“Siete días de Grilla”

No puede ser, y tampoco deben aceptarlo los laguneros, pues hoy que se asoma la posibilidad de resolver el antiquísimo problema del agua con arsénico los ambientalistas no están de acuerdo y prometen tirar todo lo que se atraviese.

El proyecto “Agua Saludable” que ha propuesto el Gobierno Federal considera una inversión del orden de los once mil millones de pesos, lo que además promete algunos miles de empleos por varios meses o años.

Quizá tengan razón, hay que preservar suelos, aguas y medio ambiente por sobre cualquier cosa, pero a pesar de que la afectación sería mínima y que resolvería un viejo problema social, los ambientalistas se interponen y prefieren seguir tomando agua contaminada.

No hay punto de comparación entre el daño que causaría el plan y el beneficio que dejaría a miles o quizá millones de habitantes de la zona, dado que no nada más serviría a Gómez Palacio, sino de paso a Lerdo, Mapimí, Tlahualilo y muy probablemente a Torreón y la zona conurbada.

Ojalá quepa la razón en esas personas que han amenazado incluso con seguir amparándose para que no se haga la obra y permitan el paso de la solución del viejo conflicto del arsénico en el agua que incluso trataron de resolver muchos alcaldes, varios de ellos ya idos, por cierto, y no llegaron ni siquiera al proyecto.

Hoy, que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador José Aispuro han coincidido para ponerle punto final al viejo problema, aparecen los naturalistas que en automático se oponen a todo. Quizá con razón en un momento dado, pero se entiende que son muchos más los que quieren el proyecto y que son mayoría, aunque no se trata de forzar nada, sino de convencer a los opositores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitaría de nuevo Durango el próximo 3 de octubre, como se anunció, pero… por dificultades de agenda se pospone hasta mediados del mes.

No se dice, nadie lo advierte, que la visita se aplaza por los problemas de los “contras”, pero se cree que el gobernador Aispuro seguirá tratando de convencerlos, especialmente considerando las bondades del programa.

Destacar que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, con Maribel Aguilera a la cabeza, fijó su posición sobre el proyecto y advirtió que los laguneros no pueden darse el lujo de despreciar los once mil millones de pesos que se estima sería el costo final.

Añadir que la misma Maribel se ha propuesto como reto personal insistir para que el proyecto se haga realidad, para lo que incluso está integrando a su plan a otros legisladores y darle más fuerza al propósito.

O sea que, no nada más el gobernador Aispuro está luchando por el plan, sino que los legisladores por su lado están haciendo presión para que llegue a aterrizarse en el corto plazo, como podemos ver hoy en la fotografía que da cuenta de la reunión del viernes pasado.

Ojalá se pusieran de acuerdo nuestros diputados en torno al otro gran proyecto, el de la presa “Tunal 2”, a fin de hacer un bloque con más fuerza y entre todos presionar al Gobierno Federal para su cristalización.

Es que Maribel lleva varias semanas trabajando en el caso, para lo que ha hablado con diversos funcionarios federales, pero esta semana trascendió que Ismael Hernández Deras también está haciendo gestiones ante la Federación.

El miércoles apareció con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a quien le hizo entrega del proyecto de la magna obra que por igual traería enormes beneficios a nuestra capital, o por lo menos resolvería la cuestión del agua potable para la población por los próximos 50 años o más.

Y luego, parece que hasta Gonzalo ha tratado el tema ante instancia federales.

No está mal que sean muchos los que están madurando el proyecto, el problema es que en lo individual cada uno representa menos intensidad al momento de la gestión, y si se juntan representarían una fuerza superior y con más posibilidades de obtener la aprobación.

El gobernador José Aispuro se reunió en la Ciudad de México con todos los legisladores duranguenses de los distintos partidos para agradecerles el respaldo a los distintos proyectos anunciados por la administración estatal.

El mandatario se juntó con los distintos diputados y senadores y les felicitó por el respaldo brindado al plan Agua Saludable con el que simpatiza el presidente López Obrador.

También se tocó el tema de la presa Tunal 2, pero… como decimos, son proyectos que los diputados y senadores los están empujando, pero de forma individual.

Ojalá que entiendan, diputados y senadores, que no se trata de un tema político, que nada tienen que ver los colores, sino que se trata de problemas antiguos de Durango y La Laguna, y que por ese interés superior deben agruparse en un solo bloque que sea el que gestione y presione para su autorización y realización.

Sin que huela a presunción, porque no lo es, resulta que la columna Chicotito del pasado jueves es la más leída de la historia, que ya se extiende a más de 40 años.

Hasta el cierre del presente comentario sumaba 176,739 vistas o lecturas, se acercaba a los 180 mil y según reportes se sigue leyendo mucho con posibilidades de llegar a los 200 mil, aunque si llega se los comentaremos en nuestro siguiente espacio.

Analizamos ese día dos temas específicos: El caso de Esteban Villegas como el más conocido de los aspirantes a la candidatura estatal, y que la tragedia ocurrida el sábado por la madrugada sobre el bulevar Guadiana ha afectado terriblemente a dos familias. No podemos identificar cuál fue el principal atractivo para nuestros lectores.

Aun cuando alguien pendejeó al autor, Jorge Blanco, asegurando que era una torpeza de comentario, pues nada más afecta a una de las familias, la de Chuy.

El tema, sin embargo, no merece ninguna discusión. Afecta a la familia del occiso, Jesús Alfonso Rodríguez, sin duda, y también daña a los parientes de José Emanuel, puesto que en ambos casos no los volverán a ver, y en el caso del supuesto responsable, José Emanuel, será privado de su libertad buena parte de su vida, tiempo durante el cual será visto por sus familiares en muy contadas ocasiones. Si eso no es daño para las familias, entonces díganme ¿qué es?

Y sobre la anotación de alguien en redes sociales que sobre ese comentario “por eso ha perdido credibilidad su columna” pues qué bueno que se vaya perdiendo con casi 200 mil lectores en un día.

No haremos controversia de un tema tan lamentable, pero mantenemos lo dicho: “La tragedia del sábado pasado afecta y mucho a las dos familias…”.

El escarbadero que ha generado en el centro de la ciudad la introducción de ductos para el cableado subterráneo lleva fácil año y medio, y hasta ayer el Municipio se enteró.

La dirección de Desarrollo Urbano Municipal canceló algunas obras que se hacían en distintos puntos de la ciudad, pero las del cableado, a pesar de los muchos lesionados y las interminables molestias, siguen como al principio.

Escarban aquí, escarban allá. Tapan una parte, destapan otra, se van y no regresan hasta que les resobra, pero para eso ya se fracturó alguien en los hoyancos que siguen dejando, lo mismo que los montones de materiales sobrantes que están por todos lados, particularmente la avenida 20 de Noviembre, que sería la más importante para presumir a los visitantes, ¿pero en esas condiciones?

Y los hoyos persistirán todavía por mucho tiempo, pues la obra la hacen los gobiernos Municipal, Estatal y Federal, y si Desarrollo Municipal detiene el escarbadero, sería darse un balazo en la pierna.

Lo que sí, que no hay fecha para la culminación del molesto trabajo. Parece que todavía durará unos tres años.

La Dirección de Seguridad Municipal puso anoche en marcha su plan Conductor Designado, y aunque tiene un mundo de bondades, creemos que lo arrancaron sin planeación, sin proyección y sin objetivos.

El plan lo propusimos al principio de semana y estamos seguros que de ahí lo tomó la oficina, pero eso no tiene la menor importancia, pues… para aplicarlo es menester sumar a mucha gente, particularmente los dueños de antros, puesto que ya se quejaron y advirtieron que no quieren patrullas afuera de los negocios, espantan a la clientela, y tienen razón, debió consultárseles.

Es que, no es así de fácil el idear el Conductor Designado y ponerlo en práctica. Hay que hacer una serie de reuniones en donde se considere la opinión de todos los involucrados, de lo contrario es un proyecto que nace muerto.

Ahora, ojalá y que la preocupación perdure con el paso de los meses y los años, y que no lo vayan a olvidar una vez que pase la molestia que dejó la tragedia del fin de semana pasado, y por lo visto el plan no está proyectado a futuro.

Anoche, seguramente gracias a esa acción policial, no se registraron accidentes, y eso es justo de lo que se trata, de evitar las desgracias que suceden todos los fines de semana.

Todas las negociaciones y comercios dentro de la ciudad son importantes, ya sean grandes o pequeños, ya que esto ayuda a que la economía siga fluyendo; con esto en mente podemos decir que como autoridad no debería estar buscándose un beneficio propio a costa de los verdaderos trabajadores del municipio.

Sabemos la importancia de la Brigada Covid, misma que ha tenido un arduo trabajo durante dos años comandada por el Juzgado Administrativo, pero esta brigada no debería estar buscando lucrar o afectar sin sustento o solo con fines recaudatorios a costa del miedo por el covid-19.

Durante semanas hemos escuchado y visto quejas de comerciantes y/o empresarios que señalan estar siendo acosados por los inspectores, que por conceptos simples imponen un acta administrativa y una multa a negocios que apenas están sobreviviendo.

¿Vale la pena continuar con esta brigada a pesar del estrangulamiento de las negociaciones en toda la ciudad? Multas que van desde los 35 mil pesos que pueden significar la sobrevivencia de una negociación que ya ha pasado por un cierre de alrededor de un año, mientras que por otro lado el Municipio se lava las manos y sale a decir que están apoyando a todos los comercios y empresas, aunque de eso no se ve nada en la capital.

La inauguración de un mural pintado por un joven artista duranguense en homenaje al personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, como reconocimiento al trabajo que realizan de manera permanente en la entidad, no fue motivo suficiente para que la directora del Instituto Duranguense de la Juventud dejara, como se dice en el barrio, de “plancha” al personal de la CEPC en este acto, que forma parte de la conmemoración del mes dedicado a esta tarea que ha sido tan importante tanto en Durango como en el país completo.

A pesar de que se trataba de un proyecto emprendido por la propia institución que dirige Sofía Durán, después de esperarla durante más de media hora todos los que estuvieron presentes y muy puntuales en el evento perdieron la esperanza de que llegara.

Tal vez se le olvidó, se quedó dormida, o su ausencia solo se debe a una apretada agenda de trabajo que la mantuvo ocupada el sábado y también le impidió enviar un representante, pero no dejó de percibirse como un desaire a una de las dependencias estatales que han realizado un trabajo permanente tanto en la prevención y atención a contingencias, como también en las acciones emprendidas desde que inició la pandemia.

A pesar de que las autoridades de Salud estatales han repetido hasta el cansancio, y hasta parece disco rayado, que la pandemia no ha terminado y que hay que seguirse cuidando, a pesar de que se registra una disminución en los contagios de covid 19, a la gente literalmente esto le vale y sale a la calle o acude a eventos como si nada.

Y es que después de que Durango llegara de nuevo a semáforo naranja debido al incremento en los pacientes con esta enfermedad, parece que regresar a color amarillo ha llevado de nuevo a un relajamiento en las medidas para prevenir contagios de coronavirus. Esto se puede observar claramente en algunos establecimientos donde se ha dejado de lado la aplicación de gel desinfectante, la toma de temperatura y también la sana distancia.

Aunque hay que señalar que no son los únicos, pues aun en los eventos organizados por las autoridades se observa este desinterés por los protocolos y no se diga especialmente en los eventos deportivos, como el Torneo Internacional de Voleibol que se realiza actualmente en esta ciudad.

Incluso el mismo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco, se ha visto preocupado y molesto por todo esto, ya que en los torneos se dejaron de lado los protocolos sanitarios como la afluencia de personas o la sana distancia, por lo que obviamente no se atienden estas recomendaciones encaminadas a evitar contagios del SARS Cov-2.

Lo preocupante es que todo esto se registra sin considerar del riesgo de que puedan nuevamente aumentar los casos positivos y más aún, de que ya está en el país otra variante del virus que causa preocupación en el sector salud, por lo que las constantes recomendaciones para cuidarse se han convertido en llamadas a misa.

