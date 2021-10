“Siete días de Grilla”

Lo que todavía hasta ayer por la mañana era un sueño en La Laguna de Durango y Coahuila, empezó a hacerse realidad al arrancar el ambicioso proyecto Agua Saludable con el que pronto tendrán agua limpia, potable, sin arsénico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Durango y Coahuila, José Aispuro y Miguel Riquelme, iniciaron el anhelado proyecto que requerirá una inversión del orden de los 10 mil millones de pesos.

El jefe de la nación regresó ayer a La Laguna a cumplir y rescatar la palabra, prometida en su última visita, en la que adelantó hace varias semanas que regresaría hasta que arrancara Agua Saludable.

López Obrador regresó ayer a la región a arrancar la obra, para la que anunció que en el presente año, al que le quedan menos de tres meses, se invertirán 1,700 millones, y dos mil millones el año de 2022.

El jefe de nación afirmó que el gran proyecto arranca una vez que los ambientalistas aceptaron la obra, en el entendido de que uno de los compromisos más importantes será cumplir con los que se oponían al proyecto afectando lo menos posible, o nada de ser preciso, el río Nazas y sus afluentes.

Y así será, pues quien llegue a ganar la obra deberá comprometerse a afectar lo menos posible el entorno para no cambiar las expectativas ambientales, y menos afectar la ecología, el agua, la tierra y el medio ambiente.

Tanto PAN como PRI entienden que ganaron la última elección por la fuerza que integraron al formar la alianza, y que si el año próximo van en solitario, puede irles como en feria.

La duda de que llegue a conformarse de nuevo la coalición surgió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su reforma eléctrica será aprobada con el respaldo del PRI en las cámaras.

Ante la circunstancia, Marko Cortés, el líder nacional del PAN, advirtió que si el PRI aprueba la nueva reforma, se olvida de la alianza y obligará al blanquiazul a buscar nuevos socios, que serían el mismo PRD y quizá Redes Sociales Progresistas.

Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, no le ha dado mucha importancia a la amenaza blanquiazul, y por el contrario se la ha llevado pidiendo a AMLO y sus cercanos en Morena que no lo presionen a tomar una decisión, porque al final será lo que digan los priistas, y no nada más lo que opinen los diputados tricolores.

Aunque, recordemos que hace dos semanas Hugo Rosales Badillo, el dueño o gerente de RSP, adelantó que solamente aceptará hacer alianza con quien llegue a postular a Esteban Villegas, de modo que el nuevo partido pudiese unirse al PAN.

No lo dice, pero intuye Brozo, “El Payaso Tenebroso”, lo que todos sabemos, que el PRI ganó en la pasada elección gracias al voto útil, o al voto de castigo para Morena, y sentencia: “Mensaje especial para @alitomorenoc y legisladores del @PRI_Nacional: Si votan a favor de la reforma energética olvídense de México para siempre, ca… rbones…”. (utilizó otra ofensa, pero no podemos escribirla).

Tiene razón el famélico payaso, el Partido Revolucionario Institucional volvió a la vida gracias al hartazgo de los ciudadanos con la 4T. O fue voto útil o voto de castigo, pero lo cierto es que el tri ganó muchas diputaciones tanto locales como federales precisamente gracias a la saturación del pueblo. El PRI y el PAN, tiene que decirse, ganaron muchas posiciones precisamente por la desesperación de los electores.

Entonces, tampoco lo dice el gran payaso, pero advierte que si el PRI se suma a Morena para aprobar la reforma energética, se tardarán para volver a tener el sufragio de las mayorías.

El año pasado, tanto panistas como priistas, resultaron los menos malos de la contienda, por eso ganaron muchas parcelas en disputa, pero de ninguna manera ganaron por bonitos, pues ya habían cansado también a los electores, que no se la crean, les advierte el tenebroso.

Ojalá que entienda la gente que el verde del semáforo epidemiológico se impuso para reactivar de alguna manera la economía, las fuentes de empleo, sobre todo, pero que debemos seguir cuidándonos.

Si alguien está pensando que Durango regresó al verde porque ya vencimos al coronavirus, nada más alejado de la realidad que eso, puesto que los contagios siguen apareciendo por todos lados y no se diga los fallecimientos.

Han disminuido un poco los contagios, sí, y eso permite autorizar la apertura o reapertura de una serie de negocios, sobre todo los más afectados por la primera etapa, pero el peligro no se ha ido, sigue presente en cualquier parte del mundo.

Recordar, por otro lado, que el cubrebocas funciona si cubre la boca y la nariz. Si lo llevan con la nariz o la boca al descubierto, es mejor no llevar nada, porque no les protege nada.

Tenemos que seguir usando el cubrebocas, lavarnos las manos frecuentemente, usar gel antibacterial o alcohol y abstenernos de reuniones masivas en las que no todos llevan cubrebocas.

Y no importa que ya hayan sido vacunados, pues muchas personas, miles o millones, han muerto a pesar de haber completado ya su esquema de vacunación.

No es la primera vez que el secretario de Salud en el Estado, Sergio González, afirma que en este tiempo que se lleva de pandemia ya es innecesario tener tapetes o túneles sanitizantes en comercios o lugares públicos, pues no son eficaces para prevenir contagios de covid-19.

No cabe duda que si lo dice el titular de la SSD y si obviamente está respaldado con estudios y pruebas a nivel mundial es por algo, pero de que lo diga a que las autoridades municipales le hagan caso y los eliminen de las medidas sanitarias tiene bastante diferencia.

Obviamente el tema de los tapetes no será eliminado de los protocolos, no porque les interese la salud de los duranguenses, sino porque el no tener tapetes y gel en los comercios de la ciudad es el mejor de los pretextos y lo que más les deja dinero por multas y actas administrativas a las autoridades municipales por medio de la mal llamada Brigada Covid.

Y es que el recaudar cada semana varios miles de pesos para la “caja chica”, los “ahorritos” o el “guardadito” de algunos cuantos en el Municipio no es algo fácil de dejar ir, así es que aunque lo diga el mismo gobernador Aispuro, el director de la OMS Tedros Adhanom y hasta el Papa Francisco serán ignorados y se toparán con los oídos sordos del juez administrativo Mario Pozo y su grupito.

Unas horas antes de conmemorar el “Día Mundial de la Salud Mental”, hay lugar para una reflexión sobre un tema que si bien no tiene una total aceptación entre la población, pues aún hay quienes creen que buscar ayuda con un profesional de la salud mental es solo para locos, aunque cada vez son menos las personas que se encuentran en esta situación, especialmente desde que inició la pandemia y con esta situación se incrementaron considerablemente los problemas relacionados con este tema.

Desde los niveles de estrés hasta manifestaciones más claras de problemas de salud mental que se reflejaron en los índices de violencia al interior de las familias, situación que lleva también a plantear la necesidad de que haya más opciones de atención a este problema, pues ya no existe un grupo específico de la población que se vea afectado por estos padecimientos y la demanda de atención va en aumento, sin que haya suficientes opciones de respuesta a las necesidades que surgen en este renglón.

Lo cual lleva de manera inevitable al tema de los recursos que se destinan actualmente a la salud mental, pues desde antes de la pandemia se ha planteado la necesidad de que haya un mayor apoyo para atender el aumento en la demanda de atención que ya existía desde entonces y que se potencializó desde el año pasado, sin que hasta el momento haya una respuesta por parte de los gobiernos.

Esteban Villegas Villarreal es el mejor en todos los aspectos de los que pretenden la candidatura al Gobierno del Estado. Sería, sin duda, un cheque en blanco, garantía de triunfo para quien lo postule.

El sanjuanero, según Consulta Mitofsky y Parametría, dos de las encuestadoras más creíbles en México, puntea en todos los casilleros, por encima de todos los que se cartean por los distintos partidos hacia el 2022.

Villegas es priista desde hace muchos años, se supone que en otras circunstancias sería el natural, el amarrado o el inamovible en el PRI, solo que las circunstancias cambiaron a partir del 6 de junio pasado y por muchas posibilidades que tuviese, el PRI le está haciendo al feo desde hace rato nada más por haber sido candidato en tiempos de Jorge Herrera Caldera.

Sobre Esteban hay que subrayar que está circulando en redes una fotografía con Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas y uno de los dueños o regenteadores del PVEM, lo que confirma que en este momento Villegas está yendo a todas, a ver dónde pega su chicle.

El programa Conductor Designado que la Dirección de Seguridad del Municipio puso en marcha, es casi el que propusimos en esta columna hace tres semanas. Pronto pasaremos por nuestras regalías.

La semana pasada, la Dirección de Seguridad arrancó lo que denominó Conductor Designado y nos copió la idea tal cual la expusimos. Merecemos algo de las regalías que habrá de dejar el proyecto, especialmente en virtud de que en el municipio de la capital no leen Contacto hoy ni por equivocación.

También propusimos lo de los taxis afuera de los antros, y que se entendieran con los tomadores desde antes de empezar la parranda, de modo que no podrán negar que la idea es nuestra, aparte de que nadie más hizo la sugerencia.

Solamente les pedimos, pero eso la semana pasada, que para que el propósito funcione a cabalidad es necesario hacer una serie de reuniones en las que participen, poniéndole o quitándole los dueños de los centros nocturnos, los muchachos como principales afectados y todos los que algo tienen que ver en el problema, porque si no están todos, el proyecto no estará completo.

Ahora bien, es posible aceptar lo que ha arrancado la Dirección de Seguridad, pero que no se deje de lado la consulta a los interesados, porque esos mismos interesados se encargarán de echarles abajo el plan.

Está en redes sociales un video en el que un experto en letras se refiere, y se burla, de la insistencia de muchos, sobre todo políticos, que se creen más incluyentes y más justos al diferenciar: LOS MEXICANOS y LAS MEXICANAS.

Insiste que tratándose de seres humanos, no es necesario repetir LOS Y LAS, las reglas son precisas sobre el particular, pero… parece que los demagogos brotan por todas partes.

No se debe separar LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, pues con decir Los Niños ya se considera a ambos sexos.

Nosotros lo hemos referido en distintas ocasiones pero, no pocos, se pitorrean creyendo que los equivocados somos nosotros, pues esa regla ya está en desuso porque cada vez aparece más, especialmente entre los políticos, que de pronto empezaron a sentirse si no se menciona a LAS DIPUTADAS, pues llamándoles LOS DIPUTADOS, así a secas, ya no es necesario mencionar a LAS DIPUTADAS.

Bueno, ahí la dejamos, para el que guste respetar la regla o seguir sintiéndose incluyente y respetuoso de LAS DIPUTADAS y LAS COMPAÑERAS.

Esta semana el Gobierno Municipal dio comienzo a la Consulta Ciudadana, misma que en pocas palabras trata de darle atole con el dedo a la ciudadanía en general, haciéndoles creer que su opinión es importante o considerada a la hora de la toma de decisiones de las autoridades.

Durante años y con el motivo de crear un “gobierno transparente” nació la denominada consulta, donde al parecer con un muestreo de la población a la cual se le cuestiona sobre sus necesidades es que se crean los planes de trabajo para el próximo año, o eso es lo que quieren hacer creer a la ciudadanía.

La principal desventaja de esta campaña es que le hacen creer a los ciudadanos que sus problemáticas en específico están siendo escuchadas y serán atendidas a la brevedad, cosa que no es cierto, ya que problemáticas como falta de pavimento que es la que más aqueja a la ciudadanía no es tomada en cuenta de la forma en que los ciudadanos quisieran por priorizar lugares más céntricos tal vez, y en ese sentido todas las solicitudes.

Aunado a esto el Municipio no tiene un presupuesto para atender todas las necesidades que la gente señale, por lo cual al final del día las solicitudes que llegan son desechadas por su imposibilidad de cumplirlas.

Para finalizar, es importante que analicemos lo que los gobiernos quieren decirnos o hacernos creer, actividades como estas solo le dan atole con el dedo a la ciudadanía en su afán de evitar problemáticas.

Tenemos más información hartamente lamentable de la Dirección de Obras Públicas del municipio, pero el espacio se nos termina, ya son demasiados chismes, pero la próxima semana les contamos.

El caso del constructor que le puso varios melones a la charola para “ganar” una licitación y al final no ganó ni un saludo, en el que exige su dinero para atrás, todavía no concluye, aunque ya lo revisa la Dirección de Contraloría municipal.

O sea que, para decirlo rápido, los grandes bisnes están pasando por Obras Públicas, quizá la caja chica de Jorge Salum para la campaña, uno nunca sabe, pero ya son muchos señalamientos contra la oficina.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp