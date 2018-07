Siete días de Grilla

No es buena la señal la que está enviando el Movimiento de Regeneración Nacional al anunciar que Manuel Bartlet será el director de la CFE y Octavio Romero el de PEMEX.

Bartlet es un político de toda la vida y va a un cargo eminentemente técnico. Romero Oropeza sabe de petróleo lo que nosotros de gasolina, y si ambas entidades cruzan por una de sus peores etapas de la historia, ¿qué pasará con ellos de titulares?

Andrés Manuel López Obrador se comprometió en campaña a rodearse de los mejores para garantizar la eficiencia del gobierno, y por lo menos en estos casos, aunque hay otros todavía cuestionables, ya se apartó del propósito original.

Sucederá con ambos próximos funcionarios exctamente lo mismo que sucedía con el PRI en el gobierno, que los cargos eran para los cuates, tengan o no capacidad para el cargo.

Es de humanos equivocarse, pero es de sabios rectificar, y de aquí a que tome posesión el nuevo gobierno, puede cambiar de idea, y de nombres, puesto que las virtuales designaciones no existen en este momento como tales.

Suficiente tendremos con los senadores, diputados y regidores ignorantes y hasta de dudosa reputación que ganaron el pasado primero de julio sin haber hecho campaña. Ese conjunto de beneficiarios del “efecto AMLO” serán los encargados de hacer las leyes que nos impondrán a todos los mexicanos, como para todavía aceptar más de lo mismo, de lo que hemos tenido siempre.

Y sí, nosotros impulsamos a AMLO durante los últimos doce años. Creemos haber puesto algo para que se diera el cambio en México, pero de ninguna manera habremos de callarnos ante las anomalías.

Es el injusto papel de los periodistas, de cuestionar a la autoridad cuando no haga bien las cosas. Es obligación de los medios de comunicación criticar al gobierno por muy buenas intenciones que tenga de hacer un mejor papel.

Tenemos los medios la imperiosa necesidad de defender a nuestros lectores cada vez que se les agreda, y por ese derecho daremos lo que sea, la vida misma, para que cumpla el nuevo gobierno lo que prometió muchas veces en campaña.

Mal haríamos suponer que, como se trata de un nuevo gobierno, habremos de callarnos cuanta tropelía se cometa, o hacer lo que hacen algunos columnistas de la capital que hasta sin que alguien les pida salen y defienden al gobierno.

El pueblo exigió el cambio, pero un cambio para que no sigan las mismas cosas. Necesitamos un cambio para acabar con los excesos por los que caminaba la patria, es obligado estar atentos al nuevo gobierno para que cumpla, para exigirle que cumpla.

El actor Damián Alcázar nos copió la idea y aseguró anoche: Si Andrés Manuel falla, también lo criticaré en su momento. ¡Están avisados…!!!

Morena está proponiendo que a partir del próximo gobierno se reduzcan las prerrogativas a los partidos al cincuenca por ciento, pero… se quedan cortos, debían desaparecerlas.

El ideal sería, y ojalá un día lo defina el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, que los partidos políticos y los candidatos se rasquen con sus propias uñas, que gasten lo que les marque su bolsillo.

Es que, por esas incongruencias de la vida, los partidos y los políticos en México se han gastado verdaderas millonadas en alimentar el ego y la promoción absurda con dinero ajeno, con dinero de todos nosotros.

México es uno de los pocos países que invierte millonadas en la promoción de candidatos y partidos, mientras en la mayoría de los países del mundo el grueso del gasto de candidatos y partidos corre por cuenta de su propio peculio.

Bueno sería que los candidatos y partidos gastaran lo que les marque su capital, y que gasten lo que quieran, pero de su bolsa, y no que sigan gastando lo de todos los mexicanos.

Las raterías, la simulación, la desigualdad, la desatención de las necesidades más apremiantes y los intolerables privilegios de algunos, son las causas de la catástrofe del PRI, admite Manlio Fabio Beltrones.

Es, sin duda, la mejor manera de entender qué le pasó al viejo partido, porque tratar de maquillar la realidad con falsas creencias es esconderse como el avestruz para no ver pasar el peligro.

Las ladronadas están hechas, sí, y quizá no vuelvan a hacer otras, porque por lo pronto ya no tendrán de dónde echar mano, pero mientras no persigan a los rateros, mientras no hagan algo para que los castiguen, el PRI seguirá siendo el PRI de todos los tiempos: Una cueva de asaltantes con credencial, autorizados para hacer cuanta lindura se ofrezca.

Miente Claudia Ruiz Massieu, no dependerá de la “unidad” y la “coincidencia de criterios” la recuperación de lo perdido, dependerá de lo otro, y si no lo hacen, lo más aconsejable es que sigan su camino y no vuelvan por acá en muchos años.

El PRI pronto será oposición para todo, y tendrá que refundarse empezando por desaparecer sus siglas, sus colores y sus anacrónicos y apestosos postulados. Los priistas tienen mucho por hacer, ojalá lo hagan pronto.

El otro día, tras el segundo derrumbe sobre el kilómetro 162 de la libre a Mazatlán, el delegado de la SCT, Eduardo Bailey Elizondo, dijo que ese problema se tendrá por muchos años.

No dijo que la dependencia ha hecho poco, si no es que nada, para evitar dichos derrumbes. La libre, igual que la súper al puerto, carecen de obra hidráulica, que es la previsión para evitar dichos derrumbes.

La obra hidráulica, según los constructores, sirve precisamente para canalizar adecuadamente las avenidas de agua desde lo alto de la montaña.

Si hay obra hidráulica no habrá derrumbes, por tanto la libre, como la súper, como carecen de obra hidráulica, seguirán teniendo derrumbes, eso es lo que quiso disimular el funcionario.

Y no tienen obra hidráulica ni uno ni otro camino porque los constructores se robaron el dinero. Sobre todo en la súper, los constructores “patito” se olvidaron no nada más de la obra hidráulica, sino de muchas obras más previsoras de otros problemas como el desmoronamiento de terraplenes, columnas, túneles, etc., etc…

No le falta razón a Rodolfo Elizondo Torres cuando se queja de las ofensivas y estratosféricas tarifas de Aeroméxico, pues por un par de vuelos nacionales está cobrando prácticamente las perlas de la Virgen.

Tiene razon porque por un viaje de Durango a Puerto Vallarta llega a cobrar hasta 18 mil pesos, y a veces hasta más cuando se trata de reservaciones de última hora, pero en la mayoría de los casos, en dos vuelos nacionales cobran lo mismo o más que cualquier vuelo a Europa o Asia.

Más que pedirle a Aeroméxico que modere sus pretensiones, lo que debía permitirse es la llegada de otras empresas que vuelen a la Ciudad de México, no existe otra forma de presionarlos.

Pos sí, pero eso, son deseos de nuestra imaginación, porque Aeroméxico nada más está buscando la forma de meterle la mano a la bolsa al cliente, como nos sucedió hace días en México, que nunca anunciaron el cierre del vuelo, y a pesar de que estábamos a cinco metros de la ventanilla, cuando nos acercamos a documentar “ya estaba cerrado” y no pudimos tomar nuestro vuelo. Viajamos en otro por el que tuvimos que pagar 15 mil pesos por un simple vuelo sencillo, cuando a Europa hay tarifas hasta de la mitad.

No exageramos si les decimos que muchas familias de Guadalupe Victoria y anexas están que no caben del gusto por el anuncio del gobernador José Aispuro de que pronto inicia la reparación de la carretera.

El camino de Guadalupe Victoria a Francisco I. Madero, por su estado desastroso, es uno de los más mortales que funcionan en Durango, y… ya se tardó el gobernador para poner en marcha esos trabajos.

No hay semana que no muera alguien en esa carretera por choques o volcaduras provocadas al ir esquivando los grandes baches de que está plagada, por eso el gusto de los vecinos de Los Llanos.

Las obras, dice el gobernador Aispuro, arrancan en cualquier momento, que pudiese ser este mismo fin de semana, pero… aunque no haya dinero, ya se hallaron los mecanismos financieros para pronto arrancar ese tan anhelado proyecto.

Unos minutos después que se presentó a los supuestos ratones, a quienes se les obligó a cargar una gran placa de bronce, seguidores nuestros en internet aseguraron que esa placa se la habían robado de menos hace dos años.

O séase que, cómo estuvo el robo, quién lo cometió, de dónde sacaron dicha placa y, sobre todo, qué negocio compró los “pedacitos” en que convirtieron a “La Dama del Cántaro”.

Son buenas preguntas, claro, que nosotros no podemos responder, dado que en la presentación de los supuestos ladrones se dijo que “ya aceptaron” haber cometido los distintos hurtos de los últimos meses.

El triunfo de Jorge Salum del Palacio en el IV distrito federal ratificado ayer por el Tribunal Federal Electoral es la confirmación de que sus compañeros de partido perdieron por la mala campaña desplegada.

Jorge, nos consta, estuvo tocando todos los días las puertas de los medios de comunicación. Era un ir y venir entre medios que al final rindió frutos.

Y su victoria, ya ratificada por el TRIFE, alcanza una mayor importancia considerando que “el efecto AMLO” arrasó en todo el país, no nada más en Durango. Sin embargo, Salum del Palacio pudo alzarse con el triunfo, precisamente pasando por encima de dicho efecto.

Jorge será de nuevo diputado por el referido distrito, cuyos electores vuelven a confiar en él visto el destacado papel realizado en su anterior aventura legislativa.

Los triunfos de Jorge Salum, de Toño Ochoa y de José Luis Rocha, prácticamente los únicos que incomodaron a Morena un poquito, precisan que la mayoría de los candidatos panistas equivocaron la tarea. No hicieron el trabajo que obligaba la marea marrón.

Ojalá y sirva la experiencia y lo eviten a la siguiente, si no es que quieren llevarse otra tragedia de semejantes proporciones.

No coincidimos con la salamera postura de muchos comentaristas sobre la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de México. Es uno más del montón que ensartó al equipo de los “ratones verdes”.

Ah, pero el día que le ganaron a Alemania, los jilgueros ya se comían a besos al colombiano, destacando su “estrategia” y su desmedido conocimiento del futbol mundial, pero sobre todo su disposición admirable para analizar antes los partidos del cuadro tricolor.

Son malos los números de Osorio y hasta ahí. Tienen que traer otro estratega que de menos quite los miedos a trascender a los jugadores mexicanos. Le temen al éxito y no pueden dar el salto definitivo.

Pero meses antes de la justa mundialista todos, o casi todos los jugadores que entrevistaban salían con su batea: Estamos preparados no para el quinto partido, ¡sino para ganar el campeonato…!!!

México dobla las medallas de su más cercano perseguidor, y ha tomado tal distancia que lo más probable es que no alcancen a los tricolores nunca.

Nuestros deportistas sobresalen sobre los del anfitrión Colombia y de Cuba, a pesar del poderío de ambas representaciones que, sin embargo, han tenido que ver a los aztecas subir al podio de manera por de más sorprendente.

Sin duda, un buen avance hacia la próxima olimpiada, al menos confirma la hegemonía sobre la región, pero de ese puñado de buenos deportistas habrán de salir varios hacia la élite deportiva mundial.

Y es que pese a los esfuerzos de las autoridades por mantener los mismos costos de acceso, estacionamiento y hasta dejar entrar a niños y adultos mayores gratis para que sea la fiesta de todos, algunos comerciantes van en sentido contrario de esta noble acción, por lo que se instalan y aprovechan esta temporada para sacar la mayor ganancia que se pueda sin pensar un poco en la economía de las familias.

Esto se puede comprobar en el incremento de algunos productos o servicios que se pueden adquirir en las instalaciones feriales, como ejemplo se tienen los juegos mecánicos, que si bien los miércoles ofrecen el atractivo de 2×1 esta promoción no aplica en todos, incluso puede apreciarse que ya subirse a estos aparatos sale más caro que el año pasado, por lo que para una familia de 4 integrantes sí está de pensarse, no se diga para aquellas donde son más, pese a ello tienen gran demanda de chicos y grandes que gustan de la adrenalina y gastan miles de pesos diariamente.

Otro ejemplo donde se aprecia un notable incremento de precios es en la mercancía de conocidas tiendas de conveniencia donde un simple refresco de medio litro dentro de la feria cuesta el doble de lo que la gente normalmente paga en una colonia cualquiera, lo cual también aplica para papitas, botana, etc.

Cabe destacar que no se tiene lista de precios en los anaqueles y refrigeradores, por lo que la clientela llega confiada a la caja y al pagar se llevan la sorpresa, pero ante el repentino antojo parece que no hay nada que hacer, solo resignarse y vaciar el bolsillo por lo que se desee.

Por lo que no estaría de más que personal de Profeco pusiera especial vigilancia, pues aunque algunos negocios sí manejan precios razonables, hay otros que buscan hacer su agosto y recuperar tiempo y dinero lo más rápido que se pueda y a costa obviamente de los clientes.

Al parecer el nuevo titular de la Secretaría de Salud, Sergio González Romero, está en toda la disposición de escuchar al personal de la dependencia y de ahí tomar las decisiones correspondientes.

Y es que esta semana se dio un cambio que ya se le había estado pidiendo desde hace mucho tiempo al anterior secretario de la SSD, César Franco Mariscal, sobre la dirección del Hospital Materno Infantil.

Gran cantidad de trabajadores exigía la destitución como directora de María Isabel Rábago Sánchez, a quien en diversos momentos se denunció ante medios de comunicación por tener un trato déspota con el personal.

La dirección ahora queda a cargo de Víctor Hugo Rivera, de quien se tiene bastante expectativa y aunque no puede solucionar toda la problemática de un día para otro en el nosocomio, existe la confianza que se dé un giro en las actividades que redunden en un beneficio tanto para personal como pacientes.

La presidenta de las Agencias de Viajes en Durango, Gina Rivas, realizó hace días un exhorto a la población a tener cuidado de adquirir algún paquete o servicio vacacional ofrecido por empresas que se encuentran en internet, pues se pone en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.

Sin embargo ante la Profeco son las empresas formales o establecidas las que cuentan con mayor número de quejas por motivo de vacaciones, siendo 17 las que se han presentado en lo que va de este año, donde se les acusa de no cumplir con el servicio que se adquirió, o no respetar promociones y paquetes.

Ante esta paradoja los viajantes ya no saben ni a cuál irle ni de quién cuidarse, por lo que no está de más el checar las ofertas de una y otra parte, leer las letras pequeña y conocer las cláusulas de contrato para no tener futuras decepciones.