“Siete días de Grilla”

Tan acostumbrados estamos a las grandes noticias que medio las valoramos y las desechamos, como si fueran del día a día, pero la llegada de la sonda Perseverance a Marte debía tenernos enfiestados a todos. Se trata de algo extraordinario que merece de menos el subrayado.

Llegar al planeta rojo, distante miles de millones de kilómetros, es un triunfo para la ciencia y la tecnología. Un innegable éxito de los seres humanos.

Aparentemente otras naves ya habían ido al planeta en mención, pero hasta ahora ninguna había traído las pruebas.

El jueves, sin embargo, Perseverance, o Perseverancia, amartizó por ahí del mediodía, hora del mundo o de México para que mejor se entienda y no vimos la algarabía que sí se hizo cuando el Apolo 11 llegó a la luna.

Llegó primero la norteamericana “Perseverance”, pero en los próximos meses llegarán también otras dos naves enviadas por China y Emiratos Árabes. El primero en arribar a aquellas latitudes es el conglomerado en torno a la NASA, lo que de ocurrir estará confirmando nuestra creencia de que la humanidad ha triunfado. Aplausos por todos los costados, especialmente para la colombiana Diana Trujillo, jefa de la misión, hasta ahora increíble.

No estamos de acuerdo con quienes ya resolvieron 2022, cuando las coaliciones están entrampadas tratando de resolver 2021. Hay muchos acelerinos por todas partes y están dejando fuera a los grandes.

¿Quiénes son los grandes? Se preguntarían ustedes, como nos preguntamos nosotros y, pues para dar con ellos no se requiere mucha ciencia, son los que todo mundo está dando por descalificados.

Los mejores, de entre toda la bola, sin duda, son Adrián Alanís, Esteban Villegas y Hugo Rosales Badillo. Anoche, Hugo daba por descontada la imposibilidad de avanzar tanto para Adrián como para Esteban, y pues, respetable su hipótesis, aunque no la compartimos.

Todavía se les mueve una patita a uno y otro. Aún están en el carril de las posibilidades y, tan pronto como en unas horas, días si acaso, se resolverá la situación de ambos. Sí, quedan descartados para una plurinominal, pero eso no aclara nada, al menos para nosotros.

Alanís y Villegas son priistas de toda la vida, probados y comprobados, pero… en su partido les cerraron las posibilidades desde hace un buen rato y querer voltear hacia allá o esperar que de allá les manden la señal divina, ya estuvo malo.

Hay que esperar, unas horas decía, para saber de qué están hechos esos dos personajes que, no alcanzan acomodo en ninguna parte, pero… ¡alcanzarán, alcanzarán..!

Hugo Rosales Badillo, suponiendo que se aterriza el desplazamiento de Adrián y Esteban, sin duda, quedaría encabezando la temporada del año venidero y sin oposición aparente. Javier Castrellón sería una segunda opción.

Sí, por ahí se dice que José Ramón no ha quitado el dedo del renglón, igual la doctora Margarita Valdez, pero… el pero de siempre. Enríquez tiene que explicar dónde dejó los más de 500 millones de pesos que le faltaron en el gran total de la cuenta municipal, y la doctora está en el exilio, y desde allá no puede hacer nada para acá.

Ambos senadores, Joserra y Margarita, además, irían a la pepena en Morena, y pues, Morena no vale un cacahuate en este momento en Durango. Sus perspectivas de triunfo estarán mucho muy cuesta arriba.

O séase que, aun cuando alcanzara uno de ellos la estafeta morenista, todavía tendría que remar a contracorriente más o menos de aquí a Dubai, porque por si no fuera cosa importante, al interior de la coalición oficial todavía hay otros, Gonzalo por decir alguno, que igualmente está empujando fuerte por la candidatura. Tampoco puede considerársele muerto.

No olvidemos que Esteban aceptó ante los medios hace días, que si en su partido no lo querían, es que no lo quieren, buscaría acomodo en otro lado, y, pues… parece que ya está apalabrado no en otro lado, sino en otros lados.

Vamos, esa patita todavía se mueve. Sería un error muy de párvulos descartar al sanjuanero, lo mismo que al arquitecto, ¡no lo olviden..!

El Partido de la Revolución Democrática cancela cualquier posibilidad de que Gamaliel Ochoa Serrano llegue a la diputación plurinominal por el PRD. Sus problemas de acoso y otras yerbas, o más bien las otras yerbas, calaron hondo.

Gamaliel, para decirlo rápido, carga con una cruz de señalamientos bastante pesada. Su caso se llevó a la comisión de honor y justicia partidaria y acabó como tenía que acabar.

Aunque ahora se sabe que Ochoa nunca pudo aclarar su autorización para expedir actas de nacimiento a un grupo de musulmanes que pretendían llegar a los Estados Unidos con… ¡acta de nacimiento de Durango..!

O sea que, ni cómo ayudarle, pues los agraciados con acta mexicana apenas empezaban su ruta a la Unión Americana cuando fueron llamados a cantar el Himno Nacional y no supieron ni la primera estrofa. Luego, como el acta decía que nacieron en Durango, les pidieron la primera parte del Corrido de Durango, y de ese no supieron ni la o por lo redondo. ¡Van pa’trás, chiquitos..!

Mucho muy lamentable ese ¡Ya, chole..! espetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para defender a su amigo o socio Félix Salgado Macedonio. Lo ubicó como un hombre intolerante, intransigente y caprichudo.

El jefe de la nación, nada más y nada menos, se descompuso todo cuando le preguntaron sobre las quejas por abusos sexuales de su virtual candidato a la gubernatura de Guerrero, Salgado Macedonio, y antes que entender razones, AMLO prefirió salirse por peteneras.

“Me están llevando al baile en el linchamiento contra Salgado Macedonio…”, dijo en una lamentable expresión que busca ignorar y minimizar las muchas quejas contra el posible candidato morenista en la costeña entidad.

Nos equivocamos cuando creímos que López Obrador era ya un hombre paciente, tolerante, sensato para entender razones, para aceptar las cosas como son, pero… no, parece que a medida que alcanza más poder, más control del gobierno, avanza hacia el desfiladero.

Quién sabe si nuestro presidente tiene quien le haga entender razones, o si se basta por sí solo para enfrentar tanta dificultad él solito, pero… evidentemente que no le asiste la razón por más expresiones aplastantes que se saca de la chistera.

Félix Salgado Macedonio, el probable candidato al gobierno de Guerrero es un macho, pero macho calado, que mujer que se encuentra se la quiere llevar a su casa. No respeta a nada ni a nadie, y ahora con el poder a cuestas, menos. Por eso las una y mil protestas que se han organizado para exigir que no llegue a la gubernatura guerrerense, pero… el presidente López Obrador parece empeñado en que sea él, o no sea nadie más. La intolerancia vista desde el extremo.

Antes de asumir la presidencia de México el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al mundo que pediría y ofrecería perdón por los abusos del pasado hacia los mexicanos y, al revés, a los extranjeros.

Pues bien, ya el año pasado AMLO le puso el cascabel al gato al exigir disculpas y pedido de perdón tanto de España como del Vaticano por las grandes tragedias que ejecutaron y permitieron contra los mexicanos del pasado.

Salta la liebre y aparece la matazón de más de 300 chinos en un barrio de Torreón, donde fueron masacrados exactamente hace 110 años por razones discriminatorias, racistas, que ya usaban nuestros antepasados.

O sea que, si es congruente nuestro mandatario, pronto habrá de pedir perdón y las disculpas correspondientes para que la historia permita brincar ese episodio negro de nuestro pasado, del que, por cierto, algo habíamos percibido, pero no con la crudeza y la aparente precisión como hoy distintas agencias noticiosas lo destacan en el plano internacional.

Elegir a ineptos para los distintos cargos de elección popular no es ignorancia, es complicidad, reza la vieja y conocida sentencia popular.

Es el caso de Marta Olivia García Vidaña, diputada federal que llegó a la curul de refilón o por el “efecto AMLO” en el que muchos duranguenses votaron por ella sin conocerla. Y es hora que no la conocen.

El caso es que, a lo que íbamos, que Marta Olivia apareció en la semana ataviada con un traje o vestido indígena, huichol o mexicanero, no pudimos aclararlo, pero… qué afán en ridiculizarse.

Sí, García Vidaña pretende la reelección y está buscando fórmulas, por más que sean ridículas, que le garanticen otros tres años de vegetación a buen nivel y con todo pagado.

Una y otra vez, durante los últimos tres años se le ha pedido a Marta Olivia y sus compañeros de bancada que hagan algo por los mexicanos. El caso concreto de los ofensivos e injustificados aumentos en el peaje de las autopistas o la súper carretera a Mazatlán, que es una porquería de camino, plagado de peligros en sus 230 kilómetros y ni por aludidos se dieron nuestros representantes populares.

Claro, lo demás depende de los electores, que volvamos a cometer la estupidez de volver a elegirlos para que nos sigan jugando el dedo en la boca, ah, pero vestidos de indígenas.

Es bueno que el Congreso del Estado haya dispuesto lo necesario para que les pagaran de inmediato a trabajadores y empleados de la EASE, pero… el problema lo crearon en la misma legislatura, ¿qué ondas?

Los trabajadores creyeron al principio que se trataba de una traba de las que usa “Totoy” para no entregar los sueldos, pero… no iba por ahí, el congreso canceló poco más de 20 millones de pesos a la Entidad de Auditoría Superior, dizque “por malos manejos”.

Los trabajadores pensaron al principio que se trata de problemas administrativos de finanzas del estado, pero no, la oficina ni el titular tienen nada qué ver en el impago, sino que todo es burocratismo legislativo.

Lo bueno, ya está resuelto el problema y ojalá sea para rato, que no tengan que retomar la calle los trabajadores, porque no se vale que después de sobarse la espalda les salgan con que dinero no hay, no se vale.

Tienen que saber nuestros lectores que los portales de ventas existentes en internet, en su mayoría con bases chinas, son una verdadera calamidad que están haciendo del comercio mundial una vil porquería.

Es entonces cuando uno empieza a pensar en que algo tiene de bueno el que el Senado de la República esté entrando al terreno virtual que mueve tanto dinero para ir metiendo orden.

Usted entra a Wish, por decir algo, y es atraído por el precio de una paleta, por decir cualquier objeto. Se la presentan con leche, coco, chocolate y así bien rica, y bien barata. Se tarda tantito en comprarla, cuando quiere adquirirla ya no tiene ni coco ni chocolate y su precio se triplicó. Dizque porque las compras “sociales” modificaron el precio.

Luego, usted se fija bien en que la susodicha paleta le sería entregada al día siguiente, casi casi antes de amanecer. A la larga, cuando usted ya la pagó, el sistema de manera automática le sale con la aburridora de que, como me tardé en la compra, se tardará al menos 90 días en llegar. Tan tan.

Luego, en Mercado Libre, escoge unos guantes para el trabajo, dizque guantes que aguantan los cortes y le protegen la mano de cualquier rasgadura y le fijan un precio de 1,500 pesos. Lo menos que piensa usted es que se trata de unos guantes de extraordinaria calidad.

La cosa es que cuando ya pagó los 1,500 pesos, resulta que no era un par de guantes, sino 20 pares de guantes por el mismo precio. Una enorme engañifa que, rápido aclara todo, son unos pinchurrientos guantes que no sirven ni para cambiar la llanta del carro.

Otra de Mercado Libre. Pide usted unos tornillos de determinada medida y características, cuatro por decir una cantidad, los paga y tómala, que le cobran 10 casi de manera automática. Es decir, de manera muy frecuente usted trata de comprar un par de paletas, para volver con las paletas, pero los señores se aprovechan del momento oscuro de las compras y le ponen lo que antes en las tiendas era la “pluma cuata”, que termina pagando mucho más de lo que realmente compró o necesitaba.

Amazón, porque también tiene lo suyo, usa un método muy parecido al de Mercado Libre, que usted pide cinco y ellos le encasquetan 20, además del sobado cuento de que: “cómpralo en este momento para que te llegue mañana temprano…”, y cuando lo compra, viene la decepción, un aviso por de más claro y contundente. “Tu pedido ya se está embarcando, espéralo para los próximos cien días…”.

Aclarar que el Senado de la República está actuando nada más en lo que toca a redes sociales, no respecto a las tiendas virtuales, pero ojalá que también se echen un clavado a esas vulgares trácalas que están haciendo para sacar sus existencias y colocarlas a chaleco con el primer inocente que caiga.

Ya dijo el que dijo: “Político que saca de su bolsa para la campaña, o para ayudar al jodido… político que se sala”.

El cuento viene como anillo al dedo al pedido de auxilio de la afamada “Señora Guille”, sí, la priista más gritona de todos los tiempos en Durango que en su euforia llevó al triunfo a muchos hoy “cuadros distinguidos” del tricolor.

Obvio es de suponer que nadie le ayudará a la pobre “Guille”, que cruza por una temporada para el olvido por las enfermedades y las secuelas de la maldita coronavirus porque en la ayuda el ayudador correrá el riesgo de la salación, y eso, eso no es sano para nadie, y menos para los políticos.

Sin duda la llegada de más vacunas para prevenir la Covid 19 a Durango, como sucedió a mediados de la semana que hoy concluye, aumenta las expectativas de la población que espera recibir esta inmunización en algún momento, desde que se dieron a conocer las fechas para su aplicación, primero al personal médico que atiende a pacientes con esta enfermedad, después a todos los trabajadores de los hospitales del sector salud, luego a personas de la tercera edad, así como a quienes tienen factores de riesgo y así sucesivamente.

Aunque el proceso de vacunación no se ha realizado con la rapidez que la situación requiere y que espera la población, pues aunque han llegado más dosis a Durango, no han sido grandes cantidades y el proceso para su aplicación avanza de manera un tanto lenta, pues apenas en esta semana se confirmó que el personal médico que está en la primera línea de atención a pacientes con coronavirus y que recibió una primera dosis recibirá en los siguientes días la segunda, mientras que en 5 municipios se aplica el biológico a personas de la tercera edad.

Aunque en descargo a los gobiernos Federal y Estatal hay que señalar que esta situación obedece básicamente a la disponibilidad que se tiene de vacunas a nivel internacional, que se encuentra limitada en estos momentos.

Este domingo 21 de febrero se vivirá en la ciudad de Durango el anhelado regreso del balompié amateur a los campos de futbol, se trata de una actividad deportiva y económica que ha sido castigada severamente por la pandemia del Covid-19, ya que ante el surgimiento de contagios en el estado las autoridades ordenaron la suspensión del deporte en todas sus escalas, al catalogarse como una actividad no esencial.

Aunque al paso de los meses se comprobó que no existen las llamadas actividades no esenciales, ya que en este medio laboran personas que ahí encuentran el sustento para abastecer a sus familias, como árbitros, comerciantes, mantenimiento y hasta jugadores que se dan el lujo de cobrar, todos ellos han pasado un año prácticamente sobreviviendo.

Entre las medidas de sanidad que deberán adoptarse en los campos se encuentran que todo el que ingrese debe portar cubrebocas, asistir sin acompañantes y no registrar síntomas de resfriado. Tan simple como eso, pero nunca falta la gente necia que no entiende razones y entorpece el esfuerzo que de los demás.

El objetivo de los presidentes de las ligas será ponerle un alto a quienes no cumplan a cabalidad estas medidas con el mensaje claro de que no habrá tolerancia a indisciplinas, todo con el fin de que la alegría del futbol se apodere de la ciudad una vez más y ojalá sea de manera permanente.

