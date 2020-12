“Siete días de Grilla”

Lo bueno es que ya llegaron algunas vacunas a México y que eso abre la puerta del oscuro pasadizo por el que estábamos caminando todos los mexicanos, lo malo, el camino del inmunizante es muy lento.

Y claro, está dando motivos para hacer el show que necesita la 4T, pero, de acuerdo a estimaciones de los que saben, si al ritmo que van las vacunas se sostuviera los casi 100 millones de dosis que necesitamos, la protección al pueblo, a todos los mexicanos, se conseguirá allá por 2047.

Ojalá se trate de problemas de logística, de cosas del reparto, y no por otras razones, porque aun cuando reanima a muchos la vacuna, desespera a otros porque quisieran ya estar protegidos.

Dios quiera que la vacuna, como dijo ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, alcancemos todos, que no haya ningún tipo de selección por color, credo o raza, que se distribuya y se aplique de manera generalizada.

Y lo deseable, que se equivoquen aquellos que siguen pensando que el manejo de la vacuna es un regenteo eminentemente político no nada más en México, sino en buena parte del mundo.

La Navidad 2020 ha dejado por de más claro que las cosas ya no son igual. La vida está en plena evolución hacia un estadio en donde habrá un antes y un después del coronavirus.

Muchos seres humanos vieron pasar la Nochebuena como un día cualquiera, sin viandas y sin bebidas, y aunque deseáramos que ese estado de zozobra haya ocurrido nada más este año, que pronto superemos el mal momento y volvamos a lo que la vida nos había acostumbrado.

Las autoridades estuvieron llamando los últimos días a no celebrar nada, a no festejar nada, porque en los hechos no había qué celebrar, sino mucho qué lamentar.

Muchos escucharon el llamado oficial, otros ni se enteraron de la petición de los funcionarios, prefirieron exponerse a contraer el terrible mal y, sobre todo, a arriesgar su vida y la de los suyos.

A pesar de las advertencias que de manera permanente realiza la Secretaría de Salud con respecto a los riesgos que la elevada movilidad que prevalece en estos momentos plantea en cuanto a contagios de COVID-19, las advertencias sobre los riesgos de esta enfermedad, sobre las limitaciones que se pueden presentar en cuanto a la atención de los enfermos y también un incremento en los decesos por estos padecimientos, basta con salir al centro de la ciudad para observar que estos exhortos no han encontrado eco entre la población en general, pues la aglomeración en las zonas comerciales de esta ciudad no solamente continúa, sino que tiende a incrementarse en estas fechas.

Mientras el secretario de Salud pide a la población mantener las medidas para prevenir contagios de COVID y advierte sobre el riesgo de que se disparen los casos positivos de esta enfermedad, así como los decesos, parece que un elevado porcentaje de la población tomó el paso a semáforo naranja de la entidad como si el cambio fuera al verde y los contagios estuvieran en sus porcentajes más bajos, lo cual solamente ha sucedido durante uno o dos días, sin que ello implique la desaparición del coronavirus.

El que Durango vaya a permanecer en semáforo naranja hasta el 3 de enero lleva a preguntar si realmente en la entidad ya se domó la pandemia, como para que se tomen medidas que conducen al relajamiento de la prevención. Habrá que esperar si para fin de año se hacen realidad los temores de la Secretaría de Salud sobre un incremento en los contagios de COVID y los decesos por esta causa, o bien permanecen los porcentajes que se tienen en estos momentos.

Y, aunque muchos quizá hayan terminado su Navidad contagiados, seguramente harán lo propio en Año Nuevo, mientras no aparezcan los primeros síntomas.

Anotar que en distintos países azotados por la pandemia, desde semanas antes del 24 de diciembre decretaron la cancelación de la Navidad precisamente para evitar las fiestas y las aglomeraciones.

No hubo Navidad en muchas partes del mundo, mientras en otras celebraron con absoluta normalidad, particularmente en aquellas partes donde han sabido sortear mejor la enfermedad.

Acá, en Durango y en México, pudiera decirse que no hay novedad, que los contagios y muertes se mantienen como en su mejor momento, sin posibilidad a la vista de frenarlos.

Insistimos, la vacuna pudiese ser el remedio, pero… el cuentagotas con que se está aplicando todavía no abre del todo las esperanzas.

Ya decíamos que la aplicación de la vacuna se está haciendo escalonada. Arrancaron con el personal del sector salud, particularmente con el que está en la primera línea de batalla contra la enfermedad, pues es el más expuesto a contraer el virus.

Luego, cuando se termine con los trabajadores de la salud, se continuará con la población de mayor edad, enseguida con los de la tercera edad y así se la llevarán hasta que en unos dos años y medio se esté vacunando a la población en general.

Es decir, no está fácil el manejo del inmunizante, será tardado y, mientras, todos, los que no estemos protegidos, seguiremos expuestos al contagio en cualquier momento.

No debemos bajar la guardia, dice la autoridad, tenemos que seguir mientras tanto con las debidas medidas de protección ya conocidas. No habrá otra forma de librarla.

Hoy sábado llegaron dos cargamentos más de vacunas, con algunas 42,900 dosis, que serán aplicadas a partir del próximo lunes en la Ciudad de México y el estado de Coahuila.

Unas 34 mil serán distribuidas en la capital de la República y el resto, unas ocho mil, se irán a la vecina entidad.

Y no es fácil el movimiento o distribución de la vacuna por una simple razón. El inmunizante debe permanecer permanentemente a determinada temperatura y bajo estrictas medidas de seguridad.

La vacuna, desde que sale de los laboratorios Pfizer Bio-Ntech en Bruselas, Bélgica, tiene que mantenerse, ya dijimos, en determinada temperatura y bajo distintos movimientos restringidos, y los que no deben variar hasta el momento de su aplicación.

O sea, son esas restricciones las que harán el proceso más tardado y las razones por las que al final el inoculante llegará todavía en mucho tiempo a algunos mexicanos, y quizá muchos de los cuales no alcancen a tenerlo, toda vez que por otro lado no hay manera alguna de contener la expansión del virus.

Mientras acaba esta interminable pesadilla del covid-19, el Movimiento de Regeneración Nacional adelanta que escogerá sus candidatos a gobernadores y a diputados por encuestas y por insaculación.

La medida para sacar aspirantes morenistas considera tanto a los candidatos de mayoría como a los de representación proporcional, otra variante con los de enfrente, pues al otro lado las pluris son posiciones para premiar a tal o cual amigo, amiga, querido o queridita, y eso, al parecer no funcionará en el partido de AMLO.

Lo que obligará a la coalición del Sí por México a hacer una buena selección. La 4T le dará la pelea al PRI, PAN y PRD en todos los rincones de la patria, por tanto los “prianisredistas” tendrán que escoger a lo mejor para tratar de asegurar la mayoría en la cámara el próximo año.

Ya los opositores habían advertido que buscarían por todas las vías hacerse del triunfo descartando cualquier posibilidad de escoger a las “fichitas” de siempre que nada más aparecen en pos de las candidaturas para ver cuánto sacan.

Ante la conformación del TUMOR (Todos Unidos contra Morena) entre PAN, PRI y PRD, Mario Delgado, líder del Movimiento de Regeneración Nacional advirtió que se trata de una alianza tóxica para el país.

Los tres partidos más viejos de México han conformado una alianza tóxica que pretender el regreso de la corrupción, del saqueo y de los “moches” que tanto daño le hicieron a la patria, dijo.

Es un mote lamentable para el grupo tumor, porque en realidad conforman un tumor para la patria que pretende mantener las distintas ramas del cáncer político vigente en el país por las vías de la ilegalidad, de la corrupción, repitió Delgado.

Más cáncer es la 4T que a 20 meses de este gobierno hay más pobres, más de 10 millones de desempleados, la inseguridad galopante con más muertos que nunca, cuando una prioridad de AMLO siempre fue “pacificar al país”, respondió el Partido Acción Nacional.

La economía está por los suelos, y ya venía en picada desde antes de la llegada del coronavirus, insiste el Partido Acción Nacional.

El presidente López Orador prometió un crecimiento del 4% anual, y lo que tenemos es una recesión económica que inició en el segundo trimestre de 2019 y no ha parado, mientras que el último trimestre ha resentido una caída histórica del 18.9%. Se ha perdido un millón 303 mil empleos formales y más de diez millones de empleos informales, aun cuando la UNAM estima que en estos momentos han caído a la extrema pobreza unos 16 millones de mexicanos. Pemex perdió el grado de inversión y 952,385 millones de pesos en lo que va del sexenio por la mala conducción de la empresa. Esa cifra es equivalente a 8 veces el presupuesto anual de la Secretaría de Salud, dice el Partido Acción Nacional.

El despilfarro de AMLO en megaproyectos, estadios de beisbol y pérdidas de Pemex asciende a más de 1.53 billones de pesos en 20 meses de gobierno. Esa cifra representa el 60% de los pagos que se le han hecho al Fobaproa en 20 años y equivaldrían a 294 aviones presidenciales.

O sea que, ahí van más o menos cuadrando las cosas respecto a lo que estará en juego en las próximas elecciones de junio. Con razón se están pegando con todo y, aunque caigan, caen parados como los gatos.

Sorpresa mayúscula significa el autodestape de Francisco Javier Castrellón Garza como suspirante al primer distrito. Sorpresa porque hasta ahora lo suyo, lo suyo, es la seguridad, y no la política, pero… pues ya encarrerados.

Castrellón Garza emitió un comunicado a mitad de semana en el que advierte su separación de la secretaría de seguridad en el estado para ir a buscar el primer distrito, al parecer por el Partido Acción Nacional.

Sorpresa, decíamos, porque desde hace rato otros prospectos blanquiazules estaban apuntados por esa misma parcela, además de que Francisco Javier no tiene militancia en el PAN, aun cuando pudiese ir como externo.

Se agradece que, de menos, Castrellón no se ha agazapado para que no lo vean y no exponerse al golpeteo de los demás o para nadar de “muertito” y avanzar hacia la candidatura.

Total que, las cosas en cuanto a las candidaturas se están calentando. De a poquito, porque las circunstancias no permiten una mayor movilidad, amén de que en estos días la gente está más concentrada en cuidar el pellejo por el coronavirus que andar sudando calenturas ajenas de tal o cual candidatura.

Más que un saludo de Navidad y Año Nuevo a la gente le gustaría que los diputados federales hicieran una síntesis rápida, de cuatro o cinco renglones para no cansar, de lo que hicieron por Durango en el último año. Sería más efectivo para cualquier aspiración.

Nuestros legisladores tuvieron inmejorables oportunidades de congratularse con el pueblo que equivocadamente los llevó a la Cámara de Diputados, sobre todo cuando se discutió el presupuesto para el año 2021, de ahí la idea.

Eso de enviar sus mejores deseos y sus más sinceros reconocimientos ya son frases trilladas muy pasadas de moda, que pocos creen, por no decir nadie, pero ya no funcionan para efectos publicitarios.

Ahora la gente se guía más por los hechos, por el papelito en el que se le explique qué se hizo.

Y claro, justificar también por qué se aprobó todo lo que mandó el grupo en el poder, porque en muchas de esas decisiones pasaron a partirle la maicera a la gente, particularmente a mucha gente fregada.

La gente agradecería más que le hicieran un folleto, chiquito si se quiere, para no gastar mucho, en el que se explique en cuatro o cinco líneas qué se hizo por Durango. Verán que se hizo muy poco, o de plano no se hizo nada, porque tal vez no se los permitieron, toda vez que a la cámara se va a hacer lo que ordenan los pastores, los trinchones, no lo que quiere o pide el pueblo.

Es mucho muy lamentable la ola de accidentes mortales ocurridos en los últimos días en donde se han visto inmersos tanto automovilistas como motociclistas, particularmente estos.

Son tanto los percances de los motociclistas que nuestras autoridades deben estar pensando qué hacer para contener el exagerado oleaje de accidentes, no pocos fatales.

Antes de Navidad se mataron muchos muchachos y muchachas en sus “jacas de acero”, y en no pocos de los casos las víctimas iban en estado de ebriedad, un muchacho incluso, se sabe ahora, le había tocado “ir por las otras”, y regresaba con su carga de cebada cuando se topó con la muerte.

La moraleja es que son muchos muertos en motocicletazos en los últimos días que tal vez pudiesen haberse evitado con alguna campaña intensa sobre todo de prudencia de los jóvenes en esos vehículos.

El problema es que si están proyectando algo nuestras autoridades, lo están proyectando muy en silencio y con una gran indiferencia ante la terrible realidad.

Tema en el que, por cierto, ojalá se diera la participación de los clubes de motociclismo de la localidad, toda vez que al menos uno de los terribles percances al parecer la víctima mortal venía jugando carreras que ocasionalmente pactó con otro motociclista en plena carretera, y se piensa que ellos pudieran aportar mucho, toda vez que está de por medio su vida, y seguramente la de muchos que tengan la desgracia de cruzarse en el peor momento en su camino.

Finalmente, pedir a nuestros lectores que no olviden que el naranja del semáforo epidemiológico en Durango se dispuso para efectos de dar un respiro al maltratado comercio en general, pero no porque hayan bajado los índices de contagios y muertes.

Mientras llegan las vacunas, que aparentemente están ya programadas, tenemos que mantener los protocolos de protección a todas horas del día y en todas partes.

Sigamos usando cubrebocas y careta de ser preciso, lavémonos las manos frecuentemente, usemos gel antibacterial o alcohol puro, no olvidemos la sana distancia y de ser preciso mejor quedémonos en casa. ¡Hasta la próxima…!

