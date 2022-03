“Siete días de Grilla”

Legalmente no hay ninguna necesidad de votar para que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue electo para seis años y seis años serán los que se encargue de ese asunto.

Ayer temprano dijo que si el voto es para que se vaya, se va sin ningún problema, que respetará tal decisión aunque sean unos pocos los votantes. Pero ese no es el problema, repetimos: Lo elegimos presidente de México por seis años, el cargo pues, para que mejor me entiendan, es irrenunciable. Además de que si se va ¿quién va a cuidar a sus retoños?

No entendemos, como no entienden millones de mexicanos para qué exponerse a que el pueblo malo lo eche, porque también hay que decirlo, existe la posibilidad a pesar del enorme dinero repartido entre becas y pensiones a mayores.

Más bien parece un capricho del jefe de la nación en el que, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ha gastado mucho dinero que no tenía presupuestado.

Hará el INE no lo que se quiera, sino lo que se pueda, lo que se alcance y en esa posibilidad se queda el que sean escasas las casillas para sufragar, aunque teme la autoridad electoral que la votación sea un fracaso y que al final no se necesitarán muchas para recoger la opinión de los mexicanos.

Quizá por esa posibilidad del INE, los morenacos se han llenado la boca exigiendo no solo el cese sino la cárcel para los consejeros del INE, “por oponerse a la verdadera democracia…”.

La cuestión es, para acabar, que nosotros no votaremos por la revocación de mandato, por un lado, porque no queremos, y el otro, porque el médico no nos ha levantado la veda o el encierro al que me confinó desde principios de mes.

No olvidemos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana denunció que estaba en problemas por la falta de dinero y que la elección en Durango está en riesgo.

El caso es que vino el presidente del INE Lorenzo Córdova, habló con el gobernador y con los conejeros del organismo local electoral y todo mundo salió con una sonrisa de oreja a oreja, a pesar de los pesares.

Es decir, a pesar de que el priista David Payán, exconsejero del IEPC, salió a declarar que no entendía en qué se gastarían los 92 millones extras que estaba pidiendo, pues de ninguna manera se hará algo extraordinario como para advertir que no completa con los dineros que ya tienen en la buchaca.

El gobernador José Aispuro, vía su secretario Jorge Mojica, adelantó que aunque se cancele la elección la administración estatal tiene otros asuntos prioritarios por encima de una elección.

Hace muchos años tanto el INE como el IEPC subrayaron la necesidad de frenar a tiempo la proliferación de las encuestas, que en su mayoría son falsas y que apuntan hacia quien las paga.

El tema ha degenerado en una verdadera vacilada que obliga a muchos a mirar de nuevo hacia la necesidad de meter orden de una buena vez en esas cuestiones.

Recordemos que ya las autoridades electorales definieron un tope para las supuestas encuestas en las que quedaba prohibido divulgarlas por cualquier medio mientras no fuesen aprobadas por la autoridad.

Suponen muchos que los supuestos estudios de mercado traen ya la autorización del INE y el IEPC, pero hasta ahora la petición sigue detenida en los caprichos de los candidatos y los partidos, que siguen haciendo lo que se les pone en gana.

Ahora nos encontramos en la etapa que la autoridad define como la intercampaña en la que los suspirantes no pueden hacer promoción alguna, y no hay día que no aparezca un nuevo estudio.

Las encuestas -lo raro- aparecen llevando mensajes absolutamente distintos, como si los candidatos estuviesen en campaña y uno acertó para puntear, y la otra ya es tan conocida que todo mundo quiere votar por ella (eso dicen las encuestas).

También se dijo que las encuestas tendrían que ser autorizadas por el INE con antelación en las que se tendría que aclarar el método científico aplicado para la obtención de los datos, pero la verdad es que el asunto no pasa de las buenas intenciones.

Aparatoso que es Alejandro González Yáñez que ayer no nada más advirtió: “Viva Marina, cabrones…”, sino que se fundió en un abrazo tan falso que pareció cierto.

Gonzalo refrendó su respaldo, aunque en realidad será al revés, que Marina será la que apoye en la campaña a Alejandro, pero en serio que la euforia parecía sincera.

Y no sabemos de dónde Gonzalo ha tomado tanto gusto por la candidatura de Marina, si no hace mucho que ambos se enfrentaron en diversos procesos electorales y los dos se tiraron hasta con la mano del metate. No vamos lejos, en la campaña interna.

Bueno, también eso es cierto. La política es el arte de revolver el agua con el aceite y de juntar a las preñadas con las paridas. El chiste es armar el escándalo para llamar la atención.

No entendemos aún cuál fue el propósito de hacer el show a las puertas del Museo de la Ciudad (antigua sede de la alcaldía capitalina) si las oficinas principales del Municipio se hallan en la antigua planta de la Carnation.

Ojalá los aconsejadores de Gonzalo lo convenzan de que se olvide ya del pasado y que vuelva a su comportamiento natural, porque esos desplantes belicosos históricamente queda demostrado que no le ayudan nada.

Ya lo dijimos una vez, que si Gonzalo insiste en retomar las campañas falsas y escandalosas de otros tiempos, producirán un efecto adverso por todos sus costados, pero… el ex alcalde no lo considera así y no pierde oportunidad de exponerse al ridículo.

Si es auténtico el registro de Omar Carrasco Chávez como aspirante a una de las regidurías por el Partido Acción Nacional, al final se escogerá a los mejores prospectos y no a los más influyentes.

Habíamos dicho en días pasados que la planilla de José Antonio Ochoa está cerrada, que ya no cabe nadie, por más méritos que crea tener para alcanzar alguna posición.

Ah, pero si toma en cuanta a Omar nada más y a los demás se les hace así con un dedo, entonces habrá bronca en el ejido, porque más de uno se quedará chiflando en la loma.

La probabilidad que la nominación de toda la plantilla sea vía electoral es importante, y debe aplicarse, pero si luego nos salen con sorpresitas, los panistas se irán echando pestes no nada más contra Toño, sino contra Esteban Villegas, a quien ya se le atribuyen varias nominaciones que aún no trascienden al respetable.

Durante la semana que termina, nuevamente se observaron movilizaciones y protestas en las calles de esta ciudad, realizadas por distintos grupos tanto magisteriales como de habitantes de distintas colonias que salieron a exigir una respuesta a sus demandas, que van desde el pago de prestaciones a docentes en el caso de la CNTE, la regularización de plazas, domos en escuelas que pidió otra agrupación, terrenos para vivienda de carácter social e incluso placas del transporte público, lo cual da una idea de la variedad de solicitudes que reciben las distintas áreas de la administración estatal, con manifestaciones que implican el bloqueo de calles y la instalación de plantones tanto en plazas públicas como frente a edificios gubernamentales.

Es de esperarse que, debido a los tiempos que se viven actualmente, en los que se mezclan tanto una situación económica compleja, como un proceso electoral, las demandas de las distintas organizaciones de carácter social se multipliquen, así como las medidas con las cuales presionarán a las autoridades para lograr una respuesta positiva.

Sin embargo, en el caso del gobierno estatal, hay funcionarios que han comentado, de manera extraoficial, las dificultades que se enfrentan para dar atención a todas estas demandas, ante la falta de recursos económicos para ello, pues señalan problemas estructurales que se enfrentan en el tema financiero, que ocasionan que en estos momentos no haya dinero para responder a muchas necesidades.

A tal grado de que ya existe preocupación porque en cualquier momento se ponga en riesgo incluso el pago de sueldo a los trabajadores, lo cual indica una situación difícil, ante tantas peticiones por atender y sin la capacidad económica de darles respuesta.

El que anda todo “enmuinado” por el proceso de regularización de “chocolatos” es el dirigente estatal de la Organización Nacional de Ciudadanos Emprendedores (ONCE) Javier Reyes Ortiz, y cómo no, la iniciativa del Gobierno Federal le echó abajo los planes de echarse unos cuantos cientos de miles de pesos a la bolsa por “ayudar” a los agremiados con los trámites a realizar.

Ahora dice que los gobiernos están confundiendo a los ciudadanos al intentar apresurar los trámites, pues un día dicen cierta información y al otro dicen otra, pues a pesar de que la fecha para la conclusión del proceso de regularización es el 20 de septiembre de 2022, los presionan para registrarse antes del 31 de este mes.

A simple vista estas críticas solo son “patadas de ahogado”, pues el que el trámite sea directo, sin ayuda de intermediarios, dejó a muchos líderes de organizaciones a un lado, y aunque digan que la plataforma digital para subir los datos de los vehículos no está vigente, que hay algunos errores y desembolsos que deberán hacer los ciudadanos como el “altísimo” costo que tendrán las placas, tal parece que el proceso sigue en marcha y eso es lo que a final de cuentas les duele…

Otros que también andan, pero muy quitados de la pena, son los integrantes de la Sexagésimo Novena Legislatura local, y es que al parecer han trabajado mucho estos días que ya necesitaban descansar, por lo que se fueron de “puente” y regresarán a sesiones hasta el próximo miércoles.

Bien dicen que las promesas se las lleva el viento, en el aire quedaron las promesas que hicieron a personas víctimas de delitos esta semana de apurarse en el tema y sentarse a analizar y aprobar al nuevo titular de la Fiscalía general, con el fin de que sepa de todos los pendientes y tome cartas en el asunto.

De repente se les perdió la pista, ya nadie supo dónde están, algunos estarán en sus casas, descansando a gusto, organizando su agenda de la próxima semana, probablemente otros ya anden de tour por otros estados, en la Ciudad de México, en las playas de Vallarta o de perdis en Mazatlán, al fin que no urge dar respuesta a las demandas ciudadanas, por lo que las mujeres violentadas y lo del nuevo fiscal pueden esperar…

Ahora que todos los estados se encuentran en color verde en el semáforo epidemiológico, con una tendencia a la baja tanto en casos positivos de covid 19 como en decesos por esta enfermedad, algunos se preparan para reducir las medidas de carácter preventivo e incluso retirar la obligatoriedad en el uso de cubrebocas.

Todo parece indicar que se interpreta este comportamiento en cuanto a los contagios del SARS COV 2 como si se tratara del fin de la pandemia, sin que hasta el momento se haya determinado tal situación, pues tanto las autoridades de salud en el país, como la misma Organización Mundial de la Salud, no se han pronunciado en este sentido.

Y menos en un momento en el que nuevamente se prende una luz ámbar en China, país que nuevamente reporta un incremento en los casos positivos de la enfermedad en dos ciudades, que muestra un comportamiento que puede hacer pensar en una quinta ola, cuando hace menos de dos meses que en México pasó la cuarta oleada.

Sin duda, el deseo de todos por que termine ya esta situación es comprensible, como lo es la intención de retomar muchas actividades que se suspendieron durante los dos últimos años, pero todo indica que los riesgos en el tema de salud aún no terminan y solo cabe esperar que la reducción de los contagios permanezca y que tanto eventos masivos como viajes por el periodo vacacional no traigan nuevamente un motivo de alarma en el tema de salud y que se aprovechen las experiencias que esta situación ha dejado.

Por lo que se refiere a Durango, mientras las autoridades municipales consideran la posibilidad de retirar la obligatoriedad en el uso de cubrebocas, además de reanudar eventos masivos, la Secretaría de Salud en el estado mantiene la recomendación para seguir con los protocolos para evitar posibles contagios de las familias.

Uno de los opinadores más serios y respetados en el país por la certeza en el manejo de las ideas y de las cosas económicas, sin duda, es el Lic. David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, y lo tenemos en Contacto hoy a partir de la presente semana.

Nos gustó la idea de sumar al alto funcionario federal a nuestra plantilla de opinadores, pero más que haya sido él mismo quien solicitó su incorporación a nuestro trabajo periodístico diario.

Colmenares Páramo es uno de los expertos de más prestigio en el actual gobierno federal, de ahí la importancia de los temas que habrá de tocar semanalmente con nosotros, pero además, estaremos en posibilidades de obtener información de primera mano respecto de diversos asuntos relacionados con el trabajo de la ASF, que se relaciona precisamente con la persecución de los políticos ladrones de los tres niveles de gobierno.

Y no les presumimos más si les confesamos que Contacto hoy -dijo- es uno de los diarios de México que monitorea diariamente la ASF y que sirve de mucho en las decisiones importantes, ¿cómo la ven?, ¿cómo les quedó el ojo..?

