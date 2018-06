Siete Días de Grilla

Ricardo Anaya Cortez, candidato del Frente por México, teme que entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto ya hicieron equipo para cederle el mando al tabasqueño desplazándolo de cualquier posibilidad de triunfo.

Tras la cirulación de los nuevos videos en que un supuesto hermano de Manuel Barreiro acepta que lavaron dinero para la campaña de Ricardo, el queretano ve de nuevo la mano negra del presidente Peña Nieto:

“Es la misma campaña que emprendió semanas atrás la Procuraduría General de la República para debilitar mi campaña, pero ahora con la incorporación a la conspiración de Andrés Manuel.

Acordaron que, de ganar, López Obrador perdonará todas las raterías de este gobiero, y yo he dicho que por el contrario, al primero que meteré a la cárcel es al presidente Enrique Peña Nieto.

Soy incómodo para todos, especialmente para el equipo corrupto del jefe de la nación que ha emprendido una nueva batida contra mi candidatura bajo el mismo sistema de mentiras que usaron antes y que no les rindió frutos. Dijo Anaya.

La Dirección de Pensiones del estado está camino a recuperar mucho de la cartera vencida, es decir, de cobros que por descuido o algún favor, no se hicieron, pero… ¿qué de lo que se robaron los últimos dos directores, apá..?

La historia subraya con color rojo el saqueo que le obsequiaron a la oficina los dos anteriores directores, en las que incluso los dineros de la burocracia eran la caja chica de algunas familias que, como en los viejos tiempos, nada más se reportaban de Asia, Europa u Oceanía, a la clásica: “vamos bien, manden más dinero…”.

Hubo casos en los que se documentó incluso la construcción de fastuosas casas de campo con lagos artificiales, aguas danzarinas y alumbrado de última generación.

Si de todo eso se supo con lujo de detalles, por qué carajos nunca se hizo nada, nunca pasó nada y nunca se obligó a nadie a regresar los dineros que dilapidaron en francachela y media aquí, allá y frente al Palacio de Bukingham, donde los muchachos aparecían echando tinta y pasando por ricos.

Tanto exceso de esas familias “adineradas” acabó quebrando escandalosamente a la oficina, lo supo el mismo gobernador Aispuro, que también la dirigió, pero… ha de haber sido “jale limpio” porque nada más se lamentó.

Mucho de lo que el pueblo dona para los damificados, unas veces aquí en el país, y otras en el extranjero, como es el caso de las eropciones del Volcán de Fuego de Guatemala, se lo roban los receptores.

No es gratuito que de pronto le sale lo bondadoso a tanto desconocido, que se arma de valor y va pidiendo en especie o en dinero lo que sea posible para “ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos en desgracia…”.

Y mucha gente, de muy buen corazón, ahí está donando lo poco o lo mucho que tiene y desprendiéndose de las cosas para que otros se las roben.

Nuestra sugerencia, que se abstengan, que si hacen un donativo, lo hagan a instancias serias como la Cruz Roja o las comisiones de Derechos Humanos. Ya no se puede confiar en nadie, y es lo mejor, porque ninguna aportación es seguro que llegue a su destino, mientras no se haga por las vías confiables.

Pancho Franco falta a la verdad cuando asegura que el Verde no está tan desprestigiado como los demás partidos. Quién sabe a qué Verde se refiere el candidato del IV Distrito, pero… tan malo el verde como el colorado.

El Verde, por si no lo sabe, está convetido en una auténtica fábrica de millonarios o multimillonarios como Jorge “El Niño Verde” González, heredero universal del partido que fundó su papá Jorge González Torres.

El Niño Verde, no se olvida, cayó en un “cuatro” hace años cuando lo videofilmaron haciendo acuerdos de cómo conseguir autorización oficial para vender terrenos ecológicos de Cancún.

Aunque, ese caso, fue nada más una de las indecencias de Jorgito que, sin embargo, le perdonó el gobierno, y ahí lo tiene, preparándose para volver a ser senador.

No, el Verde, le diríamos a Pancho, es la misma mugre que los otros. Tiene que emprender un lavado de cerebro intenso y extenso para quitarle esa mala imagen a esa fábrica de ricos, pero tendrá que partirse el alma para lograrlo, y bueno, pues que empiece y que le vaya bonito.

Mientras las autoridades deciden si cortan árboles y los reponen con otras especies, a ver si se logran o pasan a formar parte de los que lucen completamente secos en distintos puntos de la ciudad, los ciudadanos vemos si nos damos cuenta o no de la responsabilidad que tenemos en el cuidado del medio ambiente.

El cambio climático que se espera en este planeta hace rato que dejó de ser un anuncio con tintes apocalípticos que advertía sobre los riesgos de no aplicar medidas ya no para evitarlo, sino para reducir sus efectos.

Ahora se convierte en una realidad que en el caso de Durango y otras entidades del país se tradujo en la temperatura ambiental más elevada de la cual se tenga registro en la historia de las mediciones, cuando en días pasados rebasó ya los 40 grados centígrados a la sombra, para crear condiciones ambientales y riesgos a la salud para los cuales no se tenía suficiente preparación pues fue algo inesperado tanto para las autoridades sanitarias como para todos los ciudadanos.

De pronto nos encontramos con la necesidad de aplicar cuidados para evitar un golpe de calor o un problema de salud, especialmente para niños pequeños y adultos mayores que son los más vulnerables ante condiciones extremas del clima.

Esta circunstancia sin duda dejará una enseñanza respecto a la importancia que tienen las medidas para atenuar este cambio climático, así como a la necesidad de trabajar más en los temas de la concientización y la prevención, para ayudar no solamente a cuidar el medio ambiente, sino también para cuidarnos ante condiciones como las que se presentan desde hace 10 días y que, aunque las autoridades han considerado como atípicas, eso no significa que no se puedan repetir, o presentar situaciones de las cuales no se tenía registro, pues todo esto es parte del cambio climático.

++

Apenas está por terminar la ola de calor que afectó a gran parte de la entidad, al igual que a casi todo el país y que incluso fue motivo para que la Secretaría de Gobernación emitiera dos declaratorias de emergencia en los 39 municipios de la entidad, cuando el Consejo Estatal de Protección Civil se prepara para el inicio de la temporada de lluvias que puede traer situaciones de contingencia en distintos puntos de la entidad, especialmente porque se prevé un mayor volumen de precipitaciones durante este mes de junio y aunque para julio se prevé una disminución, en agosto se espera un comportamiento similar al que se tuvo durante el 2017.

Se prevé un 30 por ciento más de lluvia para este mes, por lo cual las dependencias estatales y federales, así como los Consejos Municipales de Protección Civil ya iniciaron los preparativos para el inicio de una temporada en la cual se esperan 18 fenómenos meteorológicos en Océano Pacífico y 14 en el Atlántico, aunque de momento es pronto para saber cuántos podrían tener efectos en Durango.

Sin embargo, al tiempo que las autoridades se preparan para el inicio de las lluvias, previsto para los siguientes días debido a un huracán que ya se acerca a México, así como porque otro se forma ya en el Pacífico, también inicia la zozobra para quienes viven en zonas con riesgo de inundaciones, pues nuevamente tendrán la preocupación de verse afectados por fuertes avenidas de agua, que ya en años anteriores han provocado daños a muchas familias y no solo la pérdida de bienes materiales, sino también de vidas, como pasó en septiembre del 2016, tanto en zonas urbanas como en el medio rural.

Esta situación nuevamente lleva no solamente a recordar situaciones de contingencia que se presentaron en el pasado, sino también los anuncios que durante muchos años se hicieron con respecto a la reubicación de viviendas asentadas en zonas de riesgo, sin que estos se hayan convertido en una realidad, a lo cual hay que agregarle que las familias que viven en estos lugares no han mostrado mucho interés por reubicarse, ni han aceptado propuestas del gobierno para iniciar esta acción, a pesar de que ya han enfrentado problemas por el clima.

++

Para promover el voto libre y razonado el gremio empresarial ha realizado acciones para que la sociedad civil y los sectores que integran diversas cámaras se enteren de las propuestas y conozcan el perfil de los candidatos. De esa manera la población tiene más información para poder emitir su voto.

Sin embargo son pocos los candidatos que han participado en ese tipo de encuentros, incluso del Partido Revolucionario Institucional ha mostrado poca apertura pues sus aspirantes no han aceptado las invitaciones que les ha hecho el sector, pero la oportunidad de presentar su plataforma de trabajo se hizo para todos.

Faltan pocos días para que sea el día de la votación y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Mijares Salum, comenta que seguirán con esos ejercicios para beneficio de la sociedad.

Coparmex por su parte sigue impulsando el tema de transparencia en los candidatos para eliminar la corrupción, pero en ese tema también son pocos los que han decidido presentar su declaración patrimonial y fiscal con su Ley 3 de 3.

No se sabe si los candidatos o su equipo de trabajo tienen algo qué esconder, que se les sepa algo, pero parece que no creen conveniente seguir las propuestas o acciones del sector empresarial, será solo imaginación y sus agendas no han podido coincidir para estar presentes, o simplemente no tienen interés por participar.

++

La Universidad Juárez del Estado de Durango desde la toma de estudiantes que pedían la destitución del presidente de la FEUD no ha parado con los escándalos o situaciones que tienen que ver con el tomar el control de la UJED.

Se denunció precisamente al mismo dirigente de la FEUD por realizar campañas a modo, como se ha hecho por presidentes de la Federación, y como se dice el rector Erasmo Návar interviene en cuanto a los directores de las escuelas y facultades.

Ahora toca el caso de la nueva directora de Lenguas, Nadia Mejía, de quien se denunció por el otro candidato Natanael Delgado un favoritismo por la directora saliente Katherine Grace Durán, el propio rector y el Comité Electoral de la UJED, pues pese a no cumplir con lo establecido en la convocatoria se decidió aprobar su perfil.

El día de la elección se pospuso, algo que tampoco está respaldado bajo norma, para que finalmente se diera la elección, y al parecer en un proceso “muy cerrado” como se expresó por las autoridades educativas. Ahora es Nadia Mejía quien ostenta el cargo de directora de la Escuela de Lenguas, por lo que habrá que esperar a ver qué rumbos toma la institución bajo su mando.

++

En toda la ciudad, fraccionamiento o colonia podemos encontrarnos con talleres mecánicos que invaden la vía pública, incluso se adueñan de espacios de los vecinos lo cual crea roces entre ellos, pleitos que pudieran ser evitados si las autoridades, en específico inspectores municipales, tuvieran un control sobre estos.

La mayoría de los talleres invaden las banquetas, cocheras e incluso obligan a los peatones a bajarse de las banquetas por el poco espacio que dejan para poder caminar.

Hay talleres que se convierten en cantinas durante la noche, pues también es un mal que aqueja a todas aquellas personas que viven cerca de uno.

Se han dado situaciones en las que los vecinos afrontan esta problemática, pero resulta ser peor, pues los mismos mecánicos o dueños del establecimiento dicen ser personas con influencias y tener conocidos, cosa que genera más enojo en los afectados.

Total que unas por inluyentismo, otras por inoperancia de las autoridades, los unicos afectados son los vecinos que deben aguantar que algunos talleres operen con singular irregularidad e impunidad.

++

Las unidades deportivas están siendo alcanzadas por el tiempo y por la desidia de las administraciones fallidas del Inmude, pues estos espacios de recreación están en total descuido y abandono, cosa que, según palabras del extitular Carlos de los Cobos, sería solo cuestión de tiempo para que se autorizara el presupuesto de rehabilitación y se dejaran como nuevas.

Pero esto nunca ocurrió, estos centros deportivos lejos de ser espacios para que las personas vayan y despejen la mente, hagan actividades físicas, o que sirvan como distractor para las familias, han dejado de ser eso, espacios sanos y familiares.

Canchas en mal estado, espacios borroneados y en algunos hasta consumo de alcohol, es lo que se observa día a día en los deportivos de cada colonia, lejos de querer remediarlo las autoridades lo solapan, pues es increíble cómo dan los rondines de seguridad cerca de esos lugares sin hacer algo al respecto.

Esta situación no deja de asombrar y preguntar cómo es que las familias y niños que acuden a estos lugares se han acostumbrado a jugar, correr, ejercitarse, en medio de tantas deficiencias. Al lado de personas sin quehacer que se la pasan tomando alcohol con total impunidad, creyéndose los dueños de las canchas pues los polis simplemente no les hacen nada.