“Siete días de Grilla”

Toda suerte de críticas ha ganado la conclusión de la Suprema Corte respecto de la controversia sobre la consulta de si se enjuicia a los expresidentes. Aunque, el alto cuerpo colegiado ha dispuesto siempre lo que dice el presidente en turno, la verdad.

“Murió el estado de derecho en México”, “la Corte se disparó un balazo a sí misma al ceder a las presiones sin tapujo del presidente Andrés Manuel López Obrador…”, se ha dicho, pero… por qué se extrañan, eso ha ocurrido siempre.

Hay también quienes elogian la “valentía” de la Corte al cambiar el texto de la pregunta que se haría a los mexicanos, pues los ministros, para no verse tan arrastrados, cambiaron la pregunta, y sí, la convirtieron en un perfecto trabalenguas que nadie entiende y más confunde, pero no es ese el tema.

La preocupación de muchos es la desvergüenza, el descaro con que la corte se entregó a los brazos presidenciales, cuando era la única que podía decirle no al señor Presidente, y pudo negarle la razón en virtud de que no es necesaria ninguna consulta, las leyes actuales permiten el castigo a los exmandatarios y no tiene por qué consultarse al pueblo. Las leyes, han dicho otros, no tienen por qué someterse a votación.

La idea de nuestro presidente es perseguir y castigar a los expresidentes, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, por las una y mil rapacerías que hicieron cuando dirigieron este país.

Repetimos, no es necesario hacer ninguna consulta popular. Las leyes permiten traerlos y hacerles cuentas, pero… nuestro jefe de la nación necesita reflectores para el año próximo tratar de retener el control de la Cámara de Diputados y, un eventual juicio a los ex vende, enciende las pasiones, aunque el fondo sea otro, la necesidad de volver a ganar mayoría en la cámara baja.

La Corte, sin embargo, modificó en todo la idea original de AMLO para vender mejor “su producto”, pues la dejó de la siguiente manera:

“Está usted de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos…”.

Es decir, no dejaron los ministros palabra alguna del texto original, que decía:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Como podemos ver, el texto final autorizado por la Corte generaliza de tal forma la propuesta que nunca dice qué perseguirá, ya no dice a quiénes, y aun cuando todos sabemos del propósito, la gente no podrá ligar nunca la pretensión con el pretenso.

Servirá al gobierno para vender entre los electores su tambaleante combate a la corrupción, pero no como esperaba. Los ministros le echaron la mano a AMLO, dado que le están permitiendo una consulta absurda en la que se habla ahora de que gastarán lo mismo que en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como para conocer la magnitud del daño en marcha.

Tenemos nuestras dudas en que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleve hasta la cárcel a los exmandatarios. Los más piensan que el fondo de todo es la necesidad de componer las expectativas electorales del año próximo.

Y no hacer realidad algo que para muchos es de sobra merecido, dado que se tienen informes puntuales de las correrías y ladronadas, más una y mil rapacerías cometidas durante el mandato en perjuicio de los mexicanos.

Ahora, el gobierno en turno ha podido acceder a las carpetas correspondientes y ha aclarado casi con lujo de detalles hasta dónde es cierto el daño y los excesos contra el pueblo, de ahí la idea supuesta de enjuiciarlos.

Lamentablemente el año venidero hay elecciones y en ellas se diluirá la intención original de castigar a los corruptos, y después, pasado el proceso electoral, lo más posible es que se olvide el tema y se deje para mejor ocasión.

Ahora que, ya montados en gastos, el supuesto “trabalenguas” armado por los ministros de la Corte abre las puertas de par en par para investigar no nada más a los expresidentes, sino a los exsecretarios, exgobernadores, exalcaldes y exfuncionarios de todo tipo que alguna vez tuvieron mando y dispusieron de los dineros.

O sea que, bien entendido el pequeño “ajuste” al texto presidencial, se estarán abriendo las puertas de la cárcel para muchos “nuevos ricos” que, de la nada, y de la noche a la mañana, se convirtieron en multimillonarios y sin ningún esfuerzo.

Yo, si estuviera en esa posición, tendría a la mano los calmantes necesarios para evitar las “seguidillas” y la temblorina, pues en la propuesta de la Corte se eliminan los tiempos que marcan los códigos penales y civiles.

El que escribe sigue creyendo que esto del combate a la corrupción va en serio, que Andrés Manuel López Obrador se ha decidido a entrarle de frente al gravísimo problema por el que México ha sido azotado en los últimos cien años o más por una caterva de forajidos.

Muchas veces lo dijo en campaña, y ya en el mandato, que respecto a los ladrones no se distraería en voltear hacia atrás, que su programa de trabajo tenía que ver de ahora en adelante, y que no voltearía para nada al pasado, pues se exponía a perder el tiempo y a distraerse de las cosas importantes.

El peor momento para enfermarse, por coronavirus o por lo que sea, es este, y le está sucediendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, cuando resta justo un mes para la elección del vecino país que claramente va perdiendo.

Antenoche, Trump fue hospitalizado en virtud de la complicación (leve, dicen) de los efectos del Covid-19, y tendrá que aislarse lo necesario hasta superar la enfermedad que de menos lo distraerá dos semanas, la mitad del mes.

Donald Trump está perdido, si sin Covid-19 estaba lejos de remontar o descontar la desventaja, ahora, alejado de la campaña, la derrota se empieza a dibujar.

El equipo de campaña del candidato republicano no ha decidido los pasos a seguir, pero los que sean no auguran cosa buena, sino más bien todo lo contrario, toda vez que Donald es la figura principal, la más importante del equipo.

Anotar que precisamente Trump es uno de los tres presidentes que siempre se burló de “la gripita” que nos acechaba. La enfermedad lo ha alcanzado y quién sabe qué efectos llegue a causar en su humanidad. El cuerpo del incrédulo presidente está sintiendo los rigores de algo que para el mandatario no existía.

Momento para preguntarnos si eso le pasa al jefe de la nación más poderosa, que es protegido por un verdadero ejército de especialistas médicos, qué no podrá ocurrirnos a los demás mortales.

Excepto, claro, AMLO, que sigue emperrado en no usar el cubrebocas y muchos mexicanos lo secundan rechazando el trapito y las demás medidas de seguridad, a pesar de que el mundo cada vez más se convence que el cubrebocas y la mascarilla son las herramientas más poderosas para evitar el contagio.

La controversia que tiene en vilo al mundo gira en torno a la realidad del estado de Donald Trump, pues el médico que lo atiende advirtió que se encuentra sorprendentemente bien, que ya no ha tenido fiebre, que respira normalmente y que está superando el momento crítico.

Sin embargo, una fuente confiable y cercana a la Casa Blanca reconoció que las últimas 24 horas han sido críticas para el mandatario y que las próximas 48 serán mucho más. Que en realidad Trump está contagiado desde la madrugada del viernes, y no desde la noche de ese día.

Mientras, una agencia noticiosa señaló que Trump sí recibió oxígeno de una máquina antes de llegar al hospital, lo que para algunos es una mala señal y por la que hay nerviosismo en mucha gente del gobierno y en no pocos gobiernos.

Nada justifica la barbarie perpetrada contra seis policías estatales el pasado jueves en Huzamota, nada. Y menos si se sabe que en cosas de narcotráfico la negociación es una de las principales formas de operación.

Atestiguamos este mediodía el homenaje rendido por la Fiscalía General en el Estado, la Secretaría de Seguridad y las distintas corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno a los cuerpos de los seis servidores públicos inmolados.

Rabia, impotencia, coraje y desánimo por el servicio público es lo que nos deja ver la gran aberración perpetrada contra seis seres humanos que, como tal, quizá cometieron errores, pero creemos que de ninguna manera merecieron ese final.

Ojalá que los grupos del crimen organizado algún día se pusieran de acuerdo, agotaran intentos por resolverlo todo por la vía de la negociación, y no por la de la brutalidad, de la sinrazón, de la contrariedad que nada ni nadie podrá justificarlo nunca.

Descansen en paz esos seis hermanos nuestros, y ojalá sean los últimos en acabar de esa inadmisible manera. Y a quienes les sobreviven, nuestra solidaridad eterna ante el dolor.

Sobre el debate entre Donald Trump y Joe Biden del martes pasado, no hay mucho qué agregar, ya se dijo todo. Fue un excelente ejercicio que pudo servir a ambos, pero sobre todo a Trump para descontar la desventaja en que se halla.

Es más, no pocos sugieren que en realidad no ganó ni perdió ninguno de los dos, por lo que Biden se mantuvo con 48% de las intenciones del voto, por 41% de Trump.

Si la enfermedad del candidato republicano se complica en los días sucesivos, puede darse por cancelado el segundo debate entre ellos y habrán de dejar todo en manos de sus compañeros aspirantes a la vicepresidencia Kamala Harris, del Partido Demócrata y Mike Pence, del Republicano.

Leticia Herrera Ale se bajó de cualquier posibilidad de buscar la candidatura al gobierno estatal por el PRI o por cualquier partido. Se amparó contra la Unidad de Inteligencia Financiera que le persigue por desvío de recursos de la alcaldía de Gómez Palacio.

La UIF le hace cargos, junto a su tesorero Óscar García, de algo así como 500 millones de pesos dispuestos por distintas vías. Se depositaron a cuentas de empresas simulando pagos, pero las receptoras lo transferían a cuentas personales de los distintos funcionarios.

La denuncia original fue hecha por la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, luego investigada y comprobada por la UIF.

El pasado 25 de septiembre Lety se amparó contra la UIF, acción con la que automáticamente quedó fuera de cualquier posibilidad de buscar otro cargo de elección popular en el corto plazo.

El otro día, Rodolfo Elizondo, el ideólogo del Partido Acción Nacional, declaró a los medios que José Ramón Enríquez no será gobernador de Durango, pero… otros dicen que no llegará ni a la candidatura precisamente por el faltadero de dinero que dejó en su malogrado Gobierno Ciudadano.

O sea, en unos cuantos días se bajó Leticia Herrera, y Elizondo quiere bajar a Enríquez, con lo que es fácil deducir que el abanico de posibilidades se reduce a unos cuantos, ya menos claro.

Las perspectivas estatales, salvo prueba en contrario, quedarían para Adrián Alanís Quiñones, Alejandro González Yáñez, Esteban Villegas, Margarita Valdez y párenle de contar. Quizá falten algunos nombres, pero… en este momento no vemos a nadie más con posibilidades.

Y los nombres habrán de reducirse a medida que se armen las alianzas, porque de darse los grupos que se están manejando por ahí, los nombres se reducirían a dos, o cuando mucho tres, han de disculpar.

No cabe duda que en Durango ya se vive la efervescencia electoral, pues la dirigente estatal del PAN, Verónica Pérez, denunció ante el IEPC a la regidora de Morena, Cynthia Montserrat Hernández, por supuestamente hacer campaña política, ya que se le vio repartiendo despensas a sectores vulnerables usando un cubrebocas con el logo de su partido, lo cual afecta la equidad en las votaciones o contienda.

Por su parte la señalada aseguró que hasta el momento no se le ha notificado nada por parte del IEPC, pero es clara la molestia del PAN por los señalamientos que han venido haciendo y solo miran lo que les conviene pues tienen actores políticos tanto estatales como municipales que se están dedicando a lo que ellos mismos denuncian.

Los invitó que en lugar de andar de argüenderos vayan a las colonias, a que se ensucien un poquito los zapatos, que se vean trabajando en las calles y atendiendo las verdaderas necesidades que hay en el municipio.

No cabe duda que la política tiene doble discurso, pues los partidos deberían voltear un poquito dentro de su casa y ver lo que están haciendo, pues debido a que ya inició el proceso electoral todos los funcionarios deben ser cuidadosos y no promover a un partido político.

Aclarado el uso excesivo de la fuerza por parte de ocho policías preventivos contra un ciudadano no es suficiente, tienen que sentarse precedentes importantes para poder terminar con esa vieja costumbre de hacer justicia bruta.

La Dirección de Seguridad Pública de Durango reconoce el exceso policíaco y por eso suspende a los uniformados a espera de que el Departamento de Asuntos Internos indique cómo se ha de proceder, dado que pudiesen hasta causar baja.

El caso ha trascendido gracias a un video que está circulando en redes sociales, de otra forma no se hubiese actuado, como ha ocurrido muchas otras ocasiones en las que no han existido las videograbaciones.

Tiene que actuarse con energía contra los abusivos representantes de la ley. Ha de actuarse sin dilación para poder terminar con ese cáncer, de lo contrario, mientras los castigos sigan siendo permisivos, más irregularidades cometerán.

La suspensión temporal, la baja definitiva y algunos otros castigos menores no sirven de mucho. Tiene que endurecerse la mano hasta lograr que los policías se conviertan en verdaderos servidores públicos, en protectores reales de la ciudadanía.

Anduvo por estas calles de Dios el candidato de AMLO para dirigir a la Morena, Mario Delgado, y atenidos a la “cargada” que se utilizó muchos años en el PRI y al incomprensible gasto multimillonario, es el próximo presidente del Movimiento de Regeneración Nacional.

Mario es uno de los sobrevivientes a las encuestas que ha levantado el INE, en la que quedan Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnski.

El mejor, gramo por gramo en la contienda, es Muñoz Ledo, y tiene no nada más ascendencia en Morena, sino que es respaldado por distintos grupos al interior del partido esperando que el INE lo refleje con su triunfo el próximo 10 de octubre. La próxima semana, pues.

El problema es que para como va la contienda quién sabe qué sobreviva de Morena, pues se han dado hasta con la cubeta por la conducción morenista. Se acusan de corruptos, tramposos, traidores, oportunistas e indeseables.

Quien sabe si al final triunfe quien haya gastado más, que es Mario Delgado, o quien piensa mejor y puede defender mejor al partido en el poder.

La Polevnski, sorprende que a pesar de ser acusada de disponer de casi 300 millones de pesos del partido, se le haya permitido contender por la presidencia, pero… ese es un tema no aclarado, mucho menos finalizado, puesto que no pocos siguen exigiendo un castigo ejemplar ante tan grande irregularidad.

