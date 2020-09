“Siete días de Grilla”

Termina otra semana negra para la cuarta transformación, pues resulta que los dos mil millones de pesos con que pagarían los premios de la rifa fallida del avión, no existen.

El INFONAVIT está reclamando 5 mil 88 millones de pesos que utilizó la Fiscalía General de la República para indemnizar a Telra Realty y aportar de manera indebida 2 mil millones para la rifa.

Ya se les armó la rebambaramba, dado que no hay de dónde echar mano para recuperar ese dinero que pertenece a los trabajadores y patrones, no precisamente al gobierno, lo que incluso ha movido a algunos a advertir que en la disposición de esos 5 mil 88 millones de pesos hay un delito de tipo penal por desvío de recursos.

Están hechos pelotas con el resultado de la malograda rifa, dado que no se vendieron todos los cachitos. Ni siquiera la mitad, lo que pasó a ser un escandaloso fracaso comercial.

Y luego, como para echarle sal a la herida, ahora se corre el rumor de que el señor presidente ya dispuso que el terreno que Felipe Calderón compró en 100 millones de dólares al exgobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, no vale un cacahuate y ha dispuesto que también se rife y pase a dársele otra utilidad visto que el proyecto turístico que pensó alguna vez Felipillo se quedó en un muy bien propósito.

Y sí, toda la madeja vino a descomponerse con la escandalosa renuncia de Jaime Cárdenas Gracia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pues aprovechó la oportunidad para destapar las cochinadas que hizo su antecesor con 37 joyas valiosas que las devaluaron al robarles oro, diamantes y piedras preciosas, igual dejó al descubierto las subastas simuladas dentro de lo que Reforma tituló como: Roban… ¡Lo robado..!

Alguien luego, aprovechándose de la quema, acomodó las cosas precisando: “Ladrón que roba a ladrón, está en la cuarta transformación…”.

Termina este lunes la encuesta que definirá a los candidatos más viables para la presidencia del CEN de Morena y los piquetes a los ojos y las patadas debajo de la mesa se están saliendo de control.

Se están pegando hasta con la cubeta los principales aspirantes, sabedores de que se están jugando no nada más el control del partido en el poder, sino el control de las candidaturas para 2021 y 2022, y todo el dinero que ello implica.

Y así como andan a nivel nacional sus principales aspirantes, así andan los grupos en los estados.

Los morenos de Durango están divididos en cuatro grupos, afines a Mario Delgado, a Porfirio Muñoz Ledo, a Gibrán Ramírez y Yeidckol Polevnski, y también se están dando hasta con la mano del metate, sin importar que en la medida que alienten el desorden estarán alejando a los electores.

Ayer, Carlos Medina Alemán, uno de los fundadores de Morena en Durango, lo dijo de nuevo, porque lo ha repetido varias veces: “Puras porquerías y marranadas de los de la mafia política que se niegan a desaparecer. No pueden dejar de imitar a los PRIANISTAS y @mario_delgado usando recursos de la cámara para promocionarse y ser dirígete (sic) de Morena, son los mismos con las mismas mañas”.

Semanas atrás, el propio Medina Alemán advirtió en público lo que bien sabemos, que “Mientras Morena siga haciendo política con los mismos estilos, con las mismas porquerías y con las mismas artes del pasado nefasto, al final tendrá el miso resultado en las urnas…”.

Y mire que ni cómo contradecirlo. Esa es la realidad, porque en una conclusión lógica: “Si los mismos marranos (con disculpas anticipadas para los cerdos que lleguen a incomodarse) saldrán a pedir votos como pidieron en la última elección, la respuesta de los electores será exactamente igual. No habrá formas de que el resultado sea distinto….”.

Mientras acá Morena y la 4T siguen indigestados con la victoria, en los Estados Unidos se ha consolidado la posibilidad de triunfo de Joe Biden. Algunos le dan tal ventaja que creen imposible que se reponga Donald Trump.

Uno de los relatos sobre el proceso electoral en la Unión Americana dice: Faltan solo 40 días (en realidad son 36) para las elecciones en Estados Unidos y la ventaja del demócrata Joe Biden se ha mantenido constante en todas las encuestas y, salvo giros drásticos e inesperados, siempre posibles en política, habrá relevo en la Casa Blanca.

No es gratuito que a mitad de semana Trump volvió a quejarse del sistema electoral gringo y volvió a dejar abierta la posibilidad de no reconocer una eventual derrota.

En fin, el tema viene a colación en virtud de la inoportuna visita que hiciera hace varias semanas al vecino país nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue a tratar de levantar la imagen y las posibilidades del republicano Donald Trump, pero el propio mandatario norteamericano ha hecho lo suficiente para irritar al pueblo a grado tal de no querer volver a saber nada de él, mucho menos de la reelección.

La ventaja de Biden sobre Trump es de 50.4%, por 43,4%, pero… aunque se moviera la aguja y se acortara la brecha la diferencia en número de delegados probables al Colegio Electoral es aplastante: 353 para Biden y al presidente Trump le corresponderían solo 185, según el sitio RealClearsPolitics.

Se necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia de ese país, lo que parece una misión difícil, demasiado cuesta arriba para el aspirante a la reelección, pues no le dan los números.

El miércoles hubo una buena noticia para Trump al darse a conocer una encuesta del periódico The Washington Post en la que Trump se puso arriba de Biden 51 a 47 en Florida y también en Arizona por un punto 49-48.

Pero… ni así le podría ganar a Biden, a pesar de que son dos estados muy importantes, considerados “columpio”, en consecuencia “campos de batalla”. Florida tiene 29 votos para el Colegio Electoral y Arizona 11.

La conclusión, amarga por donde se le vea para México por la imprudencia presidencial de ir a prestarse a una jugada que preparó Trump con el afán de convencer a votantes latinos de aquel lado del Bravo.

Lo más peor, dirían los que saben, es que México no está haciendo nada como para enmendar el error y no ha empezado a cabildear de ninguna manera con el equipo de Biden, que está más cerca del triunfo que Trump. Sin duda, otra mala para la cuarta transformación.

Inconcebible que a pesar de que la pandemia por el coronavirus está arreciando sus efectos en los seres humanos, y no se diga en México que nunca hizo lo correcto para contenerla, está por cambiar el semáforo de la mayor parte del país.

El rockero Hugo López Gatell anunció ayer la buena nueva, de que está por cambiar de naranja a amarillo a 16 estados del país, al parecer Durango entre ellos, señal de que la emergencia está pasando.

No entiende nadie cómo es que esté pasando el mal trago, si el número de contagios sigue igual que semanas atrás y los muertos están ya por llegar a los 80 mil a un ritmo diario entre 600 y 900 fallecimientos.

Los peligros son los que están generalizados entre los mexicanos, lo mismo entre los duranguenses, pero esas desalentadoras noticias aparecen en el peor momento, cuando los gobiernos de los estados hacen hasta lo indecible para convencer a la gente de que se quede en casa, que no salga y menos acuda a lugares de concentración masiva.

Ese señor Gatell, para el que escribe que de plano está echado en brazos de la filosofía de Donald Trump, quien en su momento advirtió: “Sí, son muchos los riesgos de contagio y muerte, pero… que mueran los que tengan que morir…”.

Explicó Trump que la economía no puede permanecer estancada eternamente, que debe irse reactivando toda actividad humana, pase lo que pase y, por lo visto, es lo que quieren en México.

Quizá con razones desde la óptica económica o médica, dado que los médicos también acuñaron su frase: “Está bien, si quieren morirse, sigan asistiendo a fiestas, a reuniones y no se cuiden ni adopten la sana distancia, pero si se enferman, no vengan a los hospitales, muéranse en su casa. Aguanten en casita hasta el final para que no vengan a extender sus contagios…”. Extremadamente crueles tanto la conclusión de Trump como la de los facultativos, pero… la gente no entiende, no acepta cuidarse. Pues si eso es, que se mueran los que se tengan que morir y, sobre todo, los que quieran morirse, pero que no conviden el virus.

No obstante, en contrasentido podemos decir que gracias a las benditas redes sociales es posible conocer uno y mil recursos para reaccionar rápido cuando se ha contraído el coronavirus. Una atención oportuna puede ser definitiva para su cura.

Lo más triste es que muchos de esos 76 mil muertos por covid-19 han fallecido por reaccionar tarde, por atenderse tarde, pues muchos con la esperanza de mejorar se recluyeron en casa, pero sin la atención debida.

Los gobiernos estatal, federal y municipal han creado portales de orientación a los enfermos para que sean atendidos de inmediato y no se complique nada, pero sigue habiendo quienes se confían y reaccionan demasiado tarde.

Es cuestión de entrar a los buscadores de internet, poner la palabra Covid-19 o coronavirus y en automático aparecen los uno y mil portales que operan a favor de la población tanto a nivel nacional como local, de modo que, quienes ven agravarse un contagio es por exceso de confianza.

Lo peor es que, muchas veces, cuando ya se complicó todo, los médicos ya no pueden hacer mucho. Por eso hay que reaccionar ante los primeros síntomas.

Los síntomas más comunes del coronavirus son: Fiebre, Tos Seca y Cansancio. Hay otras complicaciones que pueden marcar parte de la enfermedad, aunque son menos comunes: Molestias u dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies.

Y, sin embargo, hay que subrayar los síntomas graves:

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse.

Si ya se tienen estos efectos, hay que reaccionar de inmediato y acudir al hospital Covid sin dilación, y sobre todo, cuando se presenten esos cuadros hacer a un lado los socorridos remedios caseros que no sirven para el coronavirus y que sin embargo sí pueden complicarlo todo.

No pocos restaurantes están ávidos de clientes, pero se han relajado ante los riesgos de contagio del coronavirus y es entonces cuando deben intervenir las autoridades, puesto que esos puntos pasan a convertirse en centros de alto riesgo.

Hemos visitado restaurantes, tiendas y hasta hospitales en donde todo mundo está relajado. Las precauciones que se tomaron en otro tiempo han pasado a la historia, como si en realidad hubiésemos superado el mal momento. No tienen tapete sanitizante, sí gel, pero quién sabe qué tipo de gel. No lleva el personal guantes, tampoco mascarilla, un desastre.

Es cierto, las autoridades sanitarias no tienen el personal para abarcar la revisión a tanto negocio, pero deben hacerlo por muestreos, o por revisiones al azar de forma tal que un día llegue la revisión.

Pero, como es poco lo que se hace, poco lo que se revisa, en la mayoría de los negocios están tirados a la confianza de que no pasará nada, aunque los peligros de contagio están más latentes que nunca.

Aunque Durango llegue a pasar a semáforo amarillo, seguirá teniendo altísimos los riesgos de contagio y eso debemos entenderlo. Tenemos que entenderlo los ciudadanos aunque las autoridades quieran manipular el color del semáforo, pues la realidad en el número de contagios y muertes no deja espacio a la confusión.

Hay muchos países en el mundo en donde el coronavirus pasó de noche a pesar de que las autoridades nunca hicieron nada. El pueblo se organizó en redes sociales o en algunas aplicaciones específicas y al final lograron lo que no han podido lograr otras, como México, que sigue en caída libre en el número de muertos a nivel nacional, que se consolida como uno de los de más fallecimientos en el mundo.

Tras darse a conocer la muerte de un bebé de 8 meses en una guardería por broncoaspiración surgieron diversas versiones de quien tuvo culpabilidad en este hecho, pero al final no recayó en nadie.

Y es que esta situación es externa a los cuidados que se pueden dar en una guardería o una revisión que se le puede dar a los niños en los filtros a la hora de entrar, pues la broncoaspiración ocurre en niños de una determinada edad a la hora que están durmiendo, por ello lo delicado de aceptar menores de un año, ya que no pueden avisar.

Es importante que se tenga una capacitación especial de todos aquellos que reciben niños menores de un año de edad, como es el caso de las guarderías del IMSS, que reciben bebés desde los 45 días de nacidos y tienen capacitaciones específicas, el problema se encuentra cuando abren algunos lugares donde cuidan niños pero los empleados no están capacitados, no están incorporados a alguna institución que los esté regulando y creen que nada más es cambiar pañales y cuidar el sueño de los niños.

Las guarderías privadas no pueden recibir niños de menos de un año, las únicas guarderías que a nivel nacional están capacitadas y autorizadas para recibir bebés desde los 45 días de nacidos son las del IMSS.

Las privadas necesitan tener la incorporación, pero si no cuentan con ella con la clave de educación inicial no están autorizadas, por lo que hay que verificar cuál es el padrón de las que sí están incorporadas a la SEP, ya que deben tener todas las capacitaciones adecuadas, solo de esta manera futuras tragedias como esta se podrán evitar.

En medio de tantos sucesos y noticias que llevan a la preocupación de todos los mexicanos, tanto por el tema de la pandemia cuyo final aún no se avizora, como por los temas políticos que tienden a incrementarse por el proceso electoral federal que inició a principios de este mes, aún hay puntos que llevan a la reflexión, después de sacar una risa o incluso una carcajada.

Como el que se refiere a un joven de 30 años que indignado porque su mamá lo sacó de la casa a punta de escobazos, decidió demandarla por esta acción, ante el maltrato de que fue objeto, caso que llegó a los medios de comunicación nacionales y también circuló en redes sociales debido a la particularidad de tal información.

Resulta que este muchacho, aunque por su edad es un adulto joven, no estudia y tampoco trabaja, pasa el día entretenido en los videojuegos y tampoco contribuye a las labores del hogar, de tal suerte que todo indica que los gastos de su manutención corren a cargo de su madre, quien ya se cansó de esta situación.

Se trata de un caso que resulta hilarante por la molestia de este hijo que fue expulsado del hogar en forma poco amable, pues al parecer esperaba que su situación se mantuviera de forma permanente.

Sin dudar que existan casos similares en todo el país, es poco común que se hagan públicos y más aún, que den lugar a un proceso judicial que las autoridades tendrán que resolver, para determinar si al demandante le asiste la razón, o bien se puede llevar incluso una llamada de atención por su intención de mantener una vida que llevaba bastante improductiva.

Así como el susodicho también puede haber muchos y muchas jóvenes del grupo de población al que se ha dado por llamar “ninis”, porque ni estudian ni trabajan, aunque este término también se aplica a quienes han enfrentado dificultades para encontrar un trabajo y que tampoco tienen acceso a una institución educativa.

También es necesario reflexionar sobre esa generación que no tiene interés por su preparación y tampoco por conseguir un trabajo, pues espera que sus padres le resuelvan todas sus necesidades, a pesar de haber rebasado la mayoría de edad ampliamente, así como la tolerancia de algunas familias ante estos casos.

¿Será necesario que se hagan reformas en las leyes para resolver estos casos, como ha sucedido en otros países? Habrá que esperar lo que resuelvan las autoridades…

