochoa, reconoció en su cuenta de Twitter que: “No estamos para partidos importantes…”.

Si no estaban para partidos importantes, por qué no se lo dijeron al director técnico, por qué no se lo hicieron ver para que planteara algo, lo que fuera para evitar la aplastada, aunque de entrada el greñudo examericanista no me gusta ni para que porteree en el San Pancho, mucho menos en la selección de México, no manchen… ¡Pinche coraje….!!!

El que escribe recuerda que una vez juntó un puñado de jugadores amateurs en Durango para medirlo al gran equipo profesional de entonces Santos Laguna. El súper equipo de Torreón que dirigía Ignacio “Gallo” Jáuregui, un extraordinario exjugador mexicano, nos metió un gol, les empatamos, nos metió el segundo, les empatamos, nos metió el tercero y les volvimos a empatar. Nos hizo el cuarto, para quedar 4-3, pero nunca nos temblaron las piernas, perdimos por falta de aire, pues jugamos ante profesionales internacionales. Por eso me da coraje con esas vedettes vestidas de futbolistas. ¡Carajos…!!!