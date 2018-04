Siete días de Grilla es la aportación colectiva de Contacto Hoy, y no precisamente marca la idea de la dirección

Todo hace suponer que el Partido Revolucionario Institucional se irá hasta el final de la competencia con su candidato José Antonio Meade, a pesar de que sigue atado al tercer lugar, y con mayor riesgo de caer al cuarto.

La semana pasada se rumoró que Meade declinaría a favor de Ricardo Anaya. Terminó la presente y aquella supuesta orden de los de la “mafia del poder” parece haberse diluido en la aceleración del plan para derrocar a Andrés Manuel López Obrador.

La persecución al tabasqueño se multiplicó a lo bestia, creyendo que con eso sube Meade aun cuando los expertos sostienen que mientras más se le ataque, la gente lo prefiere más, y por lo que nosotros mismos hemos sugerido que lo olviden, pero…

Es que, en contrasentido, Anaya aceleró su golpeteo al PRI y en lo particular al presidente Enrique Peña Nieto responsabilizándolo de muchas raterías, por lo que ha repetido una y otra vez: “El PRI ya se va…”.

O será que a Ricardo nadie le advirtió de esa posibilidad y desde el debate le mandó con Meade al mandatario un mensaje lapidario sobre los más sobresalientes actos de corrupción conocidos en México, y por eso el PRI prefirió olvidarse del “chico maravilla”.

No obstante, durante su encuentro con consejeros de Citibanamex, Ricardo Anaya aseguró que está absolutamente abierto a construir, con quien haya que construir, para ganar la elección y darle viabilidad al país.

Esto es, que no está descartada la tal declinación, aun cuando Ricardo no es preciso si estaría dispuesto a declinar a favor de José Antonio Meade, o viceversa.

Y Anaya vuelve a la cargada: “Lo que se debe hacer en los próximos 65 días de campaña es contrastar su oferta con la figura de Andrés Manuel López Obrador…”.

Y Meade, la potencial víctima de una jugada ajedrecística de la “mafia del poder”, descartó cualquier posibilidad de declinar, anteponiendo que vienen los mejores días de su campaña a pesar de que ya pasó la mayor parte de la misma sin poder moverse del traumático tercer lugar.

Sobre lo que Andrés Manuel ironizó: Ni juntándose los dos podrán ganarme. La gente quiere un cambio, y sabe que ese cambio nada más lo podemos hacer nosotros.

El tigre que pudiera desatarse si le vuelven a robar la Presidencia de México a Andrés Manuel López Obrador apareció en chiquito ayer en el enorme auditorio del Tec de Monterrey durante la pasarela de los aspirantes presidenciales.

El peligroso “felino” habló, y habló fuerte: “Es un honor, estar con Obrador”, y rugió: “Presidente, presidente, presidente…”. Muchos miles de estudiantes, por tanto gente pensante y no acarreada, lo aclamó de forma rabiosa, virtualmente en rugidos lo hizo su candidato.

También estuvieron ayer Ricardo Anaya, que de la misma forma fue aclamado y que en el supuesto empató, según el aplausómetro usado en AMLO, y José Antonio Meade, pero la concurrencia al acto del candidato de Morena no tiene comparación, más bien sería la confirmación de quién es el candidato de la comunidad Tec.

Hoy, el Grupo Reforma publica fotografías en las que se advierte el lleno del auditorio durante la exposición de López Obrador, y el desaire con muchos asientos vacíos a la hora de la intervención de Meade.

José Antonio Meade propuso en días pasados la eliminación del fuero constitucional en un intento por componer su aspiración presidencial. Se decía que sería el primer presidente sin fuero, pero… sus compañeros no lo apoyan.

Los senadores priistas le hicieron así, con un cuerno bien retorcido, a la hora de discutir la iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados. La rechazaron, dizque por representar un altísimo riesgo de que el montón pueda hacerle una jugarreta no solo al presidente, sino a los demás funcionarios que se quedarían sin fuero.

Propusieron crear un “grupo técnico revisor”, dizque para perfeccionarla, mejorarla, rectificarla y cerrarle las puertas a las traiciones. Un senador petista lo justificó al decir: “Tenemos que cuidar que quienes desempeñamos un cargo en la función pública no seamos sujetos de algún tipo de villanía…”.

Es decir, los rateros blindándose de manera anticipada para evitar que se les castigue. ¡Seguimos poco más que fregados…!!!

Aunque, dicen los senadores de oposición, la realidad es que no están de acuerdo con la intención de José Antonio Meade. No coinciden en muchas cosas, especialmente en eso de dejar en el desamparo a tanto ratero.

Muy a pesar de que la “Ley Meade” era una de las pobres esperanzas priistas para sacar a su candidato del traumático tercer lugar de las tendencias del voto, lo que advierte que, de ganar el exsecretario de Hacienda, será un presidente con fuero, lo contrario a lo que ahora proponía.

Ojalá que alguien nos explique qué está pasando en Durango, dado que se han registrado en los últimos tiempos una serie de accidentes automovilísticos con saldos fatales en los que los responsables se dicen, son o parecen policías.

Y lo más lamentable, que en la mayoría de los casos sobresale la misma cantaleta: “Acudíamos a atender un llamado de auxilio”.

Entre esos accidentes han muerto unas diez personas, pero una que fuera es mucho, puesto que queda la duda de si en realidad estaban en servicio y se dirigían a donde dicen que iban.

Aparte de que, aunque fueran policías, por qué carajos ir a semejantes velocidades como los percances que hemos lamentado en el área urbana en las últimas fechas.

Una ambulancia, aunque lleve preferencia de paso, tiene la obligación de reducir la velocidad en determinados puntos, precisamente para evitar que sucedan esos horribles accidentes.

O sea, aunque sean policías, que no tenemos ninguna seguridad de que lo sean, deben circular a una menor velocidad. Hasta por su propio pellejo sería mejor bajar la velocidad.

La movilidad económica de Durango ha descendido prácticamente hasta el último lugar de la clasificación nacional, de modo que el Durango pujante que nos vendieron los anteriores gobiernos se ha perdido en la realidad.

Nuestra economía decreció un 5.2%, por lo que nuestra aportación al crecimiento nacional fue de un paupérrimo 0.06%, por decir algo, pero muy cercano a la nada, asegura el INEGI.

Precisa la instancia que Durango se coloca así en el lugar 29 del contexto nacional, y si consideramos que el país tiene 32 entidades, pues se halla a unos pasos de ser el último a nivel República.

Sobrada pues está la gira que hace el gobernador José Aispuro por Europa y Medio Oriente, donde anda buscando inverisionistas que vengan a sacarnos del hoyo en que nos sumieron los últimos malos gobiernos, que incluso dilapidaron miles y miles de millones en esas promociones vanas.

Y por suerte, aunque no podemos revelarlo, el mandatario estatal trae ya varios importantes proyectos en la bolsa que mucho servirán para la creación de empleos que tanto necesita nuestro estado, aunque será él quien lo detalle en los próximos días.

La PGR incineró 18 kilos de droga, dice la dependencia, tras su última arremetida contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, aunque usted y yo sabemos que la industria mueve cantidades importantes, no esa bicoca.

Suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, que en realidad se hayan quemado esos 18 kilos de droga, aun así se quedaría corta la labor de la representación social frente a la tragedia que representa la comercialización.

Y no le seguimos, porque hay muchos allá arriba que se pueden sentir, y la verdad, nuestra intención es solo subrayar la pobreza de los resultados de la PGR, para decirlo claro.

Mal, pésimamente mal se vio Rodolfo Pizarro, jugador del Guadalajara, la noche del jueves en la celebración del chiverío en la obtención del título de la Concachafa, no tenía para qué agredir al América.

Sí, pronto se le vinieron encima los emplumados y todavía no se la acaba, razón por la que tuvo que salir a pedir disculpas. Está bien que se haya disculpado de frente y sin rodeos, pero… como dijo Juan Gabriel, ¿qué necesidad..?

Rodolfo, hay que decirlo, es uno de los mejores jugadores de balompié en el México de nuestros días. Lo mostró en Pachuca y lo está demostrando en Chivas, aunque en Guadalajara a cuentagotas, pero es un tipo que, por su efectividad en el futbol, pronto estará militando en algún club de Europa, sin duda.

Autoridades laborales y líderes sindicales insisten en pedir a candidatos y partidos políticos que se abstengan de participar en la fiesta cívica de los trabajadores el 1 de mayo. No serán bienvenios, advierten.

Autoridades del ramo vuelven a pedir a candidatos y partidos que no se les ocurra hacer acto de presencia durante el desfile, porque serán rechazados de una o de otra manera.

Aunque, dicho sea de paso, el pedido es como una llamada a misa, por una parte, y por la otra, los candidatos están esperando este tipo de reuniones para agarrar más gente junta y pedirle el voto.

Lo han hecho siempre, lo harán este primero de mayo y lo seguirán haciendo toda la vida, porque no habrá manera de impedirles que accedan hasta el paso de los trabajadores.

No existe forma legal alguna para prohibirle a candidatos y partidos que se acerquen al desfile, porque hasta podrán decirse sindicalizados o miembros de algún sindicato para mezclarse entre los desfilantes.

Ha ocurrido siempre, ocurrirá este primero de mayo y seguirá ocurriendo por los siglos de los siglos… ¿Apuestan…?

Hoteleros y otros prestadores de servicio le echaron en cara a Víctor Hugo Castañeda que no está funcionando, que está atendiendo otras cosas que no le sirven a la industria, pero él trata hoy de “aclarar”, aunque le vuelven a decir que no, que está fallando.

Los hoteleros le reclamaron ayer a Castañeda Soto que no está haciendo la tarea, que se está desviando por causas ajenas por completo a la industria que, obvio, está resintiendo esos efectos.

Le reclamaron a Víctor Hugo que ha tomado decisiones absurdas que han repercutido en la baja de sus ingresos a mucha gente del medio, como fue la cancelación de la película “The Run”, por mostrar un botón.

Ayer, Castañeda trató de “aclarar” lo que le pusieron en público los afectados, pero Francisco Martínez, el presidente de los hoteleros, repitió que la oficina está quedando a deber, y que no piden la destitución, sino un replanteamiento de objetivos.

Como era de esperarse, conforme avanza el tiempo que establece la ley para que los candidatos a la Presidencia de la República, tanto los postulados por coaliciones entre partidos como los independientes, se intensificaron las campañas para convencer a los electores de darles su voto.

No solamente porque tal es el objetivo en esta parte del proceso electoral, sino porque todos buscan mejorar sus resultados en los distintos sondeos de intención del voto que se han realizado hasta el momento en el país, incluso el que se encuentra en el primer lugar hasta el momento, aunque con excepción de este abanderado que invita a los ciudadanos no solamente a darle su apoyo en la jornada electoral, sino también a los demás candidatos de su partido.

En el caso de los demás la búsqueda del apoyo popular tiene ya tintes de desesperación, como se puede observar no solamente en los spots y apariciones que tienen en distintos puntos de la entidad donde sus mensajes dejan entrever también preocupación por avanzar en las preferencias ciudadanas, sino de manera especial por la guerra sucia que ya se puede observar en todo el país, pues cada día se buscan argumentos para generar nuevamente el miedo en la población y con ello modificar los resultados de las encuestas que se han hecho públicas hasta el momento.

Aunque en algunos casos rayan en lo ridículo, en comparaciones absurdas para lograr atemorizar a los electores, lo cual muestra no solamente la preocupación por los pocos resultados de algunas campañas, sino también un menosprecio hacia la capacidad de los ciudadanos para analizar los mensajes que mandan y para tomar sus decisiones.

Poco habrá que esperar para saber si esta forma de buscar el apoyo les da resultado, aunque aún faltan casi dos meses para que concluya la búsqueda del voto.

En este andar cotidiano persiguiendo la nota roja sin duda es inevitable ponerse a pensar en lo aparatosos que cada vez están siendo los accidentes en diversos puntos y vialidad de la ciudad, los cuales para este que viste y calza no tienen otra explicación que una conjugación de factores como lo son la omisión de la autoridad y la falta de conciencia por parte de los que manejamos un automotor.

Y es que frecuentemente se pueden ver carros destrozados por diversos puntos de la ciudad, y si bien están diseñados para destruirse y que su conductor salga ileso, no eximen del porqué están siendo tan aparatosos.

Fue al transitar por la vialidad Felipe Pescador de oriente a poniente que de manera repentina vi mi velocímetro, este marcaba casi 100 kilómetros por hora, a mi frente pude observar un “cruzadero” de carros lo que me hizo reflexionar lo siguiente: ¿Por qué nadie está ahí para frenarme e infraccionarme por ir en una zona de al menos 40 o 50 kilómetros por hora? eso en lo que compete a la autoridad. Por mi parte, obviamente lo seguiré haciendo –voluntariamente o involuntariamente- hasta que no haya alguien que me dé, y nos dé, a tantos conductores un escarmiento.

En tanto no haya infracciones por el marcado exceso de velocidad con que conducimos a altas velocidades, seguirán presentándose este tipo de aparatosos percances y algunos de los cuales han resultado mortales. No infracciones a diestra y siniestra, pero sí con el fin de que, si no por prevención y cuidado personal, nos hagan reflexionar sobre el peligro que representan, y representamos, cuando manejamos a altas velocidades por todos los puntos de la urbe.

Con lo antes mencionado no se pretende una canonización por buen samaritano, pero sí el tratar de hacer conciencia en lo personal y en lo social de que los accidentes en gran medida son por las altas velocidades, poco tiempo de reacción para maniobrar en caso de percance, pero también en gran medida por agentes viales que solo ven pasar y contemplan a esos conductores que “vuelan” por calles y bulevares de la ciudad.

Un puente largo este fin de semana para el sector educativo, tanto para docentes, pero sobre todo para los alumnos, ya que desde el viernes no se tuvieron clases en las instituciones de la entidad porque se llevó a cabo el Consejo Técnico Escolar que se realiza el último día hábil de cada mes.

Con esto empezó el descanso para los alumnos de educación básica, luego con la celebración del 30 de Abril, Día del Niño, el próximo lunes, muchas instituciones aprovecharán para hacer el festejo a los pequeños y por obvias razones tampoco habrá clases.

Y se sigue el descanso para conmemorar a los trabajadores el 1 de mayo, aunque muchos van a tener que desfilar y preferirían ir a laborar. Pero a estos descansos se suman los festejos del 10 de Mayo y Día del Maestro el 15, por lo que los menores seguirán varios días del mes en completa relajación y absoluto receso.