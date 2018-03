“Siete días de Grilla”

Es la aportación colectiva de la redacción de Contacto hoy, y no precisamente marca la idea de la dirección

Si hoy fueran las elecciones, ganaría Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Anaya y José Antonio Meade. AMLO obtendría 34% de los votos, mientras que Anaya alcanzaría 23% y el priista, el 18%.

Esa es la última fotografía de la compatencia presidencial en la que, se confirma científicamente que la feroz e implacable persecución a Ricardo, no le ha hecho mella, sino más bien al contrario, le ha favorecido.

Nada más una encuesta, la supuestamente levantada por Facebook revela alguna mejoría de Meade.

En ella, Meade tiene 24.3% de los votos, por 19.5% de Anaya, pero en todos los estudios realizados puntea el Peje, y por mucho, en ocasiones con más de 20 puntos, y le sigue Anaya con números muy parecidos, en casi todos la ventaja del tabasqueño sobre el queretano es de al menos 15 tantos.

Advierten los estudiosos que en la intercampaña, el que más ha cosechado es precisamente López Obrador, y el que más ha caído, es justo José Antonio Meade. Anaya ha podido sostenerse a pesar de la encarnizada persecución de la coalición PGR-PRI.

El perdón del gobierno federal al ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, traerá consecuencias el primer domingo de julio. Algunos creen que es el último clavo al ataud tricolor.

No obstante que la extradición de Duarte era un compromiso del gobierno federal con el gobernador del vecino estado Javier Corral Jurado, al final la PGR decretó no perseguir al posible ladrón.

El compromiso de extraditar a Duarte lo acordó el secretario de gobernación Alfonso Navarrete Prida con Javier Corral Jurado para poner fin a la Marcha por la Dignidad de Chihuahua, y también eso se está brincando la federación.

Aunque…no nos hagamos. Se sospechaba desde hace mucho que a Duarte no lo traerían para que no desembuche todo lo que sabe de los dineros triangulados por la federación al PRI en los distintos estados.

Obvio, con la declinación a la acción penal de la PGR, darán espacio al PRI a buscar el triunfo el primer domingo de julio, pues “todo lo que se le ha acusado a Duarte es una gran mentira…”, a pesar de los elementos probatorios de que dispone la fiscalía del vecino estado y por lo que ha emprendido 15 denuncias puntuales contra el ex gobernador.

Sobresale entre esos casos que ya le han incautado ranchos tanto en Chihuaha como en otros estados, uno de los que incluso tiene una superficie mayor a la del municipio de la capital, y de lo que tanto se ha divulgado en medios.

Es escándalo nacional que el CEN del PRI haya tenido que llegar al “dedazo” para la elección de tres aspirantes al Senado y 20 a la cámara de diputados, o lo que es lo mismo, sigue muy flaca la caballada.

Ante “circunstancias de fuerza mayor”, yendo en contra de los propios estatutos, el comité nacional dispuso al más puro estilo priista, el nefasto “dedazo”, la selección de 23 prospectos, entre ellos Anavel Fernández y Carlos Matuk en Durango.

Sabemos todos acá que la declinación tanto de Lety Herrera como de Esteban Villegas forzó acciones hasta cierto punto ilegales, toda vez que los registros estaban ya cerrados y no era posible traer a nadie más, excepto por “circunstancias de fuerza mayor…”.

Sin embargo, la situación se presentó puntual en tres casos senatoriales y 20 de prospectos a la diputación federal a nivel nacional, lo que obligó a Enrique “Clavillazo” Ochoa a escoger al más puro estilo “democrático” del PRI, el vil “dedazo” que por momentos se creyó desterrado de las parcelas tricolores.

Ahora, que ganen tanto Matuk como Anavel, será otro cantar, pero…tienen que empezar a hacer de tripas corazón para reponerse al daño causado por los originalmente proyectados para la candidatura, Lety y Esteban.

El amparo favorable a Héctor García Rodriguez para que el Congreso del Estado reponga el proceso de selección del Fiscal Anticorupción entrampa de nuevo la nominación, y ahora, quién sabe por cuánto tiempo más.

Justo cuando todo parecía resuelto a favor de Raquel Leila Arreola Fallad, cuando ya los diputados revisaban su expediente para escogerla, llegó García Rodriguez, mostró su amparo y…volvió a complicarlo todo.

La protección de la justicia federal a Héctor obliga a la Legislatura a reponer el proceso. No garantiza que al final la selección recaiga en el propio García Rodríguez, pero de menos exige el juzgador que se le explique por qué sí o por qué no, lo que no hicieron la vez pasada.

Es que la otra vez ni siquiera le escucharon y mucho menos le dijeron por qué no podían escogerlo. Mandaron a un trabajador de intendencia a avisarle que no sería electo, por tanto se fue al amparo.

Aun cuando, para evitar más escándalos, la legislatura pudiese esogerlo a él para destrabarlo todo y retomar el camino que se ha perdido en el trámite.

José Miguel Castro Mayagoitia, presidente de la CANACO, no ha leído bien o no se ha informado bien sobre la resolución de la Corte sobre los cateos a domicilios, aunque en el fondo tiene razón en protestar.

El alto cuerpo colegiado salió incluso en la semana a explicar cómo está el asunto, y cuándo es posible hacer un cateo. La policía podrá hacerlo nada más cuando haya una investigación concluyente en que el domicilio es parte de la investigación.

Castro Mayagoitia sugiere que con una sospecha o una denuncia anónima (eso se dice siempre para justificar un atropello), pero la Corte ya lo aclaró: Nada más sera posible hacer un cateo cuando haya conclusiones que el domicilio es parte de la investigación.

Esto es, un policía no puede penetrar a ninguna parte si no lleva una investigación concluyente de que la dirección es parte de la investigación que ha de demostrarse con los avances de la propia pesquisa.

Tiene razón José Miguel porque para la policía, cualquier pretexto es razón poderosa para hacer tropelía y media. Si lo hacen ahora, sin ninguna justificante, que no lo hagan ya que tengan más elementos que confirmen que “el domicilio es parte de una investigación concluyente”, no a nivel sospecha.

Estamos en un estado de indefención y debe derogarse lo antes posible, porque de lo contrario asistimos a la consolidación de un estado represor en términos generales, y por eso tiene razón Castro Mayagoitia.

Simple coincidencia que haya aparecido Otniel García Navarro a auxiliar a una familia coahuilense que se accidentó en el Libramiento esta mañana, aunque quienes lo vieron aseguran que aprovechó para echarse un largo “espich”.

Ya en serio, Otniel iba pasando esta mañana por el punto donde se accidentó una familia procedente de Coahuila y con rumbo a Mazatlán, y se detuvo a ver en qué ayudaba. O sea, un buen punto a García Navarro que, sigue sin asegurar nada en Morena.

Los que le vieron dicen, sin embargo, que Otniel aprovechó la barata para subirse a una piedra y empezar un discurso que…todavia no termina a la hora de redactar la presente.

O sea que, ni Otniel ni nadie de la política pueden hacer con la mano izquierda algo que no se de cuenta la derecha. Oportunidad que tienen y se lanzan al rollo.

Ojalá pronto se aplique la ley que promueve ahora la diputada Rosa Isela de la Rocha para sancionar a los “chistosos” que se divierten haciendo llamadas falsas a los servicios de emergencia.

Las llamadas falsas le cuestan a las autoridades, o nos cuestan a nosotros mismos, muchos millones de pesos al año, dado que movilizan todo un aparato de rescate, bomberos, Cruz Roja y policías, y para nada.

Además de que en la movilización se expone a los propios rescatistas, pero encima a quienes tengan la desgracia de pasar por su camino a la hora crítica. Hay registros de accidentes fatales, por acudir a un auxilio falso.

Ojalá que la intención de la legisladora De la Rocha aterrice y se castigue en los hechos a aquellos “chistosos” que a pesar del riesgo en que ponen a mucha gente, siguen haciendo llamadas falsas y no hay forma de contenerlo.

A ver si con la aplicación de fuertes sanciones esos “curiosos” mantienen su insana y enfermiza afición.

Es un gran disparate el que trae de moda Enrique “Clavillazo” Ochoa al asegurar que Andrés Manuel López Obrador hará un gran fraude para que gane el PRI y así tener elementos para salir a protestar a las calles.

Ochoa Reza se está volviendo loco o algo por demás preocupante le está ocurriendo, pues una perversidad de ese tamaño no cabe en ningun supuesto político, es una disparatada sin la más mínima posibilidad de aterrizar.

Andrés Manuel López Obrador estaría tonto o loco como para pensar en semejante barbaridad, puesto que así como va, sin mover un dedo, apunta a la victoria y no tendría por qué proceder con maquiavélicas acciones para justificar lo injustificable.

Además, cómo le haría López Obrador para maniobrar las computadoras, si no tiene la más mínima cercanía con los sistemas para manipularlos, y otros, muchos otros sí tienen los accesos a los sistemas para hacer y deshacer.

No obstante que presentó más de 700 mil firmas falsas, finalmente el INE aceptó solo a Margarita la del borrachales como candidata independiente, y cortó de tajo con Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter por tramposos.

Los enterados aseguran que el sistema, o mejor dicho, el Instituto Nacional Electoral esperaba en ellos quitarle un buen bonche de votos a Andrés Manuel López Obrador, pero…no se ve por dónde, por eso mejor los bajaron.

Siempre se dijo, y el que más lo gritó fue el otro suspirante, Pedro Ferriz de Con, que todos los aspirantes a la candidatura se estaban agarrando de trácala y media para cumplir con el mínimo de firmas. Exigió que se les anulara la aspiración a los tres, pero nada más consiguió que quitaran al bronco y al perredista.

Y a Margarita –dicen- la dejan porque para muchos es la mejor posicionada para tumbarle un buen número de sufragios a Ricardo Anaya, aun cuando poco o nada le ha hecho la persecución por “lavado de dinero” que no termina de demostrarse.

Los cuadros están casi listos para que arranque la campaña. Algunos solamente están afinando detalles sobre logística, proyecciones y metas, pero en el fondo todo está casi listo para arrancar.

Lo que nunca sospecharon Margarita, El Bronco y Ríos Piter, que al falsificar firmas para su registro como candidatos independientes, estaban incurriendo en un delito por tratar de engañar a una autoridad federal que puede incluso llevarlos a la cárcel.

Es real el riesgo, los interfectos falsificaron miles de firmas con las que trataron de engañar al Instituto Nacional Electoral. Incurrieron pues en un delito que…bien aplicado, pudiese llevarlos a la pérdida de la libertad.

Mucho muy lamentable para Ríos Piter, no para Margarita, pues ella ya fue aprobada, y no se diga para El Bronco, puesto que simple y sencillamente, de aplicarse la regla, se quedaría sin la gubernatura de Nuevo León.

Y de ocurrir algo así, al final le saldrá más caro el caldo que las albóndigas al primer gobernador independiente que existe en México, Jaime Rodriguez.

Un juez federal canceló la construcción de la planta Chemour Company, en el ejido Dinamita, municipio de Gómez Palacio. Tenían razón los vecinos que vieron en el proyecto un foco de contaminación altamente peligroso.

Se cancela el proyecto y también la posible llegada de fuentes de trabajo a la región.

La conclusión del juzgador federal neutralizó los trabajos de edificación y en automático canceló también la posible llegada de trabajo, que es muy escaso en el rumbo.

O sea que, la zacapela del viernes ante pasado sirvió. La garrotiza que se llevaron los vecinos y sus añadidos, finalmente funcionó, puesto que por lo pronto no avanzará más la construcción.

Obvio que con la decisión del juez de distrito José de Jesús Rosales Silva, terminan también las causas contra varios activistas detenidos. A estas horas ya también fueron liberados o estarían por alcanzar la calle.

A unos días de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, para el sector educativo se adelantaron los recesos, no solamente porque este lunes está marcado en el calendario escolar como suspensión de clases, debido a que se recorrió el día feriado en el que se conmemora el nacimiento de don Benito Juárez, el 21 de marzo, sino también porque algunos planteles educativos al parecer decidieron adelantar la fecha para la reunión del Consejo Técnico Escolar.

De tal manera que algunas instituciones educativas tuvieron en realidad un megapuente que inició desde el pasado jueves 15 y terminará el día 20 de marzo, cuando maestros y alumnos regresarán a las aulas, aunque solamente por unos días, pues a partir del día 26 inicia el descanso por Semana Santa.

Sin duda, con este puente tanto estudiantes como algunos maestros, o tal vez todos, se preparan para el receso que se contempla también en el calendario escolar, aunque puede ser que esto no afecte en el tema académico ni en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Como sucedía en el pasado, cuando además de las fechas de suspensión de clases contempladas en el calendario escolar, las actividades se detenían por otras fechas en las escuelas, se preguntaba a las autoridades educativas por los efectos que esta situación podía tener, la respuesta era entonces que los docentes repondrían el tiempo perdido en las aulas, por lo que habrá que esperar si también en esta ocasión será así.

Después de las numerosas quejas por la inseguridad, se ha visto gran cantidad de patrullas que recorren calles, bulevares y avenidas de diversas colonias de la ciudad. Esto pudiera parecer bien visto por la sociedad, pues al haber mayor presencia policiaca se inhibe el que ocurran ciertos delitos como robos a viviendas, asaltos o cristalazos.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues ya empezaron a surgir quejas entre conocidos y redes sociales por algunos excesos de los agentes. Y es que escudándose en el tema de las revisiones forzadas que fueron avaladas recientemente por la Suprema Corte, pero que todavía no se aclara a detalle cómo funcionará y no publica en el Diario Oficial de la Federación, tal parece que los policías municipales, incluidos los de vialidad, la dieron ya por aprobada y de inmediato empezaron a detener a diestra y siniestra a los automovilistas aduciendo esto a “sospechas” y con el pretexto de que son acciones que buscan el bienestar de la ciudadanía y su seguridad.

Lo malo de estas “buenas acciones” es que de ahí se agarran para clavar el diente, la uña y todo lo demás, pues revisan las unidades y la documentación de los conductores, buscando cualquier mínimo pretexto para infraccionar, asustando a las personas que pueden ser llevadas a la fiscalía y permanecer detenidas por varios días al negarse a “cooperar”, por lo que de seguir así las cosas ya nada más falta que hasta por no traer cartilla de vacunación puedan multar.

Bloqueo y plantón en la Secretaría de Salud provocó grandes disgustos para los automovilistas que circulan por la venida Cuauhtémoc, y otro más para el secretario de Salud, Humberto Franco Mariscal, quien afirmó que ese tipo de manifestaciones eran más bien para golpear al gobernador.

Y es que la manifestación se dio por la muerte de una persona que se derivó supuestamente por la falta de atención en el Hospital General 450, a lo que el secretario dijo desconocer del caso.

Por su parte los inconformes aseguraban que no se permitirían más muertes por mala atención médica, ya que los servicios que se están prestando en el sector salud son insuficientes, sumado a la frecuente falta de insumos y medicamentos, por lo que no está demás que Franco Mariscal cheque el tema y llame la atención a su gente para tratar de evitar estos problemas al máximo.

Otra de las situaciones que derivó en quejas fue por parte de las familias beneficiarias del programa Prospera, ya que se les había informado que sus depósitos estarían por adelantado y entre el 1 y 9 de de marzo, esto por motivo de blindaje electoral.

El plazo llegó, pero no el recurso para las usuarias del programa. Ante la molestia generada se les informó una nueva fecha para el pasado 16 de marzo, por lo que de diferentes colonias de la capital llegaron desde muy temprano y contentas a la sucursal de Bansefi en 20 de Noviembre para recoger su dinero.

Sin embargo para muchas no se corrió con suerte, pues su dinero no les fue depositado. Ante la ola de reclamos por parte de la delegación se informó que es una cuestión que depende directamente de Hacienda y no saben porqué se dieron algunos pagos y otros no, pero se afirmó que en este mes llegará el dinero para las familias, por lo pronto deberán quedarse como el chinito “nomás milando”.