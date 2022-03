“Siete días de Grilla”

Continúa la guerra entre Rusia y Ucrania, con los sobresaltos que ello implica para la comunidad internacional, de la cual México forma parte, pues aunque inició un diálogo entre representantes de ambas naciones, hasta el momento son pocos los avances que se tienen y no son suficientes para considerar que se puede poner fin a un conflicto bélico que inició el primer país.

Situación que mantiene en estado de alerta y zozobra a la mayoría de las naciones, ante el riesgo de que la falta de acuerdos pueda provocar una escalada y las hostilidades no solamente continúen, sino que se extiendan a todo el planeta, con las consecuencias que tal situación puede tener.

Rusia lejos de mostrar interés por encontrar una solución pacífica a las diferencias que tiene, no solamente con el país cuya invasión inició hace unos días, sino con otros y también con organismos internacionales como la OTAN, mantiene una postura poco flexible al exigir que se atiendan sus demandas.

Al tiempo que las tropas rusas avanzan en territorio ucraniano y crean nuevas amenazas, como tomar una planta nuclear para la generación de energía, sin ofrecer a cambio muestras que reflejen la voluntad de encontrar una solución, mientras permanece el riesgo de que los ataques armados puedan provocar una tragedia si llegan al reactor de la citada planta, que se sumaría a la difícil situación en la que se encuentran los habitantes de Ucrania, quienes buscan sobrevivir ante los ataques bajo los que se encuentran las ciudades donde viven.

El presidente ruso Vladimir Putin ha señalado que no tiene intención de llegar a una guerra nuclear, pero sus declaraciones no disipan las dudas y temores respecto al alcance que puede tener este conflicto, especialmente porque no se respaldan en acciones concretas hacia un camino que lleve a estas naciones a detener la guerra.

Esperemos que en los siguientes días se puedan lograr acuerdos para resolver los conflictos que enfrentan los países citados y que afectan al resto de las naciones, que lleven a evitar riesgos mayores y detener los daños ya incalculables que se tienen en estos momentos.

Mal continúan las cosas para quienes ejercemos la difícil labor de informar a la población sobre los acontecimientos que se presentan cada día a nivel local, regional, nacional e internacional, pues los constantes ataques contra reporteros y medios de comunicación continúan, en algunos casos de carácter verbal como los que lanza un día sí y otro también la Presidencia de la República, y en otros muy lamentables, con armas de fuego que cortan la vida de quienes forman una parte fundamental para que la libertad de expresión se mantenga como un derecho no solamente de los periodistas, reporteros y medios, sino de la sociedad en general.

Triste fin de semana para quienes formamos parte de los medios de comunicación es el que se vive en estos momentos, después de que se registrara otro atentado que cegó la vida de un reportero en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, quien murió tras ser baleado mientras manejaba un taxi, con lo cual se convirtió en otra víctima de la creciente violencia contra los comunicadores, que ha provocado ya la muerte de 6 en lo que va del año.

Un lamentable y vergonzoso récord tiene ahora el país, con el asesinato de 6 reporteros en poco más de dos meses, que se suman a los que se registraron durante el 2021, sin que hasta el momento las autoridades den con los responsables y ejerzan una acción penal en su contra.

Solamente se escuchan declaraciones que aseguran que se investigan estos casos, que se respeta la libertad de expresión, sin que tales posturas se traduzcan en hechos concretos que reduzcan el alto riesgo que implica ejercer el periodismo en el país, considerado como uno de los más peligrosos para esta profesión en todo el mundo, donde la impunidad en el esclarecimiento de estos crímenes solamente crea condiciones para que haya más agresiones en detrimento de los comunicadores.

Es tiempo de escuchar un nuevo discurso de quien encabeza el Gobierno Federal, en el que deje a un lado los constantes ataques verbales hacia medios de comunicación, para que hable de medidas para proteger verdaderamente la libertad de expresión y a quienes contribuyen para hacer realidad este derecho, que presente resultados, pues evidentemente su política de “abrazos y no balazos” no funciona.

Ahora resulta que Jorge Pérez, el extitular de Servicios Públicos, nunca se fue del Municipio, o eso hizo creer el presidente Jorge Salum, quien para despistar lo cesó como director de la dependencia pero al parecer lo recontrató o asignó como asesor, por lo que sigue cobrando.

Cabe recordar que hace varios meses se hizo el escándalo porque el exfuncionario fue detenido por amenazar a una familia con pistola en mano y en estado de ebriedad, pero la realidad es que sigue en la nómina municipal y hasta lo llevan a pasear.

Fue descubierto posando muy alegre en un seminario para direcciones municipales llevado a cabo en la sierra de Durango, donde se le ve muy pero muy a gusto y sonriente pues estos viajecitos son con todos los gastos pagados obviamente.

Y qué decir de Ma. José Santiesteban, quien también luce en la imagen y tuvo que renunciar al cargo de titular de Fomento Económico al salir a la luz que recibió famoso préstamo del “Sedecogate” por varios miles de pesos, pero tal parece que todos esos sinsabores han quedado atrás para ambos personajes, quienes siguen disfrutando de los privilegios de ser cercanos al alcalde…

Quienes andan llorando y sufriendo por la calle de la amargura son los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ya que además de no lograr el objetivo de recibir unos cuantos millones extras para el proceso electoral, ahora resulta que se les hace poco lo que ganan.

Y es que varios de estos funcionarios electorales se quejan de que ganan más de 100 mil pesos al mes, pero ya cuando les rebajan impuestos y demás les quedan solamente unos míseros y limosneros 70 mil pesos, los cuales se les hacen poco por todo lo que realizan en el Instituto.

A comparación de lo que gana la mayoría de duranguenses, ya sea en oficinas, maquilas o negocios locales, ese sueldo es una millonada, si no pregunten la opinión de jefas de familia o matrimonios que a causa de la pandemia se quedaron sin trabajo y deben autoemplearse para salir adelante con ingresos de máximo mil pesos a la semana y cifra la que deben hacer frente a los gastos de sus casas.

No estaría mal que estos consejeros se calaran por un tiempo en un trabajo más normal, como en la obra, un supermercado, vendiendo en los semáforos o realizando talachas, para que dejen de quejarse de sus actuales “privilegios”, que en parte se los han ganado con su preparación, pero viéndolo fríamente el que estén de llorones y queriendo más salario es un insulto para el pueblo…

El precio del trigo subió este martes más de un 5% y tocó su nivel más alto desde 2008 en los mercados estadounidenses como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Según los analistas, el trigo es uno de los productos agrícolas más expuestos al conflicto en el este de Europa, dado que tanto Rusia como Ucrania figuran entre los mayores exportadores internacionales.

Combinadas, Rusia y Ucrania producen alrededor de un cuarto del total de este cereal que se cultiva en el mundo.

La ONU y otras organizaciones han advertido ya de que la guerra puede tener un gran impacto en el suministro mundial de alimentos, en especial en las naciones más necesitadas.

A este impacto se suma el precio de la gasolina, que en la capital ronda de los 21 a los 24 pesos, tanto Magna como Premium, aunque de momento no se prevé que haya desabasto, todo mundo ruega por que el conflicto armado ya cese.

Y aunque muchos no sepan por qué, también la gasolina aumenta ya que Rusia es un gran proveedor de este y otros hidrocarburos, por lo que bloqueos de Estados Unidos harán que exista una especulación en el mercado internacional, aumentando el precio de las gasolinas, así como del gas natural y de la electricidad en todo el mundo.

México y por consiguiente Durango forman parte de una economía mundial. Por lo que lo que pasa en países proveedores de recursos impacta directamente en los precios de los productos en el país y para mala fortuna también en los bolsillos de los ciudadanos.

Bomberos de la capital, respaldados por agentes de Vialidad, Seguridad Pública y paramédicos particulares, se manifestaron en favor de los elementos de Protección Civil acusados de negligencia en el “motocicletazo” del domingo pasado en el bulevar Felipe Pescador y Lázaro Cárdenas, lo cual al parecer hizo presión y rindió frutos pues el tragahumo ya fue liberado.

Y es que tras el accidente se manejaron dos versiones: que los bomberos no traían el “código abierto” y que los motociclistas no respetaron el paso… por lo que mientras se aclaraba el asunto el bombero fue detenido.

Lo malo que cientos de “bikers” se sintieron ofendidos y les salió lo valiente con la dependencia que menos broncas tiene, así que empezaron una campaña de acoso y agresiones contras las unidades y elementos de PC, llegando al grado de perseguirlos por toda la ciudad cuando atienden un servicio nada más para ofenderlos.

Gustavo Paredes, director de Protección Civil, reiteró su compromiso de servir a los duranguenses y pidió la colaboración de los grupos de motociclistas, ya que se pueden convertir en coadyuvantes para prevenir tanto accidente vial, pues es común verlos a altas velocidades, sin casco, sin placas y con 2 o más acompañantes.

Hablando de corporaciones municipales… de por sí que Antonio Bracho no haya ni qué hacer, ya hasta se fue de rodillas a Chalma para ver si la imagen de los agentes de Seguridad Pública Municipal mejora un poco entre la ciudadanía y con estas cosas que le pasan pues ni cómo ayudarle.

El colmo es que desde hace un mes y medio un automovilista fue chocado por una patrulla de Vialidad allá por el segundo estacionamiento de la Fenadu. Tras el aviso acudió un supuesto licenciado de la aseguradora Afirme, de nombre Alejandro Aldama Enríquez, quien hizo el compromiso formal de que a más tardar en 8 días se pagarían los daños o se arreglaría el vehículo particular.

Pero desde entonces el afectado no ha podido tener contacto con el susodicho licenciado ni le dan respuesta en la aseguradora “patito” pues al parecer ya se le hicieron “ojo de hormiga” para no responder.

No se sabe si Bracho Marrufo está enterado del asunto o también tiene algo qué ver, si Seguridad Pública y Afirme están de acuerdo en hacerse los “occisos” pues la aseguradora solo quiere que el afectado firme un finiquito para retirar los cargos, pero sin arreglarle el vehículo o darle dinero para que pueda pagar.

No cabe duda que así se las gastan algunas aseguradoras que en pocas palabras de seguras no tienen nada, si eso hacen con daños o cantidades pequeñas donde no hubo lesionados, qué no harán si se llega a perder una vida o daños con cantidades de dinero más fuertes.

Qué mal por Bracho que pese a querer hacer un cambio en la dirección todo da la impresión de que esta aseguradora ni la corporación están cumpliendo…

Se acerca el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, y mientras los gobiernos de la Ciudad de México y de varios estados del país se preparan para las manifestaciones que cada año realizan grupos de feministas.

En muchos casos han implicado también la realización de actos vandálicos que justifican como parte de las protestas por los temas no resueltos en el caso de la población femenina, también es necesario que haya espacio para la reflexión sobre los avances que se han logrado no solamente en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, sino en el acceso y ejercicio de los mismos.

Pues aunque se trata de una fecha en la cual hay muchos discursos oficiales sobre quienes formamos el 52 por ciento de la población mexicana, en los cuales se habla de las aportaciones de las mujeres a la historia del país, a la economía, a la sociedad en general, poco se reconocen los retos que aún existen y es menos aún lo que se trabaja para resolverlos.

Hablar de avances en el papel y en el discurso es fácil, trabajar para que las palabras se traduzcan en hechos que reflejen el acceso de las mujeres a sus derechos y a mejores condiciones de vida es algo muy diferente, especialmente cuando se abordan la violencia y discriminación que se viven de manera cotidiana.

Lejos de que disminuyan las distintas formas de agresión a la población femenina, las estadísticas muestran un constante incremento en este problema, como resultado del machismo que aún prevalece en distintos ámbitos en el país, que no solamente se puede observar en los agresores que incluso llegan al asesinato, sino incluso en las autoridades encargadas de sancionarlos, en los casos que son denunciados, donde los procesos demoran y las víctimas esperan la acción de la justicia, ante la vulnerabilidad que tienen frente a sus agresores.

Es de cuestionar los avances, cuando aún se denuncian agresiones en los tendederos que se instalan en instituciones educativas, sin que haya sanciones a maestros que mantienen estas acciones, sabedores de la impunidad que existe cuando se trata de tales denuncias.

Cuando prevalecen los casos de violencia política contra las mujeres, cuando ellas tienen un menor salario que sus compañeros, por realizar el mismo trabajo, cuando los gobiernos recortan los recursos de los programas dirigidos a las mujeres, y cuando continuar esta lista sería muy largo y suficiente para recordar que falta mucho por hacer para que la igualdad de género se convierta en una realidad y deje de ser solamente motivo de un discurso que aún suena hueco.

