“Siete días de Grilla”

Muchos priistas se quedaron pensando en la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de cambiar a su candidato José Antonio Meade, visto que nomás no pegó su chicle, ni siquiera con la adhesión de Aurelio Nuño.

Aun cuando otros insisten que es lo mejor que tenía el PRI a la mano, persisten las dudas. Había otros cuadros, auténticos priistas, destacados, que tienen y sobrada capacidad para atender los menesteres de la patria.

Y luego apareció la última encuesta de El Universal en la que reveló los números que presenta la papeleta electoral del próximo año. Meade y el PRI arrancarían muy posiblemente en el tercer lugar, con riesgo de irse hasta el cuarto, toda vez que al tiempo se empezó a hablar de que Margarita la esposa del borrachento Felipe Calderón ya estaba en tercer lugar.

El Gran Diario de México divulgó el miércoles pasado su encuesta aplicada en conjunto con Buendía & Laredo en la que López Obrador mantiene el primer lugar, como candidato y como partido, seguido por el Frente Ciudadano por México y/o Ricardo Anaya Cortez, y en tercer lugar Margarita, por lo que PRI y Meade estarían más cerca del cuarto sitio.

Se dice, aunque está por verse, que Margarita Zavala califica mejor, y lejos, que el aspirante del PRI, en varios renglones aparece mejor ella que el prospecto tricolor.

Las manzanas se están acomodando en el camino y, de acuerdo a la regla, la siguiente semana debe haber ya definiciones en torno a las diversas candidaturas.

Lo más preocupante para la familia tricolor es que su “gallo” nomás no canta y, quien manda no está pensando como piensan otros, quitar a Meade para poner a Miguel Ángel Osorio Chong.

————————————

Ricardo Anaya Cortez levantó la mano anoche como el tercer precandidato a la Presidencia de México luego de registrar ante el INE la coalición “Por México al Frente” conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Ricardo habló en nombre de los tres partidos antes del registro y subrayó que a pesar de que apostaban por que no se pondrían de acuerdo PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, finalmente es posible decir que hicimos posible lo imposible.

Habló, ciertamente, como candidato, aun sin serlo, aunque de última hora se confirmó que Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, declinó tomar la candidatura del frente para permitir el paso de Anaya hacia la estafeta blanquiazul.

Inmediatamente que el INE admitió el registro de la nueva coalición, sujeto a la revisión que deberá hacerse en los próximos diez días, aparecieron en la televisión abierta espots televisivos en los que Anaya se dijo triunfador por sobre los mil y uno ataques de que fue víctima, y se creció al castigo:

“Me atacaron, porque siempre vieron que punteaba en las tendencias del voto, pero aquí estamos, con los tres partidos unidos y preparados para la victoria el primer domingo de julio…”, dijo luego adelantando lo que temían muchos, que será el candidato de la coalición.

————————————

Mejor no pudo ser la reacción del presidente Enrique Peña Nieto, respecto de la Ley de Seguridad Interior. Ha pedido al Senado de la República que agote el diálogo y se apruebe hasta entonces, ojalá sea sincero.

No se ha cancelado, ciertamente, sino que solo le ha pedido a los senadores que amplíen el diálogo de acercamiento con las distintas organizaciones, para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo.

Le creen algunos a Peña Nieto, confían en que sea sincera su postura, y no que sea pose para buscar nuevas justificantes, aunque hay los que piensan que es solo un distractor para que los senadores la aprueben este lunes o martes a más tardar.

Usa el jefe de la nación algunos términos rebuscados para precisarle a los senadores que no vayan tan de prisa (Emilio Gamboa amenazó en la semana que la ley de seguridad va por que va…) lo que, de ser cierto, adelanta una gran engañifa no nada más a los mexicanos, sino a la comunidad internacional que está atenta ante esta posible arbitrariedad.

Ojalá que el Senado le escuche y en realidad se agote el diálogo y se convenza a los que no creen en el propósito, y que sin embargo encuentran que algo muy grueso se oculta en esa sospechosista regla.

————————————

Visto el gélido panorama que tiene frente a sí el Partido Revolucionario Institucional, ¿qué opciones tiene el tri como salida? Arrebatar como en Jalisco o volver a la antigüita del “allá ganates, pero aquí perdites…”.

Tumbar el sistema, robarse las urnas y las boletas, o armar la escandalera para justificar el atraco, tirar mierda y chapopote en las casillas para desalentar a los votantes… pudiera ser, pero esos trucos ya los conocen los mexicanos, y no se diga los duranguenses.

Hay quienes aseguran que es por de más complicado el panorama que tiene en el frente el otrora poderoso PRI, pues hasta en la comisión del fraude debe haber algo de “decencia”. No se puede pensar en robárselo todo y creer que nadie se dará cuenta.

————————————

José Antonio Meade gritó a los cuatro vientos el domingo pasado que combatiría con todo la corrupción en México. Sabe que si lo hace el tricolor pudiese recuperar la confianza de los mexicanos, peeeeero…

Hay muchos allá arriba que se pueden sentirse ofendidos y que hasta lo andan matando.

Si mataron a Luis Donaldo Colosio por menos, por reconocer que los mexicanos ya estaban desde entonces hasta la madre de los corruptos, que no lo anden sacrificando por meterse con los ladrones, pues… la verdad, cada vez son más.

Tiene Meade una verdadera papa hirviente en las manos en la que no puede dejar volar las ideas y tampoco anticipar que va a meter a la cárcel a los rateros, primero lo matan a él antes de que meta a alguien a la cárcel.

No es cosa sencilla eso de la corrupción en México. Se trata de algo por de más complejo en donde los ladrones han pasado a formar una hermandad millonaria en todos aspectos, en miembros y en el monto de lo robado, por ende, en su capacidad de respuesta.

————————————

Lamentábamos el informe de Transparencia Internacional que asegura que México amarra por otro buen tiempo el título de El País Más Corrupto del Mundo, cuando aparecen las pruebas contra Emilio Lozoya.

No obstante que le fue untada la mano por Odebrecht con cuatro millones de dólares, a pesar de que él pedía cinco, su abogado insiste en que el exdirector de PEMEX es un dechado de pureza, de honestidad y de ejemplo para la actual y las futuras generaciones.

El jurista iba por ahí explicando que su cliente nada tuvo que ver en el cochupo que le regaló Odebrecht, y que en realidad merecía el reconocimiento de los mexicanos.

Peeero, apareció Luis de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México, asegurando a Radio Fórmula cómo, cuándo, dónde y por qué sus jefes le obsequiaron los 4 millones de dólares a Lozoya.

“Era un hombre con mucho potencial político, que al final quedaría muy cerca del próximo Presidente de México, y era menester estar de su lado a la hora en que aparecieran los grandes proyectos…”, dice.

Meneses Weyll detalla el restaurante, el día, la hora, los números de banco, las cantidades y lo que pedía Lozoya, y cómo a pesar de que pedía 5 millones de dolares, no opuso resistencia y terminó aceptando los 4 millones que le ofreció la controversial constructora brasileña.

Javier Coello -me suena, me suenan ese nombre y ese apellido- tendrá que hacer de tripas corazón para borrar de internet la entrevista de Radio Fórmula al señor Meneses Weyll, puesto que el hombre le pone los puntos a las íes y acaba exhibiendo la gran cloaca llamada PEMEX.

¿Que no recibió un peso de Odebrecht, como asegura Coello? Quizá no recibió un peso, pero le depositaron en su cuenta 4 millones de dólares, cuenta de un banco en Bahamas que él personalmente abrió, y de la que el primer día que le depositaron una buena parte de esa fortuna, retiró más de 2 millones de dólares con los que compró su casa, en efe y por adela. Eso de que “no recibió un peso…”, literalmente ha de ser cierto, pero su cuenta sí los recibió, y dólares, no pesos.

Así, precisamente por eso, por esa clase de gandallas el PRI está donde está. A punto de la extinción, y por eso los mexicanos no quieren saber nada de ese partido ni de sus candidatos, porque no han respetado a México.

————————————

El próximo miércoles, por cierto, se desarrollará en esta capital el “Día Mundial de Combate a la Corrupción” en el que el oficial de la ONU Javier Hernández Muñoz impartirá una conferencia sobre las raterías políticas.

Será en el aula Rosaura Revueltas del Centro de Convenciones Bicentenario y enmarcará la toma de protesta del Sistema Local Anticorrupción por parte del gobernador José Aispuro.

La charla, intitulada “Corrupción: un impedimento para los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, abundará sobre los efectos lamentables de las corruptelas aplicadas en los proyectos sociales y gubernamentales.

Servirán tanto la conferencia como la toma de protesta para estrenar al Consejo de Participación Ciudadana de Durango que preside Mauricio Fernández Godínez. Veremos y… obviamente, diremos.

————————————

Hablan de puros “cartuchos quemados” como prospectos a las diputaciones y senadurías. Necesitamos cambiar si queremos volver a la victoria, dice uno de los portaestandarte del PRI, Pedro Ávila Nevárez.

Tiene razón PAN, pero tampoco hace mucho para exigirle a su partido que se abra, que permita la llegada de nuevos cuadros para oxigenar aquel muladar y presentar otra cara ante los ciudadanos.

Ávila Nevárez es uno de los históricos beneficiarios de las correrías tricolores, por eso tampoco puede hablar con la verdad, porque apenas empieza a echar cacayacas cuando se le viene el tropel encima.

Es que, si a él se refirió, diríamos que uno de los mejores hombres que tiene ahora el PRI se llama Héctor Arreola Soria. Sí, perdió hace muchos años una elección, pero… con todo y eso, el de Rodeo ahora es uno de los mejores cuadros que no pueden desperdiciar por haber perdido una vez.

Héctor lo ha dicho recio y quedito, quiere la candidatura senatorial y se la juega con quien sea en el entendido de que la gana por donde se la pongan. Y le creemos, es otro Chino distinto al que conocimos en aquel entonces.

————————————

También la quiere Ricardo López Pescador y lo ha reconocido ante los medios, pero… sabe Richard que esas candidaturas se tramitan en otro lado, y no precisamente en los medios.

Los vuelos en los que se desdobla López Pescador le dan como para creer que ya la pidió y que quizá se la dieron, pero nada más quizá…

Su jefe de establo, Ismael Hernández Deras, obviamente, tendrá mano a la hora de escoger la fórmula, y quién sabe cuánto obre a su favor o se decida por Arreola Soria.

Igual, la está peleando Luis Enrique Benítez, que como Héctor, ya perdió una elección local y pudiese llegar a la candidatura senatorial, al fin que la derrota no es ningún impedimento para buscar una nueva posición.

Y anoche quedó por demás incluido en la lista el doctor Adrián Alanís Quiñones, secretario general de Gobierno, quien fue galardonado con un doctorado honoris causa por el Claustro Mexicano y el Centro Universitario Morelos. ¿Cómo la veeen..?

O sea que, de ninguna manera será fácil eliminar de la lista al político constructor, por el contrario, ¡no lo pierdan de vista..!!!

————————————

No es mala la iniciativa de Jorge Salum del Palacio que trata de reducir los gastos entre partidos, pero… al final ganarán más dinero los que obtengan menos votos, y los mejores ganarán más si pierden la elección.

Sí, parece un trabalenguas, pero no lo es. En la idea de Salum del Palacio, yendo paralelo a la filosofía de Pedro Kumamoto, sugiere que a más votos menos dinero.

Obvio que, al final, los que obtengan menos votos serán los grandes ganadores, pues con menos votos obtendrán las mejores bolsas y eso no faltará quien lo califique como el absurdo. Pues los chiquillos perdiendo habrán de ganar.

Entonces se antoja más lógica la propuesta del diputado jalisciense Kumamoto de que “sin votos no hay dinero…”. En la lógica de Pedro, quien obtenga más votos obtendrá más dinero, y es lo correcto, porque en la filosofía de Salum quien gane más votos obtendrá menos dinero.

Total que, lo bueno, que la legislatura local estaría por desechar ese sesuda aportación del espigado legislador blanquiazul.

————————————

No tenemos idea de dónde habrá de vivir en su retiro el cardenal Norberto Rivera Carrera, pero en su salida no siente lo duro, sino lo tupido con que le han abrumado propios y extraños.

Se advierte a leguas que permitió que en sus relaciones públicas y su relación con los medios mediara un inepto, pues nunca hizo lo propio para defender como era lo menos al purpurado, ahora en retiro.

Más de una vez lo dijimos, que en las muchas denuncias por dizque haber protegido a sacerdotes pederastas, nunca lo acusaron a él en lo personal, sino que lo señalaban de proteger a los párrocos mal portados.

Es lamentable, pero debe decirse, que hasta en la salida se advierte una mano negra meciendo la cuna e insistiendo en que “desprestigió al Arzobispado de México…”.

El aún guía espiritual de los católicos de la Ciudad de México cumplió con sus obligaciones eclesiásticas. Cumplió con Dios y con los hombres, y aun así le cargan todas las cuentas de los sacerdotes, incluyendo las de muchos que ni siquiera conoció, peeeero… nunca nadie aclaró lo que era menester precisar como culpas suyas o subrayar hasta dónde alcanzaba la responsabilidad del cardenal, ¡nunca se precisó..!!!

————————————

Las bajas temperaturas que se registraron en todo el estado y que dejaron una capa de nieve en cerca de 30 municipios de la entidad, a causa de la primera tormenta invernal que se presenta en esta temporada en la cual, por cierto, aún no inicia el invierno, nuevamente pusieron a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el estado, especialmente a la Unidad Estatal de Protección Civil.

Ante una circunstancia climática que aunque fue anunciada de manera oportuna por el Servicio Meteorológico Nacional, por momentos se convirtió en una verdadera emergencia debido a que el termómetro marcó temperaturas por debajo de los cero grados, que aunque se presentan durante el invierno en distintos puntos de la entidad, en esta ocasión afectaron a municipios donde no se tienen tales condiciones, como los de la región lagunera.

Sin embargo, a diferencia de una primera situación de emergencia que tuvo que enfrentar el actual gobierno estatal a unos días de que iniciara esta administración, en esta ocasión ya se observó una mayor experiencia y preparación para enfrentar contingencias a causa de las bajas temperaturas.

Como lo reflejó la entrega de apoyos que encabezó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, para ayudar a la población más vulnerable ante esta situación; sin embargo, habrá que esperar unos días para conocer realmente los resultados de esta coordinación ante fenómenos climatológicos como el que afectó tanto a Durango como a otros estados del país, cuando ya se tengan los reportes de los daños que causó el intenso frío.

Al inicio de semana se dio el pronóstico de muy bajas temperaturas y nevadas en algunas zonas de la entidad a partir del día jueves, por lo que en redes sociales y grupos de whatsapp padres de familia comenzaron a preguntar si habría o no clase.

Por parte de la Secretaría de Educación se emitió un comunicado donde se expresaba que la suspensión de clases sería a criterio de los directivos, supervisores y padres de familia.

No hubo de manera oficial una interrupción de labores, más que en algunos municipios de La Laguna y los que presentaron descensos considerables de temperatura. Como era de esperarse hubo una gran inasistencia en las aulas, pero la Seed reportó 70 por ciento de asistencia, solo en preescolar se pidió no llevar a los menores.

Circuló un video en la red donde un docente pese al clima daba clase a solo 3 alumnos. Aunque el frío estuvo muy fuerte en la capital, las nevadas solo se vieron en la zona sierra. Lo que sí hubo fueron varias tuberías reventadas.

Y es que después del frío y las heladas vienen los problemas con el agua. Con las temperaturas hasta los siete grados bajo cero la mayoría de los hogares durangueses reportaron este sábado falta de agua y sus tuberías reventadas, por lo que ahora a los que les toca hacer su agosto en pleno diciembre será a los plomeros porque trabajo no les faltará.

Sobra decir que resulta un poco frustrante para más de uno que esto sea lo único que dejó la tormenta invernal en la capital, ya que el plumeo no alcanzó ni para hacer un monito de nieve… vaya, ni para hacer una bolita para lanzarle al vecino… ¡caray!