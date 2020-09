“Siete días de Grilla”

No vemos ninguna señal como para pedir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México. Tiene arranques prepotentes que quizá deseche en lo que viene, pero seguimos conservando la esperanza.

Seguimos creyendo que el jefe de la nación pudiera corregir el camino y enfilar su gobierno hacia algo mucho mejor que lo que hemos tenido en los últimos 50 años, tiene que entender razones y aceptar errores.

Es un exceso pedir la renuncia del mandatario. El día que entendimos las limitantes intelectuales de Enrique Peña Nieto, lo mismo cuando vimos la que nos esperaba con sus antecesores, en vez de pedirles la renuncia, que tenía muchas justificantes, nos quedamos callados.

López Obrador está en la ruta de una buena administración y todavía estamos en el tiempo de la duda, no es posible sacar conclusiones cuando se supone que el gobierno apenas ha empezado.

Tenemos que mantener la esperanza en el tabasqueño, debemos seguir creyendo en sus intenciones ofertadas a los mexicanos durante sus dos campañas.

Sobra entender que mientras le vaya bien al presidente, nos irá bien a los mexicanos, y es a eso a lo que debemos apostarle, con los ojos cerrados, si se quiere, antes que esperar su fracaso para que fracasemos todos.

Está científicamente comprobado que entre los colaboradores del jefe de la nación hay varios o muchos corruptos, que se los sacuda y que regrese a la patria por el carril del progreso y la justicia para los mexicanos.

Tiene que entender el mandatario que hay muchas cosas que está haciendo mal su administración, que se corrijan pronto, lo antes posible, especialmente lo relacionado con medicamentos para niños y adultos con cáncer, por decir solo un tema.

Entendemos que López Obrador llegó al poder prácticamente sin prepararse, sin organizarse y sin llevar a los distintos puestos a la gente más preparada. Lo sorprendió el poder y de ahí se han derivado una serie de fallas que están haciendo mella en la credibilidad del tabasqueño, por eso decimos que debe corregir pronto.

Nadie entiende cómo es posible que siga burlándose del coronavirus, cuando estamos arriba de los 73 mil muertos y enfilamos aceleradamente a los 100 mil, cuando varios científicos, que sí saben de lo que hablan, le han pedido que use el cubrebocas para evitar más contagios y sobre todo, para evitar de menos la muerte de otras 80 mil personas en los próximos meses.

Triste y lamentable que a estas alturas de la pandemia la gente siga confundida, precisamente por las señales equivocadas enviadas por los responsables de la emergencia, pero el virus ahí lo tenemos, al acecho a cada paso que damos.

Y en contrasentido, cuando la Organización Mundial de la Salud ha insistido que el uso del cubrebocas evita hasta el 97% de los contagios, mucha gente está equivocada creyendo que ya pasamos la emergencia, que ya pasó el peligro y tampoco lo usa, o de plano, ya lo aventó a la basura creyéndose protegido por algo o alguien que no existe.

Mucha gente está en la calle sin cubrebocas a pesar de que aquí, autoridades estatales y municipales dispusieron que nadie podría andar sin ese trapito. Hay familias enteras que se pitorrean del patógeno creyéndose blindadas por alguna divinidad.

Las autoridades no lo han dicho, pero es bueno saber que entre los 73 mil muertos, predomina la gente de nivel medio hacia abajo, y entre los fallecimientos hay chicos y grandes, hombre y mujeres, jóvenes o viejos.

El virus no escoge ni sexo ni edad, mucho menos posición social, pero lo más lamentable es que la gente piensa que ya pasamos la etapa más peligrosa, cuando no es así. Ni siquiera hemos pasado de la primera fase. No hemos podido salir de la primera fase.

Y lo mismo sucede en países implacables como India y Rusia, donde al inicio de la pandemia hasta se burlaron de la enfermedad creyéndose también protegidos por alguna fuerza invisible.

India logró inicialmente mantener a raya el virus, pero a punto de mantener el encierro a rajatabla, o con tablazos y demás castigos para que la gente no saliera de sus casas. Hoy, esa nación, tiene una mortandad similar a la de México y un número de enfermos realmente explosivo.

Rusia, cuyo gobierno divulgó por todas las vías que con un par de tabletas se atendía el virus, ahora ya está entre las naciones más afectadas por el patógeno, y aunque tiene las vacunas a la mano, sobre todo la Sputnik V, de todos modos es una de las naciones más afectadas.

Aquella obra que Enrique Peña Nieto nos vendió como “un portento de la ingeniería mexicana”, la súper carretera Durango-Mazatlán, es un portento de la desvergüenza de muchos políticos que tuvieron en sus manos el proyecto.

La verdadera “calidad” del proyecto podemos comprobarla en estos momentos en las cercanías de la caseta de Coscomate, que de plano ha quedado intransitable por los hoyos que presenta.

Es algo para avergonzarnos una vez más, o en una nueva temporada de desvergüenzas, toda vez que muchos años pudimos comprobarlo en otros trayectos del camino, y que se medio “arreglaron” ante la intervención y exigencia a la federación del gobernador José Aispuro, pero lo que podemos ver hacia el kilómetro 130 en adelante, es la misma película que ya tuvimos en otros años en el resto de los 230 kilómetros.

El otro día, el político sinaloense Manuel Clouthier, subió a redes un video en el que mostró la porquería del camino de cuota, en el que hay que pagar para transitarlo, cuando por los peligros que ofrece, debía pagarle a quienes tienen la ocurrencia de recorrerlo.

Esa película, repetimos, ya la hemos visto en otras partes del trayecto.

Y se pudieran corregir algún día, cuando el gobierno se proponga recuperar algo de lo mucho que se robaron los constructores, pues se virlaron la mayor parte y gastaron lo que su ambición les permitió, que en casos no fue mucho.

No es para alegrar a nadie el propósito del proyecto de egresos de la federación para 2021 en Durango capital, pues pretende quitarle 50 millones de pesos para programas de seguridad.

Y no debía preocuparnos mucho, si recordamos que la cámara de diputados es gobernada o mangoneada por Morena, y pues, veremos entonces de qué están hechos nuestros legisladores, incluyendo senadores.

Esto quiere decir que nuestros diputados morenos tendrán que fletarse a defender a Durango, si es que se les permite al interior de la cámara, precisamente para evitar esa quita, que no es de tres o cuatro pesos, sino de 50 millones de pesos.

O querrán que los policías trabajen a pie y se hagan respetar con pavorosas resorteras hechas con horquetas de mezquite, para que aguanten el ajetreo policial diario.

Ahora, no se lo digan a nadie, pero tras bambalinas se comenta que la quita es consecuencia al gasto absurdo en la materia, pues iniciada la actual administración se gastaron al parecer hasta 20 millones de pesos en charlas con los policías, como si hubieran sido charlas de Miguel Angel Cornejo, Cesar Lozano o de perdido Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No manchen…¡

Veremos hasta dónde llega la defensa de nuestros morenos legisladores, o más bien dicho, legisladoras, y sobre todo entenderemos hasta dónde pudieron meter la mano por los capitalinos, y si no hacen nada, o hacen poco, nos veremos en la próxima elección.

El profesor Oscar García Barrón, de extensa trayectoria priista en Durango, asumió la conducción estatal de Movimiento Ciudadano y, contra lo que se suponía, su arribo a MC ha sido más que terso.

Oscar fue designado por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y, aunque de inicio hubo intentos por violentar la nominación, en una semana se pusieron de acuerdo y, todo mundo contento.

Alguien por ahí profirió una serie de advertencias sobre la llegada del profe Oscar, pero…los avisos fueron tan débiles que se apagaron al momento mismo en que se hicieron públicos.

Todo, culpa de José Ramón Enríquez al chaquetear y brincar de Movimiento Ciudadano a la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Creyó hacer un buen negocio al pasarse a las huestes gobiernistas, cuando le está resultando todo lo contrario.

No la pensó Enriquez, de lo contrario lo hubiera negociado primero con Dante Delgado, líder nacional de MC, de modo que cuando hizo el “paso de la muerte”, al primero que ofendió fue al dirigente nacional que, ni tardo ni perezoso, se la cobró quitándole al partido.

Sobra deducir que la intención de la dirigencia nacional es renovarlo en su totalidad, de arriba hacia abajo o viceversa, de forma tal que pronto MC pase a convertirse en una verdadera opción política para los ciudadanos y no que se mantenga como un satélite chafa de los grandes.

Muchas familias están padeciendo lo indecible ante la prohibición de operación de centros de rehabilitación publicos y privados, con el pretexto del coronavirus, pues la mayoría de los enfermos han empeorado y sin remedio.

Sabido es que los CREEs y otros centros de rehabilitación de la ciudad y el estado tuvieron que cerrar sus puertas ante la pandemia. Hasta ahí todo bien, pero vamos en el sexto mes de cierre con las consecuencias devastadoras en muchos casos.

No pocos de los enfermos que acudían a esos centros a poner remedio a sus padecimientos, ante el cierre, han empeorado, han retrocedido en su salud y, no hay esperanza de una pronta reapertura.

Ojalá que, así como se han reactivado las distintas actividades sociales, deportivas y comerciales, se reabran los centros de rehabilitación que tanta falta le hacen a los enfermos, y no se diga a los niños que, estaban camino a corregir diversos padecimientos.

La sanción impuesta por la autoridad a un abogado que acudió a juicio a sabiendas que padece o padecía del coronavirus, es muestra de lo que se debe hacer para contener los contagios.

El problema es que la autoridad pocas veces se hace respetar y exige el cumplimiento cabal de las medidas para evitar la contaminación, y a muchos por lo que usted guste y mande, les vale que aun estando contagiados andan haciendo su vida como si nada.

Es gracias a esa irresponsabilidad de mucha gente por lo que la pandemia en el mundo sigue en crecimiento y, sin esperanza de terminarla.

Si se hubiera actuado de forma responsable desde los inicios, si se hubiesen diseñado acciones enérgicas para evitar que la gente anduviera en la calle, no tendríamos los 73 mil muertos que tenemos hoy, y que se aproxima y con mucha rapidez a los 100 mil fallecimientos, para seguir encaramados entre los tres o cuatro primeros en el mundo.

No se logró, el contagiadero no se hace esperar, pero…unos por necesidad, otros por gusto y no menos por su irresponsabilidad, van regando el virus con aquella desfachatez que, saben del mal que están haciendo pero les vale.

Ojalá que así se sancionara y se castigara a muchos otros que, declarados portadores del virus, siguen en la calle como si nada, a pesar de que en su momento se les pidió el autoaislamiento para evitar que se extendiera el patógeno. No se hizo, o lo hicieron muy pocos, ahí están las consecuencias catastróficas y, no terminan, vamos, ni siquiera disminuyen, por desgracia para todos.

El grupo de artesanos que el domingo pasado habían sido retirados de la Plaza de Armas ahora se instalaron pero en el Corredor Constitución, por lo que Inspectores Municipales ya mantienen diálogo con ellos para solicitar su retiro por no contar con el permiso de la Comisión de Actividades Económicas.

Los artesanos ahora están ubicados entre 5 de Febrero y Pino Suárez, solo se cambiaron de sitio argumentando que necesitan de las ventas para poder sobrevivir, y es que debido a la pandemia su economía ha bajado ya que el sector turístico es su principal mercado, pero actualmente no hay visitantes en la ciudad como en años normales, por lo que tratan de hacer un esfuerzo para vender lo que se pueda entre los propios habitantes de la ciudad.

Así que este conflicto artesanos-inspectores al parecer continuará por bastante tiempo, pues la pandemia no se ve para cuándo pueda bajar, buscar una reubicación es lo idóneo, pero el lugar debe ser el indicado para que puedan tener las ventas que necesitan, de lo contrario se verán obligados a salir de nuevo a las calles si les va peor a como ahorita están.

El que de plano la regó y feo es el director de Obras Públicas Municipales, Rodrigo Mijares, quien salió a decir que el 95 por ciento del bacheo que se ha realizado ha resistido a las lluvias.

Asegura que los trabajos de bacheo son de calidad y que los casi 17 mil baches que se han reparado han resistido los embates de las lluvias, además que los Cazabaches están atentos a los reportes ciudadanos pues cada día se llegan a recibir hasta 200 llamados diarios, los cuales han aumentado por las lluvias.

Aunque presuma que los baches están perfectamente ubicados y se cuenta con el material para realizar estas reparaciones, todos se preguntan si el funcionario vive en Disneyland, en un fraccionamiento privado del que nunca sale o que les diga de cuál fumó, pues las calles por toda la ciudad están totalmente destrozadas, con enormes hoyancos y sin condiciones ni para poder caminar.

Ha ocurrido una desgracia en las cercanías de la Sierrita de Gamón con la explosión de fuegos pirotécnicos que transportaban en un triciclo, a pesar de que las autoridades habían prohibido las peregrinaciones por el coronavirus.

Esta mañana explotaron diversos fuegos pirotécnicos que llevaban hacia el templo de la Virgen de Guadalupe varias personas. Una murió ahí mismo y dos o más quedaron con lesiones graves con las que fueron traídas a esta capital a recibir atención médica.

Inadmisible que, a pesar de que las autoridades prohibieron las visitas masivas al templo y anunciaron la prohibición por distintos medios. El triste incidente, no debió ocurrir.

Hasta el cierre de la presente se hablaba de un fallecido y dos lesionados trasladados a esta capital para luego llevarlos a un hospital, pero se temía que el saldo fuese mucho mayor.

