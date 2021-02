“Siete días de Grilla”

Imaginan el desmoder que pudiese ocasionar una patrulla “suelta” en la Dirección municipal de seguridad, pues resulta que no es una, ni cien, sino más de cien patrullas en manos de no se sabe quién.

Está bien en cuanto a la cancelación de la gasolina para esas más de cien unidades que procuran “nuestra seguridad”, pero… el conflicto es mucho más grave de lo que se sospecha y debe ser atendido.

Es, nada más y nada menos que un barril grande de gasolina el que se desperdicia o se utiliza de manera perversa, y no precisamente para las labores de seguridad, sino más bien de inseguridad.

No sabemos quién embarcó al municipio en esta terrible realidad, pero tiene que llegar a su fin, por su bien, por el de la ciudadanía y por el bien de todos.

Extraña que el alcalde Salum del Palacio ni se ha dado por ofendido y son su tesorera Ericka Ruiz y su contralora Marta Ávila las que están organizando el gran desgarriate. Seguiremos informando.

Un montón de mugrosos echó a perder la fiesta de Morena ayer en esta capital preparada para la gran recepción del nuevo delegado Ignacio Mier Velazco.

Todo iba de acuerdo al programa. La sobremesa y los postres, a pedir de boca en la zona Bugambilias del hotel Gobernador, hasta que llegó una turba de extrabajadores de Bienestar que fueron despedidos el año pasado y sin las liquidaciones correspondientes.

El problema no eran ni siquiera las liquidaciones, sino la promesa de la senadora Margarita Valdez que desde inicios se comprometió a la reinstalación porque era lo menos a que tenían derecho. Ayer, la legisladora cambió de idea y aclaró que era inevitable el despido.

Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes y pues sí que aguaron la fiesta en honor de Nacho Mier con lo que habían presupuestado que Morena levantara la mano y se apuntara hacia lo que viene.

La senadora Valdez, por cierto, se apresuró a declarar la inocencia de Félix Salgado Macedonio, pero… no había terminado de exonerarlo cuando la cúpula morenista le metió a la guillotina.

Está haciendo agua la Alianza Federalista en torno al pedido de desafuero para el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dos gobernadores al menos no están de acuerdo en respaldarlo.

Enrique Alfaro, de Jalisco, ayer de plano se desmarcó de los propósitos aliancistas y negó su apoyo en virtud de que se publicaron acuerdos que no fueron consensuados. Javier Corral, de Chihuahua, en actitud parecida también negó su respaldo.

Alfaro fue más allá al marcar que todos debemos ser responsables de lo que hacemos o lo que decimos, y cada quien ha de responder por sus actos.

Mientras la 4T avanzó acorde a lo planeado y oficializó su pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados.

O sea que, García Cabeza de Vaca está entrando en una ascendente por demás complicada. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República cada vez alcanzan más valor y el indiciado no precisamente termina de demostrar su inocencia, sino más bien todo lo contrario.

Gaby Hernández, “La China”, está resuelta a brillar con luz propia. No será fácil hacerlo frente al padre que tiene, pero por lo menos quiere hacer su propia carrera con trabajo a ras de tierra y bajo los mismos riesgos de todos los candidatos.

Irá en la próxima contienda por un distrito local en el que se supone una mayor presencia tanto de Morena como de otras fuerzas políticas, pero está decidida a jugársela, a luchar y a convencer para tener la confianza del electorado.

Es una muchacha, muy bonita por cierto, pero además es inteligente. Es abogada de profesión y, para su edad, está más desenvuelta que otros que conozco que siguen creyendo que la política es el arte de engañar a unos para que voten por ellos y luego olvidarse y desconocer cualquier compromiso.

No extiendo el comentario, porque se va a pensar otra cosa, pero sí es Gaby una cara nueva en el PRI que con un plan de trabajo detallado y detallista, seguramente habrá de redituarle un triunfo en una parcela complicada, lo que de darse, confirmaría lo que estamos platicando.

Tarde, pero por fin Morena, Mario Delgado o Andrés Manuel López Obrador, decidieron meterle mano al espinoso asunto de la candidatura para el guerrerense Félix Salgado Macedonio.

Félix tiene mil denuncias por violación y acoso sexual. Sería el peor prospecto del Movimiento de Regeneración Nacional para gobernar el estado de Guerrero.

Insistimos, el que se haya ordenado una nueva consulta es lo peor que le pudo pasar a Félix. Sería la manera más elegante de hacerlo a un lado para permitir que apareciera alguien más, o alguien con menos complicaciones de las que tiene Salgado Macedonio.

Y, según los díceres, fueron solamente mujeres las que doblaron desde el presidente hasta el malogrado candidato. El emperramiento de unos y otros rayaba en la ofensa a las damas que, mientras más las atacaban, sacaban más fuerzas de flaqueza.

Se hará una nueva consulta, dicen en Morena, pero… ese arroz ya está cocido. La presión social, femenina insistimos, los reventó a todos.

El PRD lleva años vegetando en la política estatal en busca de, no precisamente sobrevivir, sino alargar el final. Llevarlo hasta sus últimas consecuencias, o hasta donde sea posible, aunque no vaya muy lejos.

Serán, tanto el PRI como el PRD los grandes gandallones del próximo proceso electoral, puesto que de pronto fueron sacados de la agonía política que les dejó el 2018 para venir a querer mover las pitas.

Estuvieron ayer ante Jesús Zambrano, el mero mero del “perderé”, para hacerle ver la situación real del partido en Durango y sus pobres, escasas o imperceptibles posibilidades de agarrar votos el 6 de junio y, ante el panorama desolador, le hicieron entender de la urgencia de dar un golpe de timón.

Ya se fue Gamaliel Ochoa, a quien atribuían una y mil trácalas para hacer del “perderé” una opción electoral viable, pero… se quedan sus mismos postulados en Miguel Ángel Lazalde que insiste en llevar en candidaturas a notables lacras que despiertan sospechas no solo de la posibilidad, sino de la real perspectiva de inscripción.

Ya dijimos que los problemas del 2021 deben atenderse primero, y no que muchos brincan hacia el 2022 y no solo eso, resuelven las broncas a dos años, cuando… los partidos están entrampados en el 2021.

No les miento, pero independientemente de alianzas, coaliciones y esas yerbas, los partidos solitarios como Redes Sociales Progresistas y Movimiento Ciudadano alcanzan una mejor calificación.

Tienen para los electores una mejor perspectiva de triunfo los pequeños, los huerfanitos que no llevan las grandes franquicias políticas y por eso deciden mejor ir con los “fregados”, que de fregados no tienen nada, sino por el contrario, les andan poniendo un baile de recuerdos imborrables.

Sabido es que hace mucho Hugo Rosales Badillo lleva a cuestas la defensa de cientos o miles de víctimas de usura, de abusos de líderes populares que venden y revenden terrenos y propiedades y no hay quien les defienda.

Esta semana, Londres Botello y Francisco Javier Castrellón, de pronto aparecieron entrándole al terreno de la defensa de esas víctimas, pero Rosales Badillo ya les lleva años y felices días de diferencia.

No es malo el intento de Londres y Castrellón, por el contrario, es bueno. Ojalá que les deje buenos dividendos y que al final las víctimas recuperen algo de lo perdido, que sería el objetivo primordial, y que en el extremo, que lo resuelva quien lo resuelva, pero que le ayuden a toda esa gente fregada.

Gustó el tendido de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador al proponer el Acuerdo Nacional por la Democracia para no intervenir ni dejar que intervengan en la próxima elección, aunque estuvo pasado por el otro dato.

Sí, lo del gobernador de Tamaulipas, que tiene sus asegunes y que no puede ni debe permitirnos tomar partido.

Es cosa -dijo el presidente López Obrador- de que se aclare todo, de que el gobernador demuestre su inocencia contra todo lo que indican las investigaciones realizadas y en las que sobran elementos para suponer que algo no cuadra en los números.

El gobernador García Cabeza de Vaca ha ganado de menos unos 500 millones de pesos en el trafique de combustibles de manera ilegal al país.

Ayer, el mandatario estatal comentó sobre el particular y reconoció que sí existe esa mafia importadora de combustibles, pero… yo no tengo nada qué ver.

Mis propiedades, lo mismo que las de mi mamá y mis parientes tienen sustento en sus orígenes y que no son precisamente ilegalidades. Son producto del trabajo empresarial honesto, pero tendrá que aclararse.

Anotar que incluso ayer el presidente López Obrador estuvo en Querétaro, estado gobernado por el PAN y puso bajo relieve: “Seguiré insistiendo, que podemos tener diferencias, pero hay muchas cosas que nos unen y tenemos que poner siempre por delante el interés general, la patria es primero, el pueblo es primero”, dijo AMLO.

“Esto nos une a todos, independientemente de banderas partidistas, independientemente de nuestras posturas políticas o ideológicas tenemos que trabajar juntos por la educación, por la salud, por el bienestar de nuestro pueblo y eso es lo que se está demostrando en este acto, aquí en Querétaro…”.

Me carga toditita la fregada con esto de la pandemia por el coronavirus, pues cuando todos nos disponíamos a pasar ya al semáforo verde epidemiológico, resulta que México sigue siendo el peor en todo.

Sucede que a casi un año de la declaración de pandemia por los derivados del covid 19, la Organización Mundial de la Salud califica a Nueva Zelanda como el mejor para contener la enfermedad, pero a México como el peor.

México -advierte la OMS- acumula dos millones 69 mil 370 casos confirmados de Covid-19 y 183 mil 692 decesos. Tuvo 224 casos por cada 100 mil habitantes en el mes pasado, según Bloomberg. La tasa de letalidad de México fue de 11.1%, tiene 1,410 fallecidos por cada millón de habitantes y una tasa de positividad del 28.6%.

O sea, para no extendernos en algo que hemos subrayado varias veces, las equivocaciones o vaciladas con que se atacó la amenaza de la pandemia están pasando factura. Somos el país con más alta letalidad, somos la nación donde hay más riesgos de morir que en cualquier otra parte del mundo, así de sencillo.

Es decir, estamos poquito más que fregados respecto a lo que está sucediendo en cualquier otra parte del mundo. Aunque se manejen amarillos o naranjas en el semáforo epidemiológico, los peligros de contagio están más amenazantes que nunca. No hay de otra que cuidarnos o, al final, que se cuide quien quiera cuidarse, y que se descuide quien guste.

No pasa esa idea. Lo hemos dicho mucho, pero en otros términos, hay quienes no tienen la menor sensibilidad sobre el particular, creen que estamos jugando.

No le entendimos, pero lo replicamos porque en redes se ha hecho viral el pedido para José Ramón Enríquez, Margarita Valdez y Miguel Antel Lucero Olivas (nos faltaría Gonzalo) que hagan algo por los mexicanos en cuanto a la reforma eléctrica.

Es que, sabido es, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados sin quitarle ni ponerle una coma, un acento. Nada le movieron respecto a la iniciativa ordenada por el presidente López Obrador.

La petición, obviamente, ni siquiera llegará a oídos de los senadores, como tampoco llegó el clamor de bajar las tarifas de las carreteras de la muerte, mucho menos van a hacer algo a favor de los mexicanos en cuanto a las tarifas de la electricidad. ¿Apuestan?

Ellos, José Ramón y Margarita, ayer regresaron a Durango. Estuvieron en el hotel Gobernador y parecía que traían la verdad, como que en serio se la tomaron eso de las posibilidades de llegar a ser gobernadores, ¡así es..!

La publicidad que usan las agencias para convencernos de que Saúl “Canelo” Álvarez ya está entre los mejores de toda la historia boxística de México, no convence. No al menos a nosotros.

Miren, ni siquiera profundizaremos en conceptos del deporte de las orejas de coliflor, nada más les diríamos un pequeño dato. Nos tocó presenciar tres funciones en las que tomó parte el paisano Primo Ramos, una contra Franckie Randal, otra contra Meldrik Taylor y una tercera contra el yucateco José Ricardo “Leoncito” Peralta, que se escenificó en la Plaza de Toros Alejandra en esta capital.

Esas fueron peleas, no pendejadas, ni simulaciones como la mayoría de las que han tocado al “Canelo”, que por donde le busquen está ganando mucho dinero, que lo siga ganando, que le siga yendo bien, pero… de ganar dinero a pasar a la historia como Primo, disculpen el comentario, ni al caso. Me quedo con el palmarés de Ramos, aunque no haya ganado tanto dinero.

El entrenador Atssiel Estrada se encuentra a un paso de obtener la corona de la Copa Jimper, evento que se realiza en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esto luego de superar la aduana de semifinales dirigiendo al selectivo femenil IED 2007-08.

Ganador del Premio Estatal del Deporte en dos ocasiones, 2014 y 2019, ha otorgado una gran cantidad de galardones a las instituciones donde labora, como la Escuela Primaria Vicente Guerrero, Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano, Preparatoria Universitaria de la UJED y el Instituto Estatal del Deporte.

Auxiliado por Roberto Martiz, el Entrenador Atssiel ha tenido buen ojo para detectar el talento duranguense desde categorías infantiles y posteriormente encauzarlo a otras instancias, es por eso que hoy en día en la Liga MX Femenil brillan elementos que en algún momento integraron sus equipos.

Entre los laureles más destacados por Atssiel Estrada se encuentra aquella medalla de oro en la Olimpiada Nacional del 2016 con sede en León, Guanajuato, y la presea dorada obtenida en los Juegos Conade del 2019 con sede en Chetumal, Quintana Roo.

Actualmente uno de sus equipos se encuentra disputando la Copa Jimper, la gran final se llevará a cabo este domingo 28 de febrero y en caso de obtener la corona se convertiría en un laurel más en su vitrina, como bien dice “una raya más al tigre”.

Sabrán nuestros lectores que Contacto hoy encabeza la mayoría de los casilleros virtuales en materia informativa en Durango. El recuento no es para presumir, sino para decir que al final nuestro esfuerzo rinde sus frutos.

Intentamos disimularlo, no quisimos decirlo así con todas sus letras para no despertar molestias en el gremio, porque pase lo que pase, seguiremos respetándolos a todos como hasta ahora.

Empero, sirva la ocasión para subrayar que nuestra entrega seria, nuestro esfuerzo profesional y respetuoso, está funcionando, a pesar de que todavía nos queda mucho por entregar.

Nuestro trabajo, lo conocen nuestros lectores, está ahí, primero que los demás, aunque otros tienen por premisa seguir y copiar nuestros materiales para publicarlo como suyo, pero a ese pesar, nuestros seguidores, que son muchos miles alrededor del mundo, saben dónde se publicó primero y están convencidos de que la premisa, la exclusiva, seguirán hallándola con nosotros.

Acá, obviamente, no verán una noticia ya publicada por otro medio. Seguiremos siendo los primeros, encima de lo que pase, porque “¡Los primeros, siempre serán los primeros..!”.

