“Siete días de Grilla”

México puede vencer mañana a Alemania, claro que le puede vencer. Es más, en el mundial de 1986 debió ganar, pero se interpuso el árbitro al anular un gol legítimo del “Abuelo” Cruz.

El problema es la diferente mentalidad entre europeos y americanos, pues los aztecas se achaparran aunque tengan la misma altura que los otros, y acaban mordiendo el polvo.

Un jugador mexicano decía recientemente que la verdad es que, cuando un conjunto nacional se para frente a un cuadro como Alemania, nuestros jugadores empiezan a padecer pánico diverso: les tiemblan las piernitas y han de ir al baño a “tirar el miedo” para ubicarse.

Son once contra once, la verdad, y tantas posibilidades debía tener uno como el otro de triunfar, pero… el viejo pero, que los nuestros pronto empiezan a echar de menos no nada más los frijoles y tortilla con chile, sino a la familia, y los hay que hasta lloran, por lo alejado que se encuentran.

Esta vez en el equipo de México hay una gran esperanza: La mayoría de su cuadro base son titulares en distintos equipos de Europa, y eso… pudiese ser definitivo para de una vez por todas quitarles ese viejo y pesado lastre que cargan nuestros “ratones verdes”.

Sí, esperamos una sorpresa, que ganen los nuestros, pero que pierdan… será meramente normal.

El súper juegazo entre España y Portugal, dicen los que saben, valió ya la pena de todo el evento que se realiza en Rusia. Un partido, en serio, de otra galaxia, en el que pudimos ver a lo mejor del orbe.

El excelente empate a tres fue, de paso, una excelsa demostración del portugués Cristiano Ronaldo, de cuyos tantos me quedo con el tiro libre al final del partido.

Un balón disparado a la horquilla superior izquierda del portero que hizo una increíble curva precisamente para incrustarse en las redes hispanas.

Mis respetos para Cristiano, confirma ser uno de los dos mejores jugadores del mundo. El otro es el argentino Lionel Messi que también vio acción esta mañana, pero con cuyo tanto el luso nos dejó aturdidos a millones y millones de aficionados en el mundo, vaya la calidad del golpeo de ese portugués, que más bien parece de otro mundo.

El juego entre España y Portugal levantó los ánimos por el torneo, que por momentos parecía desangelado y que no cautivaría como ocurrió ayer por la tarde. Ojalá que así transcurra en lo sucesivo y que, como decimos antes, podamos también saborear mañana una buena actuación, aunque no se gane, pero que se brinden los nuestros ante Alemania.

Explíquenme de nuevo cómo está eso de la oferta de los candidatos del PRI de uniformes, mochila, zapatos y hasta celular a los alumnos de primaria y secundaria, pues no estuvimos en la rueda de prensa y… no le entendimos.

Ah, ¿entonces quiere decir que presionarán, o ya están presionando al gobernador José Aispuro para que les cumpla su capricho y así poder cambiar el negro panorama electoral que tienen frente a sí..?

Y no estuvimos en la rueda de prensa por una razón: La convocaron a la 1:30 de la mañana y la hicieron siete horas después, cuando ya teníamos compromiso.

Nosotros creímos que los mismos candidatos sacarían de su bolsa para cumplir esas necesidades de los alumnos de educación básica, por tanto, lo que quieren es hacer caravana con sombrero ajeno y pues, aunque el gobernador Aispuro es maleable, no es tonto, mejor se lo concede a los candidatos de su partido, ¿o no..?

Y para bajar avión, o para desinflar cualquier pretexto que esperaban los candidatos pedidores, ayer la administración estatal anunció su programa de uniformes escolares del año venidero y considera varias de aquellas peticiones.

Les quita pues, Aispuro, la bandera para salir a la calle a gritonear al gobierno y obligarlo a ceder a unas horas de las votaciones. Se cayó todo el teatrito tricolor.

Aclarado queda que Ricardo Anaya es lo peor que le pudo suceder al Partido Accion Nacional. Muchos ya se fueron, otros han sido expulsados y faltan muchos más. Se está cayendo a pedazos y nadie hace nada para impedirlo.

Ricardo tiene en la televisión y en redes sociales un espot en el que asegura que son falsas todas las acusaciones que le han hecho, que incluso las últimas son copia de las primeras, pero… su dicho genera más dudas.

Anaya ha dicho más de una vez que eso del lavado de dinero que le inventaron es una enorme falacia para impedir que gane el primero de julio y pueda cumplir su amenaza de meter a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto y toda su pandilla.

Sus contras, sin embargo, aseguran que pronto la PGR actuará contra un delincuente en campaña, Anaya, sugiere que no nada más se trata de una operación ficticia de compraventa de una bodega, sino de muchos otros ilícitos de talla internacional.

La cosa es que, ni terminan de detener a Anaya, y sin embargo sí le están quitando puntos en su lucha fallida para alcanzar a Andrés Manuel López Obrador.

Y lo que son las cosas, a pesar de la friega que le están regalando al ex “chico maravilla”, José Antonio Meade, el candidato del PRI, no ve reflejado en su contabilidad un punto más. Sigue atado al tercer lugar y con nulas expectativas de triunfo, a pesar del falso optimismo de sus voceros como Javier Lozano.

Andrés Manuel López Obrador, en contrasentido, parece enfilar en solitario hacia la meta. Lo sostienen en la punta todas las encuestas y sus principales adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade siguen abrochados entre ellos.

Alguien pensaría que a las campañas les restan 16 días, pero no es así, quedan escasísimos 11 días para el cierre de las mismas. Concluyen el día 27 de junio para dar paso a la veda electoral de cuatro días.

Claro, todavía pudiesen pasar muchas cosas de aquí al 27 de junio, pero por mucho que ocurriera, tendría que suceder lo impensable. Todo bueno para los adversarios de AMLO y todo lo peor para el tabasqueño.

Lo que no ha pasado en la campaña que empezó el 8 de noviembre pasado, no pasará en escasa semana y media que le queda a este borlote.

Y sí, los mexicanos ya estamos saturados. Estamos hasta el copete de mentiras, buenos deseos y mejores intenciones. Ya que se acabe esto lo más pronto posible y que no se siga lastimando a la sociedad.

Integraron ayer la red para prevenir el suicidio en Durango. Se habían tardado, pero vale más tarde que nunca y ojalá que pronto rinda frutos y eviten en la realidad ese verdadero cáncer que está agobiando a la sociedad.

Se habían tardado, porque lo del suicidio hace tiempo que está haciendo mella entre los duranguenses. No se puede decir que sea tarde, puesto que ese es un problema permanente que tiene que ser atendido y resuelto a la brevedad.

La administración estatal tomó el toro por los cuernos y le hizo frente al problema que otras administaciones se la llevaron con mentiras y engañifas para no encararlo.

Invitaron a varos periodistas a integrar la red, pero… se soslayó el hecho de que los medios hemos sido un elemento importante en la comisión de esos ilícitos, pues en muchos diarios hasta festejan cada suicidio dentro de algo absolutamente absurdo.

El suicidio como el detalle de la comisión de distintos delitos, particularmente la violación, robo y otros, no debíamos siquiera publicarlos, mucho menos considerarlos en nuestra información diaria, pero… así pasa cuando sucede.

Ricardo López insiste en ponerle el cascabel al gato para tratar de salir del incomodísimo tercer lugar de las tendencias del voto, y ahora va contra su paisano José Ramón Enríquez, aclarándole que es “chapulín” y no cumplió uno solo de sus compromisos en la campaña municipal.

Ricardo publicó en EL SOL una nota en la que trata de decir que fueron un grupo de jóvenes los que protestaron por el “chapulineo”, pero fue él quien encabezó todo, pues a los jóvenes qué carajos les importa eso.

El alcalde con licencia y en campaña para la senaduría hizo en su promoción municipal la friolera de 50 compromisos, entre ellos el terminar con el tiempo para el que fue electo, y no cumplió uno solo, y sí se convirtió en “chapulín”, subraya López.

Sabedor de que la gente está harta de los “chapulines”, que no terminen un cargo para ir a buscar otro, precisa que José Ramón no solo no debió dejar la alcaldía, sino que ahora amenaza regresar, aun cuando la ley se lo prohíbe.

López Pescador está seguro que la única posibilidad que tiene de llegar a la senaduría es pegándole al puntero, y aunque sean paisanos y amigos, en política se vale de todo, y está buscando formas de “maromearlo” para bajarlo del macho y de ser preciso relevarlo de la punta de la contienda. Veremos qué tanto le funcionó la táctica, a unos días de que concluya la contienda.

Diego Maradona, que fue un buen jugador, pero que acabó de la peor manera, no tiene calidad moral para decir qué está bien y qué está mal del futbol en el mundo.

Antier que destaparon a las sedes del mundial de 2026, criticó acremente a México, dizque porque no merece ser anfitrión del campeonato mundial, que no tiene los méritos para ser sede.

Maradona, a quien algunos ilusos creen dios, fue sacado de forma por demás ruin y vergonzosa de la cancha en el mundial de los Estados Unidos. Esa escena se quedó tatuada en millones y millones de aficionados que creían en su magia, y por mucho que haya hecho con la pelota, se le acabó cuando lo echaron de la cancha.

Y resulta que el muy ilustre señor todavía se da el lujo de opinar, de decidir y de resolver cosas que ya no le competen, qué nos pasa. Y no faltará el que se preocupe por lo que dijo el chaparrón ese.

Comenzaron las lluvias con intensidad durante la semana que hoy termina, con múltiples beneficios, como terminar con la ola de calor que durante varios días agobió a todo el estado y de manera especial estas precipitaciones marcaron también el final de la temporada de incendios forestales al apagar algunos que se encontraban activos en distintos puntos de la entidad y que eran motivo de preocupación para las autoridades, debido al riesgo de que se registraran vientos y los avivaran, pero esta situación quedó atrás.

Estas precipitaciones también son positivas para la producción agrícola en la entidad, pues propician condiciones de humedad favorables para los distintos cultivos de esta temporada, por lo cual representan una buena señal para los campesinos.

Sin embargo, también está la otra cara de la moneda que se traduce en encharcamientos que en algunos puntos de la ciudad fueron considerables y causaron la preocupación de los ciudadanos.

Nuevamente salieron a relucir algunos factores que ocasionan esta situación, como es la cantidad de basura que se puede encontrar en las calles de esta ciudad y que ocasiona este problema, pues tapa alcantarillas y provoca el estancamiento del agua, cuando se trata de una situación que se puede evitar si dejamos de tirar desechos en la vía pública, aunque también hay que considerar que Durango no cuenta con un drenaje pluvial que ayude a resolver esta situación, pues no hay que olvidar que muchas de las alcantarillas no conducen el agua a un sistema pensado para las lluvias, sino a tuberías con una capacidad limitada, que poco ayudan cuando se presentan grandes avenidas.

Sin embargo, es necesario atender las recomendaciones de Protección Civil, para prevenir afectaciones por las condiciones climáticas que se esperan para los siguientes días, pues las lluvias continuarán.

Insistimos, a pesar de que los trabajos de rehabilitación de calles que se llevan a cabo en estos momentos son necesarios y representan un beneficio para los vehículos que circulan en esta ciudad, pues hay vialidades que ya requerían estas acciones porque estaban en malas condiciones, nuevamente surge la duda de si es necesario que estas obras se lleven a cabo cuando inicia la temporada de lluvias en la entidad, pues a causa de las precipitaciones pluviales estos trabajos tienen que suspenderse, con la molestia que implica para los ciudadanos el cierre de algunas calles, especialmente en el centro de la ciudad.

Después de que se registró una temporada de estiaje que duró varios meses, durante los cuales no se presentaron lluvias en esta ciudad, pues por el contrario el sol y el calor fueron intensos, cabe preguntarse si los gobiernos han considerado la posibilidad de realizar este tipo de obras precisamente en esta época del año, cuando las condiciones climáticas no afectarán los trabajos que realizan ni tendrán que suspenderlos, además de otros aspectos técnicos que quienes los llevan a cabo conocen y que favorecen estas obras, o ¿es necesario que sea precisamente cuando inician las precipitaciones pluviales, cuando se tienen que poner en marcha? Solamente es una pregunta que surge ante una situación que se presenta cada año, sin importar quien gobierne.

Sorpresivamente está semana y el mismo día tanto la Secretaría de Educación del Estado de Durango, como la delegación de la SEP, fueron tomadas desde temprana hora, pero por diferentes grupos. En la Seed alumnos de la escuela Normal de Aguilera exigían se cumpliera con un pliego petitorio que ya se había entregado, para lo que el secretario mencionó que no se trataba de nuevas peticiones sino reafirmar los acuerdos a lo que habían llegado previamente, y sobre la cuestión del drenaje reconoció que está pendiente pero lleva su tiempo, aunque el recurso ya está destinado pero va por etapas. En el caso de la SEP se encontraban docentes de la Cnte pertenecientes a la sección 12, pues a nivel nacional se siguen acciones para abrir una mesa de diálogo pues siguen en oposición a la Reforma Educativa, además de que se declaró que en Durango es la única entidad que se tiene el salario retenido a los maestros, pues en otras entidades ya se les hizo su pago sin ser cesados y están trabajando con normalidad.

Otra de las declaraciones que sorprendió está semana es lo que dijo el secretario de Salud César Franco Mariscal en cuanto el abastecimiento de medicamento, pues asegura ya se encuentran los almacenes llenos, listos para la distribución, aunque es algo que se viene anunciando desde hace días. Pero también reiteró que pese a que Durango cuenta con 2 hospitales de primer mundo, no se cuenta con recurso para operarlos, pues entre el de Gómez Palacio y el 450 se requieren 750 millones de pesos por año, algo que hace imposible funcionen de acuerdo a la planeación para la que fueran creados. Advirtió el secretario que mientras no se destine un mayor presupuesto para salud a nivel nacional, la situación en la que se encuentran difícilmente podrá mejorar, aunque en este tiempo de administración expresó que se ha tratado de resolver. En cuanto a los problemas que surgieron con el sindicato, por el rompimiento que se anunció esta semana entre secretario de salud y el sindicato de salud, aclaró que lo único que se ha pedido a los trabajadores es que cumplan con su labor, sin violentar sus derechos, y sobre los 3 trabajadores que pidieron comisión sindical, afirmó que fue negada de oficinas centrales de Recursos Humanos, no de aquí, y se tiene que acatar.