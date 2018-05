“Siete días de Grilla”

Cuando restan menos de 50 días para las votaciones, Andrés Manuel López Obrador sigue liderando todas las encuestas para la Presidencia de México y definiendo la agenda rumbo a los comicios del 1 de julio.

Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México, habla del caso y precisa: “No creo que haya habido grandes cambios en las preferencias electorales, ni ha caído la popularidad de López Obrador que sostiene desde antes de que iniciaran las campañas.

Ayer, GEA-ISA dijo que Ricardo Anaya, el candidato del Frente por México, está recortando la distancia y que tiene 24% de las preferencias eletorales, pero la encuesta de Reforma del 2 de mayo sostiene que AMLO tiene 48% de las intenciones del voto, por 30% de Anaya, 17% de Meade, 3% de Margarita y 2% de Jaime Rodríguez Calderón.

Puente dice que no espera “grandes cambios” en la intención del voto en lo que le resta al proceso, aunque sí una reducción del número de indecisos y una caída del tercero en disputa, pues los electores buscarán “algún candidato con posibilidades”.

Mientras que Ulises Flores, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coincide con Puente en que si ha habido cambios en la intención del voto “han sido mínimos”, por lo que la diferencia enre los primeros dos aspirantes sigue siendo significativa.

“Anaya tendría que hacer una negociación con el PRI para poder alcanzar a López Obrador. Y ver si de alguna forma le puede restar más votos con una campaña negativa y otras estrategias, aunque ni Peña ni Meade admiten esa realidad”, apuntó el experto y descartó una alianza abierta entre PRI y PAN, como se rumoró en las últimas semanas.

Refiere Flores que todos los candidatos se están enfrentando a un común en la campaña: “Me parece que es una campaña muy aburrida para los electores, en la que les resulta poco atractiva la oferta…”.

Sin embargo, puntualizó que: “López Obrador es quien define la agenda de la elección y los otros candidatos no han logrado posicionar algún tema relevante, no han obligado a AMLO a posicionarse en ningún tema relevante…”.

No obstante la cercanía de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral no está listo para las votaciones. Por el contrario, cada vez se descompone más el panorama, con más y más candidatos muertos.

Aparte, lo reconoce el propio INE, hasta ayer se tenía un registro de mil candidatos emproblemados, la mayoría de los cuales ha abandonado la elección por amenazas, por violencia en su contra y por el rechazo de los electores.

No es cosa menor lo que le sucede al INE, puesto que debe sustituir a esas mil personas, y en varios de los casos ya no es posible. La regla no permite llamar a los suplentes o a otros prospectos.

Ayer, con la muerte de José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, Guanajuato, se agrandó a 96 los candidatos muertos en campaña.

Y lo más lamentable, que el INE no tiene ninguna opción para contener la atípica violencia contra los candidatos, o porque no le interesa o porque no puede hacer nada para contener la sangre.

Durango, por suerte, es un garbanzo de a libra en la materia, pues hasta ahora no ha caído ningún aspirante y no se sabe de que alguien los haya amenazado.

Agni Otto García acepta que ante los ojos de los políticos tradicionales no es más que un relleno para que el PANAL cumpla el requisito, pero… que está preparando una sorpresa para sus adversarios Jorge Salum y Pedro Ávila.

Uno, no ha ido al Congreso más que a poner en vergüenza a Durango, y lo hizo con mucha frecuencia, y el otro fue a vacacionar, no se le recuerda una sola iniciativa digna de considerarse. La gente ya no los traga ni en mole verde.

El cuarto distrito federal parece reservado para los del PRIAN, pero el primero de julio se llevarán una sorpresa esos “dinos” y “neo dinos” que no se resignan a vivir sin la ubre gubernamental.

No está fácil la empresa que llevo a cuestas, pero desde luego que tampoco es imposible. Se puede ganar, y más si aprovechamos a cabalidad los consejos que los propios ciudadanos nos han dado. Es que ya no quieren a los mismos de siempre, ¡ya chale…!!!

Tanto Salum como Pedro tendrán pronto información mía, se van a ir de espaldas, dice finalmente Agni Otto García, el candidato de PANAL que promete armarla.

La tentación de las encuestas electorales “cuchareadas” se agrandó ayer cuando GEA-ISA informó de su último estudio en el que precisa que los tres principales aspirantes presidenciales están empatados.

Un absurdo del tamaño del mundo, o una réplica de los recursos políticos de otros tiempos, que consiguieron a punta de encuestas hacer “ganadores” a los perdedores.

La realidad la marcan, no el último estudio de GEA-ISA, sino las últimas 10 encuestas levantadas por diversas instituciones que a punta de seriedad han hecho confianza entre los ciudadanos y, en dado caso, no pueden equivocarse diez empresas.

Nada nos dice que la encuesta de GEA sea pagada o encargada por alguien, como suele suceder, y tampoco que pudiera abrirse con ella alguna campaña tendiente a “posicionar” a otro de los candidatos.

Es que en los números que marcan las diez encuestas más creíbles precisan una diferencia entre el puntero y el tercer lugar de más de treinta puntos, en qué cabeza cabe que de pronto, y sin el más mínimo acierto, el aspirante del PRI ya está en la ruta de la victoria.

Nada está escrito, ciertamente, sobre la elección del primer domingo de julio, que el ganador no lo será hasta que se lo reconozca la autoridad electoral, pero de eso a decir que ya están empatados, ¡como que algo no cuadra…!!!

Andrés Manuel López Obrador divulgó los datos de una encuesta supuestamente realizada por Buendía & Laredo que en el supuesto le da una ventaja de 44% de las tendencias del voto, pero la encuestadora negó la autoría.

Y López Obrador no ha aclarado de dónde sacó esos números: Nada más dice que: “Les comparto estos datos que me hicieron llegar…”.

O sea que, lo más probable es que dicha encuesta sea falsa, dado que Buendía y Laredo niega haberla realizado.

Y claro, es motivo para que no pocos hayan descalificado al líder de la competencia, aunque otras cincuenta o cien encuestas más lo ubiquen en el lugar de privilegio y con muchas posibilidades de convertir aquello en irreversible.

Especialmente que al tiempo trasciende que en España están profundizando en una investigación para aclarar si Ricardo Anaya, el rival más cercano al Peje, es dueño de 14 empresas registradas con direcciones falsas y en las que el socio del candidato del PAN es el apoderado y administrador único, ¡nada más…!!!

Nadie del gobierno se ha manifestado contra la barbarie perpetrada contra dos ciclistas, uno de Alemania y otro de Polonia. Claro que debe pegar a la industria turística, pero… tiene que saberse lo que realmente pasó.

Hay pruebas de que a los ciclistas Holger Franz Hagenbusch y Crysztof Chmielewsky los mataron, y no cayeron por error en el pedaleo a un barranco de más de 200 metros.

Inicialmente se dijo que los deportistas habían caído por accidente en el barranco, y los fiscales hasta hicieron un trabajo vergonzoso en el que alguien externo hubo de presionarlos para que hicieran su trabajo.

Un oaxaqueño amigo ocasional del alemán acudió hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para profundizar en la extraña muerte de los dos ciclistas y aclaró todo, lo que las autoridades del estado “desconocían”, para no afectar el turismo, según le contaron fiscales del caso.

Ayer, la fiscalía de Chiapas, sin embargo, pero quizá viendo la presión internacional que se acerca, aceptó que, efectivamente, los ejecutaron, aun cuando el fiscal del caso aseguró en un principio que cayeron de forma accidental, pero que no era conveniente que se supiera la realidad, para que no hubiera repercusiones en el turismo.

Increíble lo que sucede en Chiapas, que por “proteger la industria turística” era menester ocultar la verdad, aun cuando hay dos países europeos inmiscuidos en tan grande aberración.

Los diarios están publicando fotografías de la campaña de Ricardo López Pescador en las que se aprecia una multitud de gente, sorprendente para el tercer lugar de las tendencias del voto que le pertenece.

Ricardo festejó antier a las madres en Guadalupe Victoria y tuvo lleno en los tendidos, como dirían los que saben de toros, pues no hubo una silla vacía, y eso es positivo para su candidatura.

Que está muy lejos de José Ramón Enríquez, pues sí, pero… nada del otro mundo que no se pueda alcanzar y remontar, ha dicho el propio candidato priista.

López Pescador es de esos priistas que han cruzado el pantano sin mancharse -dicen- pero… es también receptor del encono generalizado contra el PRI por las correrías de muchos de sus compañeros de partido.

Aunque, López Pescador no se sienta a lamentarlo, por el contrario, asegura que está trabajando todo el día para convencer a la gente que es ajeno al linchamiento a su partido, que él es inocente, y que por el contrario, puede seguir haciendo el bien entre la gente.

Lo importante es que los electores se lo crean y terminen apoyándolo en las urnas el primer domingo de julio.

Nadie del gobierno ha reaccionado ante el pedido de Canadá para que en México suban los sueldos por lo menos a 4 dólares la hora, dada la competencia desleal tanto con los Estados Unidos como con Canadá.

Tiene lógica la petición del premier canadiense Justin Trudeau, mientras en México sigan tan bajos los sueldos (.90 centavos de dólar la hora) la industria seguirá prefiriendo a nuestro país en perjuicio de las otras dos naciones.

Sería válido el aumento a los salarios, pero… acá, los bajísimos sueldos se determinan en base a criterios proteccionistas de una persona que gana millonadas por día o por mes. Es para él preferible pagar menos que incrementar los sueldos, en su parecer, por el altísimo riesgo de inflación.

No deja de ser sospechosa esa regla impuesta por la Suprema Corte para “reservar” la información sobre los vuelos de los aviones de Presidencia de la República.

Es que, no debía reservarse la información, que se conozcan sus movimientos, aunque sea tiempo después, si es que se quiere proteger en el momento los desplazamientos y con ello brindar seguridad, que es lo que pretextan.

Además, que se sancione no a quien obtenga esa información, sino a quien haga mal uso de ella por cualquier vía, que eso sí sería delicado, toda vez que con esa manga tan ancha seguirán los viajes multitudinarios y de placer para los amigos, compadres, queridos, queridas y sus amantes. Y nosotros, tendremos que seguírselos pagando.

Ricardo Alemán hace mucho tiempo cayó en el mercantilismo para congraciarse con los clientes de sus columnas. Abandonó el periodismo crítico para caer en el burdo rastrerismo.

Voltaire propuso respaldar a quien escribe, sobre lo que escribe, pero cuando se refiera a libertad de expresión, y Alemán se brincó todas las reglas para quedar bien con el gobierno en turno.

La semana pasada propuso que mataran a Andrés Manuel López Obrador, recordando que fueron sus fans los que mataron a John Lenon, Giani Versace y Selena. Incluso se dio el lujo de apurar: “Les hablan…”.

Ya, por esa convocatoria funesta, lo corrieron de Televisa, de Canal 11 y de Milenio Diario, pero no entiende. Asegura que varios “morenistas” están detrás de los despidos.

No entiende que lo corrieron por su llamado a que mataran a Andrés Manuel, ahora busca pretextos y hasta sugiere que: “No me callarán…”, cuando nadie quiere callarlo, lo que quieren sus lectores es que sea sensato, que sea respetuoso para que lo respeten, y que no ande haciendo apología del delito.

Advierte que seguirá haciendo uso de la libre expresión, pero en internet y redes sociales, aunque ahí no lo dejarán que siga llamando a matar gente.

Apareció ayer en EL SOL una fotografía en la que el grupo romántico “Los Humildes”, de la colonia Maderera, para variar, advierte de la lenta, pero muy firme desaparición de la mexicana costumbre de llevar “gallo”.

Los Humildes es un grupo de reciente creación, pero que cayó parado en el ambiente musical de la localidad, pues ante sus primeras apariciones vino una aceptación sorprendente de su estilo.

Es que, dicen, se notó el pasado miércoles por la noche, los grupos musicales se quedaron esperando clientes en los distintos puntos de la ciudad.

Ya no se puede vivir de los “gallos”, dice Pancho García, la primera voz del grupo, y lo respalda Sergio González (requinto) que asegura que es cansado ir por la ciudad buscando clientes, y los asegunda Alejandro Elizalde, que también lo lamenta, pero no deja de pegarle al tololoche.

La Suprema Corte por fin le obsequió una buena a los mexicanos: “Un juez federal resolvió que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional”, por lo que no entrará en vigor como se frotaban las manos algunos.

La controvertida ley aprobada por las cámaras sería el instrumento legal para justificar la represión del pueblo, particularmente en torno al resultado de la elección del primer domingo de julio.

O sea que, el señor presidente Enrique Peña Nieto y sus muchos “paleros”, que ya se sentían protegidos y defendidos por el Ejército, se quedarán con sus ganas.

Suena muy bonito eso de innovar y tener modernidad en los parquímetros, pero al parecer las autoridades municipales no se han percatado de algunas pequeñas fallas.

Y es que cientos de ciudadanos que acuden al primer cuadro de la ciudad ven con sorpresa que desaparecieron los parquímetros de monedas, por lo que deben iniciar el peregrinar de, primero, saber cómo funciona el pago virtual y, segundo, hallar un lugar donde se pueda pagar.

Los encargados de instalar esta nueva modalidad dieron por hecho que todos los miles de automovilistas o son millenials o son los más expertos en tecnologías, pero no tomaron en cuenta que muchos de los conductores son personas adultas, de la tercera edad, que no están acostumbradas al uso de los celulares inteligentes y las redes sociales.

Por lo que al querer pagar el estacionómetro reciben la sorpresa que ya no son de monedas y sin contar con celular deben buscar y adivinar la ubicación de alguno de los pocos lugares que se tienen para poder pagar, lo cual para algunos representa un gran trabajo o esfuerzo pues estos locales de cobro quedan muy lejos de donde dejaron su unidad.

Aunado a ello las denominadas “parkichicas” que supuestamente recorren el primer cuadro para recibir los pagos brillan por su ausencia, lo que dificulta el problema.

Por si esto fuera poco se corre el riesgo de que mientras el ciudadano está en medio de este viacrucis el personal de parquímetros llegue a la unidad y al no tener registrado el tiempo lo quieran infraccionar y ahí comience otro calvario para poder recuperar la placa que obviamente no deberían quitar.

Por lo que es urgente que los flamantes e inteligentes impulsores del parkimóvil se pongan las pilas, mejoren las fallas y se apliquen en dar un buen servicio si no quieren que las quejas crezcan y los automovilistas cansados de tantas ineficacias y abusos de parquímetros tengan ganas hasta de quererlos linchar.

El mal estado en el que se encuentra el pavimento en bastantes calles de la ciudad parece un problema sin posible solución para las autoridades encargadas de atender esta situación.

A pesar de que cada año anuncian acciones de reparación en miles, cientos de miles e incluso hasta más de un millón de metros cuadrados a recuperar, en acciones que no dudamos que se llevan a cabo, pues se han visto las cuadrillas de trabajadores en distintos puntos de la ciudad.

El caso es que el estado de las vialidades mejora por muy poco tiempo, pues con frecuencia aunque no sea temporada de lluvias el deterioro en las que se rehabilitaron aparece de nuevo, y ni qué decir de las que fueron bacheadas, pues el material con que cubren los hoyos no parece durar mucho, por lo cual este parece ser uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Municipal, sin importar de qué administración se trate.

Si las acciones para mejorar en este tema se mantuvieran por el tiempo que esperamos tanto los ciudadanos como las mismas autoridades, además de sumar las extensiones de estos trabajos que se han anunciado en los últimos años, ya se habrían pavimentado hasta los cerros en las orillas de la ciudad.

Pero la terca realidad contradice estas intenciones y la reflexión viene a cuento, porque de nuevo se acerca la temporada de lluvias y con ello las dificultades para los vehículos que circulan por esta ciudad, sin que hasta el momento se vea el entusiasmo por la reparación de las calles.

Una vez más la Universidad Juárez del Estado de Durango está envuelta en escándalo, ya que desde el inicio de la semana los jóvenes universitarios se manifestaron ya que no están de acuerdo con la manera de trabajar del actual dirigente de la Feud, Fabián Arrieta, a quien acusan de estar haciendo malos manejos en coordinación con su hermano miembro del Consejo Electoral, convocatorias amañadas, cobro excesivo de inscripción para planillas, y apoyar a ciertos candidatos.

Fue en la Feca donde se presentaron las primeras manifestaciones con el cierre de la facultad e impidiendo que se realizaran labores administrativas y clases. Posteriormente los dirigentes de diversas escuelas y facultados convocaron a rueda de prensa para informar que están unidos en contra de la corrupción de la Feud, que desconocen a esa dirigencia y piden su destitución. Detallaron hechos irregulares al momento de llevar a cabo elecciones en algunas de esas facultades, por lo que se presta a elecciones poco transparentes.

Con la toma del Edificio Central están haciendo presión para que se pueda llegar a algún arreglo, pues no desean que los estudiantes sean representados por porros y otros intereses que nada tienen que ver con la institución.