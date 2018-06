“Siete días de Grilla”

El día que en México los políticos acepten las derrotas como pregonan sus “triunfos” anticipados, ese día nuestra democracia alcanzará la plenitud y hasta entonces serán creíbles las victorias y las derrotas.

Es que, desde hace tiempo en nuestro país, prácticamente todos los participantes en una elección se dicen ganadores antes de las votaciones. Se muestran optimistas como para hacer creer a los demás que en realidad ganarán.

Y se creen ganadores, por un lado para obtener el respaldo de algunos que no creían en ellos, pero también para ir preparando el terreno para pisotear la regla y hacer “ganadores” a los que obtuvieron menos votos.

La historia ha sido repetitiva en esa lamentable realidad de nuestro sistema político.

No entendemos cómo los principales aspirantes a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade coincidan en que ganarán el primer domingo de julio. Evidentemente dos de ellos están mintiendo, pero… es la costumbre.

Y luego, a pesar de que es mentira, que saben que no tienen en la realidad expectativas de triunfo, insisten y hasta amenazan ir a todos los tribunales para que se les respete la victoria.

Nada que ver con la actitud plural y ejemplar de Vladimir Aguilar García, secretario de operación del PRD, que antier aceptó que “ya perdieron Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. Las tendencias marcan números irreversibles de su derrota…”.

Suponen muchos mexicanos que el decirse ganadores de manera anticipada es advertir que harán hasta lo indecible, legal o ilegal, para que ocurra un “milagro” o aparezcan votos a favor, de cualquier manera.

Muchos creen que lo que ha sucedido siempre volverá a ocurrir ahora, que el pueblo externa su voluntad y los partidos o la autoridad dirán lo contrario: Le darán el gane a los que obtuvieron menos votos.

Aun cuando los expertos han precisado una y otra vez que el pueblo no soportaría un fraude electoral más, que de suceder se estaría llevando al extremo al país, ya agobiado por la desbordada violencia que sigue sumando muertos por todas partes, y que contabiliza la ejecución de 46 candidatos de los distintos partidos y mayo pasado, por desgracia, marcó un récord histórico con 2,890 homicidios dolosos.

Ojalá que no ocurra nada de esos supuestos, porque los mexicanos no nos lo merecemos.

Ojalá que terminado el proceso electoral todo regrese a la calma. Políticos y no políticos retornemos a nuestra vida diaria y retomemos los objetivos que nos habíamos fijado para el país.

Durango vive una pelea encarnizada por las tres posiciones al Senado de la República. José Ramón Enríquez dice que ganará y por mucho, pero Gonzalo asegura que se está hundiendo el Frente por México con todos sus candidatos.

Todo se aceleró con la denuncia que hicieron PRI y Verde contra Enríquez por el supuesto reparto de despensas entre los fregados de Gómez Palacio, y José Ramón se defendió diciendo que “los reyes de la despensa ahora se dicen despenseados…”. Bueno, dijo algo parecido.

Ayer, en esa misma ruta, Enríquez anunció que unos 30 mil petistas de Gómez Palacio se sumaron a su campaña, y agradeció a Juana Alicia Cortina encabezar la adhesión.

Luego, Gonzalo asegura que Juana Alicia no es petista, que fue expulsada hace tres años por una serie de ladronadas perpetradas contra el partido, por lo que ahora es “una ratera conocida”.

Sobra deducir que la pelea real por los escaños en la cámara alta se dará en las urnas entre panistas y morenistas. Los priistas Ricardo López y Rocío Rebollo estan más cerca del cuarto lugar que del segundo.

O sea que, al final, este desaguisado se resolverá en cómo los mexicanos apoyen a los candidatos presidenciales, es decir los votos por Andrés Manuel López Obrador, por Ricardo Anaya o por José Antonio Meade afianzarán o hundirán a los candidatos al Senado.

Gonzalo asegura que Enríquez se hundirá junto con Patricia Flores al momento que se confirme la debacle del panista Ricardo Anaya. Entonces -se intuye- aegurarán senaduría él y Margarita Valdez. Lo bueno es que ya estamos más cerca que nunca de conocer el fin de esta violenta película.

Transportan en este momento la papelería que se utilizará en la elección para las candidaturas locales, y al estilo, un batallón de suicidas contratados al otro lado del mundo viene resguardando el camión.

No sabemos qué le cuidan, si como hemos dicho siempre, las transas electorales se hacen ahora de otra forma. Ahora no es necesario robar urnas ni alterar actas, ahora se carga una aplicación a las computadoras y asunto arreglado.

El PRI, sin embargo, no ha desechado sus viejos estilos, los cuida como mina de oro, puesto que de ahí han salido cientos o miles de “triunfos”. O explíquenme cómo está eso del video que está en redes sociales en donde personal clave dirige una cuadrilla de gente dedicada a cruzar boletas electorales para usar el primer domingo de julio, obviamente, a favor del PRI.

Es que, hasta el momento, y luego de varios días de aparecido ese video, el Instituto Nacional Electoral ni se ha dado por enterado, mucho menos habrá de opinar algo.

Las viejas prácticas priistas como el “ratón loco”, “la operación menudo” y la del taxi tricolor, que consiste en la contratación de miles de taxistas para que vayan por la gente que ya tiene su boleta y la lleven a votar, pueden ayudar, pero ya no definen una elección. Claro que mientras más se practique a la hora de la eleccción, pudiese incidir en los números finales, pero… va a estar complicado para contrarrestar la avalancha morenista.

Aunque para el caso ya debe estar llegando a su fin la Operación FIFA 2018, por la que personeros de la SEDESOL estuvieron trabajando por meses un programa puntual para detectar simpatizantes de otras corrientes políticas y convencerlos de que sufraguen por el PRI a cambio de un buen billete, o por lo menos un billete mucho más atractivo que el que siempre repartió el tri entre sus fans.

El miércoles de la próxima semana terminan las campañas políticas en México para dar paso a una veda de 4 días en la que candidatos y partidos tendrán que desaparecer del panorama para dar oportunidad a electores a pensar bien su voto.

La supuesta veda más bien es una vacilada. No hay la paz ni la calma para que los electores puedan analizar a conciencia el rumbo de su sufragio.

Y no la hay porque los espectaculares kilométricos de los rostros de nuestros candidatos ahí seguirán taladrando la conciencia de los electores.

La veda debía incluir el retiro inmediato de toda publicidad, de chicos y grandes, de verdes, rojos o azules, de todos, para entonces sí permitir que los ciudadanos tengan un espacio real de calma para definir bien por las mejores opciones.

Un golpanazo letal le está obsequiando a su partido, el PRI, el senador Humberto Mayanz Canabal, por cierto uno de los cuadros distinguidísimos a nivel nacional, al pronunciarse por Morena y sus candidatos.

El senador tricolor le puso ayer el cascabel al gato al anunciar su voto y pedir el apoyo a Adán Augusto López Hernández, candidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, lo mismo que para Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de México.

Adán Augusto, dijo, tiene el mejor proyecto de gobierno y promueve la reconciliación de Tabasco, y Andrés Manuel es paisano de todos los tabasqueños, refirió el senador al hacer el anuncio bomba.

La prima de mi amiga viajó de ida y vuelta a Mazatlán el pasado lunes y encontró, nosotros lo reseñamos, que la súper carretera (que en anuncios presumen como autopista) a Mazatlán sigue siendo igual o peor de peligrosa.

Es un camino de cuota hecho por plomeros, o peor aún, por cargadores, dicho con el debido respeto a cargadores y plomeros, puesto que está plagado de hoyos, olanes y una gran extensión carece de líneas sobre el piso, de modo que en días con neblina, aquello multiplica sus riesgos.

Además, es una carretera súper cara, por no decir la más cara de México, de modo que no compensa arriesgar la vida y todavía pagar por arriesgarla, ¿pos de qué se trata?

Hace todavía un par de semanas se encontraba uno cuadrillas de trabajadores como reparando las averías, pero… de pronto las constructoras se retiraron y volvieron a dejar su “papa caliente” a la buena de Dios.

Es por lo mismo de cara, el camino más mortífero de muchos estados de la República, dado que como decimos al principio, lo hicieron plomeros y cargadores (los entenados de Vicente Fox y amigos suyos que, para que se ayudaran, los habilitaron como constructores y los pusieron a hacer el camino más complejo que se haya construido en México, por eso seguimos teniendo una porquería de camino) dado que los influyentes entenados ni siquiera tienen carrera como para pensar que harían una buena obra. El chiste era robar lo más posible, lo hicieron y nadie les dijo nada, pero nos dejaron una porquería de “autopista”.

Estamos absolutamente de acuerdo que los modernos fraudes electorales no pasan por el robo de urnas ni clonando boletas, aunque siguen siendo recursos utilizados, lo fuerte del chanchullo está en las computadoras.

El “triunfo” de Felipe “Traguitos” Calderón se dio en las computadoras que fueron programadas por su cuñado Diego Hildebrando Zavala, pues inventó un algoritmo para que cuando las computadoras recibieran una votación de 200 votos para AMLO y 100 para Calderón, automáticamente se cambiaran los números, o sea, para que los cien se le pusieran a AMLO y los 200 a Calderón.

La periodista Carmen Aristegui lo descubrió y divulgó tres semanas antes de las elecciones y nadie hizo nada para evitarlo.

Y resulta que ahora, el Instituto Nacional Electoral contrató al mismo Diego Hildebrando para que “blinde” el sistema computacional del INE y cuide los números para que respeten la voluntad popular.

No obstante que ni siquiera hay convocatoria para elegir al nuevo rector de la UJED, entre universitarios se sabe ya del trafique ruin que se está dando por plazas, medios tiempos y tiempos completos para las distintas facultades.

Ojalá que el gobernador José Aispuro se eche un clavado a la clase de negocios que se están haciendo por estos tiempos al interior de la casa de estudios aprovechando de maravilla su respeto por la autonomía universitaria.

Los espurios, para decirlo claro, están preparando el terreno a punta de billetazos, sin dar la menor oportunidad a alguien ajeno al grupo. Están comprando votos y conciencias desde mucho antes para mantener el prediominio de Don Toño y sus primos.

Saben los aspirantes a rectoría que al final tendán que apechugar, puesto que la avanzada lo está copando todo, y al final, la susodicha autonomía universitaria seguirá en manos ajenas.

Volvió a ganar México en Rusia, 2-1 a Corea del Sur, y los aficionados de Durango, como los de la mayor parte del país, dieron rienda suelta al jolgorio que por momentos cruzó la delgada línea del desgarriate.

Ya era tiempo de que los aficionados brincaran de gusto, pues fueron muchos fracasos que nos reagalaron los futbolistas de todos los tiempos. Ojalá que continúe la racha, pero que los aficionados no se expongan ni a perder la libertad, los bienes o peor, la vida. Se trata de un simple juego que no vale la pena arriesgar tanto.

La raza se volcó esta mañana en plena avenida 20 de Noviembre. Gritó, saltó, y tomó como nunca, ofreciendo un espectáculo por momentos lamentable que, aunque justifica la acción, no las formas.

Cuando redactábamos la presente transcurría el juego entre Suecia y Alemania con victoria parcial para los primeros que estaban dando un repaso a los actuales campeones mundiales. Seña de que México, que también les venció, no anda del todo bien como para creer que llegarán hasta la final, que dicho sea de paso, no es imposible, pero nunca se nos ha dado.

A unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral y en medio de los cierres de campaña de los candidatos, tanto a la Presidencia de la República como para el Congreso de la Unión y en el caso de Durango, el Congreso local, se intensifican las descalificaciones a través de los spots de las coaliciones y partidos políticos que forman parte de la contienda electoral, pues como se esperaba continúan las acusaciones entre unos y otros, las cuales reflejan la presión que sienten todos por el término de las campañas de proselitismo y por la decisión que habrán de tomar los ciudadanos el domingo 1 de julio.

Lo mismo se observan las posturas de los candidatos presidenciales, quienes hablan de su triunfo en la jornada electoral, a pesar de que las múltiples encuestas que se han realizado para conocer la intención de voto de los ciudadanos mantienen las mismas tendencias a favor de uno de los abanderados.

Sin duda es comprensible que al margen de las tendencias los candidatos a la Presidencia de la República mantengan sus esfuerzos por convencer a los ciudadanos de apoyar su proyecto y busquen también mantener una imagen de triunfo, pues es parte de la estrategia para buscar el voto, aunque en contraparte también aumentan las declaraciones que expresan preocupación por posibles irregularidades durante la jornada electoral, pues de la misma forma que se multiplican las descalificaciones y llamadas incluso al voto útil, que llegan un poco tarde, también aumentan las noticias sobre posible compra de votos en algunos puntos del país, en algunos casos de manera abierta y descarada, mientras otros buscan una mayor discreción.

Los comentarios en este sentido señalan ofrecimientos desde 500 hasta 3 mil pesos por credenciales de elector en distintas entidades, e incluso en el caso de Durango hay quienes hablan de la llegada de apoyos federales de carácter social cuya entrega fue notificada a los aparentes beneficiarios y escribo aparentes, porque se les informó que el dinero que les llegaría lo harían llegar de manera íntegra al dirigente estatal de un partido, aunque ante la inconformidad de quienes tendrían que hacer este movimiento finalmente se les dijo que se quedaran con una pequeña cantidad y remitieran el resto. ¿Será una estrategia para apoyar a potenciales votantes? Es difícil saberlo, aunque la fuente de donde surgió esta última información es totalmente confiable.

Para el Sindicato de Trabajadores de Salud que exigieron la renuncia del secretario César Franco Mariscal bajo el argumento de que no está realizando las gestiones necesarias para mejorar las condiciones de atención a los usuarios, así como violación de derechos a los trabajadores, y otros actos administrativos que señalan los está afectando, el gobernador del estado se mostró firme ante los cuestionamientos de qué va a suceder en este caso, advirtió que es él quien puede decidir el cambio de algún funcionario o no, y que las cuestiones que se están presentando en la secretaría son administrativas, por lo que se deben resolver entre las partes, igual con la atención del secretario general de Gobierno. Al momento el sindicato que dirige Miriam Vargas no se ha pronunciado conforme a las acciones que dijo se llevarían a cabo si no se lograba una mesa de diálogo directamente con el gobernador.

El sector empresarial está semana se vio afectado directamente sobre los robos ocurridos en la capital, ya que pese a lo que han invertido en cuestiones de seguridad como cámaras, poco se pudo hacer para detener al ladrón que operó aparentemente de la misma manera en diversos comercios de la zona centro, pues entraba tras quebrar un vidrio y dirigirse directamente a la caja registradora.

Los videos registraron a una sola persona que entraba al comercio y realizaba esta acción. El presidente de Canaco y el de Canirac manifestaron su preocupación ante estos hechos y piden se actúe de manera inmediata pues se está afectando el patrimonio de duranguenses. Por su parte en cuanto a los robos Carlos Güereca Prado, director ejecutivo del Consejo Ciudadano, informó que se presentó un incremento de acuerdo a las cifras en el mes de mayo, donde se detalla un incremento de robo a negocios, y aunque se tiene una mayor presencia de policías y patrullas circulando no se ha disminuido esta problemática que afecta de manera general, pues también se dan los cristalazos en zona centro.