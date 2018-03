“Siete días de Grilla”

Si hoy fueran las elecciones, ganaría la Presidencia de México el candidato de Morena, Andrés Manuel Lopez Obrador, con el 42.2% de los votos. Ricardo Anaya lograría el 27.4% y José Antonio Meade obtendría el 20.5%.

La última medición de la firma norteamericana Bloomberg, experta en software financiero, datos y noticias, precisa que López Obrador subió tres puntos en los últimos días, mientras Anaya se estancó, y Meade descendió dos tantos.

Los tres aspirantes presidenciales estuvieron ayer en la reunión anual de la Asociación Mexicana de Bancos en la que, según conteos, el mejor librado fue Meade, aunque AMLO subrayó que si le vuelven a hacer fraude el 1 de julio, “a ver quién amarra al tigre, porque yo me voy a Palenque…”.

Resumiendo, el Peje le saca 15 puntos a Anaya, segundo lugar, y 22 puntos a Meade, que repite la fotografía de hace un año: El tricolor sigue más cerca del cuarto lugar.

También aclara la firma gringa que Margarita Zavala, la esposa del borrachento Felipe Calderón, tiene un paupérrimo 4%, en tanto que el irreverente Jaime Rodríguez “El Bronco”, apenas califica con un 1.6% de las tendencias.

No levantan ni ellos ni Armando Ríos Piter, con lo que se confirma la especie, que los independientes no son opción electoral, y menos si se aclara que Margarita y Jaime hicieron chanchullo con las firmas, según denuncia del otro fallido aspirante Pedro Ferriz de Con.

Las investigaciones por “lavado de dinero” contra Ricardo Anaya y su “socio” Manuel Barreiro, no pasan de lamento en la Procuraduría General de la República. Luego aparecen “más elementos” que hablan de las indecencias de Ricardo, pero…

Huele todo a una maquiavélica invención de la alianza PGR-PRI para ir mermando al “Chico Maravilla” a fin de que empiece a subir José Antonio Meade, aunque… las cosas van exactamente en sentido contrario.

Sobra preguntarle a la mancuerna PGR-PRI que si tiene realmente elementos para actuar contra Anaya, ¿por qué no lo ha detenido? Si otra fuera la realidad, hace mucho lo hubiesen encuadrillado y así “resolverían más pronto” el problema de Meade, que tira más al cuarto lugar que al segundo.

Ya se le hizo bolas el engrudo a los detectives, pues luego llaman a rueda de prensa para aportar nuevos elementos sobre las investigaciones, en los que confirman “las indecencias” del queretano, indecencias que, en otras circunstancias, serían suficientes como para mandarlo al último calabozo de las Islas Marías.

El problema es que, a medida que pase el tiempo y no terminen de apresar a Anaya, el bumerang tenderá a regresar y a llevarse entre las patas todo lo que huela a marrullería. El Karma empezará a hacer escollos en la coalición PRI-PGR-Gobierno. O mejor dicho, ya está haciendo mella, pues a pesar de la encarnizada golpiza que le siguen regalando a Ricardo, por lo menos se ha sostenido en las distintas encuestas, mientras Meade sigue perdiendo puntos.

Algo no embona en la zacapela registrada ayer en las inmediaciones del ejido Dinamita, municipio de Gómez Palacio, se excedieron las partes y, por suerte no hay muertos, pero… la sangre estuvo muy cerca de brotar.

No embona la posición violenta de los inconformes, que aseguran estar dispuestos a matar o morir antes que permitir la terminación de la planta que produciría cianuro y que generaría cientos de fuentes de trabajo.

Tampoco embona que para protestar por una fábrica haya aparecido tanta gente. Eran cientos o miles de hombres y mujeres dispuestos a todo. La policía sugiere que es gente venida o traída de otras partes.

La empresa que proyecta instalar su planta química asegura que se trata de una industria segura que habrá de operar con los más altos estándares de seguridad, y que más que daños a la región llevará progreso a través de muchos miles de empleos.

También dice que en su momento dialogó con los habitantes de la región y que en su mayoría siempre asintieron el proyecto, como para que de pronto aparezca un grupo opuesto de manera total y dispuesto a todo, que tiene mucho parecido con un grupo que de igual manera está protestando en Guanajuato por la instalación de una planta similar. ¡Parece mucha coincidencia…!!!

Carlos Matuk López de Nava finalmente es el candidato campesino sin ser campesino. Es líder de la CNC en Durango, pero eso no lo hace campesino ni yendo a bailar a Chalma, por lo tanto, tendrá que hacer maroma y media para ganar.

Esta sería la cuarta vez que Carlos aspire a la diputación por aquella parcela. En las anteriores, siempre se le atravesó un verdadero muro de hormigón: Óscar García Barrón, y ahora su problema mayor serán precisamente los campesinos.

Matuk entró como relevo de Esteban Villegas, que tampoco es campesino y por lo que prefirió poner tierra de por medio, aunque él dice que se va por congruencia… con pena y todo, estamos seguros de que para ganar Carlos la parcela que deja García Barrón tendrá que dar el plus, porque los contras están por mandar verdaderas chuchas cuereras a las que será complicado vencer.

Encima de cómo intente el PRI componer el panorama en el frente, las tendencias del voto en Durango lo precisan en una posición similar a la nacional, más cerca del cuarto lugar que del segundo.

Y no es cosa sencilla entender lo alejado que está el tri de meterse a las medallas. Es extraño ver a aquella “aplanadora” electoral emproblemada en lo mínimo, en la conformación de sus planillas.

El optimismo de que sigue haciendo gala Luis Enrique Benítez no acaba de prender. Sería una posición entendible del dirigente partidista, sería su obligación hablar en tono positivo, aunque los riesgos altísimos están a nivel de tierra.

Luis Enrique se expone a la rechifla al decir que “en algunas encuestas Meade ya está en segundo lugar…”. Entendemos que debe echar porras y confeti, aunque… debía respetar a los que van dirigidas esas porras y ese confeti. Hay unos que no somos tan zonzos como otros, y no nos la tragamos así tan fácil, digo.

Sí vende eso que dijo ayer en Acapulco José Antonio Meade ante los banqueros de México, de que si falla, que haya instrumentos para que lo metan a la cárcel, pero… se quedó corto en la propuesta.

Ojalá aceptara que se le investigue el pasado y admita que si se aclara que falló, lo refundan al calabozo, porque… primero habría que precisar si tiene razones morales para llegar a la primera magistratura.

Obviamente, que si no las tiene, pues que lo metan a la cárcel.

Es que, dicen los que saben, José Antonio Meade lleva 25 años en el gobierno y a su mano se le atribuyen linduras mil, de modo que, para contener esas ideas retrógradas, que deje que lo esculquen, y si tras el esculque demuestra limpieza, que se le reconozca, pero si no, que se le aprese.

Tienen finalmente los diputados la propuesta del gobernador José Aispuro para la fiscalía anticorrupción en la persona de Raquel Leila Arreola Fallad. No les queda a los legisladores más que aprobarla.

Es que, por ley, si llegaran a rechazarla, abrirían las puertas de par en par para que Aispuro Torres hiciera una designación directa y sin tomar en cuenta a la cámara.

El problema aquí no es la designación, sino los “dientes”, las herramientas con las que pudiera llegar Raquel Leila al cargo, porque si no lleva los elementos para perseguir a los ladrones, de nada servirá la designación.

Es cierto, primero es lo primero, la selección, pero pensamos que debía idearse desde antes los instrumentos de que será dotada la Fiscalía para actuar, para que en realidad persiga a los ladrones, de lo contrario, y sin exagerar, aquello nacerá muerto.

La doctora Soledad Ruiz Canaán sabe mucho de suicidio y tiene razón cuando asegura que falta mucha voluntad para contener ese vergonzante problema, pero es un cáncer que nos está afectando a todos, por eso, todos debemos aportar para frenarlo.

Es que, junto a la ausencia de voluntad, persiste la aberrante posición de los distintos medios, sobre todo algunos adeptos al porno, que insisten en festinar el suicidio, cuando sería al contrario, callarlo de ser preciso para evitar una inmolación más.

El suicidio, mucho, tenemos que reconocer, es culpa de los reporteros fantasiosos que con tal de ganar más sensacionalismo detallan cómo, cuándo y dónde se quitó la vida Fulano o Sutano, lo que al final sirve de ilustración, de escuela, para los que cargan alguna pena y de una buena vez “resuelvan todo”.

Respaldamos en todo a la doctora Ruiz Canaán. Ella pudiera hacer más por ese gran problema social, pero o no la dejan o no puede, pero debían permitirselo y debíamos todos, dije todos, ayudarla a sacar adelante ese plan que siempre ha tenido en mente.

¿Saben cuánto gastó Claudia Hernández Espino en promoción para buscar la candidatura senatorial por el Frente por México…??? La verdad ni nosotros sabemos, pero hay los que aseguran que se mandó.

Se despachó con el cucharón para intentar echar abajo a Patricia Flores, solo que la sobrina de Rodolfo tuvo más billetes para armar otras estelas y aluzarle el camino a más de cuatro que no la querían en esa fórmula.

Claudia se regresa a la realidad: La Secretaría Municipal donde tendrá que echarle el resto para sacar adelante la nave que deja a la deriva el alcalde José Ramón Enríquez, que para muchos ya está en campaña, no obstante la intercampaña.

El Centro Coordinador Empresarial debía preocuparse por la cancelación del partido de los amigos de Ronaldinho, puesto que se asegura que “los empresarios organizadores” son los que fallaron.

Es decir, el CCE está alcanzando parte del desprestigio que se está engullendo el grupo que anunció la visita del “dientón” brasileño, y eso debía ocupar a la organización para que no paguen justos por pecadores.

La culpa es de los “organizadores” y nada más de ellos, los que sin embargo, se anunciaron como “empresa”, y lo hicieron no obstante que no tenían el más mínimo acercamiento si no con los “amigos” del jugador retirado, menos con Ronaldo Nazario.

Esto es, que cuando alguien haga empresa, muestre la seriedad de la misma y de inmediato empiece a vender boletos, y no que lo haga al revés, como procedieron.

El notario Luis Alberto Zavala Ramos sueña despierto, pues sugiere que los diputados deben ser conocedores del Derecho, y sí deben saber, puesto que por sus manos pasan las leyes que imponen a todos.

El problema es que desde tiempos remotos, uno de los requisitos ineludibles para llegar a una diputación es, o bueno, era todavía hace poco tiempo, la obligación del interfecto de no saber leer ni escribir.

Era una metáfora muy socorrida en el pasado, y sobre todo en materia política, pues para calmar a muchos ignorantes los hacían diputados, aunque no supieran leer ni escribir.

Y ahora, con las facilidades que nos brindan las universidades, ya cualquiera es abogado, y por consecuencia, muchos hasta son diputados.

Que no es celebración, sino conmemoración, que no se deben dar felicitaciones por el “Día Internacional de las Mujeres”, es un aspecto en el que se centró parte de la discusión acerca de esta fecha en la cual se viven algunos contrastes, pues mientras las instancias gubernamentales realizan distintas actividades en relación con esta fecha, para hablar de las acciones a favor de la población femenina, algunas organizaciones que defienden los derechos de la mujer salen también a espacios públicos para señalar los problemas que aún se tienen como son la violencia y la discriminación que se vive a diario.

No falta quien también haga responsables a las mujeres por la situación en la que se encuentran, sin que por ello falte a la verdad, pues se trata de un problema en el que aunque suene a discurso repetitivo, existe una responsabilidad compartida como en muchos de los problemas que afectan a la sociedad actualmente y que no se limitan solamente a las mujeres, pues el tema de la violencia en distintos aspectos también la vive la juventud, la niñez, los adultos mayores y los hombres, aunque todos en distintas circunstancias.

La verdad es que, sin negar la razón que tengan todas las personas que asumen una postura con respecto a esta conmemoración, el tema de la violencia en general y las formas en las que esta se presenta, es un problema que afecta a la sociedad en general, pues va en aumento en todos aspectos y esa es una situación que debería preocupar, no tanto por la manera como se refleje, sino las causas del aumento en este problema, así como la participación que cada persona en lo individual puede tener en esta situación, ya sea por lo que hace, o por lo que deja de hacer.

++

Después de mucho negarlo a los organizadores del “Duelo entre grandes” no les quedó más remedio que confirmar la cancelación de la visita del astro del futbol Ronaldinho a la capital de Durango, esto por no vender los boletos necesarios para pagar el anticipo que el exfutbolista del Barcelona pedía para venir.

Pese a que fue en medios nacionales donde se manejó la palabra “fraude” para referirse al fallido juego del astro brasileño que venía acompañado de otras estrellas del balompié para efectuar un encuentro en esta ciudad, los organizadores responsabilizaron a los medios locales de no dar la difusión necesaria para colocar el evento entre las preferencias del público.

Lo malo que esta citada publicidad la querían, pero de “a gratis”, cuando por todos es bien sabido que para promocionar cualquier tipo de evento es necesario invertirle cierta cantidad de dinero, para que llegue a la mayor cantidad de público posible, por lo que como dicen por ahí, con la pena…

++

Además de insumos y medicamentos, ahora resulta que también hay escasez de vacunas y anticonceptivos, según las declaraciones que emitió Gabriel Torres, dirigente del Movimiento Médico 22 de junio.

Denuncia que es muy común que madres de familia con sus recién nacidos tengan que trasladarse a diversos centros de salud y dependencias, buscando que su menor reciba las vacunas correspondientes, encontrándose con la sorpresa de que las dosis brillan por su ausencia, por lo que no estaría de más que las autoridades revisen la situación y puedan resolver este problema que afecta a todos los menores en el tema de su salud y así puedan recibir sus vacunas.