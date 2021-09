“Siete días de Grilla”

“Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga…”, dijo muchas veces el bien recordado exgobernador de Durango, Armando del Castillo Franco.

Ni el exmandatario ni ninguno de sus sucesores traía varita mágica como para resolver los problemas por falta de dinero, y por lo mismo siempre ha tenido que acudirse a los préstamos.

Una de dos, o se hacía alguna obra importante, como fue el entubado de la acequia grande y se endrogaba a la entidad, o de plano no se hacía nada y se dejaba pasar el tiempo viendo el progreso pasar hacia otros lados.

El entubado de la acequia, subrayemos, es la obra más importante que se ha hecho en la capital de Durango en los últimos 100 años a pesar de que no se tenía el recurso para sacarla adelante. Que se endeudó a la entidad, pues sí, de lo contrario nunca se hubiese tapado el cochinero que era aquella acequia.

Sobre el nuevo crédito autorizado por el Congreso del Estado todo mundo ha opinado. Unos a favor, otros no tanto, pero todo mundo le ha puesto a la charola y a veces hasta exagerando. Será el tiempo el que nos diga si hubo o no razón para solicitarlo y que lo aprobaran los diputados.

La antigua y desaparecida “acequia grande” fue por muchos años un gran foco de infección desde las colonias del norte, la Morga, la López Portillo y otras, pasando por el primer cuadro de la ciudad y llegando hasta el sur de la capital.

Todo mundo tiraba en la acequia su basura, animales vivos o muertos, colchones, camas, llantas y otros, así como sus desperdicios, luego aparecían hasta grandes muebles que la gente aprovechaba las crecientes para echar a la corriente las cosas que ya no le servían.

El tiradero irresponsable de la basura y desperdicios en la acequia era motivo y razón por la que con frecuencia las grandes avenidas de agua provenientes de las colonias del norte provocaban grandes “tapazones” que obstruían el libre tránsito del vital líquido, agua que iba a parar al interior de cientos o miles de domicilios ubicados por debajo del nivel de la acequia.

Siempre fue una gran calamidad el funcionamiento de la vieja acequia, especialmente con el tiradero irresponsable de los grandes desperdicios, pues las tapazones no se hacían esperar y el caos tampoco.

Hasta que el licenciado Del Castillo Franco tuvo la decisión de entubar la vieja acequia. El dineral que costó a pesar de que la tesorería estatal nunca tuvo un peso para la gran obra. La única posibilidad de tapar la acequia era con créditos, lo mismo que pasa ahora.

La eficiencia del entubado no tiene punto de comparación con la enorme utilidad de la obra. Que dejó empeñado a Durango, sí, pero valió la pena, porque la capital se transformó diametralmente, permitió la construcción de un gran bulevar que cruza la capital y desechó la posibilidad que los irresponsables siguieran tirando sus desperdicios en la vieja acequia.

No se lo cuenten a nadie para que no se haga chisme y, sobre todo, para que no aparezcan celos políticos, pero… es una mujer la que está metiéndole toda la carne al asador para que se haga realidad la presa Tunal II y se resuelva de una buena vez el asunto del “agua saludable” en La Laguna.

Y mire, lo que son las cosas, que a pesar de que la presa serviría a los habitantes de la capital y que la cuestión del agua a los laguneros beneficiaría precisamente a los habitantes de aquella región, resulta que la más interesada en aterrizar ambos proyectos no es de aquí ni de allá, o sea no es de la ciudad de Durango ni de ninguna de La Laguna.

Y, dejémonos de rollo, pero hasta a nosotros nos sorprendió que sea la diputada Maribel Aguilera, oriunda de Guadalupe Victoria, quien se haya echado a cuestas tan pesados proyectos, y hasta lo que se sabe, ahí la lleva.

Es que, da la casualidad, que ningún otro grillo, ni hombre ni mujer, se haya fletado en temas tan espinosos políticamente como es el Tunal II y el “Agua Saludable”, proyectos que exponen a sus actores a llevarlos a la cúspide de la fama o a enterrarlos en el estrepitoso fracaso, dado que ambos son planes altamente costosos para los que Durango no tiene los recursos y depende en todo de la Federación, y la Federación siempre ha despreciado esos sueños de los duranguenses.

Habrá que estar pendientes de ambos proyectos, puesto que quien trata de empujarlos es morenista y tiene todo el respaldo del jefe dela nación, dicen los que saben.

Alguien “hackeó” nuestra cuenta de Whattsap desde hace tiempo, lo denunciamos públicamente y es hora que nadie responde a la queja presentada.

El susodicho, a quien no tenemos el gusto, ha estado subiendo opiniones, sugerencias y otros a nuestro nombre, y lo hemos hecho público para que nadie de crédito a las ocurrencias de esa persona, pero insiste el muy infeliz.

Nosotros hicimos lo que estaba a nuestro alcance, cancelar la cuenta y abrir otra, lo que en apariencia funciona para efectos de evitar la invasión de la privacidad, aunque visto lo anterior nos aclara que nada es seguro en redes.

No está por de más sin embargo, que volvamos a denunciarlo para que nuestros pocos seguidores reaccionen adecuadamente cuando el intruso haga alguna petición o solicitud en nuestro nombre, para que no caiga nadie pues.

Es mentira eso que dice el mismo Whattsap que está protegido de “extremo a extremo”. Esa es la más grande falacia de las redes, porque no es cierto. Hay quienes logran penetrar hasta lo más oculto de nuestras cuentas que, sobra decirlo, son de lo más vulnerable, no hay una sola con la seguridad suficiente como para pensar que no hay temas en los que no se cuele un intruso.

La moraleja, para evitar consecuencias desagradables, lo mejor es no tratar temas delicados en esas redes tan vulnerables como el viento, así de fácil.

Igual que las cámaras de solapa que se compraron en el municipio para los agentes de vialidad, las multas digitales molestarán y mucho a los otros jefes, dado que los está dejando fuera del negocio.

Lo anticipamos en su momento, que las cámaras de solapa que se compraron el año pasado pasarían a ser un gran fracaso, y ya lo son, puesto que a pesar del dineral que nos costaron nadie las utiliza y parece que nadie habrá de utilizarlas.

Y no se utilizarán porque hay “policías” a los que no les gustan ese tipo de aparatos, y si no les gusta portarlos, pues nadie podrá obligarlos a llevarlos en la camisa.

Es el caso de las infracciones viales. Como no habrá constancia gráfica que justifique la acción contra un infractor, tampoco se podrá obligar a nadie a que pague por alguna infracción nunca cometida.

O dicho de otra forma, si los jefes de jefes no están de acuerdo, las tales multas digitales no llegarán a buen puerto. No llegarán a ningún puerto, para acabar pronto.

Servirá para dos cosas el anuncio que hizo Antonio Bracho, director de Seguridad Pública, acerca de implementar un sistema de multas de tránsito virtuales, con el fin de erradicar las boletas que se levantaban a mano y evitar la corrupción por parte de los elementos, pues obviamente los agentes se darán sus mañas para “operar”.

Aunque diga que con esto se busca evitar las prácticas añejas que se tenían, ya que se tendrán geolocalizados a los elementos, pues los dispositivos mandarán la señal de dónde están los elementos viales autorizados para infraccionar, cuánto están tardando en realizar una infracción, y que disminuye actos de corrupción y hostigamiento, las palabras se las lleva el viento y del dicho al hecho falta mucho tramo por llegar.

Aunque se diga que el dispositivo reportará al instante la infracción, además del tiempo y la localización de los agentes, estos podrán alegar que si permanecían quietos en algún lugar no era porque estaban pidiendo o recibiendo “moche”, sino que estaban en el baño, comiendo o desayunando en algún lugar.

Está matemáticamente comprobado que la ciclovía de la calle Laureano Roncal es un fracaso. No le sirve a nadie, nadie la usa y sin embargo emproblemó a muchos vecinos que de pronto les “borró” el estacionamiento frente a su domicilio.

Son unos cuantos los despistados que llegan usar la ciclovía en el día, pero no compensa los serios predicamentos en que puso a muchas familias de la referida calle.

Es que, tras la mal pintada ciclovía y la consiguiente desaparición de los espacios para estacionamiento, no pocos manejadores han tenido que llevar sus unidades una o dos cuadras de retirado. Se les creó un gran problema y parece que será para mucho tiempo, aunque en la realidad sean solo uno o dos los ciclistas que usan la “ciclovía”.

No somos quién para decirle a La Guadaña, Arturo Yáñez, cómo comportarse o cómo dirigirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pensamos que la peor estrategia sería peleando con el jefe de la nación.

Mientras alguien lo confronte menos será escuchado, y eso es lo que está haciendo el presidente del CDE del PRI al referirle la poca o nula atención a los problemas de Durango.

Además, el presidente tiene su propio estilo, y menos atiende a quien lo agrede como está haciendo el dirigente tricolor.

Sería cosa de cambiar de táctica, integrar un bloque de gente representativa de la entidad que busque a la brevedad la entrevista con el mandatario para que en lo corto, y sin ambages, exponerle nuestras necesidades y pedirle su ayuda para resolverlas.

Es cosa de buscarle por la buena, o darle por su lado antes que tratar de enfrentarlo, de medir fuerzas, porque en esas condiciones seguiremos perdiendo cualquier trámite ante la Federación.

Ante el regreso a clases presenciales se ha tenido mucho temor por parte de la ciudadanía, ya que de descontrolarse podría llevar al municipio a semáforo rojo de manera muy rápida, lo cual generaría el cierre de todas las negociaciones y espacios que generan la economía de las familias.

La ciudad no está preparada para un posible contagio que pueda darse en estas instituciones, ya que en palabras de las autoridades de salud, los hospitales se encuentran llenos o con muy poca capacidad para recibir a personas que llegasen a estar contagiadas.

El regreso a clases está siendo apresurado desde el Gobierno Federal sin razón aparente, niños y sobre todo maestros están arriesgándose diariamente solo por instrucciones del presidente.

Por otro lado, y al mismo tiempo vemos cómo el enojo de los maestros los ha hecho hacer imprudencias, como por ejemplo el caso de una maestra de kínder que subió la foto del único alumno que regresó a clases al parecer en tono de burla, lo cual ha generado el enojo de las autoridades y de los padres de familia.

Es importante señalar que se debe ser más cautelosos en cuanto a los cuidados para tratar de que los contagios en el municipio vayan a la baja y así lograr que el regreso a clases sea seguro para todos.

No cabe duda que en cuestión del semáforo epidemiológico todo mundo está como la “Chimoltrufia”, pues primero dicen una cosa y luego dicen otra.

Pues mientras que el gobernador Aispuro, casi al término del mensaje que pronunció para los ciudadanos con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, expresó confianza en que Durango pudiera regresar a color amarillo en el semáforo epidemiológico que se aplica a nivel nacional, de continuar la tendencia a la baja tanto en contagios de covid-19 como de muertes por esta causa, lo cual en su opinión podría suceder dentro de algunos días, esta postura se consideró como optimista y fue compartida por el secretario general de Gobierno, Héctor Flores.

Pero queda claro que no todos los funcionarios estatales involucrados en este tema comparten este punto de vista, pues el titular de la Secretaría de Salud, Sergio González, dijo con toda claridad que la entidad estaba lejos de tal cambio de semáforo y consideró poco probable que se pudiera dar en un corto plazo, con lo cual prácticamente le corrigió la plana al mandatario estatal.

Hasta aquí todo iba bien y se hacía necesario que antes de abordar temas como el relacionado a la pandemia y el semáforo epidemiológico en el que se encuentra la entidad, así como los cambios que se prevén, tanto mandatario como colaboradores se pusieran de acuerdo sobre lo que dirán, para evitar contradicciones, que evidenciaban una comunicación un tanto accidentada y confundida para los ciudadanos.

Pero para sorpresa de todos, este viernes por la tarde se hizo el anuncio federal de que a partir del lunes 6 de septiembre Durango pasará a semáforo amarillo, pese al aumento en contagios y las constantes muertes que no paran en la entidad, por lo que no sería de extrañar que por estas raras e incomprensibles decisiones en pocos días se diga que todos los estados ya estarán en verde, que en México la pandemia ya no existe y que su gran preparación supera en mucho la capacidad de Italia, China, España, Francia, etc., por lo que el país es ejemplo a nivel internacional.

Literal desde el inicio de la contingencia por covid-19 a muchos duranguenses cualquier situación de riesgo o contagio no les ha llegado a importar, pues los matrimonios o parejas andan por todos lados, con sus cuatro o cinco “bendiciones”, sin cubrebocas, de paseo o nomás dando “el rol”, incluso pese a las recomendaciones de no viajar se dan el lujo hasta de irse a Mazatlán.

Como justificante dicen que si se llegan enfermar es cosa de ellos, lo malo que por andar vagando por todos lados como almas en pena existe la posibilidad de que adquieran el virus y lo contagien a los demás, ya sea a sus familiares, amigos, vecinos y párele de contar.

Los vacacionistas que se van al vecino puerto ignoran por completo las recomendaciones de no viajar, salen como desesperados sin oír razones, parece que estaban amarrados en la casa y no se pueden esperar, Mazatlán no está en mejor situación que Durango, pues ha llegado a ser la ciudad con más contagios a nivel nacional.

Pese a ello familias acuden a la playa a dizque olvidarse del covid y lo presumen a cada rato en el “face”, pero el covid también puede estar presente en los hoteles, restaurantes, albercas, en la calle, negocios y demás. Y ante la recomendación de que regresando a esta ciudad se pongan en cuarentena unos 15 días obvio que esto no lo cumplen y siguen muy campantes con su vida normal.

Incluso hay casos de familias que llegan de “Maza” el fin de semana y así directos acuden a reuniones o fiestas familiares, ya sea carnitas asadas por cumpleaños, bodas, quinceañeras, primeras comuniones, por lo que es más que claro que la pandemia ha sido minimizada y como algunos integrantes ya están vacunados piensan que son inmunes y que ya nada les va a pasar.

