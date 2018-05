“Siete días de Grilla”

El José Aispuro Torres que vimos ayer durante el arranque de obras en el bulevar Domingo Arrieta es el gobernador que quieren ver siempre los duranguenses.

Sucede que un grupo de inconformes por la tala de árboles y los cambios que obliga la obra llevaban días gritoneando el proyecto, y se apersonaron ante el mandatario a ratificar su postura.

Amenazaban los vecinos con descarrilar el plan con gritos y sombrerazos, y el gobernador Aispuro se quitó el saco, se arremangó la camisa y se acercó a aquellas personas, y no como para enfrentarlas, sino para escucharlas y entenderlas.

“A ver, explíquenme por qué su rechazo al proyecto, si se supone que es para mejorarlo todo, y sobre todo, para mejorar la plusvalía que a la larga será benéfico para todos, explíquenme…”.

Y aunque no había dónde sentarse, se apartaron de la bola y le pusieron los puntos a las íes. Quizá estaban mal informados respecto al daño de los eucaliptos al terreno o no comprendían bien el proyecto, lo que aclaró el gobernante con lujo de detalles y al final, obtuvo la aprobación del plan para que pueda avanzar sin oposición.

La moraleja: El gobernador que vimos ayer muchos duranguenses, es el gobernador que quisiéramos ver siempre. Sin hegemonías, sin diferencias, sin las distancias políticas que tanto dañan al gobernante y al pueblo.

Ojalá que el mandatario se diera el tiempo para recobrar la confianza del gobernado que lo empujó hacia la primera magistratura. Es necesario reencausar el camino por el que llegó al cargo, que no se pierdan esos invaluables orígenes.

Si las votaciones fueran hoy, triunfaría Andrés Manuel López Obrador con el 43% de las tendencias del voto, mientras que Ricardo Anaya obtendría el 24 por ciento, José Antonio Meade el 16% y Jaime Rodríguez el 2%.

Lo de hoy son las declaraciones ayer de Porfirio Muñoz Ledo, quien asegura que AMLO lleva más de año punteando la competencia por más de 20 puntos. Si eso ocurriera en Francia o en Estados Unidos, todo estaría resuelto, nadie tendría alguna duda.

La ventaja de López Obrador es tan clara como la luz del día a pesar de la campaña negra intensa y extensa contra el candidato de Morena que ha tolerado el INE.

Y critica al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Cordoba, por asegurar que la campaña está muy cerrada. Esa no es función del INE, porque si se trata de hacer pronósticos, que se vaya a las carreras de caballos.

Mientras, el periodista francés Alan Riding, sugiere que… “Si ganara el PRI o el PAN uno puede anticipar más de lo mismo. Su momento ha llegado. Habrá que ver si Morena es una opción o México está condenado a lo mismo de siempre”.

Este domingo será el segundo de tres debates entre los candidatos presidenciales y, salvo prueba en contrario, veremos otra vez al montón pegándole a Andrés Manuel López Obrador.

Está científicamente comprobado que el primer debate, aunque “lo ganó” de calle Ricardo Anaya, no le sumó un punto en sus tendencias del voto por haber usado muchas mentiras contra el de Morena.

No puede esperarse algo diferente para mañana domingo. Otra vez Anaya se tirará a matar contra López Obrador creyendo que lo hará resbalar y así alcanzarlo en las perspectivas del voto, lo mismo que José Antonio Meade. Veremos si resiste el tabasqueño como en el primero, y si los deja hablando solos.

Si aguanta la dura jornada Andrés Manuel saldrá con banderas desplegadas, pero si se ancla ante la maratónica agresión de que será objeto otra cosa habremos de reseñar.

No mencionamos a Jaime Rodríguez “El Brinco”, porque todavía es posible que renuncie antes que seguir haciendo el ridículo. O de menos, es lo que le aconseja la crítica.

Amen de que, para los clásicos, los debates no definen elecciones. No es cierto que los debates cambian el rumbo de las cosas, quizá ayuden un poco, pero hasta ahí, maxime que a estas alturas, la mayoría de los mexicanos definió ya por quién sufragar el primer domingo de julio.

Una sopa de su propio chocolate se está engullendo todita el nefasto senador Javier Lozano, vocero de José Antonio Meade, que en su enfermiza intención de golpear a AMLO, lo criticó por ser viejo.

No se la acaba el “ajonjolí de todos los moles”, Lozano pues, con los reclamos hasta de amigos suyos, que nunca esperaron que la edad le significara razón para burlarse de los viejos.

Lozano, no está tan viejo, pero…va para allá que vuela, y gústele que no, pasará por esa misma aduana de la edad, sufrirá también las penurias que sufren los viejos, de modo que más le vale irse preparando.

El caso es que a raíz de las tontadas que de manera frecuente utiliza Lozano para agredir a AMLO por ser viejo, muchos pidieron a Meade que lo eche a patadas de la campaña por el daño que le está causando a la promoción priista.

Es de humanos equivocarse, pero de sabios reconocerlo, el caso del ex líder panista Germán Martínez, candidato a senador plurinominal por Morena, se disculpa ante los mexicanos por haber pedido el voto para Vicente Fox.

Sabe Germán que se equivocó, como nos equivocamos muchos mexicanos al votar por ese señor, cuyo gobierno, igual que los otros, sirvió para hacer millonarios a su círculo cercano.

Fox fue un verdadero fraude. Traicionó a los mexicanos que creyeron que en verdad sacaría al PRI de Los Pinos, que metería a la cárcel a los rateros, y terminó formando parte de esa pandilla junto con sus entenados, ahora multimillonarios.

“Yo no vine a Morena a reconstruir mi pasado. Vine a Morena a construirle a mis hijos un mejor futuro. Aprovecharé al máximo mi estancia en este partido, porque estoy seguro es el que abandera las causas de las mayorías de los mexicanos…”, dijo.

Oscar Erasmo Navar se queja de que la UJED ha perdido 30 millones de pesos por la toma del edificio central, pero…qué importa si ya se había repuesto con la afamada “Estafa Maestra”, o no…?

Es que la Universidad Juárez del Estado de Durango fue una de las instituciones educativas del país que se prestaron para lavar dinero federal por medio de la famosa ladronada, y hasta ahora no hay culpables, mucho menos echados de la casa de estudios.

Recordamos que el espurio Oscar Erasmo Navar aseguró que todos los convenios firmados en “La Estafa Maestra” fueron tratados de manera legal, nada fuera de la ley, y que los programas convenidos se cumplieron al pie de la letra.

Oh bueno, entonces somos sus sonsos, verdad, si “La Estafa Maestra” fue una verdadera tisnadera, precisamente para “lavar” dinero, no para aplicarlo en ningún programa. No manche ese señor, deveras que nos vio la cara, o por qué decir que “todo fue legal…”

Está científicamente comprobado que en el deporte amateur hay jugadores de primera, de segunda y de tercera. No son tratados con el mismo racero, aunque las medallas tengan igual valor.

La selección Durango femenil que ganó antier la medalla de oro en la Olimpiada Nacional que se celebra en Chihuaua, sí llevaba uniforme, pants y chamarra nuevos, como puede verse en las fotografías, pero…ojalá fuera una constante, que todos los deportistas que van a rajarse la madre por los colores verdiblacos luzcan uniformes, de menos dignos.

Hemos seguido a algunos grupos de deportistas participando en distintos eventos en otras partes del país y, la verdad, puras lástimas. Se han presentado con colores distintos, camisetas nuevas, camisetas viejas, y hasta de tallas diversas.

También hemos visto delegaciones como las de Chihuahua y Sonora hasta con tenis Nike igualmente nuevos, qué esperanzas de que los deportistas de Durango en su mayoría van a tener ese trato.

Les contamos a principios de semana las hijeces que les hicieron a los jugadores que acudieron a jugar la final nacional de la Copa Zucaritas. Los hicieron viajar por tierra, cuando en el supuesto la empresa referida pagó avión, y por si eso fuera poco, no les dieron una mondriga manzana de comida. Les ofrecieron sí, muchas Zucaritas para que no se quedaran sin comer, pero…no manchen…¡¡¡

Felicidades a quienes dispusieron garra nueva (aunque de color azul y blanco, cuando nuestros colores históricos son blanco y verde) para las campeonas 2001-2002. Ojalá que así fuera en lo sucesivo el trato a los deportistas que van a representar a Durango en los distintos eventos nacionales. He dicho…¡¡¡

Ojalá que Omarcito Chávez y José Carlos Paz nos hagan quedar mal y que ofrezcan una buena pelea de box, lo que pretenden los aficionados que hace rato no registran una buena función aquí.

Omarcito, dicho sea de paso, es hijo de La Leyenda, Julio Cesar Chávez, pero hasta ahí. Se sabe que estaba ya retirado y había jurado no volver a los encordados.

Total, ya está reactivo el muchacho, ojalá que sea en serio y que se entregue frente al argentino Paz, que asegura va a acabar pronto con el sinaloense. Los dimes y diretes de siempre.

Por suerte, estamos ya a unas horas del encuentro y, pues…desde luego que por nada del mundo nos lo perderemos en el palenque de la feria, que resultará insuficiente para dar cabida a tanto aficionado al deporte de las orejas de coliflor.

Mucha gente se ha escandalizado tras las declaraciones de Michel Platiní en el sentido de que para el Campeonato Mundial de Francia en 1998, “se hicieron algunas travesuras…”.

Sobra el ruido que está haciendo por el mundo la confesión del ex jugador galo, puesto que las transas en el futbol mundial de paga, han existido toda la vida, no nos hagámos.

Siempre se ha sabido que los democráticos “sorteos” para la definición de los partidos son electrónicamente dirigidos para procurar que tal equipo juegue contra determinado conjunto, y sobre todo, para echarle la manita a algunos y “cumplan” con su afición.

Reconoce Platiní que en 1998 maniobraron con tales “travesuras” para conseguir que la final fuera Francia-Brasil, y…qué casualidad, allá se encontraron las dos poderosas escuadras.

Todo –dice Michel- para darle una buena a la afición francesa, y obvio, que la afición francesa les diera las millonadas de Euros que recogieron tras el exitosísimo y travieso mundial.

O sea que, para no hacerla larga, todos los mundiales han sido maniobrado con ese tipo de “travesuras” para conseguir que el “travieso” lleve hasta la final a su equipo, causas mismas por las que se asignan las sedes.

La tontería ha sido de los directivos mexicanos que han organizado dos veces el certamen y no han conseguido ni siquiera llevar al quinto partido al conjunto ratonero.

Vayan nuestras más sinceras felicitaciones al equipo del Taller Industrial MEGA por alzarse monarca estatal en la modalidad de futbol 5, con lo que gana el derecho de representar a Durango en el nacional a celebrarse en Monterrey.

Ojalá que el conjunto de Alfonso Mercado sea dotado de garra nueva para que vayan a la industriosa capital neoleonesa a poner en alto el deporte de Durango.

Industrial MEGA, dicho sea de paso, es bicampeón del Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo”, además de monarca de distintos certamenes de la máxima categoría en esta capital por lo que merecido tiene llevar uniformes dignos, si no de lujo, por lo menos dignos.

Conforme avanza el periodo de campañas que establece la legislación electoral, los candidatos de los distintos partidos políticos intensifican las acciones por medio de las cuales buscan obtener el apoyo de los ciudadanos, que se traduzca en el voto el día 1 de julio.

Aunque quizá producto de las nuevas disposiciones en materia electoral o de las circunstancias que se viven actualmente, estos actos de proselitismo lucen un tanto desangelados, especialmente cuando surge la comparación (aunque se dice que las comparaciones son odiosas) con respecto a los actos que se realizaban en un pasado no tan distante, durante los procesos.

Esto viene a cuento porque por la mañana un grupo de candidatos del Partido Revolucionario Institucional permanecieron durante más de una hora en el camellón central que se encuentra en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y la calle Juárez, acompañados de un grupo de jóvenes que portaban banderas con un discreto logotipo del partido y que al ritmo de la música de un equipo de sonido bailaban y brincaban mientras obsequiaban propaganda consistente en trípticos sobre los candidatos a los conductores de vehículos, además de que buscaban colocar propaganda adhesiva en las unidades, aunque muchos los ignoraron y otros no aceptaron esta “distinción” incluso bajándose y dejando el motor encendido para impedirlo.

Sin duda fue un momento que llevó a quien esto escribe a recordar el despliegue que los candidatos, especialmente del tricolor, realizaban durante las campañas políticas en busca del voto, cuando se les podía ver en todos los cruceros y en actos masivos, con la seguridad de que triunfarían en las elecciones, en un estado de ánimo que ya no se encuentra en las acciones de proselitismo.

A tal grado que incluso unidades del transporte público que anteriormente portaban propaganda de este partido, ahora la rechazan. No cabe duda, los tiempos cambian y ahora el escenario para todos los candidatos, no solamente los del tricolor, es muy diferente comparado con el que se tenían todavía hace 4 o 5 años.

Continúa el tema respecto a los artesanos, a quienes ya no se les permitió seguir vendiendo sus productos en el Corredor Constitución, ahora son respaldados por el Frente Social y Sindical por los Derechos Humanos, quienes están declarando que fueron discriminados por las autoridades, además de que aparte los quieren criminalizar.

Y es que mucho se ha hablado de que si seguirán instalados o no, que los retirarán con la fuerza pública, que si es acoso de inspectores, que son artesanos pero de otras entidades, que afectan a comerciantes que sí pagan renta e impuestos.

Por lo que mientras siguen los dimes y diretes los diversos artesanos ya se encuentran amparados, pues aseguran que no permitirán que se les violenten sus derechos, por lo que ahora esperemos a ver qué más pasa con este conflicto, pues por la vía judicial parece que se adelantaron a las autoridades y con ello buscarán se les permita seguir con su labor, ya que afirman que de ahí generan el sustento para sus familias.