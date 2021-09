“Siete días de Grilla”

No todo está decidido en cuanto al Proyecto de Egresos de la Federación 2022, que en el supuesto considera a Durango en una reducción de poco más de mil millones de pesos.

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022 considera unos 14 mil 899.4 millones de pesos, no obstante que en el presente año lo presupuestado alcanzó los 15 mil 270.3 millones de pesos, más de mil millones de pesos más que lo que pretenden para el año venidero.

El proyecto debe estar resuelto, discutido y aprobado a más tardar para el 31 de octubre por la Cámara de Diputados y para el 15 de noviembre por la Cámara de Senadores.

Existe aún el tiempo suficiente para que nuestros diputados hagan la gestión pertinente o necesaria a fin de que puedan modificarse los distintos renglones de los que se compone el proyecto.

Por desgracia, cuando la Secretaría de Hacienda ya envió su propuesta a las cámaras, ya no se puede hacer mucho. Y no se puede porque no se quiere, porque los jefes ya no escuchan a los de tropa y así se van hasta el final.

Es cuestión de tocar muchas puertas, pero saber qué tipo de puertas han de tocarse, porque de tocarse las puertas equivocadas da lo mismo que no se haga nada.

Repetimos, aún hay tiempo para que esa disminución de más de mil millones de pesos se reconsidere y Durango de menos tenga un presupuesto parecido al que se está gastando en el presente año.

Tienen la palabra nuestros diputados, tanto de Morena como de los demás partidos políticos. La pelota está en su cancha, ya veremos cuánto de lo deseable consiguieron y si en realidad se preocuparon por recuperar lo que ahora le están quitando a Durango.

Hace un año, el municipio tuvo bronca con todos o casi todos los vecinos de la calle Laureano Roncal. Hizo la ciclopista a puro riñón, contra la voluntad del respetable, y ahora quiere hacer una segunda etapa, otra vez, sin consultar con nadie.

Daniela Soto y David Payán, regidores del PRI en el Ayuntamiento capitalino, aseguran que el Municipio se está tropezando con la misma piedra en la que se estrelló hace un año: No ha consensuado el proyecto con vecinos de las calles que piensa afectar y, obviamente, no están de acuerdo.

Nosotros ya hicimos un recorrido por las calles Isauro Venzor, Dolores del Río y otras del rumbo y los vecinos aseguran que nadie les ha ido a compartir la información que se tiene. No saben nada, dicen los regidores.

Hace un año, cuando se hizo la de Laureano o se pintó la “ciclopista” de Laureano, tampoco se consultó o comentó con nadie del vecindario, por lo que tuvo que suspenderse la obra por algunas semanas, dado que nadie la aceptaba por las afectaciones que implica para los que acostumbran estacionar su auto afuera de su casa.

La obra se hizo a puro riñón, por decirlo de alguna forma, pues aunque no la aceptaban los vecinos un día llegaron trabajadores municipales y sin más empezaron a pintar, pero a la fecha no la acepta nadie y tampoco la utiliza nadie.

Y a pesar de la experiencia adversa que se tiene en la Laureano Roncal, el Municipio está preparando más problemas con los moradores de otras calles a las que se considera para la segunda etapa de las mentaditas ciclopistas.

Otra ciclovía, otra controversia. Durante los últimos días hemos visto cómo el Gobierno Municipal anuncia con bombo y platillo la construcción de más tramos de ciclovía, pero una vez más olvidan una parte muy importante, misma que está estipulada dentro de la ley, la cual es la socialización de la obra.

Como recordaremos, cuando inició la construcción de la ciclovía de Laureano Roncal esto fue una gran problemática que incluso llego a posponer la obra, todo debido a que los vecinos de la zona no estaban de acuerdo con la construcción de la misma.

Es momento de que el Gobierno Municipal comience a actuar de la manera adecuada antes de anunciar obras que por beneficiar a un sector acaben perjudicando a otro, ya que en palabras de los regidores del PRI esta obra no está siendo bien recibida por la gente ya que afecta la movilidad de la zona, sobre todo para los negocios que se encuentran en las inmediaciones de la misma.

Al menos podemos decir que han corregido algunos de sus errores, como el que esta no sea pintada con “pintura termoplástica” de millones de pesos que termina siendo despintada ante la primera lluvia que cae en la ciudad.

Esperemos en qué termina esta historia, ya que al paso que va y donde ni siquiera ha comenzado la construcción ya están encontrando muchos topes en el camino.

Ojalá que el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se convierta en el operador político que tanto le está haciendo falta al jefe de la nación y por lo que ha distraído mucho de los problemas importantes de México.

Hace tiempo que los expertos venían sugiriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador la nominación de un verdadero operador político que asuma el papel de un secretario del interior para que atienda los problemas de tinte político que se registran en el interior de la República.

Es que la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, siempre estuvo concentrada en conflictos de otra índole, tampoco tenía tiempo para atender las cosas políticas de la patria.

Esperan los mexicanos que Adán Augusto le ayude al jefe de la nación con otros conflictos en los que no se haga necesaria la presencia del mandatario nacional y así disponga de más espacio para los grandes conflictos nacionales sin distraerse en cosas menores.

Durango regresa al amarillo epidemiológico ante la disminución en contagios y muertes por coronavirus, pero los riesgos los seguimos teniendo a la vuelta de la esquina.

El Gobierno Estatal advierte que Durango regresa al amarillo epidemiológico, pero de ninguna manera está superado el problema de los contagios, por el contrario, las nuevas cepas siguen apareciendo cada vez con un poder de contagio muy superior a lo conocido.

Sigamos usando el cubrebocas, el gel antibacterial, lavémonos las manos de manera constante y abstengámonos de asistir a eventos masivos en donde podamos adquirir el terrible mal. Esa es la única forma de cuidarnos y de cuidar a los demás.

El covid-19 -dicen los que saben- es una calamidad que llegó para quedarse entre nosotros y con la que tenemos que aprender a vivir, pero extremando cuidados para nuestra protección y la de nuestros semejantes.

No es por echar a perder la fiesta, pero… en serio, el premio ese otorgado al Municipio de la capital denominado “Mejores Prácticas de Gobiernos Locales” es similar a los pergaminos que vendió como pan caliente un tal Paco Bueno.

Exacto, el sonorense que llegó a dirigir la Tesorería municipal de Durango, Francisco Bueno Ayup, le halló el modito a eso de los diplomas y se soltó vendiendo por toneladas al Municipio de la capital.

Llegó el momento en que agotó las denominaciones para hacer que sobresaliera el nombre y “el trabajo” de José Ramón Enríquez, pero a lo bestia, pues lo llegó a calificar a nivel mundial, y poquito le busca hubiese considerado dos que tres galaxias que andan por el rumbo.

El caso es que, aquellos mismos reconocimientos, están llegando poco a poquito al Municipio de Durango actual y lo más probable es que estén desempacándolos al mismo precio, si no es que ya traigan el sobreprecio natural por los años que han pasado desde aquel entonces.

Arca Continental, la empresa que produce la Coca Cola y otros productos gaseosos, anuncia con bombo y platillo que donó 120 mil litros de agua tratada para regar jardines y otros.

No es malo el favor que le está haciendo la embotelladora a Durango, pero… nosotros le agradeceríamos que ya no produzca el “veneno negro”, causante de tanta enfermedad en nuestra sociedad.

La Coca Cola, lo sabe el mundo, es el producto generador de más diabéticos e hipertensos en el orbe. Le agradeceríamos más que no donara agua tratada, que tampoco produjera el codiciado “veneno negro”.

Y claro, el favor lo hubiésemos agradecido desde hace muchos años, pues sabido es que la Coca Cola es la causante de más dolor en el orbe precisamente por la ingesta de tan dañinos productos.

Nosotros, en lo personal, claro, le agradeceríamos más a Arca Continental que ya no regale agua tratada, y que ya no provoque más diabetes e hipertensión entre los duranguenses.

Martín Vivanco trae buenas intenciones para desplegar en el partido Movimiento Ciudadano, pero… ojalá que la dirigencia nacional lo deje trabajar solo y no le enjarete a ciertos mañosos que andan sueltos.

Martín es el nuevo presidente del CDE de Movimiento Ciudadano en sustitución de Óscar García Barrón que se regresa a la Unión Ganadera del Sector Social de la que nunca debió haber salido.

Vivanco pudo incluso haber desplegado una mejor campaña en la pasada elección, pero los estorbos esos que les platico no lo dejaron trabajar bajo los proyectos que cargaba y al final terminó tragando camote.

Esta vez, la cosa es distinta, Martín trae renovadas intenciones de trabajar hacia adentro de la sociedad, no de afuera hacia adentro, sino del centro a la periferia.

El chiste es que lo dejen hacer las cosas con libertad y autonomía, que no le traigan ideas grandes y maravillosas que al final vuelvan a maniatarlo y no lo dejen desdoblar su intención de llegar a la sociedad.

Hoy hace 20 años de los avionazos en las Torres Gemelas, una de las más grandes infamias vividas por la humanidad que, ojalá, por el bien de los seres humanos, no vuelva a ocurrir nunca.

El dolor y los daños causados por esos eventos todavía no terminan, hay muchas personas postradas en cama que están pagando por errores no cometidos.

Esa vez pagaron justos por pecadores. Los autores quisieron cobrársela a alguien, quizá al primero que se atravesara, y terminaron afectando a quien menos culpa tenía de sus problemas.

Pagaron con su vida muchos trabajadores, empleados, meseros y cocineros que laboraban en restaurantes de las torres, no obstante que el mensaje estaba dirigido al gobierno.

Hoy se cumplen 20 años de una de las más grandes infamias perpetradas por el hombre. Ojalá fuera la última que tengamos que narrar, aunque la maldad no terminó hace dos décadas, más bien mostró una de sus caras más audaces y sobre todo, la interminable inventiva para hacerle daño a alguien.

Es positiva la medida anunciada por el gobernador Aispuro y el secretario general Héctor Flores, de que la ceremonia del “grito” será virtual y está cancelado el desfile cívico militar con el fin de proteger la salud de la población por motivos de la pandemia.

Pero creo que esta decisión deberían decírsela y recordársela al maravilloso alcalde Jorge Salum, quien hizo el anuncio y hasta invitó a toda la gente a acudir a festejar la fecha con bombo y platillo y hasta con verbena en el primer cuadro de la ciudad. Tal parece que el munícipe no se entera, no se pone de acuerdo o literalmente “le vale” pues él anda en otro tiempo (de elecciones) o en otro mundo.

Y es que pese a que se anunció que la ceremonia solo tendrá pocos invitados y se hará una escenificación alusiva a la fecha, pero con todas las medidas sanitarias, no faltará alguno o muchos ciudadanos sin quehacer que acepten la cordial “invitación” del alcalde y acudan a deambular por el centro.

Con el pretexto de que están aburridos, que hay que distraer a las “bendiciones” o que van para enseñarles a los más pequeños el amor patrio, tal parece que la tarde-noche del 15 se verá gran afluencia en las inmediaciones de las plazas de Armas y IV Centenario, por lo que no está de más que las autoridades que sí se toman en serio el asunto de la pandemia estén listos para evitar concentraciones y retirarlos, pues con estas “invitaciones” tal parece que para Salum del Palacio el covid ya se ha acabado…

La que se esperaba fuera una obra emblemática de la actual administración estatal, como es el caso de la construcción del puente vehicular que se construye en el bulevar “Francisco Villa”, empieza a convertirse en un dolor de cabeza para el Gobierno Estatal debido en gran parte a lo accidentado que ha sido el camino para convertir este proyecto en realidad, con bastantes obstáculos que van desde la oposición de grupos de ambientalistas a la construcción del puente, hasta conflictos con las autoridades municipales, la pandemia que llevó a suspender esta acción, y precisamente cuando se reanudaron los trabajos que estaban pendientes y mostraban un retraso, los avances logrados se detuvieron porque escasearon algunos materiales, como el acero, los cuales adicionalmente tienen un costo más elevado de lo previsto, de tal manera que el gobierno estatal se ha visto en la necesidad de posponer constantemente la terminación de estos trabajos, sin tener una precisión con respecto a la conclusión de la obra, aunque sí un plazo tentativo que se extiende hasta los primeros meses del año pasado, con trabajos que resultarán más caros de lo planeado inicialmente, y ni que decir de las explicaciones técnicas del funcionario responsable de este tema, que cada vez parece enredarse más al tratar de justificar el retraso de la obra, ¿será que en algún momento van a terminar de construir este puente?

