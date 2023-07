Siete Días de Grilla

Funesta para la 4T, y sobre todo para Andrés Manuel López Obrador, la semana que termina, lo demandó penalmente Xóchitl Gálvez, y antier el Instituto Nacional Electoral le ordenó bajar cualquier material electoral emitido.

La Comisión de Quejas del INE dictó medidas cautelares para ordenar al mandatario que guarde silencio sobre la próxima elección tras conocerse la encuesta que dio a conocer el miércoles en la que aseguró que Morena lidera preferencias electorales.

Le dio un plazo de seis horas, que empezó a correr hacia las 18:00 horas para que baje cualquier material relacionado con la materia electoral, comentario o video de todas las plataformas donde las haya subido. El primer mandatario está obligado a procurar la imparcialidad y neutralidad en la elección de 2024, es el menos indicado para opinar del tema.

Claudia Zavala, titular de dicha comisión, calificó como grave que López Obrador reconozca que está violando la ley y pide que INE y Tribunal electoral tengan “comprensión” hacia sus comentarios ilegales.

La autoridad electoral, le dijo Claudia, está para hacer cumplir la ley, no para dar permisos, y otra vez le recordó que la restricción a un presidente para no entrometerse en asuntos electorales fue impulsada luego de ser candidato presidencial.

Otra de las consejeras del INE precisó que no hay ninguna “persecución” contra él, simplemente se le llama a que cumpla con su deber de cuidado de imparcialidad que precisa la Constitución General de la República.

También se acordó que en virtud del constante desacato a las órdenes del INE para guardar silencio, Zavala aclaró que el instituto no puede sancionar al presidente, aunque el Órgano Interno de Control sí puede tomar acciones contra López Obrador por su constante pisoteo a la regla.

Personeros de la alcaldesa de Nombre de Dios, Nancy Carolina Vázquez, dicen en redes que merece el derecho de réplica para aclarar todas las mentiras que dijo Chicotito.

Ayer, públicamente le dijimos a la alcaldesa que aunque no procede el derecho de réplica, que traiga su versión, en vivo o por escrito, para considerarla y publicarla si es prudente, pero es hora que no viene nadie a aclararnos nada.

Advertir que por lo general publicamos certezas, un poco de rumores, pero ciertos, y que los temas que ventilamos ahí siguen expuestos a la consideración de quien guste.

O que me desniegue lo de la ambulancia que pretende fiada con la que quiere brindar los servicios de auxilio que ofrecería la Cruz Roja, y que no puede, porque no tiene ni para gota de gasolina.

Están en discusión una serie de teorías sobre la circunstancia económica de México, ligada sobre todo al “súper peso”, pues esta semana volvió a rondar los 16 pesos en el mercado.

Esos movimientos sobre la cotización de nuestra moneda y el billete gringo son un adelanto para una gran crisis que estaríamos viviendo en todo su apogeo por allá del mes de diciembre próximo.

Luis Pérez, por ejemplo, dice que los números publicados por la Secretaría de Hacienda para el semestre enero-junio 2023, revelan que las finanzas públicas están en una situación crítica, no sana. Habla de un déficit de 420 mil millones de pesos.

Ah, pero como no le entendemos a las cuestiones económicas, poco podemos añadirle, aunque se los compartimos para que luego no vayan a tacharnos de egoístas.

Y sí, por la otra parte, las empresas que exportan su producción están recibiendo mucho menos dinero que el que esperaban, lo mismo las familias de los migrantes, que cada vez reciben dólares mucho más encogidos o apocados.

Anduvo por estas calles de Dios la tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel, una de las aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

No nos invitaron a la encerrona tricolor, por eso no estuvimos y por lo mismo no tenemos mucho qué comentar.Sí decir que la plana mayor se volcó en loas para la senadora priista.

Ya sabemos qué quiere Beatriz, pero por ley no se lo pueden decir a nadie, y mucho menos pedir votos. Una engañifa mental del Instituto Nacional Electoral, pero ahí van. Los morenos con su cuento de que “están buscando al coordinador nacional de bases”, y los frentistas sin poder llamarle a las cosas por su nombre.

Han de disculpar, pero hace unos meses pensábamos que Beatriz era una de las aspirantes más cercanas a la candidatura. Es una mujer de lo poco inteligente que le queda al PRI, además de haber ocupado importantes cargos en el Gobierno Federal que le han dado la experiencia como para pensar en la Presidencia de México, solo que nuestro presidente insiste en que sea Xóchitl Gálvez, que aparentemente no nada más está por encima de los suspirantes en el frente, sino alejada ya del corcholatero, de modo que al mandatario le ha salido bien su promoción de la senadora hidalguense.

Muchos no entienden a los políticos, salen con cada mariguanada que piensan que así lograrán el apoyo de todo mundo, hasta de los extraterrestres, pero el caso de Gerardo Fernández Noroña está listo para el siquiatra.

Se supo que Gerardo viajó a Nueva York en clase premier y hasta con cobijita para que no se le enfriaran los piecitos, y aunque no se supo de inmediato a qué carajos fue, ya trascendió todo.

Fue a la cárcel de Brooklyn a burlarse de Genaro García Luna, y a gritonearle que él fue el único que en su momento le gritó narcotraficante y socio de Joaquín Guzmán Loera y nunca nadie hizo nada.

Es cierto, Gerardo se pasó de lanza cuando compareció al Congreso García Luna. Sí le dijo en su cara todo lo que ahora se sabe que era, pero ¿y..?

Genaro está ya tras las rejas, está siendo castigado por los supuestos delitos cometidos, qué caso tiene ir a pitorrearse del súper policía, si ya las está pagando.

Fernández Noroña hizo un gastazo para viajar en clase premier y toda suerte de lujos como esperando que le festejaran los mexicanos y que se decidan a apoyarlo en sus aspiraciones presidenciales, pero… su principal yerro fue haber viajado donde viajan los grandes, de modo que en ese lujo se fue la posible atracción de simpatizantes.

Fernández Noroña estará mañana en esta capital, ofrecerá una rueda de prensa en la que tal vez aclare las muchas dudas que despertó en su deschavetado viaje.

Se sigue trabajando a todo vapor para que Alacranes de Durango tenga buen inicio en la próxima temporada, la cual arrancará en menos de 2 semanas, por lo que se están consiguiendo refuerzos vitales para la escuadra.

Ya se manejan los nombres de jugadores como Braulio Martínez y César Hinojosa, quienes se incorporarán a los entrenamientos en próximos días, con miras a robustecer la defensiva y medio campo arácnido.

Braulio Martínez ha pasado por las filas de Leones Negros y Pachuca. César Hinojosa tiene más experiencia, la cual se busca aprovechar, ha jugado con Tuzos UAZ, Atlas, Mineros de Zacatecas, Tuxtla, Saltillo y en Corinthians de Estados Unidos.

Así que de esta manera la directiva encabezada nuevamente por Ciro Castillo, en conjunto con el cuerpo técnico, deja más que claro que viene por todas las canicas y enmendar los errores pasados, por lo que busca armar un equipo competitivo, que vuelva a ser protagonista y, por qué no, cerrar el torneo con otra copa más en las vitrinas.

La muerte de José Ramón, de 28 años de edad y vecino de la colonia Constitución, no fue muerte, sino homicidio, dicen sus familiares, pues de su casa se lo llevaron enterito sin riesgo alguno como para que resultara su fallecimiento.

Los encargados del Centro de Rehabilitación Primer Paso aseguran que José Ramón murió por una sobredosis, por lo que la Fiscalía General en el Estado investiga para saber qué pasó realmente y dejar tranquilos a sus familiares, quienes sin embargo no admiten ninguna de las explicaciones que les dan.

Aprobada que fue la intención de expropiar los bienes de los cárteles de la droga, se advierte una revuelta complicada para México que puede generar otra mortandad parecida a la del gobierno de Felipe Calderón.

El propósito fue aprobado por la Ley de Autorización de Gastos de Defensa de EU para 2024, que permite expropiarpropiedades, cuentas bancarias y otros activos bajo jurisdicción de los Estados Unidos que hayan sido previamente congelados a cárteles mexicanos.

Esta propuesta apunta también contra los activos financieros de los traficantes mexicanos y los proveedores chinos que están importando fentanilo ilícito a todo el país.

El problema es que la nueva ley emitida por el Senado aprueba acciones de su policía para perseguir también a quienes colaboren con los narcotraficantes en cualquier parte. No precisa que en otros países, pero tampoco lo niega.

Uno de los problemas que más afectan a los planteles educativos durante los periodos vacacionales e incluso los fines de semana, son los robos que se registran en estas etapas, pues los amigos de lo ajeno causan innumerables daños en los planteles, además de que se llevan hasta los crayones que usan los alumnos para dibujar en periodo de clases, pasando por cualquier equipo que puedan tener, hasta tubería y cableado, sin que las acciones que se han anunciado para evitar este problema hayan dado resultados en la erradicación de este delito, pues a pesar de que se anuncian operativos de vigilancia en las zonas donde más se presentan estos casos, poco han podido hacer las autoridades para dar una mayor protección a las escuelas, para que al concluir los periodos vacacionales no se encuentren con destrozos por los delincuentes.

Al parecer, lo que ha funcionado un poco más es la organización de directivos y docentes con los padres de familia, para contratar veladores que eviten hurtos, aunque no en todos los planteles se implementan estas medidas, así que le corresponderá a las autoridades buscar opciones que ayuden en este renglón, ante el costo que implica reponer los artículos robados y los daños en las instalaciones educativas.

Oigan, amigos, y en qué quedó el asunto aquel en que los policías de Nuevo Ideal aporrearon, virtualmente aporrearon, a un indefenso hombre que todavía está internado en el hospital debido a las lesiones sufridas.

La pregunta surge porque la Fiscalía General en el Estado avisó que estaba investigando el caso y que todas las líneas de investigación conducían hacia el segundo piso de la Presidencia Municipal.

O sea, la pregunta tiene que ver con si es posible vapulear a alguien, nada más por quítame estas pajas, o por algún detalle mínimo, mandarlo al hospital moribundo y, aquí no ha pasado nada… ¡Es pregunta!

