“Siete días de Grilla”

Termina una semana con mucho movimiento tanto a nivel local como nacional, debido principalmente a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, que como en los años más recientes fue motivo de movilizaciones, protestas y reclamos tanto por parte de los grupos y organizaciones feministas, como por parte mujeres que participaron en todas estas acciones para exigir que se ponga un alto a la violencia de género que persiste en todo el país.

Otras para denunciar públicamente distintas formas de maltrato que han sufrido, de las cuales muchas constituyen delitos, que fueron cometidos en algunos casos por personajes muy conocidos y que causaron polémica, tanto por las muestras de apoyo y la condena pública a los presuntos violentadores, como también por quienes mantuvieron una postura escéptica ante tales denuncias y cuestionaron su veracidad.

Como lamentablemente suele suceder en estos casos, todo lo cual reflejó claramente los retos que aún existen para visibilizar la violencia de género y para que el respeto a los derechos de la población femenina se conviertan en una realidad, sin dejar de reconocer que se han logrado avances, pero el camino aún es largo para lograr una sociedad con mayor equidad.

Ya quedamos que nosotros sí les creemos a las mujeres que han sido acosadas, ultrajadas y violentadas, y estamos con ellas en su exigencia de justicia, pero… y las del otro lado, las de las mujeres que a lo largo de la historia han sido las acosadoras, ultrajadoras y violadoras, ¿qué?

Existen infinidad de casos en donde el mal viene de las mujeres. Se da mucho en familias, pero también en las escuelas, y en las escuelas de todos los niveles, especialmente en los colegios particulares y en diversas escuelas universitarias.

No estamos seguros de si además de exigir justicia a las autoridades, la pretensión final es alejar los hombre de las mujeres, porque pensar en esa posibilidad sería antinatural, o eso es lo que se pretende.

Es que, también debe saberse, cuando un chico no quiere y es forzado por otra niña (la comparación considera a niños, adolescentes y adultos) entonces hay violación pero a la inversa de lo que tanto se ha hablado. Y la violación de una mujer a un hombre se castiga con el mismo rigor.

Y que muchos de los casos del acoso de niñas a niños incluye la advertencia de acusarle de violación si no cede a sus pretensiones. Además de que, en términos jurídicos, la violación consiste en una amplia gama de hechos, de incidentes que la ley las persigue por igual.

Un maestro universitario se suicidó ayer al enterarse que fue mencionado en “el tendedero” que alguien inventó para “quemar” a más de cuatro, con o sin razón, y a pesar de, es muy posible, que el acoso haya empezado en sentido contrario.

El catedrático malogrado dejó una carta en la que solamente mencionó que se quita la vida debido a una acusación de las que están de moda.

Entonces, las cosas han llegado a un extremo en el que la mujer tiene que considerar la necesidad natural del hombre, y viceversa, porque pensar en la separación de los géneros es lo más absurdo que alguien hayan pensado alguna vez en la vida.

No es cosa sencilla, ciertamente, se trata de un tema históricamente complicado con agravantes mayores a medida que avanzan los tiempos, porque cada vez hay más mentes torcidas, y de ambos lados, para aterrizar sus aberraciones.

Se trata de un tema absolutamente complicado en el que tienen que participar por igual hombres y mujeres, porque ambos son los elementos centrales de la irregularidad, y ambos deben aportar su parte para superarlas.

Y poco o nada se gana saliendo el 8M a hacer desbarajuste y medio, a repudiar al sexo opuesto y hasta intentar quemarlo para hacerlo a un lado.

Todavía no entendemos por qué el colectivo que apareció el pasado 8 de marzo prohibió la presencia de reporteros hombres en la marcha femenil. La pregunta tiene que ver en virtud de que hay medios que no tienen mujeres, o si las tienen están cubriendo otras fuentes diferentes y el evento se quedó sin cobertura por otro absurdo hasta ahora inexplicable, dado que la cobertura varonil no tenía más propósito que recoger las incidencias de la protesta y las formas de hacer la inconformidad, pero de ninguna manera tuvo como objetivo el demeritar la queja o la exigencia de justicia porque, en esas, estaremos siempre aunque no sean nuestras parientes las que están inmersas en los problemas de acoso, violencia y violación.

Entre las acciones mujeres activistas protestaron al exterior del Congreso del Estado y colocaron un tendedero, donde señalaron públicamente a diputados y funcionarios del Poder Legislativo a quienes denunciaron de acosadores.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las jóvenes arribaron al Congreso, vestidas de negro y con el rostro cubierto, señalaron a los diputados Luis Enrique Benítez Ojeda y Ricardo López Pescador de acoso sexual.

De igual forma recordaron el acto de misoginia protagonizado por el ex diputado José Antonio Ochoa Rodríguez, en contra de la diputada Sandra Lilia Amaya, quien lo denunció ante las autoridades electorales por violencia política de género, pero no recibió ningún castigo.

Fueron señalados otros servidores públicos, con algunas frases que presuntamente les dijeron a las mujeres que fueron sus probables víctimas. Previo a esto las paredes del inmueble lucieron varias pintas, por lo que integrantes del Congreso anunciaron que denunciarían para que se castigue a las responsables, pero no harían nada sobre las múltiples denuncias de acoso sexual.

Sobre los señalamientos contra la dignidad de las mujeres, el que salió a declarar muy tajante fue Ricardo López Pescador, quien dijo que cada asunto debe canalizarse a las autoridades competentes, es decir la Fiscalía, a fin de que, después de un exhaustivo análisis de unos 6 meses o hasta más emita la resolución y determine a quién asiste la razón.

Pero a como están las cosas cómo quieren las jóvenes que los diputados den respuesta positiva a sus denuncias si algunos andan todos temerosos de que los vayan a “embarrar”, pues cabe recordar que hasta el susodicho presidente de la Jugocopo fue acusado en el “tendedero”, así que para no ponerse de “pechito” mejor ni le mueve al asunto, no sea que lo vayan a enjuiciar.

Otro que anda indignado es el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, Rafael Mier Cisneros, pero no por las agresiones y acosos de las que son objeto las mujeres, sino porque en esta ola de protestas y “tendederos” le fueron a pintarrajear la exótica y millonaria fachada que mandó hacer hace varios meses atrás.

Dijo que fueron dos hombres y una mujer quienes efectuaron las pintas, según imágenes obtenidas por videos de cámaras de vigilancia.

Pero bien dicen que el niño es risueño y le hacen cosquillas, pues aunque dijo que no ha planteado presentar denuncia, posiblemente sí lo haga, pues según sus cuentas y a ojo de buen cubero se tendrán que gastar más de 800 mil devaluados pesos en reparar los daños que sufrieron unas dos columnas de cemento y dos tristes e insignificantes bardas.

Como que no checan las cuentas, que a todas luces lucen un poquito “infladas”, pues basta con un galón de 300-400 pesos para que las pueda reparar, a menos que tenga pensado resucitar y contratar a Frida Kahlo, Diego Rivera y Picasso juntos, o comprar de la carísima pintura que fue utilizada en la costosa ciclovía ubicada en la calle Laureano Roncal.

En el ámbito nacional, la denuncia que por medio de redes sociales realizara una conocida cantante, exintegrante de un grupo musical, para señalar la violencia que sufrió por parte de un productor cuando tenía 14 años de edad, despertó la polémica por casos que se han presentado de manera repetida en el medio del espectáculo y que a pesar de ser motivo de rumores y comentarios no se han traducido en denuncias ante las autoridades, en parte porque las víctimas dejaron pasar años antes de hacer pública su situación, y también porque se desconoce si emprenderán alguna acción legal, a pesar de la postura de muchos personajes que han expresado su solidaridad.

Aunque tampoco han faltado quienes han cuestionado el porqué hasta ahora hablan del o los delitos que sufrieron, lo cual muestra no solamente falta de sensibilidad, sino un total desconocimiento sobre el proceso que lleva una víctima antes de poder hablar sobre su situación, ya no digamos presentar una denuncia.

En la polémica que se desató durante la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, también a nivel local se dieron señalamientos principalmente sobre la violencia sexual que enfrentan desde niñas hasta mujeres adultas, que han sido mencionadas por organizaciones feministas e incluso algunas instancias gubernamentales, pero que tuvieron un mayor protagonismo al responsabilizar a conocidos personajes políticos, como fue el caso de una exdiputada local y de una legisladora en funciones, quienes coincidieron al acusar al mismo actor, quien ocupa actualmente una curul, por acoso.

Como si no fuera suficiente, durante las manifestaciones por esta fecha, una jovencita, menor de edad, se armó de valor y decidió denunciar públicamente el delito del que fue víctima, al señalar la falta de respuesta de las autoridades ante el proceso legal que inició en contra de sus atacantes y su intención de mostrarlos públicamente para evitar que otras jóvenes puedan pasar por lo mismo, un hecho muy lamentable en el que la Fiscalía salió a justificar el proceso que se lleva a cabo actualmente, ante la inconformidad de la familia de la víctima y la polémica que surgió entre quienes expresaron su apoyo y quienes manifestaron dudas sobre este caso.

Todo lo cual deja en evidencia el trato que reciben las mujeres, sin importar su edad, cuando buscan la acción de la justicia después de sufrir un delito sexual, y más aún, los prejuicios que llevan a la revictimización de quienes se encuentran en tal situación.

Sin duda, falta mucho por hacer para erradicar la violencia de género en la entidad y también, para que quienes sean víctimas de un delito de este tipo tengan acceso a una justicia, como dicen los conocedores del derecho, “pronta y expedita”, que se queda solamente en palabras.

El escándalo de la semana y de muchos años será el de la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo que a principios de semana pidió al gobierno de México que respete el trabajo de los periodistas y que cuide a quienes ejercen el periodismo.

México -dicen los parlamentarios- es el país más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo, y por desgracia, muchas de las agresiones vienen del mismo gobierno.

Hicieron responsable los diputados europeos al presidente López Obrador de la muerte de tanto periodista, pues ha hecho poco o no ha hecho nada para protegerlos y proteger la libertad de expresión, pero él todos los días emprende linchamientos contra los periodistas, pertenezcan al medio que pertenezcan.

El jefe de la nación reconoció ayer que él redactó la respuesta en la que califica a los legisladores del viejo continente como “borregos”, “corruptos”, hipócritas y otros calificativos por de más lamentables que pisotearon de horrible forma las buenas relaciones diplomáticas entre México y España.

Todo es lamentable, porque hasta el más neófito entiende que quien debió responder al señalamiento de los diputados europeos es el canciller Marcelo Ebrard, pero… cuando le preguntaron por qué no asumió él la respuesta, preguntó: “mande, de qué hablan…”. No sabía absolutamente nada, y menos de la agresiva y vulgar respuesta redactada por el señor presidente, puesto que será muy presidente, pero no tiene capacidad para redactar nada y menos algo tan importante.

Lamentable la postura presidencial, aunque ya muy familiar en el país, pues cuando se hace un señalamiento que le disgusta inmediatamente lo atribuye a tendencias contrarias a su gobierno, lo cual puede presentarse en algunos casos, pero de ninguna manera justifica el uso de lenguaje que tuvo.

Pues aunque pueda ser incómoda la postura del Parlamento Europeo, no es la primera vez que se tiene tal consideración hacia nuestro país, ya que este señalamiento se hizo aun antes de que iniciara su gobierno, ante la cantidad de periodistas que han sido asesinados en los últimos años, sin que hasta el momento se tomen medidas para reducir los riesgos para el periodismo, tema en el cual hay que señalar no existe una postura definida por parte de la Presidencia de la República y menos acciones en consecuencia.

Tejieron fino los morenistas para meterse hasta la cocina y alentar al desmadre a las mujeres que integraron la marcha por el Día de la Mujer. Pidieron que “ya es hora de la mujer”. Solo les faltó mencionar a Marina Vitela.

El colectivo femenil advirtió desde antes de la marcha que no permitirían la intromisión de políticos, ni en lo individual ni en lo colectivo, pero… Morena supo tejer fino y meterse hasta adentro sin pedir permiso a nadie.

Y, ya metidos en gastos, muchos se preguntaron de dónde salió tanto uniforme negro, tantos aerosoles, tanto gas, tanta pañoleta, etc., etc… ¿Pues de dónde? De donde mismo.

Obviamente, se durmieron los otros partidos y dejaron el terreno libre a los y las morenistas que se despacharon con la cuchara grande.

Repetimos, por ahí como que no se escuchaba, algunas insistían en que: “ya es hora de la mujer”. ¿A qué se referían con eso? Pues a Marina Vitela, para lo que solo faltó nombre y apellidos.

O sea que, se apentontaron los demás partidos y no pudieron incrustar a nadie en la ruidosa marcha de la que el principal ganador, repetimos, fue el Movimiento de Regeneración Nacional.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp