“Siete días de Grilla”

Durango junto con Coahuila y Nuevo León están muy cerca de regresar al semáforo rojo de la contingencia por el Covid 19. No entendemos los duranguenses, o no queremos entender del peligro.

La Secretaría de Salud a nivel federal advirtió ayer que debido a la explosión de contagios y muertes por el coronavirus, estaría por dar marcha atrás en la reapertura de nuestras entidades.

Sobra decir que los duranguenses nos hemos comportado indiferentes y hasta irresponsables ante la pandemia que sigue azotando al mundo y, por desgracia, cada vez más duro.

Lo que ocurre en Durango es justo lo que está pasando en el mundo, en Europa, por decir una parte, las cosas están tornándose mucho más letales que como ya las tuvieron en meses anteriores.

España, Italia, Alemania y hasta Rusia estarían por decretar medidas extremas para contener la expansión del virus, aunque esos pueblos, como el nuestro, también tienen que pensarla antes de decretar un nuevo confinamiento masivo.

Y, ciertamente, como dice el Ing. Jorge Clemente Mojica, del Consejo Ciudadano, ya no es cosa del gobierno, es cuestión de que nosotros, el pueblo, entendamos la gravedad del problema, quedarnos en casa o adoptar todas las medidas que nos han venido recomendando a lo largo del año.

No importa si otros no usan el cubrebocas, no se lavan las manos, no usan gel antibacterial y no adoptan la sana distancia. Hay que hacerlo por nosotros mismos, hacerlo para protegernos nosotros y que lo demás nos valga, pero no nos cuidamos ni nosotros, y si no nos cuidamos nosotros, mucho menos vamos a cuidar a los demás.

Estados Unidos, por si lo anotado de Europa no es suficiente para describir la alerta mundial, declaró anoche que están saturados sus hospitales por enfermos de coronavirus, cuando ya van más de 220 mil muertos y va para mucho peor. Y sí, estamos hablando del país más poderoso sobre la tierra.

El gobierno pudo hace tiempo decretar el confinamiento total y ordenar la reducción de la movilidad social, pero está entre la espada y la pared. Si nos regresa a la inamovilidad volverá a exponer a la industria y al comercio a la quiebra inevitable.

Apenas se estaban medio recuperando alguna de las muchas actividades perdidas durante los primeros seis meses de la emergencia, cuando quedamos nuevamente a punto de un nuevo colapso.

Eso es lo único que detiene al gobierno para disponer las medidas que sean más aconsejables, la misma disyuntiva que tienen varios países europeos que no ven la suya ante esta tragedia interminable.

Sí, hay muchos países que hicieron lo correcto para contener la dispersión del virus que ahora están viendo pasar el peligro a la distancia, pero en México no se hizo lo más aconsejable, ni en este momento se ha aplicado ninguna de las diversas medidas que aconsejan los expertos, entonces no podemos esperar cosa buena.

No ignoremos los llamados del gobierno, considerémoslos, pero por lo menos cuidémonos nosotros, porque al cuidarnos nosotros estaremos cuidando a los demás, y para conseguirlo de ninguna manera necesitamos que la policía ande tras nosotros. Hagámoslo por sentido común, por interés propio.

Oprobioso resulta comentar que la pandemia trajo la quiebra de miles de negocios y la pérdida de millones de fuentes de empleo. Hay negocios que cerraron y no volverán a abrir.

Las calamidades consecuentes no se han hecho esperar. Infinidad de padres de familia no tienen qué hacer o dónde hacer algo para poder llevar algo de dinero a casa.

Alguien comentó que la pérdida de empleos rondaba los 12 millones de puestos. No estamos seguros de que esa sea la magnitud de la pérdida de empleos, pero… aunque no fuera esa cifra, un millón que hayan sido son muchos y poco lo que se ha hecho para reponerlos.

El mes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador festinó la creación de 145 mil fuentes de trabajo, que no son nada para el tamaño de la pérdida.

Y encima, viene otro semáforo rojo para Durango. No parecen los mejores tiempos para nuestra entidad, más bien parece que vienen calamidades peores.

No cabe duda que son tiempos difíciles los que vivimos actualmente en el país, que no tiene suficiente con estar agobiado por la pandemia que está muy lejos de controlarse, tanto en México como en el mundo, con un constante incremento en los contagios de Covid-19, incluso algunas naciones anuncian ya una segunda ola de casos de esta enfermedad.

Al tema de salud se suma el de carácter económico, con un panorama cada vez más complicado tanto por los efectos de las medidas para frenar contagios de coronavirus, como por una situación compleja que se presenta en todo el mundo. Esto es un nuevo peligro para la salud, como si no fuera suficiente con el que ya se vive, con el riesgo de contagios de influenza en la población y que puede aumentar considerablemente los daños por el virus mencionado anteriormente.

Este panorama se enrarece con la decisión de los diputados federales de cancelar 109 fideicomisos federales, a través de los cuales se atendían temas como los daños por desastres naturales, apoyos para la educación, para ciencia y tecnología, para deportes de alto rendimiento, para el campo, entre otros rubros cuya situación se desconoce en estos momentos, pues no hay una propuesta que indique la forma como esos recursos se harán llegar a quienes los requieren, por lo que con estas cosas ya no es conveniente preguntar ¿qué sigue? Pues cuando parece que las cosas no se pueden complicar más, sucede algo que demuestra lo contrario, por lo cual solo queda esperar y rezar porque este año pronto termine.

Es entendible la postura oficial de no querer endurecer la mano contra aquellos que no usan cubrebocas o que no lo usan correctamente, pero mucha gente sigue indiferente ante la amenaza.

El lunes pasado el gobernador José Aispuro anunció una serie de medidas mucho más enérgicas para impedir que la gente ande por la calle sin la mínima protección.

Se dijo que quienes fueran encontrados en esas circunstancias serían detenidos y obligados a prestar trabajo social en vez de tener que pagar una multa, pero… estábamos en eso cuando alguien salió con la peregrinada de que no, que siempre no se detendría a nadie.

Nadie entendió la contrariedad, aunque algunos visualizaron el mundo de problemas que se le vendría a la autoridad y prefirieron meter reversa y mucha gente volvió a las andadas.

Las medidas emergentes se habían acordado en virtud de la explosión o disparo de los contagios y muertes, lo que derivó en la saturación definitiva de los hospitales.

Los médicos, ayer fue su día, volvieron a pedir la palabra para decirle a la gente que se quede en casa, que se cuide, que adopte la distancia más aconsejable y que se proteja para que no caiga a un hospital.

Sin embargo, por todos lados ve uno a personas ajenas a la terrible realidad. Han de pensar que llevan el blindaje de que habló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, o que traen algún seguro que los protege de cualquier peligro.

Aunque las áreas Covid de los tres principales hospitales de la localidad están saturadas. Cosa de ir al hospital 450 para ver la fila de autos con enfermos que están en el estacionamiento a la espera de que se desocupe una cama para pasar a su familiar.

La calamidad que vivimos, porque no hay familia que se pueda considerar al margen de esta amenaza, está haciendo estragos en miles de personas, o millones en el mundo, que los tiene en condiciones por demás lastimeras en los hospitales.

Muchos intubados, dicen los especialistas, dependiendo de la gravedad de su padecimiento, al ser internados les introducen un tuvo de pulgada o más grueso por la tráquea y por necesidad de la oxigenación deben permanecer semanas o meses boca abajo, algo por de más dolorosísimo que a nadie se le desea, pero la gente ignora eso.

Y eso no es lo peor, puesto que en muchos de los casos quienes tienen la desgracia de padecer ese tipo de dificultades ingresan al hospital y no vuelven a ver a nadie de su familia. Si la libran, algún día verán a alguien cercano, y si no, ya nunca más vieron a nadie.

No se trata de asustar a nadie, lo que queremos es que la gente comprenda el tratamiento a que debe someterse un enfermo avanzado de coronavirus, para que si está en sus manos, independientemente de las disposiciones oficiales, haga todo lo que esté a su alcance para evitar ir a parar a un hospital.

El Instituto Nacional Electoral decidió anoche que el ganador de la elección interna de Morena es Mario Delgado. Su principal adversario, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a sus simpatizantes a impedir el cochinero.

Porfirio ganó, con poco, pero ganó las dos primeras encuestas, y ahora, con números sacados de nadie sabe dónde, triunfó “y de forma arrolladora” el líder de la Cámara de Diputados, Delgado.

Muñoz Ledo había criticado la circunstancia y la posibilidad de una tercera encuesta advirtiendo que el INE se parecía mucho a los malos árbitros del futbol, que al ver que iba perdiendo su favorito le daban el tiempo de compensación necesario hasta que empatara.

Mario -dijo Porfirio- gastó cientos o miles de millones de pesos para hacer una campaña absurda, innecesaria, y se sospecha que el dinero salió de la Cámara de Diputados.

Luego, el propio Porfirio hizo circular un audio en el que la supuesta encuesta realizada a los miembros de Morena, en términos generales preguntaba si conocía o no al aspirante a la presidencia de Morena, Mario Delgado, pero ni por descuido mencionó en la pregunta a su adversario.

Es una encuesta, dijo ayer Porfirio, idéntica a las que hacía el PRI en el pasado, en la que tenía que ganar su candidato de la forma que fuera, al costo que fuera.

Hay leves sospechas de que se trata de una vil y vulgar imposición, no una elección, que de ninguna manera le viene bien a Morena, y que ya obtuvo el rechazo absoluto en las elecciones del domingo pasado en Coahuila e Hidalgo, pero que puede sufrir un descalabro peor en junio próximo.

Y según la conclusión del propio Porfirio: “Fue una elección absolutamente limpia…”.

Acá, Carlos Medina Alemán, fundador de Morena y uno de los más críticos en Durango, pidió ayer que levantaran la mano los morenistas a los que les llamaron de la encuestadora para saber su parecer sobre la elección y… nadie respondió a su llamado.

Murió el miércoles pasado Antonio Salcido Carrillo, uno de los más grandes futbolistas que haya dado el balompié en Durango, pero más que eso, un gran ser humano.

Antonio fue compañero nuestro en el tiempo del Club Deportivo Maderera, prácticamente fue uno de sus fundadores desde muy chico, y desde cuya plataforma llegó a formar parte del conjunto Alacranes de Durango.

Antonio fue uno de los ganadores del Galardón a los Grandes que entregó el Torneo Nacional de Campeones celebrado en Durango el año pasado por el 50 aniversario del Club Maderera.

Toño fue uno de los ganadores de la mayoría de los trofeos campeoniles del Maderera, y fue también partícipe de extraordinarias campañas en el terreno profesional con el equipo arácnido, junto a su hermano menor Jorge “Tita” Salcido.

Nuestro abrazo solidario a sus hermanos Julia, Mundo, Manuel, Gerardo y Jorge, así como a sus hijos Daniel y Leslie, lo mismo a sus nietos y a todos los que le sobreviven cuyos nombres se nos escapan ante tan irreparable suceso.

Está científicamente comprobado que el postulante Hugo Rosales Badillo intentará buscar acomodo en la boleta para la siguiente elección en Durango.

Ni él sabe en cuál papeleta pudiera figurar, pero… ¡va por que va..!

Comenté a ustedes que Hugo está en el hule alcanzado por el coronavirus desde hace un par de semanas, pero… por prescripción médica pronto dejará el encierro para retomar lo que estuvo haciendo desde el año pasado bajo la franquicia de Redes Sociales Progresivas.

El exsecretario de Gobierno, exjefe de la división de posgrado de la Facultad de Derecho de la UJED y responsable de uno de los bufetes jurídicos más influyentes de Durango, levanta las evidencias como para saber qué camino tomar.

Personalmente, dicen los que saben, ha platicado con miles de duranguenses para identificar los grandes problemas de la entidad y poder elaborar en su momento un diagnóstico que pudiese llevar a una eventual campaña, si la misma sociedad se lo permite.

O sea que, lo importante, no lo pierdan de vista. Síganle la huella y no lo descuiden.

Las predicciones sobre la elección en los Estados Unidos siguen marcando a Joe Biden como el probable vencedor el próximo 3 de noviembre. Donald Trump tendría muy escasas posibilidades de alcanzar a su adversario.

El periódico El País, de Madrid, pronosticó el domingo pasado que de acuerdo a las estimaciones de los expertos, Biden tendría 83% de probabilidades de vencer, por 17% de su oponente Trump.

Los números, precisó El País, son el resultado de las conclusiones sobre sondeos, apuestas y predicciones de los expertos, y como quedan unos cuantos días para la elección, advierten complicado que Donald pueda acortar distancias.

No obstante -dijo alguien- mientras no se cierre la votación, mientras no haya una conclusión en los resultados de las urnas, no se puede dar por ganador a nadie.

O sea que, para dejarnos de suposiciones, esperemos a que llegue el día 3 de noviembre para saber qué quieren los norteamericanos y qué tendrán que hacer las autoridades.

Tras dos meses de inaugurado el campo de tiro de la Dirección de Seguridad Municipal de Durango, ayer llegaron los cartuchos para prácticas y se hizo un disparadero que asustó a los vecinos.

Azorados, no pocos habitantes del oriente de la ciudad, vecinos del nuevo campo de tiro (a propósito, es un vil y vulgar montón de tierra ahí medio alineado para evitar que se vaya a escapar un tiro) se escandalizaron ayer.

Creyeron que estaban ante una persecución policíaca violenta y empezaron a pedir la aclaración oficial, cuando eran los mismos policías los que estaban dando vuelo al gatillo.

Y claro, lo más lamentable es que las prácticas habrán de generalizase, pues como decíamos, ya llegó una carga importante de cartuchos que habrán de usarse en las prácticas, pero… no se asusten. No hay, ni habrá problema.

