“Siete días de Grilla”

No hay mal que dure cien años, ni gremio periodístico que aguante tanto tiempo de pisoteos en el municipio. El alcalde José Ramón Enríquez nombrará pronto un nuevo jefe de prensa que por lo menos salude a los reporteros.

Está científicamente comprobado que la más grande equivocación de Enríquez fue precisamente la designación de la directora de comunicación. No es periodista, ignora de la materia hasta lo elemental y ni idea tiene de la función de los medios y los reporteros.

Un jefe de prensa desde que asume el cargo se echa a cuestas la atención a los periodistas. Es, para decirlo pronto, un facilitador de la actividad de los reporteros, y ella, antes que facilitar, estorbaba, bloqueaba, despreciaba, humillaba, pisoteaba.

Y no nada más se lo hacía a uno o dos medios. Hasta eso, la señora fue pareja, se bronqueó a nombre del alcalde con todo mundo.

Los troles del municipio identificados en varias cuentas de Twitter y Facebook, y bajo las órdenes de la funcionaria, habían emprendido ya una campaña de desprestigio encarnizada contra periodistas y medios, utilizando los mismos métodos burdos que usó en el pasado el exvocero Héctor Manuel Partida y por lo que hubo de dejar el cargo.

El alcalde, o el municipio, en este momento está bronqueado con todos los medios, hasta con la PEPROC y otras organizaciones periodísticas, gracias a los buenos oficios de su directora de comunicación. Le faltó al respeto a casi todos con o sin el encargo del jefe de la comuna.

Lo bueno es que, según los enterados, el relevo para comunicación llegará en cualquier momento, sobre lo que el alcalde ya revisa varias currículas propuestas, empezando por la de Aarón González, que ya está dentro del municipio, y otros elementos externos con capacidad para el cargo.

———————————

El colmo del cinismo tricolor afloró antenoche al trascender el pedido de clemencia de Enrique Ochoa Reza, el presidente del CEN del PRI, para el exgobernador Javier Duarte, pues “está muy enfermo, no está para vivir así en la cárcel…”.

Olvidó pronto el afamado “Clavillazo” la expulsión que fingieron hace unas semanas, cuando había campañas en el Edomex, Coahuila y Nayarit, cuando sobre el tema el mismo desvergonzado líder aseguró que: “La corrupción me da náuseas…”.

Sabe Ochoa Reza que Duarte fue de los exgobernadores que más le pusieron a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto, que no conviene mantenerlo tras las rejas, porque entonces sí se sabrá cómo “ganó” EPN la primera magistratura.

Esto es una verdadera pachanga, un jolgorio en el que se están olvidando hasta del qué dirán. Las formas les vale madre, pues ahora, como no hay elección pronto, hay que ir a salvar al hamponazo y echarle la mano en todo lo posible.

Es de esperarse que los favores presidenciales habrán de borrarle las demandas que pesan contra el risueño ratón, por eso aceptó ser extraditado para atender las causas federales.

Lo que no esperaban ni Ochoa Reza ni Javier Duarte, es la denuncia que un diputado acaba de poner en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad, particularmente por las quimioterapias falsas que administraron a los enfermos de cáncer.

A ver si su amistad con el presidente Peña Nieto le mantiene la sonrisa burlona de la que ha hecho gala desde el día que lo atraparon en Guatemala, pero sobre todo, cuando lo pidan de La Haya y llegue su Uber.

———————————

La comidilla del día, o de la semana, sin duda resulta la reaparición en un acto público de Ismael Hernández Deras, invitado por David Penchyna, director del INFONAVIT, pero su presencia le metió ruido al ambiente político.

Ismael se dejó querer por los reporteros, obviamente, a quienes aclaró que no anda ni en campaña ni busca traer más delegados federales, puesto que “el Senado es un ente muy absorbente, que no da espacio para otras cosas…”.

No obstante que por ahí alguien apareció con los números de su participación en la cámara alta en la que figura entre los más faltones y con menos participación en la tarea.

La cosa es que El coincidió con su acérrimo examigo, José Ramón Enríquez, quien hizo de tripas corazón para no saludarlo. Más de una vez se brincó hasta el siguiente invitado en reflejo del odio que aún carga por la forma atípica con que lo echó de su gobierno.

Obligaba en ese acto la cortesía política del alcalde, pero irreverente que es José Ramón, le valió madre todo y le negó el saludo a El en público de la gente.

———————————

Palmira Maldonado celebró en la semana que Óscar Erasmo Návar esté retomando lo convenido para dejar la rectoría de la UJED, aunque… por lo visto, se está metiendo más adentro, antes que ir saliendo.

Todos los días publica EL SOL el detalle de las bondades de su rectorado y abunda en lo mucho que ha crecido la Universidad Juárez, pero… con todo lo que pueda prosperar y crecer en lo económico y en lo académico, lo espurio no se lo quitará nada ni nadie.

Un día, tarde que temprano, tendrá que dejar el cargo, que no debió ocupar nunca, según la Ley Orgánica de la UJED, y ese día pasará a la historia como un usurpador, un extraño que no merecía el cargo, y mucho menos el mucho dinero que ha pasado por sus manos, también mucho bajo su capricho ilegal de ordenar a la casa de estudios.

———————————

Si es el nuevo sistema penal la causa por la que de pronto se llenaron nuestras calles de hampones, que se quite lo que se tenga que quitar y se añada lo que deba añadirse, pero pronto.

La crisis por secuestros, extorsiones, asaltos y robos en casas habitación y lugares cerrados está alcanzado situaciones intolerables para los mexicanos y debe reaccionarse acorde con el problema.

No faltan los que culpan al nuevo sistema penal acusatorio, dizque la manga ancha que tienen los jueces para soltar a los rateros aun agarrándolos en plena faena.

Rápido deben reaccionar los expertos, revisar si es precisamente la nueva norma la que está fallando, o la vía por la que los impartidores de justicia están protegiendo a los maleantes.

Si es así, que se haga lo que se tiene que hacer, y si es preciso, hasta llegar a cancelar dicho sistema mientras se perfecciona o se corrigen las anomalías.

Lo único cierto de este gran desaguisado es que las raterías se han multiplicado de manera geométrica. Las policías han sido sorprendidas por el mismo “boom”, y se están tardando en reaccionar por razones lógicas.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación sugirió a los juzgadores que reaccionen de acuerdo a la circunstancia y que hagan lo que tienen que hacer, qué otra cosa se les puede pedir.

———————————

No nada más no redujo el cobro del peaje en la súper Durango-Mazatlán, sino que Caminos y Puentes Federales lo incrementó un 3.9%, cuando el camino no está para cobrar un peso, ni un peso siquiera.

La carretera de cuota a Mazatlán está convertida en la auténtica “Súper de la Muerte”, en donde se registra un altísimo índice de accidentes mortales por sus condiciones pésimas para el tránsito.

La carretera operó alrededor de 12 años sin el más mínimo mantenimiento.

Las obras de remodelación llegaron tarde, cuando la cinta asfáltica materialmente se había “desaparecido” debido a la alta circulación de vehículos pesados.

Y ayer, para abonar más al coraje de los duranguenses y de los usuarios en general, se anuncia la suspensión de los trabajos de rehabilitación debido a las lluvias. O sea que, además del altísimo riesgo, es un camino encantado, puesto que por más intenciones que tiene el gobierno no termina de repararlo.

El problema por el mal estado del pavimento antes era mayor en la parte correspondiente a Durango, pero de unas semanas a la fecha la parte que está en Sinaloa acusa ya los mismos defectos que se tuvo aquí, los hoyos y ondulaciones por todas partes.

———————————

Ayer comentamos que a ver si algún diputado o senador sacaba la cara por los ciudadanos para protestar por el aumento injustificado de CAPUFE y el único que tomó el reto es Augusto Avalos Longoria.

Y lo hizo bien, pues aseguró que el aumento es indignante, si el camino no está para cobrar un peso, pero… le falta a Augusto. Tiene que hacer algo más acorde a la ofensa que ha obsequiado CAPUFE a sus clientes.

Ojalá viésemos al diputado blanquiazul coincidir o que los priistas coincidan con él en la defensa de los duranguenses, pero… para empezar, a los tricolores ni les incomoda el aumento, y para acabar, no pasa por su agenda apoyar nada al panista.

———————————

Se agradece tanto al Consejo Coordinador Empresarial como a la Cámara de Comercio las gestiones que están haciendo para que Transportes Aéreos Regionales (TAR) traigan más vuelos a nuestra capital.

Ojalá que la empresa los escuche, pero… hay que tener mucho cuidado con esa aerolínea queretana, puesto que no tiene muchos aviones como para atender más rutas. Los pocos que tienen andan a madres, todavía no llegan a un punto cuando ya van hacia otro.

Son nuevos, sí, o relativamente nuevos, pero no son eternos. También se descomponen.

Y al que escribe le pasó ya una vez: Volamos a Guadalajara y de regreso, el avión procedente de Mazatlán nunca llegó, se descompuso en el puerto.

Los pasajeros que volaríamos a Durango nos quedamos atorados en la terminal de Guadalajara, y el poco personal de TAR colapsó y no pudo auxiliar a sus clientes, como era su obligación. Aquella vez, para acabarla de completar, cayó una tromba en Guadalajara que paralizó de manera total la capital tapatía.

Y los malogrados viajeros fuimos tirados al perro, por decirlo de alguna manera, pues las comunicaciones se interrumpieron. No hubo taxis, tampoco otros vehículos, pues las calles y carreteras fueron cerradas a la circulación, y TAR nunca hizo o no quiso o no pudo hacer nada por sus clientes.

TAR es una empresa chiquita a la que no se puede uno confiar. Hay que esperarlo todo de esa aerolínea de reducida capacidad, de modo que no se trata de pedir más vuelos. Primero habría que ver si tiene más aviones para poder abrir nuevas rutas.

———————————

Felipe Pereda Aguilar mucho ayudará a José Ramón Enríquez en la tesorería municipal, desde donde no solo podrá ordenarle la cosa económica, sino pudiese ordenarle el histórico desbarajuste en su relación con los medios.

Y por qué Felipe, porque es un hombre que ha trabajado muchos años en finanzas, que sin tener mando ha tenido dedicación y sabe cómo tratar a la gente, en función de lo que ha ganado muchos amigos.

Pereda Aguilar, sin exagerar, pudiese ser el Súper Secretario en el Municipio que le resuelva muchas broncas al jefe de la comuna, aunque estamos seguros que Joserra no opera en función de nuestros consejos.

Felipe de Jesús Pereda es un profesionista ya probado en la chamba. No hay que experimentar nada con su designación, por el contrario, se tiene la seguridad de que rendirá buenas cuentas. Cosa de que el jefe le brinde la confianza para encargarle otros temas torales en su administración.

———————————

Altos Hornos de México pidió el retiro de 12 trabajadores conflictivos, saboteadores y problemáticos para reanudar actividades en el Cerro del Mercado. El Sindicato Minero no lo aceptó, no hay reapertura.

El paro está por alcanzar los 60 días, lo que han perdido tanto la empresa como los trabajadores, pero el sindicato se mantiene ajeno a esa terrible circunstancia y persiste en sus caprichos.

Ante lo adverso, AHMSA comunicó ayer por la mañana que por la negativa, y las escasas posibilidades de reabrir con perspectivas de progreso, preferible mantener las cosas como están.

Cerro del Mercado es un negocio que al Grupo Acerero del Norte le significa pérdidas, por tanto no hay perspectivas para reactivarlo. Se pierde menos, dicen sus directivos, y si es así, ¿cómo carajos podrá obligárseles a reabrir?

El Sindicato Minero, por idea del súper ratero Napoleón Gómez Urrutia, no acepta ceder absolutamente nada. Su palabra es la ley, por tanto, las posibilidades de reabrir son menores cada vez, y estamos por llegar a los dos meses de paro, y lo que significa en lo económico para los mineros y sus familias.

———————————

El gobernador José Aispuro pasó a ratificar su militancia en el Partido Acción Nacional, con lo que le pegó un portazo a no pocos priistas que lo veían asumiendo alguna otra responsabilidad tricolor.

Y borró de un plumazo con el “sueño” que tuvo en días pasados Cristian Salazar, que según su fantasía nocturna, llegó a visualizarlo en los pasillos del edificio priista en mera actividad partidaria alterna a la de gobernador.

Otros lo visualizaron decidiendo las próximas candidaturas, buscando asumir en los hechos la jefatura política que adquirió en las urnas tras la pasada elección en Durango.

Incluso, Salazar lo soñó buscando la mayoría en el Congreso del Estado precisamente en el PRI, visto que en el PAN no le fue posible.

Ahí meteríamos nuestra cuchara para sugerir que Aispuro “no logró” la mayoría en la legislatura por las raterías que le obsequiaron algunos amigos nuestros en Gómez Palacio, Tlahualilo, Mapimí, El Oro, Guanaceví, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Canelas, Otáez, Topia, Tamazula, San Dimas y Pueblo Nuevo.

Es que en esa zona del estado se registró la más generosa votación para el tri de toda la historia. Hubo casos en donde las comunidades no tienen más de 15 habitantes, pero en los papeles aparecieron votaciones de 1,900 o 5,000. Oiga usted, pos así cuándo chingados iba a ganar la mayoría.

Entonces, no olvidar, las elecciones las cuidaron policías no tan confiables. Ahora las cuidarán otros policías que lo más posible es que no tengan nada que ver con el PRI. ¡Así es…!!!

———————————

Los anuncios más absurdos del Gobierno Federal los vimos en días pasados cuando aparecieron grandes diseños impresos en donde se subraya que cada año mueren 98 mil mexicanos por diabetes.

Tantos -decían los anuncios- como los pasajeros de 500 o mil grandes aviones estrellados.

La comparación más estúpida que, lo menos debe haber generado una protesta airada de las aerolíneas y, pues ya cambiaron los anuncios.

Ahora dicen los diseños que los muertos por diabetes son los mismos que caben en el estadio más grande del país a su máxima capacidad.

Diseño y periodismo moderno que, cada vez sorprende más a los mexicanos.

———————————

La fiesta municipal que empezó anoche con la presentación de los grupos Kabah, Moenia, Sentidos Opuestos, Mercurio y Magneto, arrancó tres horas después de lo programado y bajo un diluvio que dejó muchos engripados.

Ninguna culpa tuvo el alcalde José Ramón Enríquez, pues para muchos es el villano de moda, sino de su staff, puesto que si no arrancó a tiempo fue a consecuencia de la logística, sobre todo de los preparativos electrónicos para la proyección y sonido del magno evento.

La muchachada terminó agradada de ver a sus ídolos de la infancia, pero debido a la tardanza de tres horas, dieron pie a la llegada de un aguacero eterno que acabó empapando a todo mundo, pero eso también generó no menos mentadas.

Y lo más lamentable, que al final, la concurrencia no pasó del desaire, a pesar de que por disposición del alcalde, la entrada fue de gorra, o por una sonrisa, puesto que unas horas antes de la presentación se habían vendido 22 o 23 boletos. Enríquez ordenó que se abrieran las puertas a quien gustara ir, pero… ni así llenaron.