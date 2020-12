“Siete días de Grilla”

No son buenas para Morena las noticias de la alianza pactada entre PRI, PAN y PRD para ir en alianza al menos en 100 distritos, aunque pudiese abrirse a 150 en la próxima elección del 6 de junio.

Los diarios del Grupo Reforma incluyen hoy en su información principal el acuerdo planchado por los tres grande adversarios del Movimiento de Regeneración Nacional.

Explica la nota que los líderes de PRI, PAN y PRD han llegado a un acuerdo preliminar para armar un trabuco que peleará palmo a palmo al menos 100, pero pudieran ser 150 distritos de los 300 a disputar en la próxima votación.

Anotar que la dirigencia nacional del PAN está celebrando asamblea especial para tratar diversos temas de la alianza y buscar el mejor acuerdo para sus miembros, aunque la reunión se ha alargado.

El pacto inicialmente habla de la disputa distrital, pero de prosperar los acuerdos y de caminar en concordancia, pudiese alcanzar arreglos también en las 15 gubernaturas que se pelearán en el mismo proceso electoral.

La noticia no es buena para Morena, y eso debe tenerlos ocupados, sobre todo en estados como Durango, donde son absoluta minoría y ni con la mano de AMLO podrán aspirar a la victoria.

Otra de las calamidades por el coronavirus es la nula información que se brinda a los familiares de los pacientes. No hay quien brinde algún dato sobre el estado real del enfermo, pues muchas veces saben de él hasta que lo entregan muerto.

La angustia de los parientes por no saber la condición real de su enfermo es otro de los derivados de la pandemia, pues por razones a veces no entendibles se sabe cuándo entra, pero no se vuelve a saber nada de él.

Es cierto, la cuestión implica la distracción de más personal en andar recabando información y luego emitirla a los interesados, pero… estamos hablando de vidas humanas, que no es posible tirarlas a la buena de Dios.

Algo de compasión, de humanidad, por los sufrimientos de los parientes debía existir en el personal de salud, muchas veces no vuelven a saber nada de su familiar hasta que se los entregan cremados en una cajita.

Mucho se ha repetido ese infausto proceder del Sector Salud, que entrega una cajita con cenizas y con cero información, que incluso abre la posibilidad de que se trate de otras cenizas o de otro muerto.

No es por decirle al personal médico cómo hacer su trabajo, pero… imaginamos que el personal de Trabajo Social sería el indicado de atender esa otra calamidad.

Además, con lo avanzado de la tecnología, de las redes sociales, etc., etc., pensamos que resultaría más sencillo emitir una información diaria sobre las condiciones de cada paciente.

Trasciende que este día empezó a aplicarse la vacuna contra el coronavirus en Rusia, una extraordinaria noticia, porque eso advierte que quizá también pronto la tendremos acá.

Los medios internacionales aseguran que por disposición del presidente Vladimir Putin hoy se empezó a aplicar la vacuna Sputnik V fabricada precisamente en aquella nación.

Y por encargo presidencial, los primeros en protegerse son los trabajadores de la salud, que igual que en el resto del mundo, están padeciendo lo indecible al ser los más vulnerables en la línea de batalla.

Este día, el reporte de la Universidad John Hopkins indica que han muerto poco más de un millón y medio de personas. Se han contagiado 66.1 millones, recuperados 42.5 millones y, de no ser por la vacuna, quién sabe cuál sería la suerte de la humanidad.

Ojalá que los demás laboratorios que han trabajado en el Covid-19 pronto concreten su inmunizante a fin de que la vacunación se generalice en todo el mundo y en el corto plazo podamos estar hablando de una disminución real de los contagios y sus efectos.

El gobierno de México anuncia que tiene a 40 mil soldados listos para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, vacuna que, sin embargo, no existe. Hay convenios de compra con distintos laboratorios, pero la vacuna como tal no existe aún, pues los laboratorios no han sido autorizados a comercializarla, es decir, están comiendo caldo sin haber alcanzado la gallina, pero políticamente se entiende todo, a ver si no nos salen con una y un pedazo.

La vacuna la están aplicando ya en Rusia, insistimos, pero eso no nos beneficia a nosotros. Mientras, acá tenemos que mantener las medidas de protección, el uso de cubrebocas y careta, el lavado frecuente de manos, la sana distancia, el uso de gel antibacterial y cualquier protección que nos ayude a vencer al poderoso e invisible gran enemigo de la historia.

Esta semana los mexicanos nos quedamos con la boca abierta cuando volvimos a ver tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a su galán de televisión Hugo López Gatell desdeñar el cubrebocas.

Inconcebible que mientras la Organización Mundial de la Salud, que es el ente, la autoridad en la materia, insista en que usemos todos y siempre el cubrebocas, nuestro mandatario y su chalán salgan con su tontada.

Van contabilizados 110 mil muertos (otros aseguran que ya se acercan a los 400 mil en términos reales) con lo que México sigue estando entre los países con más muertos del mundo, precisamente por el mensaje absurdo de ambos personajes para que no se use el cubrebocas.

Pues México no tiene manera alguna de contener la fatalidad, pronosticada por el señor Gatell en 6 mil fallecidos. Le abonaron desde marzo pasado rechazando el cubrebocas, y ahora vuelven a salir que en realidad no sirve para nada.

Hombre, pero en qué cabeza cabe decir semejante estupidez, y sobre todo cuando la mayoría de los mexicanos ya nos estamos acostumbrando a su uso.

La semana pasada la OMS pidió a los líderes mundiales que usen el cubrebocas y aconsejen a sus gobernados utilizarlo, pidió incluso que sean serios en el tratamiento de la pandemia. Pues el señor Gatell se pitorreó del consejo asegurando que en realidad la organización sanitaria estaba haciendo el pedido al pueblo, no a los gobernantes. “Sean serios, no hagan bodas, quince años, bautizos ni nada que provoque reuniones masivas, porque de ahí salen muchos de los contagios…”.

Hay quienes creen que la OMS emitió el pedido de que sean serios en virtud de la poca seriedad con que se ha tratado el problema en México, se dirigió a AMLO y Gatell sin mencionarlos, pero pronto se acomodaron y hasta se rieron del llamado.

Los números de contagios y muertes por coronavirus en Durango nos obligarán a quedarnos en el rojo del semáforo epidemiológico por varias semanas más, con la variante de que se están soltando las amarras para que el comercio pueda recuperarse.

Sin duda, la mejor decisión de la administración estatal, puesto que el comercio en general, chico, mediano y grande, estaba a punto del colapso en virtud del primer encierro de marzo a junio. No resistiría otra temporada con semejantes pérdidas.

Es el caso de la venta de alcohol, que se sigue tratando de forma injusta, sobre todo para los comercios establecidos, que pagan impuestos, que crean fuentes de trabajo y que generan economía para todos, porque ahí a medio abierta la ventanita, los que no pagan impuestos y que no generan fuentes de empleo siguieron vendiendo las 24 horas del día por lo que no comerciaron aquellos.

Ojalá que se mantenga la reapertura por un buen tiempo, sobre todo en este fin de año a ver si de alguna forma se repone lo perdido en los dos encierros fallidos.

Y ante la desobediencia civil en la capital no suena descabellado que de las palabras se pase a los hechos en lo que tiene que ver con sanciones por no usar cubrebocas.

Son diversos los sectores quienes ya piden multar como sea a quienes les vale un reverendo comino la salud de ellos, la de sus familias y la de los demás, por lo que siguen deambulando por las calles sin oficio ni beneficio, más que solo perder tiempo y desaburrirse y sacar el estrés de la pandemia.

Ya hasta los diputados ven necesario que la obligatoriedad para el uso del cubrebocas venga acompañada por la aplicación de una sanción a quienes no apliquen esta medida, pues por ejemplo en entidades como Chihuahua y León ya les cobran hasta 8 mil pesos de multa.

Y es que en Durango ya fueron muchos exhortos que se han hecho a la población para que cumpla esta disposición pero siguen sin hacer caso, las personas los ven como un llamado a misa, por lo que siguen sin hacer conciencia por lo que se tienen que aplicar medidas más drásticas y más duras.

Se dice que el ciudadano común y corriente no tiene recursos para pagar si se le multa, pero si una persona no es consciente, si no es capaz de cuidar su salud, entonces cómo hará conciencia sobre el uso del cubrebocas si no hay una consecuencia.

Esta mañana el gobierno de la Ciudad de México advirtió a la población que la capital se encuentra en un momento crítico por el coronavirus y pidió no relajar las medidas de protección.

El cuento es oportuno para todos aquellos que estén planeando viajar a la urbe capitalina para que lo hagan con todas las medidas de protección y si se puede exagerar, mejor.

Es de señalar que el gobierno de la Ciudad de México a cargo de la señora Claudia Sheinbaum se ha resistido de manera sistemática a decretar el rojo del semáforo epidemiológico por razones que no conocemos.

Sin embargo, en los hechos la actividad económica está reprimida, sobre todo en negocios no esenciales y, como acá, los comerciantes no resisten más el atorón, por eso no se ha pasado al rojo, pero hace varias semanas que debieron llegar a ese estado de alarma.

De todos modos no está por de más el consejo para los que viajarán próximamente a la Ciudad de México.

Están por terminar las obras del túnel “El Chaparreño”, pero nadie en el Municipio o en Vialidad se ha enterado de las mentadas de madre que genera a todas horas el atorón vial.

Los mismos amontonaderos de autos de cuando arrancó la obra los tenemos en estos días, particularmente en la lateral de sur a norte, pues a nadie en su sano juicio se le ha ocurrido apagar los estorbosos semáforos.

El semáforo de Calzada Normal y Armando del Castillo, de sur a norte, permite el verde por algunos seis o siete segundos, por decirlo de alguna forma, pues pasan uno o dos autos, y los embotellamientos eternos los tenemos a todas horas, dado que se trata de uno de los bulevares más transitados de la ciudad.

Iniciada la obra, todavía lo recordamos, propusimos al Municipio un par de agentes de vialidad para agilizar la circulación. Ni nos vieron ni nos oyeron.

El colmo de las cosas es diario, pero marcado los fines de semana, cuando la circulación se multiplica por causa natural, pero a la autoridad le vale, ahí que los manejadores se rasquen con sus propias uñas.

No se vale tanta indolencia, tanta indiferencia. Por eso muchos la toman como ofensa personal de la autoridad, que nada perdería si manda uno o dos uniformados a acelerar el tránsito, obvio, a todas horas del día, porque esa arteria es de las más circuladas las 24 horas del día.

Extraña el mevalemadrismo municipal que no haya reaccionado ante tantas mentadas de madre que le mandan desde “El Chaparreño”, pero ¡en fin..!

El proyecto futbolero llamado Acaxees, que nunca terminamos de entender el nombre, acabó en el cesto de la basura por su incumplimiento a las obligaciones convenidas con la Liga de Balompié Mexicano.

Nació Acaxees en el peor momento, cuando los estadios lucen vacíos y no hay otra forma de obtener ingresos, por eso la imposibilidad de cumplir con la liga y hasta con los jugadores.

Luego, como para coronar los errores, los fundadores tuvieron la infausta ocurrencia de invitar a la directiva al “rey Midas” al revés, José Ramón Enríquez, quien ofreció todo el oro del mundo para llevar adelante el proyecto. Tanto se volaron con la oferta que ya se veían construyendo su propio estadio. Los ofrecimientos se quedaron como los mil y uno proyectos que vendió a los duranguenses siendo alcalde de la capital.

Total que, el proyecto Acaxees está muerto, y no solo muerto, sino cristianamente sepultado, algo para lamentar puesto que Durango veía abrirse una nueva opción en el futbol profesional, pero…

Verónica Terrones Romero regresó a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado tras dos años sabáticos y le tocará conducir el último tramo de la administración del Dr. José Rosas Aispuro Torres.

Releva a Mar Grecia Oliva que, crecida al castigo, insiste en ir por otra candidatura federal para el próximo junio. Tiene una tacha en su pasado, pero tiene también más de un triunfo en las urnas en su hoja de servicios que es lo que la anima a ir de nuevo por el respaldo popular.

Verónica, en realidad, nunca se fue de la administración estatal. Atendía desde hace un par de años distintos temas mediáticos que le obligaban a estar en los hechos sin estar en el papel.

Ya consideraba Terrones Romero un proyecto específico para el último tramo de la administración que empezará a aterrizar en el breve plazo, aunque de eso no estamos autorizados a ventilarlo.

Muchos y muy frecuentes los accidentes viales sobre la carretera libre a Mazatlán en los alrededores de El Tecuán debido a la gravilla que ha quedado en el pavimento tras los últimos bacheos.

Hemos reportado choques, volcaduras, desbarrancadas, derrapadas de motociclistas, etc., y lo subrayamos para que, tanto automovilistas como motociclistas, extremen cuidados, bajen su velocidad y pasen bien ese tramo.

Sí, hay irresponsabilidad en la constructora que tiene a su cargo las obras de reparación, pero… al final reclamamos, pero por lo pronto los conductores, por su propio pellejo, deben extremar cuidados al pasar por el parque ecológico ubicado en el kilómetro 57 del referido camino al puerto.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp