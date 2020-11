“Siete días de Grilla”

Y no culpemos a nuestras diputadas federales sobre el retrógrada presupuesto para 2021. Lo planeó la Secretaría de Hacienda y, al final, lo más probable, nuestras diputadas lo aprobaron sin entender de qué se trata.

Toda la semana, incluyendo la petición de los “alcalaldes”, se les suplicó que hicieran algo por Durango, que buscaran la forma de modificar el proyecto, por lo menos que evitaran el recorte que se anunciaba, pero… una de dos, o ni se enteraron del pedido de los duranguenses, o no les hicieron caso en la cámara, suponiendo que hicieron alguna gestión.

Lo cierto es que ayer por la madrugada al son de Las Mañanitas al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños, la mayoría hizo valer el montón y le dieron madruguete a la nación con el presupuesto de egresos infame que castigará a todos los estados, unos más que otros, pero todos verán disminuir sus ingresos federales.

Durango, ante las reducciones marcadas en distintos sectores, queda condenado a caminar como el cangrejo, de lado a ratos o en reversa la mayor parte del día, no queda de otra, nos lo regalaron nuestros representantes ante la cámara, como para entender cuánto nos sirve su representación allá y seguir votando por ellos.

Hoy, contra nuestra costumbre, tomamos de El Financiero la mejor reseña del madruguete moreno que nos ilustra cómo y quiénes nos dieron atole con el dedo:

Finalmente la sesión iniciada hace dos días terminó esta jornada, con la aprobación del gasto neto total por 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos.

Durante la sesión maratónica, los diputados de Morena y sus aliados solo admitieron nueve reservas al dictamen, que provinieron principalmente de integrantes de esa bancada y que contaron en algunos casos con el respaldo de los partidos de oposición.

Las reservas admitidas no modificaron el gasto aprobado, ya que los recursos ganados en algunos rubros fueron reasignaciones.

Las reservas aprobadas que se adicionaron al dictamen son:

Creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Presupuesto y de Pueblos Indígenas para darle seguimiento a los 111 mil millones de pesos asignados para 2021 a los indígenas. (Morena) Incremento de 149 millones 402 mil pesos al Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para dotar de recursos a la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales que se le recortaron al programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación de la SEP. (Morena) En los ramos autónomos, se le recortaron 50 millones al presupuesto de la Cámara de Diputados y se los pasaron al Senado. (Morena)

En estos ramos se había admitido quitarle 25 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros 25 millones de pesos al Consejo de la Judicatura para darle un monto de 50 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, de forma ‘sorpresiva’, la diputada de Morena proponente, María de los Ángeles Huerta del Río, pidió que se retirara la reserva y quedara sin efecto lo que ya había sido avalado por el Pleno.

Se otorgaron 4.6 millones más al Programa Nacional de Reconstrucción para escuelas, que le retiraron a la Sedatu, con la finalidad de que se cuente con una asignación mínima de presupuesto en el componente educativo. (Morena) Se agregó un segundo párrafo al Artículo Octavo Transitorio del PEF para señalar que se destinarán recursos derivados del Fondo de Salud para el Bienestar a la detección oportuna y atención del cáncer infantil. (PVEM) Se incorporó un nuevo artículo transitorio al PEF para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, pueda asignar recursos para dar continuidad a todos los proyectos de 2020 que se tienen en cartera de inversión y los que en 2021 cumplan los requisitos. (Morena) Se adicionó al Artículo Décimo Octavo Transitorio al dictamen del PEF referente al programa de La Escuela es Nuestra, que incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, que los recursos incluyan los apoyos para los maestros que imparten actividades académicas. (Morena)

8-Se reetiquetaron 330 millones de pesos de la Secretaría de Salud que pasarán a la Secretaría de Bienestar para la atención de mujeres víctimas de la violencia. (Morena)

Se integró el artículo Décimo Noveno Transitorio al dictamen del PEF a fin de que no se autorice a los ejecutores de gasto el pago de seguros de separación individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas de la Fracción Cuarta del párrafo segundo del Artículo 127 de Constitución. (Morena)

Al concluir el desahogo de todas las reservas, algunos diputados hicieron uso de la voz para dar conclusiones sobre el PEF aprobado para 2021.

El diputado de Morena, Rubén Cayetano, comentó que “cuando llegué aquí en el 2018, durante el mes de diciembre llegaron a mi oficina decenas de arcones navideños, maletas con carne congelada, botellas de vino, etcétera, todo lo regresé, incluso por oficio, tengo constancia, provenían de gobernadores, presidentes municipales y hasta empresas, y dizque organizaciones sociales acostumbrados a que aquí estaba el reparto del dinero del pueblo, nos querían ‘maicear’. Ahora ya no llegó ninguna dádiva porque ya no hay moches. Quienes aprobaban el presupuesto eran hombres de negocios y no representantes populares, eso se acabó”.

Margarita García, diputada del Partido del Trabajo, afirmó que la oposición rechazó este PEF 2021 “porque saben que se acabaron los moches, saben que se acabó esa robadera en la que estaban mal acostumbrados. Les pido a todos que no sigan sorprendiendo al pueblo de México, corruptos son, se les acabaron los moches y las maletas de dinero que repartían durante mucho tiempo”.

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, acusó que a pesar del Presupuesto avalado esta madrugada, “lo que es más preocupante es que la salud de los mexicanos se va a seguir viendo afectada. Antes de que acabe noviembre llegaremos a 100 mil muertos por COVID-19, en diciembre a 120 mil muertos, el doble de lo catastrófico”.

Gustavo Calleja, diputado de Morena, señaló que “con este Presupuesto se avanzará en programas sociales, con este Presupuesto se reconoce el esfuerzo de los trabajadores, se fortalecen los programas de la Escuela es Nuestra, de Jóvenes Construyendo el Futuro, de Adultos Mayores, se acabaron los moches, los privilegios y la corrupción, ahora el Presupuesto está en beneficio del pueblo, por eso es un honor estar con Obrador”.

México, que en las profecías de Hugo López Gatell llegaría a 6 mil muertos, o 60 mil en un catastrófico e imposible escenario, está por llegar a los primeros 100 mil, pero pudiera llegar a los 180 mil para la próxima primavera.

Y eso que los expertos sostienen que en realidad el número de fallecimientos anda por el orden de los 250 mil, pero de alguna forma se han valido para ocultar los otros 150 mil. ¡Eso dicen..!

México, un país de 130 millones de habitantes, tiene casi el mismo número de muertos que India, a pesar de que el país asiático tiene más de 1,352 millones de habitantes.

Japón, que tiene la misma población que México, tuvo solamente 900 fallecimientos y, desde julio, se reintegró en absoluto a la productividad. Y muchos otros países con densidad poblacional parecida a la nuestra, pronto superaron la emergencia con algunas bajas.

Australia, con casi 60 millones de habitantes, tuvo 907 muertos y está por reabrirse a la economía de forma total.

Los expertos insisten en que los errores oficiales son la causa directa de la terrible mortandad, pero ese no es el problema, el problema es que por la ausencia de una vacuna efectiva, probada y comprobada, no se ve por ningún lado cómo habrán de detener esta terrible catástrofe en la que Gatell y la Secretaría de Salud están más convertidos en los contadores oficiales de los muertos. No tienen ningún proyecto en marcha para bajar los contagios y las muertes, y no lo tienen porque no lo han buscado, y si lo han buscado quizá lo han hurgado en la carnicería o algo parecido.

Los exsecretarios de Salud le propusieron un plan para reducir los contagios en un máximo de 6 semanas. El poderoso funcionario, por su soberbia o vanidad, ni siquiera se molestó en leerlo, de poco o de nada sirvió.

Incluso se burló más de una vez al comentar que debían patentar su propuesta para hacerle un gran favor al mundo, pero ni siquiera se enteró qué le propusieron…

Durango se está adaptando mejor al semáforo rojo epidemiológico y debe frenar, lo está logrando, contagios y muertes por coronavirus. Eso mismo debió hacerse desde que empezó la emergencia, pero en fin…

El bloqueo de las principales calles del centro comercial está inhibiendo el deambular de la gente que, en otros tiempos, logró el récord de treinta y tantas semanas en primer lugar nacional en movilidad.

El hubiera no existe, lo que se está haciendo es lo que tenemos y es, sin duda, junto con la persecución de los expendios y ventanas, lo mismo que las pachangas caseras, el mejor antídoto para evitar la dispersión del virus.

Estamos a unos días de que terminen las dos semanas de semáforo rojo, por desgracia el número de muertos (que provienen de semanas atrás) se mantiene y los problemas en los hospitales no terminan, más bien se agravan.

No obstante, alentar a los sistemas de salud en el estado para que persistan ante las autoridades civiles para que se sostenga el color del semáforo hasta que en realidad disminuyan las incidencias.

Terminado el plazo fijado por la autoridad, el día 17 de noviembre, será cuando se evalúen alcances y se decida si le seguimos de frente en el color rojo por una o dos semanas más.

Y es que la posibilidad de que se extiendan por unos días las medidas que se aplican desde que Durango pasó de nuevo al semáforo rojo en la pandemia, como lo indican algunos rumores, sin duda causará preocupación en el sector empresarial, que aunque se sumó a estas acciones con las que se busca frenar el incremento que se registró en los contagios de Covid-19 a finales del mes de octubre y que llevó al borde de la saturación a los hospitales del sector salud, ha expresado en más de una ocasión la preocupación por las consecuencias que estas acciones tendrán en la economía y en la situación de muchos negocios, aunque también reconoce la importancia de proteger la salud de la población.

Sin duda, aunque existan rumores sobre una ampliación en el plazo para las medidas sanitarias que se aplican desde hace varios días en la entidad, será necesario esperar la definición que al respecto tengan las autoridades sanitarias y los gobiernos tanto municipales como del estado, antes de plantear escenarios más complicados del que se tiene en estos momentos.

Pues aunque sin duda la preocupación por la economía es comprensible tanto para las empresas como para quienes laboran en ellas, también el tema de la salud se suma a este panorama, para reflejar las dificultades para lograr un equilibrio entre las medidas para prevenir el coronavirus y la recuperación de la economía.

Sin duda, un tema bastante complejo para todos, habrá que esperar los resultados que se den a conocer en los siguientes días, pues de ellos derivarán las acciones que se emprendan posteriormente.

Donald Trump se obsesionó tanto en la reelección y, aunque nunca hizo nada para merecerla, se está quedando sin opciones para demostrar que “lo robaron” y tendrá que desalojar.

Las protestas que levantó sobre los resultados en Georgia, Pensilvania, Arizona y otros estados, le han producido más votos a su oponente Joe Biden, de modo que, como estaba previsto, la derrota de Trump será todavía más cuantiosa.

El recuento manual en varios estados le ha redituado unos cuantos votos más a Donald, pero en realidad Biden está ensanchando cada vez más su ventaja sobre Trump.

Los expertos creen que las cifras finales serán mucho más marcadas a favor de Joe, con lo que se confirma que era mejor así dejarle. Lo cierto es que Biden asumirá la Presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero a las 12:00 horas tiempo de Washington, D.C.

Muchos, con permiso o sin él, venden alcohol las 24 horas del día, ¿por qué no se le amplía el tiempo de funcionamiento a los restauranteros a ver si se reponen algo para seguir manteniendo la fuente laboral?

Hace días las distintas organizaciones que agrupan a los restaurantes están pidiendo un espacio mayor para poder comerciar bebidas alcohólicas.

La mayoría todavía vienen padeciendo muchas calamidades por la primera emergencia, merecida tienen una ampliación de horario.

Es que mientras ellos piden permiso, otros muchos ni lo piden y lo toman y se dan el lujo de vender a todas horas del día, con la complacencia o sin ella de la autoridad.

El caso de los restauranteros es distinto. Crean fuentes de trabajo, pagan impuestos, generan economía y, en contrasentido, no reciben el más mínimo estímulo como para animarlos a seguir perdiendo.

Es que mientras en otras partes del mundo las organizaciones tienen contra la pared al gobierno para que les ayude a sostener la fuente laboral, acá ni esperanzas y, en serio, cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas. No se vale, puesto que ellos no son los causantes de la pandemia, y las consecuencias tampoco son su culpa.

Antes que obligarlos al cierre apresurado, debían darles un poco más de manga ancha. Se lee medio raro, pero la verdad es que todos están padeciendo calamidad y media para sostener las fuentes de trabajo.

Seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa cae el primer personaje importante que puede derivar en la captura de muchos otros de los participantes en lo que se teme una gran masacre.

El capitán José Martínez Crespo se presentó voluntariamente al Campo Militar No. 1, donde quedó detenido. Se dijo que fue capturado, como tratando de decir que lo atrapó la policía, pero… no hubo tal.

Martínez Crespo estaba adscrito al 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, el día de la desaparición de los estudiantes que se supone fueron asesinados e incinerados en Iguala.

Tardó, pero parece que está llegando la justicia para 43 familias, y que su lucha, su trabajo desmedido en busca de sus hijos, finalmente está llegando a tierra firme.

Obviamente, el capitán Martínez Crespo no era el militar de más alto rango aquella noche en el cuartel, por tanto se espera que de la misma manera caigan otros por los que ya se han girado órdenes de captura.

Mario Delgado, el líder nacional de Morena, en la designación de sus delegados a los estados para la elección 2021, inaugura una nueva modalidad de medir los límites o los alcances de sus miembros.

La senadora Margarita Valdez va al estado de San Luis Potosí y José Ramón Enríquez a Chihuahua. Ninguno tiene experiencia en esos menesteres, de modo que serán los resultados en las urnas los que hablen de su capacidad organizativa y su poder de convencimiento.

Si terminan con buenas cuentas, los dos quedarán emplazados para cosas superiores, de lo contrario, tendrán que modificar sus deseos, por más obsesión que carguen.

En el entendido de que Enríquez tendrá que informar de cómo fue el saqueo que encabezó, o dejó que hicieran sus cercanos en el municipio de Durango, aunque al final, sea cual sea el informe, lo dejará mal parado. Ya está mal parado ante los duranguenses por varias linduras que le atribuyen.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp