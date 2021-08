“Siete días de Grilla”

Los índices de contagio y muerte por coronavirus en Durango han alarmado a los expertos, particularmente por la presencia de la variante delta, que es más contagiosa y mucho más mortífera y no hay forma de contenerla.

En otras circunstancias debíamos quedarnos de nuevo en casa para evitar por todas las vías cualquier posibilidad de contagio, pero… lo ha advertido medio mundo, las circunstancias económicas no nos permiten ese lujo.

No podemos darnos el lujo de seguir viendo morir más empresas, chicas, medianas o grandes. Es por nuestro propio bien que las industrias se sostengan y que sostengan las fuentes de trabajo.

El semáforo epidemiológico, en otras circunstancias debía estar en color rojo, en reflejo claro de lo que está sucediendo y por lo que el vecino estado de Sinaloa está en ese color desde hace tres semanas.

La variante ante la amenaza de la cepa delta es que muchos duranguenses ya estamos vacunados y en la apariencia somos más resistentes a la enfermedad, pero… de ninguna manera estamos exentos de contraer el virus y hasta de morir.

Los cuidados están en nuestras manos. Extrememos precauciones y evitemos por todas las vías la posibilidad de ser alcanzados por el terrible virus. Usemos gel antibacterial, lavémonos las manos constantemente, mantengamos siempre la sana distancia de metro y medio de cualquier persona y evitemos por todas las vías asistir a reuniones de más de cinco personas.

Mientras se encienden las luces de alarma en las autoridades de salud estatales, a causa del incremento marcado que se ha observado en los casos de covid 19 que refleja claramente el inicio de una tercera ola de contagios dentro de la pandemia, y que ha llevado a definir algunas acciones encaminadas a contener el problema, la tibieza con la cual han reaccionado las autoridades municipales no solamente ha causado alguna molestia entre ciudadanos que cuestionan las medidas, por considerarlas insuficientes ante la situación que se presenta.

Incluso la misma presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes, visiblemente inquieta por el tema de salud que se vive actualmente, pidió al mismo presidente municipal Jorge Salum actuar de manera más decidida en temas como la realización de fiestas por estudiantes que concluyeron estudios a nivel profesional, porque se pueden convertir en centros de contagio del SARS-CoV-2 entre una población que ahora es más vulnerable ante esta enfermedad.

Aunque se ha solicitado su cancelación, el Ayuntamiento se ha mostrado vacilante ante las peticiones para que se suspendan los citados festejos, lo cual parece indicar que la percepción que tienen en el tema de salud las autoridades estatales y las municipales es muy distinta, y una de ellas no corresponde a una realidad que ya alcanzó a la capital del estado en cuanto a la pandemia.

Nuevamente queda demostrado que al gobierno de Salum del Palacio le “tiembla la mano”, le faltan agallas o valor para poner orden en el tema de sanidad. Pues después de un año de pandemia ahora sí dice que pondrá mano dura, pero a como se ve por parte de la autoridad municipal todo seguirá igual.

Aunque pregone sanciones a quien incumpla, las medidas solo van contra los pequeños comerciantes que no tienen para dónde hacerse, pues al ser parte de un padrón cautivo son los únicos que sufren de acosos, hostigamientos y sanciones hasta porque pasa la mosca por parte de Inspectores y la mal llamada Brigada Covid.

Los antros y bares seguirán operando como si nada, seguirán llenos y solo harán como que respetan la orden para “taparle el ojo al macho”, los ciudadanos seguirán saliendo a cualquier lado, como si fueran de día de campo, sin cubrebocas y sin tener cuidados.

Con la intervención de Barrantes de Aispuro y el rápido orden que hubo en la capital al anunciarse que se habían cancelado las bandas de manera extraoficial, quedó demostrado que ella tiene más “pantalones” y que los tiene más puestos que el mismo Salum y muchos directores del Municipio.

Siguen las opiniones divididas en torno al regreso a clases presenciales en las instituciones educativas, pues mientras el presidente de la República López Obrador y el vocero de la Secretaría de Salud Federal en el tema de la pandemia presionan cada vez de manera más abierta a los gobiernos estatales para que los estudiantes regresen a las escuelas, incluso en entidades que se encuentren en semáforo rojo, mientras grupos de maestros han expresado su preocupación por los riesgos que esta determinación plantea para la salud no solo de los estudiantes sino también del personal docente.

Algunos han rechazado el regreso a las aulas, mientras que los padres de familia han quedado en medio de estas posturas, pues mientras unos están de acuerdo en mandar a sus hijos a las escuelas, otros se oponen por temor a un contagio de covid 19, especialmente porque al igual que los jóvenes ahora constituyen el grupo de mayor riesgo ante la enfermedad, especialmente en un momento en el que nuevamente los contagios crecen de manera exponencial.

Ante esta situación en la cual todos los sectores presentan argumentos válidos, será cuestión de esperar para saber cuál criterio prevalece: el del regreso a las aulas a costa de lo que sea, incluidas la salud y la misma vida de los estudiantes, o el rechazo a esta medida en un momento como el que se vive actualmente.

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazó el “regalazo” de dos años de mandato y regresó el orden, la legalidad y la confianza al alto cuerpo colegiado.

Zaldívar fue electo para cuatro años como presidente de la Corte y debe terminar el año próximo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador había dispuesto que siguiera otros dos años al frente del Poder Judicial “porque le tengo mucha confianza…”.

La Cámara de Diputados, en obediencia a la “confianza” que le tiene AMLO a Zaldívar, había dispuesto razones de peso para que el ministro siguiera los dos años en mención, precisamente casi el tiempo que le resta a la actual administración federal. Tenía o quería tener pues un ministro presidente a modo por el resto del actual gobierno.

Zaldívar hizo bueno el pronóstico de hace varias semanas cuando advirtió que no había razón en quienes estaban nerviosos por el “regalazo” de dos años y que terminaría con el mandato para el que fue electo.

El ministro Zaldívar asegura que ayer, como deferencia especial hacia el presidente López Obrador le comunicó su decisión de terminar con su mandato en 2022 de acuerdo a los términos en que fue electo presidente.

Y qué bueno que esa fue la conclusión del ministro presidente, porque en caso contrario, si hubiese aceptado seguir los dos años del “regalazo” se expondría como un hombre traidor a las mismas leyes que se supone ha procurado siempre, lo mejor que le pudo pasar a México respecto de su estado de derecho.

Jorge Salum del Palacio aún califica bien en algunos aspectos políticos. Ha perdido presencia y varios lugares en los últimos registros, pero… ni él ni nadie de su equipo se ha percatado de esa realidad.

Las distintas casas encuestadoras y hasta dependencias estatales y federales tienen los datos de los prospectos más aventajados hacia 2022 y Salum del Palacio está a la baja, cayendo de forma sorprendente y sostenida.

Una de dos, o no tiene quién le atienda esos pequeños detalles o de plano puso a una cuadrilla de albañiles a diseñarle la estrategia electoral.

Si tantito me apuran, puso a unos “maestrines” a trabajar la estrategia electoral y ahí la llevan, echando a perder todo, pero creen que dejando de leer esa información negativa es más que suficiente.

Intentamos hacer un concurso para sacar los “baches” más perrones de la capital y, como era de esperarse, nos aterraron con gráficas de los miles de verdaderos socavones que existen en la ciudad.

Reconocer que muchas de las causas de esos “bacheperrones” están en el abandono del pavimento citadino, en las lluvias y la intensa circulación vehicular, y quizá ninguna máquina pudiese darle alcance a los daños al piso.

Los automovilistas, sin embargo, no tienen la culpa. Ellos pagan sus impuestos y el gobierno está obligado a brindarle los servicios de forma eficiente, y no es el caso.

También en ese terreno, el de los baches, andamos mal, pues la encuestadora TResearch asegura que el municipio de Durango está en el lugar 40 de 61 municipios medidos. Y si andamos mal en “bacheo”, en pavimentación calificamos todavía mucho peor, pues se ubica entre los últimos siete del país. No hay pavimentación más que en algunos “lunares” donde de plano ya no se podía circular, pero para nuestra desgracia, así está nuestra capital.

Y aunque parezca algún consuelo, el otro municipio que estaba figurando en estos estudios, el de Gómez Palacio, ya ni apareció en el último lugar, de modo que tampoco allá se hace ni “bacheo”, mucho menos pavimentación. ¡Así andan nuestros impuestos..!

La rueda que hicieron girar por horas un montón de “millenials” que esperaban su vacunación pasa a ser la más grande bobada, para no decir estupidez, que se oye más feo, pero qué vergüenza.

Fueron miles de muchachos que como mansos corderitos estuvieron caminando hacia ninguna parte, solamente dando vueltas en el mismo punto, y sin que nadie les pidiera que hicieran eso.

La especie, obviamente, está ya en las benditas redes sociales, donde ha generado las más escandalosas carcajadas de la pandemia pues, hombre, cómo que gente tan inteligente haya girado esa rueda sin fin.

Esos mismos millenials, pudo confirmarlo medio mundo, llegaron a las cercanías de las instalaciones de la feria y a pesar de los enormes predios para estacionamiento, acomodaron sus carros a la orilla de la carretera y hay constancia, hasta en doble fila, haciendo más complicada la vida, dado que tuvieron que caminar varios minutos sin necesidad, qué afán de incurrir en estupideces.

La casa encuestadora Demoscopia Digital, a la que no teníamos el gusto, asegura que si hoy fueran las elecciones las gana José Ramón Enríquez y por mucho. El problema es que las elecciones son hasta junio próximo.

Explica Demoscopia en un primer segmento que, si es por partidos, Morena obtendría el 28.5% de los votos, el PAN el 17.6%, el PRI apenas un 10.4% y MC 6.2%. O sea, Morena robaría en despoblado.

No sabemos cómo, cuándo y dónde levantó tales estudios la empresa referida, pero lo que sí sabemos es que Enríquez se comparó con Juan Carlos Maturino y, que se sepa, Juan Carlos figura en un tercer y hasta cuarto lugar de perspectivas de candidatura. También se compara con Luis Enrique Benítez, cuando el prospecto más aventajado del PRI se llama Esteban Villegas.

O sea, números tan sacados de onda que no convencen ni a los propios encuestadores. Lo mencionamos para que no digan que estamos cerrados a ese tipo de bandazos tan burdos y tan volátiles.

Es que Enríquez primero tiene que medirse al interior de Morena, donde habrá de remar a contracorriente, puesto que antes que él ya estaban formados un tal Gonzalo y una tal Margarita Valdez, que ayer se acordó que también aspira a la gubernatura y que debemos considerarla.

Alguien está metiendo o tratando de meter cizaña en cuanto a los porteros de México, unos aplaudiendo a José de Jesús Corona y otros a Guillermo Ochoa. El mejor de los últimos 15 años es JJ, medalla de oro en Londres 2012.

Corona ha sobresalido bajo los tres palos a sudor y lágrimas, yendo incluso contra los jilgueros de las televisoras, para los que el mejor de todos los tiempos a nivel mundial es Ochoa, aunque sus logros no convencen.

Nada tiene que ver el presente comentario, que se aclare, puesto que en términos generales la participación del equipo encabezado por “manos de mantequilla” en Tokyo es sobresaliente. Se repuso a dos derrotas y logró meterse al podium, no cualquiera lo hace, incluso yendo contra el anfitrión Japón.

Nuestra experiencia en materia futbolera nos precisa que el mejor portero de los últimos quince años es José de Jesús Corona, independientemente de que haya o no participado en los últimos mundiales, si no participó fue por la presión de las televisoras, mas no por calidad. ¿Estamos?

Sobre los comentarios a favor y en contra de Messi por su salida del Barcelona, le está lloviendo en su milpita…

Lionel Messi decidió dejar el Barcelona en el peor momento, cuando Cruz Azul, que pretendía sus servicios, había ocupado ya las plazas de extranjeros en su plantilla.

Sí, claro, es vacilada. Messi es el jugador más caro de toda la historia y de todos los tiempos que no lo puede contratar ninguno de los equipos mexicanos por mucha lana que tuviesen.

Es más, hay infinidad de equipos europeos o asiáticos que ni siquiera han preguntado por el costo de los servicios del argentino, porque no tienen ni para comprarle los chescos.

Y menos si consideramos que el futbol mundial cruza por lo peor de la pandemia por el coronavirus, los estadios están vacíos y los ingresos de los equipos siguen por de más castigados. No hay para comprar Messis ni Ronaldos.

La despedida de Lionel Messi del Barcelona ha causado diversas reacciones, incluso entre sus compañeros y demás jugadores. Algunos lo externan de manera sentida, como lo dicho por Gerard Piqué: “Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el club dejarás de vestir la camiseta del Barza. La realidad, a veces, es muy dura. Nos conocimos en el 2000, teníamos 13 años y una carrera por delante. ¡Qué carrera! ¡La madre que nos parió! Si la hubiéramos diseñado en ese momento era imposible hacerla mejor. ¡Una p*** locura! En mi primera temporada, después de volver al FC Barcelona, ganamos el triplete y te convertiste en el mejor jugador de todos los tiempos. De Rosario a tocar el cielo de Roma. Ahí empezó la leyenda. Lo que vino después es historia. ¡Y qué bien lo hemos pasado! Ahora te vas, pero sé que un día vas a volver. Quedan cosas pendientes por hacer. Pásatelo bien, disfruta allá donde vayas y sigue ganando como solo tú sabes hacer. Aquí te vamos a extrañar. Te quiero Leo”.

Otros más osados y fríos como Francesco Totti dejaron de lado el romanticismo y pusieron en duda el amor de Messi a la camiseta blaugrana: “¿De verdad los culés pensaban que Messi amaba a su club? Les sacó hasta el último euro y cuando más necesitaron un gesto de su parte los dejó de lado como a un leproso en quiebra total”.

Renovó 13 veces en 16 años, siempre fue ambicioso y pidió mucho dinero, tiene una calidad de vida altísima, ha ganado mucha plata, a esta altura su vida está resuelta, pero el AMOR AL DINERO le sigue ganando. Tipos como MARADONA renovaban con el Napoli con los ojos cerrados, igual MALDINI con el MILÁN, desde que se fue Xavi e INIESTA siempre quedó eliminado de la champions ellos eran los verdaderos artífices y el crédito se lo llevaba alguien que era MERCENARIO. Y eso no es amor al club, es amor al dinero”.

