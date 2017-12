“Siete días de Grilla”

Si hoy fueran las votaciones, el Partido Revolucionario Institucional perdería no nada más la Presidencia de México, sino el control de las cámaras y de varias legislaturas en los estados.

El PRI en este momento, a unas horas de terminar 2017, se mantiene en el tercer lugar de las tendencias del voto, con riesgo de acercarse más al cuarto lugar que al segundo, y a medida que avanza el tiempo las perpectivas empeoran.

Sabe el presidente Enrique Peña Nieto que la única esperanza que pudiera salvar a su partido de la derrota sería hacer algo extraordinario y ni siquiera sospechado: Ordenar la detención de todos los rateros que han saquedo al país.

Si lo hace, si ordena la detención de los ladrones, las perspectivas tricolores mejorarían ostensiblemente. Si no, seguiría condenado a la derrota y el primer domingo de julio quién sabe qué más pueda suceder.

La detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exdirigente nacional priista, y amigo de los altos mandos en México, revelan la posibilidad de que se haga una persecución real, aunque… cuando algunos empezaban a pensar en eso, designaron al cuestionadísimo exgobernador de Coahuila Rubén Moreira secretario de acción política en el CEN del PRI, lo premiaron, pues.

La persecución verdadera de los ladrones sería una real posibilidad de mejorar las perpectivas electorales, de otra forma no se avisora tema alguno por el que pudiesen salvar al PRI. Ni siquiera cancelando los “gasolinazos” programados para el año nuevo.

———————————-

Todavía en las últimas horas del 2017 insistió Andrés Manuel López Obrador que el PRI quitará a José Antonio Meade para poner a Aurelio Nuño en la candidatura presidencial.

Meade no termina de convencer a la fanaticada. No mejora en las perspectivas del voto, por lo que es menester pensar en que será relevado de tan pesada empresa.

Sería la primera vez que Meade sea candidato de algún partido y se nota en los actos de precampaña. No puede encender a las masas, no sabe o no le interesa, pero no lo hace, y es lo que más preocupa al PRI.

El anticipo de López Obrador proviene de informes confiables que le han hecho llegar los de enfrente, aunque en el PRI, su dirigente Enrique Ochoa Reza, ni se da por aludido, asegura que Meade ganará con un 40% de los votos que se emitan el primer domingo de julio.

Temeraria la afirmación de “Clavillazo”, puesto que ni siquiera han empezado las campañas. El aspirante tricolor apenas anda conociendo el país y sus tutores ya saben cuántos votos obtendrá en la contienda.

———————————-

Vienen junto con el nuevo año tiempos complicados para la sociedad. Históricamente los procesos electorales nos dividen, y tenemos en puerta una elección por sí sola complicada, ojalá podamos superarla sin consecuencias.

Tendremos elección el primer domingo de julio próximo, y desde ahora se espera un proceso electoral difícil que puede arrastrar la unidad que tanto ha costado construir.

Hemos tenido elecciones que dejan desunión en la misma familia, ya no digamos en la sociedad, y por eso debemos estar atentos para no “anclarnos” en los propósitos de partidos y políticos.

Estemos atentos a los movimientos de partidos y candidatos, pero hagamos nuestra parte, ¡no compremos todo lo que nos vendan y pongamos oídos sordos cuando nos traigan espejitos…!!!

La unidad social, y sobre todo de la familia, valen más que los proyectos políticos. Allá los políticos, que se monten en sus planes, que por lo general nunca cumplen.

———————————-

La Ley de Seguridad Interior está en buenas manos, las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de corregir lo malo que se pretendió hacer por mero capricho, dado que el país no está en crisis como para llegar a tal.

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la controvertida ley, pero de inmediato la envió a la Corte para que sea el alto cuerpo colegiado el que determine lo conducente.

El jefe de la nación “se lavó las manos”, y puso la papa ardiente en manos de otra instancia para que sus integrantes la revisen y definan lo que habrá de hacerse.

Los ministros de la Corte rectificarán o ratificarán la intención de los creadores de dicha ley de asegurar la paz y tranquilidad de los mexicanos, pero si detectan alguna irregularidad que atente contra el pueblo, desde luego que habrán de evitarla.

———————————-

Y como dijo uno de los candidatos presidenciales, tomemos lo que nos ofrezcan, pero preservemos nuestra libertad final de votar por quien creamos que tiene la mejor intención para México.

Habrá despensas, tarjetas rosas, vales y muchas baratijas, pero que lo poco o lo mucho que nos traigan no nos quite la libertad de votar, una de las pocas libertades que nos quedan en México y Durango.

Preservemos para nosotros la potestad de elegir a quien nos dé la gana, pero hagámoslo sin coacción, sin presión y mucho menos sin remordimientos que nos causarían las baratijas.

Recordemos que partidos y candidatos nos han engañado muchos años, que se han hecho del poder por nuestro voto. Redireccionemos nuestro sufragio, démosle un verdadero valor agregado y usémoslo para escoger un buen Presidente de México, mejores senadores, mejores diputados que en verdad nos defiendan, que de menos metan las manos por nosotros. ¡Lo merecemos..!!!

———————————-

Durango arrancará 2018 con varios ceros a la izquierda, nada más por sus ligas con las triangulaciones federales para el PRI y “La Estafa Maestra”, pues se trata de mucho dinero que anda “volando”.

Los periódicos del Grupo Reforma sorprendieron a propios y a extraños al revelar lo de las triangulaciones, a pesar de que tibiamente trataron de verlo los priistas como “un ataque de campaña”, pero luego, a pesar de los vanos intentos de negación, los diarios abundaron en datos.

Vino la detención del exdirigente nacional Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y se destapó la verdadera cloaca, o alcantarilla por la que la Federación envió cientos o miles de millones de pesos al PRI. Si se enviaron al comité nacional, obvio que también alcanzaron los comités estatales.

Y luego, para nuestra desgracia, se aclaró que Durango también “lavó” algunos millones, si no es que cientos o miles, de pesos del Gobierno Federal para el PRI.

Ahora, ya no solo no se niega lo innegable, sino que hay los que sostienen que esos métodos son los mismos de siempre. Así ha operado siempre el gobierno su sistema para nutrir de recursos abundantes al PRI.

Empero, estamos en fin de año, son tiempos de paz y de olvidar agravios, por tanto, aquello se está olvidando, aunque quizá solo por unas horas o por unos días.

Y luego, en eso estábamos cuando se precisa que también la Universidad Juárez del Estado de Durango participó en “La Estafa Maestra”, por la que el Gobierno Federal desvió miles de millones de pesos para distintas causas, pero por la misma circunstancia de fin de año, también ya se está olvidando el tema.

El otro día, el rector Óscar Erasmo Návar habló del caso y no lo negó. Por el contrario, intentó justificarlo asegurando que la UJED no tuvo nada qué ver en ese enjuague, que se hicieron varios contratos con SAGARPA y que al final todo quedó tan limpio como el trapo del mecánico.

Quién sabe qué pensará el señor rector, o cómo cree que nos verá la cara de pendejos, si “La Estafa Maestra” es una transa, es una triquiñuela, una ratería por todos sus costados, cómo que “todo se manejó con tal limpieza que hasta reconocimientos recibimos de la Federación…”.

———————————-

Nadie, o de menos muy pocos, entendieron las afirmaciones del vicefiscal Iván Eliazib Botello, en las que sugiere que en los tablazos y atado de dos personas el pasado miércoles tomaron parte algunos policías.

O sea, ¿policías acusando a policías?

No le entendieron porque las declaraciones no son lo claras y contundentes que debieron ser, pero desde luego que deben preocupar a más de uno y no solo policías, sino gente comun y corriente como ustedes y nosotros.

Es que, si eso pasó, ¿quiere decir que entre los policías hay quienes hacen lo que se les hinchan sus… ojos, y no hay nadie que pueda someterlos? ¿Es así..???

———————————-

No deja de ser encomiable que la defensa en tribunales norteamericanos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido en el barrio como “El Chapo” Guzmán, esté virtualmente a cargo de un duranguense, del Lic. Juan Pablo Badillo Soto.

Badillo Soto, profesionista nacido y criado en Durango, fue designado por el propio Chapo como su “enlace” ante un despacho neoyorkino y que sea él quien conduzca la estrategia, según divulgan las agencias noticiosas.

Juan Pablo, miembro de querida familia duranguense, además de litigante de toda la vida en tribunales locales, entre otras cosas valiosas fundó en 1966 la primera escuela secundaria para trabajadores, la “Presidente Cárdenas”, que por años funcionó por 20 de Noviembre entre Zaragoza e Hidalgo, de donde egresaron cientos o miles de profesionistas hoy en activo.

Esto es, que el foro duranguense está por de más representado en un episodio jurídico de talla internacional que obliga la exposición de toda la capacidad para librar lo mejor posible las acusaciones que pesan contra Guzmán Loera.

Las mismas agencias que subrayan el trabajo de Juan Pablo Badillo destacan que la ocupación y preocupación ahora de la defensa es demostrar la improcedencia de las decisiones de la Corte de Nueva York, puesto que esa instancia nunca pidió la extradición del mexicano.

———————————-

Nuestra más sincera condolencia a quienes sobreviven al periodista César Alberto Rodríguez Ojeda, reportero de LA VOZ DE DURANGO que falleció mientras hacía deporte esta mañana en el Parque Guadiana.

La noticia lamentable para el gremio periodístico sacudió a todos, especialmente a quienes distinguió con su amistad el querido compañero César Alberto.

Extendemos nuestra solidaridad a su esposa, hijos, a sus compañero de trabajo en LA VOZ y a todos los que le quisieron.

Generalmente, los últimos días del año son motivo de reflexión para la mayoría de las personas, al recordar los propósitos que generalmente se renuevan para cada 1 de enero, aunque pocas veces se cumplen durante los siguientes meses, pues quién no recuerda los más comunes: Hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, a los cuales generalmente se suma una lista de buenos deseos que implicarían esfuerzo y dedicación si se trata de cumplirlos durante los siguientes 12 meses.

Aunque usualmente la energía para llevarlos a cabo alcanza solamente para unos días o unas semanas y después se retoma la misma rutina, incluidos algunos malos hábitos que no es fácil cambiar.

Sin embargo, esta lista corresponde a las metas del común de la población, mientras que en otros ámbitos, como en la política, sin duda estos buenos propósitos tendrán otros objetivos, pues en el caso de los principales actores podrían iniciar con lograr una candidatura en primer lugar, en el segundo tener los recursos para realizar una campaña en busca del voto y el tercero, que es ganar las elecciones.

Este será el más difícil de lograr para muchos, ante un escenario complejo como el que se puede ver desde ahora, especialmente para algunos partidos políticos, los cuales no solamente dejaron cartita bajo el árbol de Navidad, sino también tendrán una larga lista de propósitos de año nuevo y, por si las dudas, también dejarán otra petición en los zapatos para los Reyes Magos, que en las circunstancias actuales, pocas tendrán respuesta positiva y ante el panorama que les espera para las elecciones del año entrante, no hay mucho que envidiarles.

Por eso mejor regresamos a la lista de propósitos que realizamos los ciudadanos comunes: De nuevo bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar… que aunque no siempre los cumplamos, serán más sencillos que los de índole política.

Mientras diversas dependencias de los gobiernos estatal y municipal efectuaron guardias para brindar atención a la ciudadanía durante esta temporada vacacional, los que literalmente se esfumaron estos días de asueto fueron los diputados del Congreso local.

Probablemente los representantes de la sociedad y sus auxiliares o asesores estaban muy cansados de tanto trabajo legislativo, que ni ganas les quedaron de estar al pendiente de lo que pudiera surgir, pues con su jugoso aguinaldo y su módico sueldo solo pensaron en ver a dónde se podían ir.

Algunos afirmarán que todo este tiempo estuvieron realizando recorridos por sus distritos para atender demandas de sus representados, haciendo gestiones y demás, intentarán quedar bien o justificarse mandando fotos de archivo o de tiempo atrás, pero varios de ellos fueron vistos frecuentemente en conocido centro comercial haciendo sus compras navideñas, otros más en restaurantes departiendo sanamente.

Lo bueno de todo esto es que llegarán relajaditos al Congreso y retomarán sus labores con renovada energía y ánimos de trabajar en bien del estado y la comunidad, pues saben que el pueblo es consciente de su esfuerzo y en 2018 obviamente tendrán tiempo de volver a descansar.

De manera general el gremio empresarial no se vio favorecido con el año que cierra, lo peor es que para el 2018 el panorama económico lo prevén igual de complicado, las inversiones no aterrizaron como se esperaba, aunado a ello se quejan de verse afectados por el comercio informal, pues mientras pagan impuestos la competencia desleal crece.

Ahora en el tema de seguridad, con los robos que se incrementaron, para los empresarios implica que no se pueda dar un desarrollo económico y que también las inversiones disminuyan o se vayan.

Los empresarios coinciden en pedir a las autoridades se garantice la seguridad, tanto de los clientes como de los mismos establecimientos y colaboradores. El tema es que además de las bajas utilidades que se obtuvieron en 2017 se tuvo que invertir por parte de las empresas para el tema de seguridad, lo que implica contratación de personal, cámaras de vigilancia.

Algunos decidieron brindar el servicio a puerta cerrada, como lo indicó la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Arlina Adame, quien pese a que estuvo pidiendo a las autoridades trabajar en el tema, así como otras cámaras y organizaciones, no vieron mejoría.