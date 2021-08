“Siete días de Grilla”

Ruidosos contingentes de simpatizantes morenistas y de otros partidos acudieron a las afueras del Congreso del Estado, unos apoyando que Morena siga otro año en la JUCOPO y los otros contra lo que llamaron un albazo legislativo.

Los simpatizantes de Morena parecieran posicionados de los accesos al edificio legislativo, en tanto que los seguidores de la coalición PRI-PAN-PRD llegaron hasta los arcos del Palacio y no pudieron avanzar más.

Llegaron contingentes policiacos federales que, en un momento dado, al calentarse los ánimos, hubieron de lanzar algunos disparos de gas lacrimógeno para tranquilizarlos.

Anotar que a la hora de redactar la presente los contingentes seguían gritoneándose, y por suerte de ahí no pasaban, pero los ánimos se caldeaban a medida que pasaba el tiempo.

Mientras, al interior del Congreso del Estado la mayoría morenista estaría por aprobar la extensión de mandato de la junta de coordinación política, o por lo menos es lo que se temía al exterior de la legislatura.

Es claro que nada soporta los argumentos de Morena para quedarse un año más al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. El resultado de la pasada elección de ninguna manera favorece los criterios morenistas, sino todo lo contrario.

Morena perdió la mitad de los distritos que aún representa en la legislatura y por eso no puede, no tiene argumentos legales sólidos, para mantenerse al frente de la junta de coordinación política.

Aferrarse a sostener la junta de coordinación política es un capricho que cae en el albazo, que se trata de un vil atropello legislativo o un agandalle igual al asalto a mano armada.

No puede, legalmente no es posible, que los actuales diputados tomen decisiones inherentes a la siguiente legislatura, que son los próximos diputados quienes deben tomarlas.

Ojalá quepa la cordura y se impongan las razones, de lo contrario pudiese impedir hasta la instalación de la propia legislatura, que sería por de más lamentable.

Solían decir las abuelas “nadie es caro hasta que tiene qué vender”, al referirse a la forma como puede cambiar la postura de las personas, de acuerdo a las circunstancias, y en el caso de la política a los intereses y ambiciones personales o de grupo.

Como se puede ver en estos momentos entre los integrantes del Congreso del Estado, en un conflicto que puede escalar ante la decisión del grupo parlamentario de Morena de realizar reformas de última hora a la Ley Orgánica, a unos días de que concluya el periodo constitucional de la actual Legislatura, todo con el propósito de mantener el control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con argumentos que poco les ayudan en su intento de aparentar el interés ciudadano en esta propuesta.

Claro que este anuncio provocó el enojo de los legisladores del PAN, PRI y PRD, ante las implicaciones que tal decisión conlleva, además de que amenazaron los dirigentes partidistas con no asistir a la instalación de la nueva Legislatura debido a esta modificación.

Esto no sería una sorpresa porque no es la primera vez que se observan tales maniobras en el Congreso, salvo porque ahora son los diputados de la 4T los que las promueven, después de que tanto criticaron ese tipo de decisiones cuando las realizaban otros partidos, esto solo demuestra que tienen los mismos intereses y las mismas prácticas.

Mientras los niños no estén vacunados estarán expuestos a contraer el coronavirus. Tratar de decir que los pequeños no tienen ningún riesgo es reaccionar como el avestruz, esconder la cabeza para que pase el peligro.

El gobierno ya decidió que regresen las clases presenciales, que regresen pero que respeten a los padres que no aceptan enviar a sus hijos. Son más los que no aceptan llevarlos a clases por las mismas razones.

No olvidar que México es uno de los países con más muertos por covid 19, que registra más de millón de muertos, no los 250 mil que acepta de manera oficial, según los expertos, consecuencia a las ocurrencias con que el gobierno encaró la pandemia.

Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que “no hay evidencias de que los niños hayan sido afectados por el coronavirus…”, cuando todos los hospitales registran la presencia de menores entre los enfermos.

La semana pasada el subdirector de la clínica del ISSSTE, Dr. Alfonso García Villanueva, declaró a Contacto hoy que el hospital tenía 15 pacientes menores de edad. Lugo vinieron funcionarios de la institución a tratar de negar el informe del funcionario. Unas horas después se informó que los hospitales del IMSS también tienen enfermos de covid menores de edad. Esa es la realidad.

No hace mucho que los maestros advirtieron que mientras los niños no estuviesen inmunizados no regresarían a clases presenciales, el caso es que de pronto hasta los maestros aparecieron montados en la idea de reanudar actividades.

El rezago que ha causado la pandemia, hay que reconocerlo, es un retraso mundial, que ha provocado el mismo daño en México como en cualquier parte del mundo, de modo que por ese lado no debe haber preocupación, porque el perjuicio es general.

El problema es que con el reinicio de clases vengan los contagios y entonces sí empezar con el Jesús en la boca.

Es que se dice que se reactivarán clases presenciales “con todas las medidas de precaución posibles…”.

Ya platicamos que la directora de una escuela primaria citadina que nos comentó sobre el kit de precaución que les entregó la Secretaría de Educación, un medio litro de cloro, un litro de alcohol, una botellita con gel antibacterial, un par de trapos para limpiar algunas cosas y hasta ahí.

El mentado kit de limpieza, comenta la propia maestra, no servirá ni para el primer día de clases. Qué pasará con los días subsecuentes, sin olvidar que los pequeños son descuidados por naturaleza y no conservarán los cubrebocas, si es que llevan, y mucho menos van a andarse lavando las manos.

Sin duda, el regreso a clases en medio de una tercera ola de la pandemia, que ha establecido nuevos records en cuanto a contagios, se mantendrá como tema de discusión en la población en general, especialmente entre los padres de familia, los maestros y las autoridades educativas.

Todo indica que representantes del sector salud se quedaron al margen de la polémica, a pesar de ser las que tienen una mayor responsabilidad para determinar las condiciones de riesgo que se presentan en estos momentos respecto a la enfermedad.

Sin embargo, mientras los gobiernos mantienen la insistencia de que el regreso a clases presenciales es prioritario, aun por encima de la posibilidad de que aumenten los contagios en el grupo que presenta mayor vulnerabilidad a la variante delta, como son los niños y jóvenes, ya se registran casos en hospitales y que presentan gravedad.

Un porcentaje mayoritario de padres de familia ya expresó su rechazo a esta medida, en aras de proteger la salud de sus hijos, secundados por algunos maestros temerosos de las consecuencias que puede tener regresar a las aulas, sin que hasta el momento se tome en cuenta su postura, ante autoridades empecinadas en ignorar posibles riesgos en una población muy vulnerable, para lograr su propósito, en aras de un bienestar aparentemente socioemocional y académico, que está en duda porque es indiferente a cuestiones como la salud y la vida misma.

No usar el cubrebocas de forma adecuada, que cubra la boca y el tabique nasal, es lo mismo que no usar nada y exponerse a contraer el coronavirus en cualquier momento.

La anotación es de la doctora Ann Laurie Ximénez Fivie, directora del laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, una mexicana de las que más entiende de la pandemia, una autoridad en la materia.

Es que muchas personas -dice- por irresponsabilidad o por ignorancia, llevan el cubrebocas como adorno en el cuello, y más bien lo llevan para tener acceso a distintos lugares precisamente por llevar el cubrebocas, aunque lo lleven mal colocado.

Ximénez Fivie es una de las científicas mexicanas que asegura que el número de muertos por coronavirus en México rebasa y por mucho el millón de fallecimientos, y hasta ahora, nadie le ha tratado de aclarar o rectificar absolutamente nada de ese dato.

Trasciende que el Congreso del Estado inhabilitará por actos de corrupción al magistrado Héctor Trejo Rangel, presidente de la segunda sala de justicia administrativa, pero mientras no aclaren las cosas seguirán brotando las dudas.

La legislatura informa que someterá a juicio político al funcionario. Es lo que alcanza a conocer la sociedad, pero el dato sigue quedando corto, no aclara nada de la supuesta corrupción que motiva la acción.

O sea, por salud social y jurídica, que se le diga a la gente por qué se le está sancionando, porque hasta ahora todo mundo se queda con la sorpresa en la cara y no hay nadie quien aclare paradas.

Mucho muy sospechosista el juicio político aplicado a los morenistas Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Les quitaron el fuero pero… parece que les abrieron la puerta y les indicaron el camino para evadir la responsabilidad.

La 4T se resistió muchos meses a desaforar a “sus compañeros de partido…”, y le dieron largas por meses. Tanta larga que un par de semanas más y se salen con la suya con la terminación de la saliente legislatura federal.

Por suerte chocaron el subprocurador de derechos humanos, Alejandro Encinas, y el líder del Senado, Ricardo Monreal. Encimas obligó materialmente el desafuero de los “compañeros de partido”, aunque… los desaforaron y acto seguido, como si fuese magia, desaparecieron del radar policíaco.

Ahora se sabe que Toledo está en Chile, a donde supuestamente acudió a cumplir compromisos contraídos anticipadamente, y aunque el pederasta Huerta aseguró que tiene su conciencia tranquila y que inmediatamente fuera desaforado se presentaría ante la autoridad, el caso es que ya lo buscaron y, se confirma, está vuelto ojo de hormiga.

Presidente busca la gubernatura. Alrededor de las últimas semanas hemos podido ir descubriendo las intenciones de muchos actores políticos dentro del estado, en cuestión de la siguiente sucesión gubernamental el próximo 2022, en especial casi podemos asegurar las intenciones del propio presidente municipal Jorge Salum.

Sea una buena propuesta o no, eso es a criterio propio y cada quien está en el derecho de aspirar siempre a un mejor puesto, pero lo que está a debate es que el alcalde no puede descuidar el propio trabajo dentro del Municipio por tener mayores aspiraciones políticas.

Lo que necesita el Municipio es trabajo y que les pongan atención a los ciudadanos, las calles están descuidadas, así como las áreas verdes y no lo vemos trabajando en ello, tampoco lo vemos trabajando en una obra potencial o emblemática para el Ayuntamiento, ni siquiera dándole frente al desgaste de los pavimentos que es una queja del día a día.

Cómo podemos esperar que alguien que no ha entregado buenos resultados a la ciudadanía en un cargo menor pueda aspirar a un puesto mayor como la gubernatura, hasta el momento solo podemos decir que como alcalde a Salum le quedó grande el cargo y de llegar a ser gobernador también le quedará.

La semana pasada le robaron el Audi a Luis Enrique Benítez, y anoche, según recuentos, los amantes de lo ajeno le dieron un llegue a la oficina de José Ramón Enríquez en Gómez Palacio.

O sea que, los amantes de lo ajeno están agarrando parejo, pero con mayor saña contra los políticos, dado que los dejaron prácticamente en la calle.

Y no faltan los que le encuentran el lado amable al problema, sugieren que se trata de una indemnización, un pago menor por todas las mentiras que les han regalado en las campañas.

