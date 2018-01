“Siete días de Grilla”

Si hoy fueran las elecciones, ganaría de calle Andrés Manuel López Obrador, le seguiría Ricardo Anaya y José Antonio Meade sería el último de los tres. Los independientes siguen muy alejados del podium.

Luego de tres semanas de precampañas los estudios precisan que las perspectivas de triunfo son las mismas que existían hace un año o dos, con Andrés Manuel de puntero, seguido por Anaya y Meade.

Hay incluso los que aseguran que con la delantera que lleva el tabasqueño le alcanza, o estaría por alcanzar en cualquier momento la seguridad del triunfo, toda vez que ni Anaya ha podido acortar distancias, mientras Meade no termina de prender. No le agarra la manija al complicado asunto de la candidatura.

Los independientes Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Pedro Ferriz se han extraviado en la junta de firmas. Han dejado pasar tiempo precioso que quizá les haga falta a la hora de sumar apoyos.

El Bronco y la esposa del borrachales, dicen los que saben, han sido concebidos para que también traten de quitarle votos a López Obrador, pero… si no pueden siquiera terminar de juntar las firmas, qué carajos van a andar quitándole votos a nadie.

La cuestión importante es que la fotografía electoral de este momento es la misma que veían los analistas hace un año, o más, y… pareciera que la distancia del Peje se agranda, cuando más necesitan los otros acortarla.

——————————–

Jorge Herrera Caldera tiene posibilidades de una diputación federal, según comentarios en una columna capitalina atribuidos al dirigente cenopista Arturo Zamora.

¿Quién sabe…? Lo que sí sabemos es que de conseguir la candidatura, Jorge tendría que hacer campaña con uno o varios amparos bajo el brazo, y quién sabe qué tan comodo pueda ser eso.

Una columna de Excélsior levantó polvo en la semana al sugerir que Herrera Caldera está en las listas de prospectos a una diputación de mayoría, aunque también de una plurinominal, o sea que pudiese amarrarse por las dos puntas.

Aunque, de cuajarse lo uno o lo otro, sería quizá el único candidato del PRI en hacer campaña con la protección de la justicia federal y, eso, eso no me parece nada cómodo.

——————————–

Trae buen rollo Ricardo Anaya, “El Chico Maravilla”, no obstante que AMLO sigue identificándolo entre los “paleros” de la mafia en el poder.

López Obrador asegura que Anaya es un invento del gobierno para intentar quitarle seguidores a Morena, que no es auténtico y pocos le creen sus constantes ataques al gobierno. El enemigo a vencer no es el PRI, sino Morena, el mismo objetivo precisamente del tricolor, dice el de Tabasco, y por lo que se creó el TUCOPE (Todos Unidos contra el Peje).

El régimen actual está agotado, dijo ayer Anaya en su visita a Durango, y abunda advirtiendo que si gana el PRI el primer domingo de julio, seguirá la violencia y la mortandad en México, además de las ladronadas de que el PRI es dueño.

El 2017 fue el más violento de los últimos 20 años de México, señal de que el gobierno no puede con la delincuencia y que su modelo está rebasado, pero advierte que el naciente 2018 puede marcar otro récord negro para nuestra historia, dado que se carece de estrategia para contener al crimen.

——————————–

No vive sus mejores días el alcalde José Ramón Enríquez. Cuando echaba las campanas a vuelo por la posibilidad senatorial viene el TRIFE a ponerle mocos al atole y ordena que lo sancionen, luego se le quema el mercado y ayer apareció en el acto de Anaya.

El alcalde está impedido para asistir a eventos políticos mientras sea autoridad, y por lo que… si lo otro era preocupante, con el de ayer puede generarse otra demanda ante el mismo Tribunal Federal Electoral.

Empezamos a dudar de que el jefe de la comuna tenga consejeros, o si los tiene, nomás no los escucha, puesto que no había ninguna necesidad de complicarse más la existencia acudiendo al acto del “Chico Maravilla”.

El miércoles próximo, por cierto, la Legislatura en el estado emite su conclusión sobre la orden del TRIFE de sancionar al doctor Enríquez, y dependiendo de la determinación, se va o se queda. Y sobre ambas posibilidades hay apuestas.

Aunque, si lo inhabilitan, se queda sin Secretaría de Salud, sin Senaduría y… sin gubernatura, que sería el objetivo último que ha venido forjando el de Arnulfo R. Gómez.

¡¡¡Hagan sus apuestas..!!!

——————————–

Ocupan y preocupan mucho las protestas que suben de tono en el país por el último “gasolinazo” creado por José Antonio Meade, el precandidato del PRI. Los saqueos en tiendas del Edomex y el escandalazo en Aguascalientes, atípicos, pero reales.

El jueves, en el Estado de México, decenas de hombres y mujeres saquearon diversas tiendas departamentales como SAMS, Walmart y otras que habían programado en redes sociales, pero por suerte actuó la policía y se contuvo lo demás.

Mientras en Aguascalientes se armó una verdadera bronca en la que cientos de ciudadanos pedían a grito abierto “Fuera Peña” y exigían la anulación del incremento a las gasolinas puesto en vigor desde el primer minuto de este año.

No obstante la adversidad, tanto el PRI como el gobierno ven justificantes para sostener los incrementos, muy a pesar de que el mismo precandidato tricolor programó aumentos hasta de 7 pesos por litro hacia el final de 2018, de modo que no hemos visto lo peor.

——————————–

No sabemos si el gobierno está preparado para hacer frente a las protestas que, insistimos, están subiendo de tono en el país, aun cuando fuese más sencillo anular los aumentos a los combustibles.

No obstante los incidentes del Estado de México y de Aguascalientes, el Gobierno Federal no se da por aludido y no ha tocado el tema, de modo que ni los ve o ni los oye, pero lamentable por donde se le vea que hayan llegado a ese extremo.

Tanto priistas como algunos funcionarios, sin embargo, tienen razones para justificar los aumentos, pues aseguran que: “Son movimientos obligados por los incrementos en los precios internacionales del petróleo…”, aunque… esa hipótesis está por verse, puesto que cuando tales precios bajan en el mundo, las tarifas de las gasolinas siguen subiendo en México.

Otra justificante gubernamental es que con los precios elevados de las gasolinas “tenemos mejores condiciones para poder competir económicamente en el contexto globalizado…”, a pesar de que en los Estados Unidos, el mercado más importante del mundo, los precios van hacia abajo, o por lo menos no aumentan como acá.

——————————–

Aclarado que en la colonia Valle Verde se fabricaban wiskies, coñaques y vinillos finos de mesa, de marca pues, que se nos diga también quién o quiénes distribuían esas bebidas letales.

La información de que en la referida colonia elaboraban marcas conocidísimas en el mundo desde hace tiempo, la nota debe complementarse precisando cómo se conformaba la cadena de distribución, puesto que estamos hablando de una “destilería” importante.

Aunque, viéndola bien ¿para qué queremos ese dato, si la historia nos marca al famoso crucero de Gómez Palacio y Victoria como una de las más grandes e históricas fábricas de wiskies, coñaques, rones, etc., etc., de donde se derivó otra cadena de distribución legalmente establecida?, ¿para qué la regamos..?

——————————–

Hablando de rateros, por cierto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó esta mañana que por las raterías del exgobernador César Duarte ya tienen encarcelados a 14 angelitos, y esperan traer a otros 50.

Retó el mandatario del vecino estado al presidente Enrique Peña Nieto a extraditar a Duarte, que está en los Estados Unidos, pero que no lo pueden traer porque alguien de allá arriba no quiere que lo traigan.

Y no quieren que lo traigan por una simple razón: Si estando allá ya le descubrieron muchas ladronadas, pero parece más atractivo que venga a decir todo lo que sabe de las raterías, y el “lavado” de dinero federal para triquiñuela y media, entre otras la del PRI.

Acá, en Durango, la verdad estamos en Jauja. Acá sigue siendo uno el detenido, muchas las órdenes de aprehensión y, sin haber para qué, ayer Ricardo Anaya vino a remover aquellos lodos al asegurar: “Los que lastimaron a Durango habrán de pagarla…”. ¡Ya olvídenlo..!!! Aquello me empieza a oler a jale limpio, en el que, según los hampones, no admite reclamación.

——————————–

No obstante “La Generación Podrida” y los muchos exgobernadores a salto de mata, escuchamos antier a Enrique “Clavillazo” Ochoa acusar a AMLO de corrupto, que debía estar en la cárcel.

Hasta dónde ha llegado el cinismo en México, en donde los ladrones, como el propio “Clavi”, que se robó mucho dinero de la Comisión Federal de Electricidad para irse al PRI, están pidiendo la acción de la justicia para castigar a los indecentes.

Nada más en nuestro país ocurre semejante barbaridad, pero lo mismo que sucedía en el siglo pasado, sucede ahora. Aquí siguen ratificando a las ratas y en ocasiones hasta les santifican, antes que encuadrillarlas.

——————————–

O vean la llegada de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, que preso y todo, pero sin perder el glamour, fue extraditado a México por ladrón, pero de caché, pues nunca se quitó los zapatos de ofensiva marca.

Antier llegó el famoso Beto Borge a nuestro país procedente de Panamá, donde fue detenido por las muchas ladronadas perpetradas en Quintana Roo.

Y muchos se fijaron que, aun preso, Beto no perdió el estilo, pues entre policías y ladrones, lo que sobresalió siempre fue la calidad inconfundible de sus zapatos Ferragamo.

Obvio que si traía zapatos de esa marca, también traía calzones, pantalón, camisas y cinto de renombre, qué más da. Para eso trabajó como gobernador y para eso es miembro destacado de “La Generación Podrida” para la que “Clavillazo” no pide castigo.

——————————–

José Antonio Meade propuso ayer en Nayarit: “hay que quitarle el dinero a los delincuentes…”, aunque fue un poco impreciso, pues no dijo a cuáles, si a los callejeros o a los de cuello blanco.

Es que, en dado caso, debía ser parejo el precandidato priista, debía pedir que se les quite el dinero a todos, a los que están o estuvieron en el gobierno y a los que operan con su protección, pero fuera del gobierno, porque tan dañinos unos como los otros.

Obvio que Meade no se refirió a los de cuello blanco, a los del gobierno pues, porque como secretario de Hacienda él supo con precisión quiénes saquearon a los estados, cuánto se llevaron y cómo han lastimado a los mexicanos.

Meade habló de los delincuentes, por no decir los narcos, a los que AMLO y Alfonso Durazo quieren amnistiar, pero propone que les quiten el dinero nada más para ir contra la propuesta pejista.

——————————–

Mal inició el año para los comerciantes del mercado “Gómez Palacio”, pues en las últimas horas del 31 de diciembre del 2017 se registró un incendio al interior de este espacio tan tradicional, el cual en poco tiempo consumió más de 100 locales que se encontraban en el área de comedores y cerca de la entrada ubicada por la calle Patoni de esta ciudad.

Mientras que algunos locatarios que fueron alertados sobre el siniestro veían cómo se quemaban las mercancías que les llevó años de trabajo reunir, en un hecho trágico para estas familias, a pesar de que no hubo daños personales, pues para ellas inicia el año sin que tengan medios para subsistir debido a esta conflagración.

Después de que los bomberos lograron controlar y apagar el incendio, iniciaron tanto el proceso de investigación para conocer las causas del incendio, como el trabajo para retirar los escombros y cenizas del mercado, aunque el resultado que dio a conocer Protección Civil Municipal en el sentido de que el fuego inició por un corto en cables de energía eléctrica no fue una sorpresa, pues dentro del mercado hay instalaciones que son muy viejas, a lo cual hay que sumar las que se realizaron de manera clandestina, conocidas como “diablitos” y que se pueden ver al exterior del mercado.

Factores que se sumaron para causar fuertes pérdidas a los comerciantes, además de que algunos de los puestos que se quemaron tenían productos que se pueden incendiar fácilmente, mientras en el área de comedores que también se vio afectada también hay instalaciones de gas para la preparación de alimentos, todo lo cual aumentó el fuego.

Al margen de las responsabilidades que se puedan determinar en este caso es necesario que las autoridades no solamente atiendan la reconstrucción de la parte que se dañó en el mercado y apoyen a los comerciantes para que puedan trabajar, sino también que se revisen de manera cuidadosa todas las instalaciones, para que se atiendan los factores que puedan presentar un riesgo, para que no se presente otra vez un siniestro que aunque no causó pérdidas humanas sí afectó el patrimonio de muchas familias.

——————————–

El que no anda muy bien y luce hasta los ojos desorbitados del asombro es el coordinador de la campaña del priista José Antonio Meade, el exsecretario de Educación Aurelio Nuño, ya que el potencial candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que de ganar echará atrás la tan famosa Reforma Educativa.

Esta idea del “Peje” representa un peligro para el PRI en las próximas elecciones, pues saben en el tricolor que con esto miles de votos de los maestros serán para la oposición. Incluso Nuño Mayer ha denunciado una “alianza siniestra” entre López Obrador con Elba Esther Gordillo acusándolo de traicionar con ello a las niñas y los niños de México, pero parece que perdió la memoria pues la maestra era de las privilegiadas por el Gobierno Federal, misteriosamente internada en el reclusorio y excarcelada previo al proceso electoral.

Pese a que Aurelio Nuño no se ha cansado de pregonar la “locura” de López Obrador con esta medida y gritar que con esto está en riesgo la educación de calidad que ahora reciben millones de niños, la realidad es que de esta Reforma Educativa nomás no se ha visto mejora alguna.

El destinar recursos para infraestructura es obligación del gobierno cada año en el presupuesto, el implementar estrategias como los Consejos Técnicos Escolares para mejorar la enseñanza tal parece que es de relumbrón, pues los alumnos siguen sin repuntar en algunas áreas, pues de acuerdo a la Prueba PISA en México se tienen deficiencias en Lectura y Matemáticas, aunado a que la dichosa evaluación docente causa más temor que porras entre los desafortunados seleccionados.

Ante ello algunas escuelas por iniciativa propia y exigencia de los directores, principalmente de las particulares, vigilan y procuran la excelencia de su plantel docente, en las públicas ya comienzan o tratan de replicar las acciones pero es muy aparte, así que habrá qué ver lo que ocurre con Nuño y Meade, López Obrador y la reforma.

——————————–

Y es que este 2018, año electoral en que hay muchas cosas de por medio, no solo los partidos están involucrados en el tema, pues el desarrollo de programas, el bajar los recursos federales y apoyos, todo tiene que ser manejado con apego a la Ley Electoral para que no se preste a “supuestos”.

Por lo que en el tema educativo el delegado de la Secretaría de Educación en Durango, Emiliano Hernández Camargo, reconoció que puede haber “complicaciones” por esta situación electoral, y aunque no precisó qué pudieran ser esas complicaciones, sí aseguró que la Reforma Educativa sigue en marcha y es para brindar una educación de calidad, para que los jóvenes puedan ser competitivos contra otros países, por lo que todo quedará definido en las venideras elecciones.