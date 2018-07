“Siete días de Grilla”

Triste y lamentable, de pena ajena, la postura tan colaborativa de varios de los gobernadores que se reunieron antier con el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Olvidaron en un abrir y cerrar de ojos toda su ponzoña utilizada en los últimos años contra el tabasqueño, pero… muchos ya ni recordaron todo lo que golpearon al próximo mandatario. El miedo y los recursos no andan en burro.

Los mil y uno inventos, de que nos va a convertir en Venezuela, de que fue financiado por Rusia, de que está muy viejito, de que lo atienden médicos de Cuba y Miami para que pueda llegar con bien a la elección, etc., etc., se diluyeron de manera por demás sorprendente.

No estuvimos en la encerrona, pero se asegura que varios de ellos, no decimos nombres, además de que no está entre ellos el doctor José Aispuro, hasta se arrodillaron frente al que está llamado a ser uno de los mejores presidentes de México de los últimos tiempos.

El gobernador Aispuro, por cierto, tuvo el acierto de recibir a los cuatro o los cinco candidatos a la Presidencia de México en privado, y a todos les hizo ver la postura estatal de no intervención en el proceso electoral, que todos tendrían el respeto y la seguridad de que su campaña sería segura en todo y por todo. No hubo necesidad de gastar nada en ellos, pero tuvieron plena libertad para buscar el apoyo del pueblo, muy a pesar de que el mandatario estatal es amigo personal tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade.

Marcos Cruz es un malagradecido con el gobernador José Aispuro. No supo valorar la oportunidad que le dio de trabajar a su lado y por el contrario, usó datos confidenciales que conoció en el cargo para vengar su cese.

Cruz llegó a Durango con una mano adelante y otra atrás, igual que Gonzalo, y el gobernador Aispuro le dio importancia política al confiarle un cargo sensible en la administración estatal, y le paga con eso.

El cargo le vino grande a Marcos, puesto que en su vida nunca trabajó en nada. No tenía la experiencia mínima para atender la responsabilidad y por eso fue dando tumbos.

La Secretaría de desarrollo social en el estado es la instancia más cercana a las organizaciones sociales. Estaba para tender puentes con las distintas agrupaciones, y Marcos se dedicó a destruirlos.

Un día sí, y otro también, le organizaba un nuevo escándalo al gobierno, y los afectados tenían que correr a protestar ante el jefe, de modo que en vez de resolverle un conflicto le fue creando más y más hasta que aquello tronó.

Aispuro no podía sostenerlo, evidentemente no tiene Marcos la experiencia ni la preparación para atender a los líderes sociales, y más que atenderlos los denostó, los exhibió y hasta los ridiculizó.

Cruz ahora dice que nunca ocultó sus simpatías por AMLO, pues por eso, por la promesa estatal de no intervenir en el proceso, también fue que le dieron las gracias, aunque… lo de las simpatías más bien huele a buscachambas.

El caso de César Franco Mariscal tiene muchas similitudes con el de Marcos Cruz. No supo el ortopedista corresponder a la confianza del gobernador con una administración eficiente, limpia.

Aparte de colocar en los distintos puestos clave a sus queridos, sus queridas y hasta a la sirvienta y su parentela, se equivocó al poner a dentistas en oficinas relacionadas con la salud humana, y se dice que hasta un veterinario estuvo atendiendo cosas de cardiología.

El seguro popular, que por lo general fue una vía de ingresos importantísima para los dos gobiernos anteriores, en esta administración no ha podido conseguir un peso de la Federación, pues el encargado no sabe ni con qué se come ese programa.

Y como para acabarla de completar, se dice que Sergio González Romero, el nuevo secretario de Salud, era parte del equipo de las confianzas de su antecesor, de modo que… estaría por verse la eficiencia.

Si tenía alguna posibilidad de brincar a la administración estatal Óscar Eramo Návar, como se creía, aquello ya se hizo de agua con el desplegado que le publicaron antier grupos universitarios.

Lo malmodearon todo y hasta le dijeron de lo que se va a morir, pasando por la exigencia pública de que renuncie (tres veces se comprometió a irse y se rajó todito…) y le subrayaron haber embarcado a la UJED en “La Estafa Maestra”.

Se está calentando demasiaro rápido el relevo en la Universidad, aunque antes se calentó varias ocasiones y el gobernador José Aispuro lo enfrió con un balde de agua bien fría, pero ahora sin necesidad.

Una vez el gobernador confió al que escribe que la universidad se renovaría, pero hasta después que Óscar Erasmo informara en detalle sobre el manejo de los dineros, lo que hasta ahora no ha sucedido.

Y no ha sucedido porque la UJED está como el palo del gallinero, todo zurrado, y más por la vergonzante “Estafa Maestra”, en la que alguien en la casa de estudios ganó mucho dinero, no se ensució ni las manos precisamente prestando el nombre de la institución para “lavar dinero” federal para el PRI y/o otras instancias.

No pocos priistas distinguidos hacían adelantos desde mayo pasado para empezar a recoger el quebradero que dejaría la elección, y eso es en lo que están entretenidos los mandos, los pocos mandos que le quedan al tri.

Entonces se dijo que el riesgo de quedar en tercero o cuarto lugar de la competencia dejaría al PRI muy cerca de su desaparición, y en realidad eso es lo que sucedió, aunque hay quienes se resisten a admitirlo.

Lety Herrera, por decir algo, asegura lo contrario, que: “El PRI no está muerto…”, aunque, de no haber muerto el 1 de julio quedó en estado vegetativo políticamente, que le será muy difícil levantarse.

Entonces se decía que era obligado pensar en la refundación del PRI, pero en una refundación que se pareciera a la resucitación, en donde desapareciera todo lo priista para dar paso a otra cosa.

También se dijo en mayo pasado que si el PRI no hace nada por castigar a los ladrones, a los muchos rateros que pasaron por los gobiernos, el PRI estaba condenado al fracaso eterno, pero… sobre la persecución a los ladrones nadie ha pensado nada.

Afirman algunos operadores que en la pasada elección el PRI todavía pudo hacer gala de sus millonadas. “Compró” votos de manera bestial, pero… ya no funcionó el sistema. Aquello de pedir la copia de la credencial del INE ya no operó.

Muchos millones de ciudadanos tomaron las baratijas o los billetes con que “les compraron su voto” y terminaron votando en contra. O la realidad es la que así lo demuestra.

Esta vez, dicen los que saben, los encargados de repartir los dineros se robaron el 90 por ciento de los totales y repartieron el restante, quizá por lo cual la gente les hizo así con un cuerno bien retorcido, pero… los responsables del reparto ganaron lo que tal vez no ganen nunca, y en unas cuantas horas.

Todo se le ha complicado al doctor José Ramón Enríquez. El tsunami de votos morenos le echó a perder la temporada y lo obliga a modificar objetivos, porque ya no será lo fácil que había estimado.

Un día, Joserra creyó que ganaría la senaduría hasta caminando, que los duranguenses están tan felices con él que correrían a respaldarlo en las urnas, y según el recuento final Movimiento Ciudadano apenas obtuvo 27 mil votos. De no haber sido por Patricia Flores no llega a la senaduría.

La senaduría, con aquel titipuchal de votos que creía habría de ganar, inicialmente le daba para brincar del Senado a la Secretaría de Salud, y luego venir con fanfarrias y toda la cosa a la gubernatura de Durango.

Obvio, pensaba entonces que para ir a Salud era menester que el jefe “guachicolero” Rafael Moreno Valle ganara la candidatura del PAN y luego la Presidencia de México. No se dio ninguna de las dos fantasías.

Entre Enríquez y Flores sacaron cerca de 200 mil votos, pero la mayoría los aportó Patricia, mientras que Joserra apenas sumó 27 mil votos, y ahí están en los listados del INE como para confirmarlo.

Ahora, el que vaya Enríquez al Senado no le garantiza nada. Irá como uno de los pocos opositores y no lo dejarán ni ir al baño con libertad.

Y lo que pensó en voz alta muchas veces, que del Senado se regresaba a la candidatura estatal, pues… hay que repensarla, porque Gonzalo y Margarita Valdez le sacaron una diferencia de 3 o 4 a 1, y suponiendo que Enríquez y Gonzalo vuelven a topetearse en una campaña, el “Tirantes” volverá a repasarlo, aun cuando en una siguiente campaña no estará AMLO en la boleta. ¡Esa es la triste realidad…!!!

Ricardo Anaya Cortez, el “Chico Maravilla” del presidente Enrique Peña Nieto, en unas cuantas horas se ha convertido en el panista más odioso de todos los tiempos y tal vez hasta lo expulsen del PAN.

Y pensar que Anaya Cortez llegó a estar en campaña muy cerca del próximo Presidente de México y con riesgo de rebasarlo y triunfar el primer domingo de julio. Maldita la hora en que se le ocurrió atacar a AMLO.

Usó Ricardo los tres debates para golpear a AMLO, y en las tres ocasiones, antes que ganar algo impulsó al tabasqueño hacia la meta final, y a pesar de que tras el primer encuentro se le sugirió no voltear a ver al próximo presidente de México, tiro por viaje lo recordaba, lo atacaba y volvía a perder.

Anaya Cortez está extraviado. Nadie sabe de su paradero, por lo que suponen muchos que ya se fue a su casa de Atlanta, de donde tal vez no regrese nunca, puesto que hoy, al unísono, en el PAN piden su destierro, si no es que su expulsión por haber caído tan bajo en la votación.

Una de las más grandes afrentas que han sufrido los mexicanos es ver que a los ladrones expresidentes de México, después de lo que se robaron, todavía se les dé una pensión vitalicia que debía usarse en otros fines.

No se han de resolver muchos problemas quitándoles ese dinero, no, pero por lo menos se acaba con la doble agresión al pueblo de entender que no solo no están en la cárcel, sino que todavía se les da una millonada inmerecida.

Y aunque no sirva mucho es dinero para resolver los problemas del país, no importa que les quiten las pensiones y los guaruras, que vivan como el resto de los mexicanos con la inseguridad a cuestas y con la espada de Damocles pendiendo sobre uno al salir a la calle.

Andrés Manuel López Obrador ya concluyó ese asunto, en el que precisó que a partir del primer minuto de su gobierno los ex no recibirán un peso por ese concepto. Tendrán derecho a la pensión de 65 y más, y podrán atender sus problemas de salud en el ISSSTE. Para que sientan lo que se siente ir a hacer cola a la farmacia y esperar a ver cuándo llegan unas pinchurrientas aspirinas.

Croacia puede mañana convertirse en el campeón del mundo si vence a Francia en la final de Rusia 2018 y México tiene, para su consuelo, que sirvió de “sparring” en dos ocasiones ante el equipo valcánico y en ambas se perdió.

Los jilgueros de la televisión tienen tema para mantener sus horas de transmisión precisamente en la doble derrota que tuvo el equipo de los “ratones verdes” ante los europeos.

No puede colgarse el futbol mexicano a nada más en la conclusión del torneo de Rusia. Vamos, ni siquiera en cuestiones de arbitraje pudo ir más allá, pues César Ramos Palazuelos llegó nada más hasta octavos de final. Luego tuvo una aparición fugaz como cuarto árbitro, pero hasta ahí.

El mundial de Rusia 2018 llega a su fin y subraya que el conjunto de los “ratones verdes” se mantendrá en el eterno lugar número 18, sino es que el 28, pues aun calificando a la segunda etapa, hubo otros equipos más modestos, que valen menos en su papeleta, pero que hicieron un papel más decoroso.

México y su futbol han sido calificados por la realidad del balompié mundial, como un equipo mediocre, pobre, cansado de la triste realidad y sin ilusiones para mejorar algún día. Ah, pero con uno de los futboles más caros del mundo en el que cualquier juego sin importancia cobra miles de pesos por entrar a ver a la bola de maletas.

Siguen las lluvias en la entidad y con múltiples beneficios, como terminar con la ola de calor que durante varios días agobió a todo el estado y de manera especial estas precipitaciones marcaron también el final de la temporada de incendios forestales al apagar algunos que se encontraban activos en distintos puntos de la entidad y que eran motivo de preocupación para las autoridades, debido al riesgo de que se registraran vientos y los avivaran, pero esta situación quedó atrás.

Estas precipitaciones también son positivas para la producción agrícola en la entidad, pues propician condiciones de humedad favorables para los distintos cultivos de esta temporada, por lo cual representan una buena señal para los campesinos.

Sin embargo, también está la otra cara de la moneda que se traduce en encharcamientos que en algunos puntos de la ciudad fueron considerables y causaron la preocupación de los ciudadanos.

Nuevamente salen a relucir algunos factores que ocasionan esta situación, como es la cantidad de basura que se puede encontrar en las calles de esta ciudad y que ocasionan este problema, pues tapan alcantarillas y provocan el estancamiento del agua, cuando se trata de una situación que se puede evitar si dejamos de tirar desechos en la vía pública, aunque también hay que considerar que Durango no cuenta con un drenaje pluvial que ayude a resolver esta situación, pues no hay que olvidar que muchas de las alcantarillas no conducen el agua a un sistema pensado para las lluvias, sino a tuberías con una capacidad limitada, que poco ayudan cuando se presentan grandes avenidas.

Sin embargo, es necesario atender las recomendaciones de Protección Civil, para prevenir afectaciones por las condiciones climáticas que se esperan para los siguientes días, pues las lluvias continuarán.

Sin duda que los trabajos de reparación de las calles siempre son bienvenidos, aunque causen algunos inconvenientes mientras se llevan a cabo, debido a que el pavimento en distintos puntos de la ciudad se encuentra en malas condiciones, aun en los lugares donde se realizaron trabajos de rehabilitación el año pasado, lo cual indica el cuidado que se debe dar de manera constante a las distintas vialidades en esta ciudad, pues la circulación vehicular y los factores climáticos se suman para afectar las condiciones en las que se encuentran.

Sin embargo, y ahí vienen los peros, aunque se trata de acciones que son necesarias para mejorar las condiciones de las distintas calles, hay algo que puede llevar a la reflexión y a no pocas preguntas, simplemente por el hecho de que las autoridades responsables de este trabajo parecen esperar a que esté cerca la temporada de lluvias para iniciar estas reparaciones, no obstante que la experiencia y el conocimiento de los especialistas indican que el mayor enemigo del pavimento es el agua, como se puede apreciar después de las primeras precipitaciones que parecen hacer brotar los baches en las calles, como sucede con las plantas en los jardines y áreas verdes, todo lo cual lleva a preguntar si no podrán planear estas acciones con mayor anticipación para que las calles estén en mejores condiciones, sin apostarle a trabajar en el pavimento cuando está por iniciar una temporada en la cual estas acciones servirán de poco, además de que tendrán que interrumpirse por las precipitaciones, pues en todo caso se trata de un esfuerzo y un gasto que poco habrán de durar.

Después de que se registró una temporada de estiaje que duró varios meses, durante los cuales no se presentaron lluvias en esta ciudad, pues por el contrario el sol y el calor fueron intensos, cabe preguntarse si los gobiernos han considerado la posibilidad de realizar este tipo de obras precisamente en esta época del año, cuando las condiciones climáticas no afectarán los trabajos que realizan ni tendrán que suspenderlos, además de otros aspectos técnicos que quienes los llevan a cabo conocen y que favorecen estas obras.

¿Es necesario que sea precisamente cuando inician las precipitaciones pluviales que estas labores se tienen que poner en marcha? Solamente es una pregunta que surge ante una situación que se presenta cada año, sin importar quién gobierne.