“Siete días de Grilla”

Será muy poderoso el Grupo Xcaret, y con harto dinero para frenar cualquier acción legal, pero la Fiscalía de Quintana Roo giró este viernes órdenes de aprehensión contra altos directivos del paseo al hallarlos responsables por la muerte de Leo.

La representación social de Cancún libró una orden de localización y/o investigación para determinar el paradero de la directora ejecutiva de Operaciones, Parques y Tours, Elizabeth Lugo Monjarrás.

Xcaret opera ocho parques temáticos, tres hoteles y cinco tours arqueológicos y de ecoturismo en Cancún, Quintana Roo, en donde falleció en marzo pasado el pequeño Leonardo Luna Guerrero, que vacacionaba con su familia, padres y hermanos .

Recordemos que Leo falleció al ser succionado por uno de los ductos del sistema de filtración de la atracción acuática denominada “Riolajante” en el parque Xenses.

El juzgador desechó el amparo y la sala revisora validó el fallo, además que ordenó dar por terminado y archivar el caso bajo el argumento jurídico de que las atribuciones del Ministerio Público consisten en recibir denuncias de hechos que pudieran constituir un delito y encabezar la investigación sin que pueda suspenderse o interrumpirse, salvo en los casos en que así lo establece la propia ley.

Recordar que Xcaret intentó voltear la suerte al denunciar al padre de Leo, el doctor Miguel Ángel Luna Calvo, pretextando que en su calidad de médico intentó reanimar a su hijo, pero lo hizo de manera equivocada, según los abogados del grupo, aunque al final se le da la razón al cardiólogo, por una parte, y por la otra la Fiscalía ha encontrado responsables a varios altos directivos de Xenses, que por cierto misteriosamente han desaparecido, aunque ya los busca la policía, por lo menos a la directora ejecutiva, para que respondan por su falta.

Anotar que Xcaret tiene pendientes varios procesos precisamente por la muerte de otras personas (de menos 9) en condiciones parecidas a las de Leo, y aunque tenga mucho dinero para frenar cualquier acción, por lo pronto ha perdido el caso Leo.

El escándalo de la semana, y por mucho, fue la denuncia de Miguel Lazalde, presidente del CDE del PRD en Durango, quien sugirió que la Dirección de Obras del Municipio opera en base a “moches” y otras indecencias.

La denuncia de Lazalde tiene que ver con cierto concurso de pavimentación en el que un constructor habría aportado importante cantidad de dinero para ganar la obra y al final se quedó sin Juan y sin las gallinas.

Lazalde, sin embargo, no aporta nombres ni cifras, aunque nosotros estamos cerca de aclarar quién fue el constructor chamaqueado y cuánto fue lo que aportó el empresario.

Aclaramos ya que en cierto concurso por una obra de pavimentación importante el constructor le metió una respetable cantidad de dinero (repetimos, ya tenemos la cifra aproximada, aunque nadie nos lo ha confirmado) para “ganar” limpiamente la obra.

Sin embargo, la obra se le adjudicó a otro constructor y el que le metió el gran billete se quedó como el chinito, nomás milando pasar los concursos, lo que quiere decir o de menos advierte la posibilidad de que el ganador real del concurso debe haber metido una cantidad mayor que la “invertida” por el iluso constructor.

El problema es que, cuando la obra se autorizó a otro constructor, aquel empezó a exigir su dinero de regreso y a la brevedad antes de empezar a hacer borlote, además de que el asignarse el concurso a otra persona abre la posibilidad de que la otra metió más que lo que “invirtió” el empresario chamaqueado.

Durante la semana hemos podido notar un incremento en las manifestaciones que llegan hasta Cabildo, las cuales todas tienen un objetivo en común que es la de ser escuchados por el presidente municipal.

Ya sea que busquen apoyos monetarios, de programas, pavimentaciones o agua potable, entre un sinfín de cosas, todas siguen siendo ignoradas por el alcalde, quien olvida que su administración trataba de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Las declaraciones del presidente y de sus allegados siempre son las mismas, que no van a ceder ante las presiones de líderes sociales, pero la pregunta aquí es si mínimo se toman el tiempo para escuchar las demandas de la gente o al menos los errores de su gobernar.

Hace una semana se programó una reunión con un líder social, esto ya que ni el presidente ni el secretario del Ayuntamiento pudieron salir de sus aposentos para atender a las personas que estaban aclamando ser escuchadas, por lo cual entre sus asesores se llegó al acuerdo de tener una cita el jueves pasado con una comitiva, misma reunión que nunca sucedió y el alcalde solo hace oídos sordos al preguntarle al respecto.

La infelicidad de las personas ha salido a flote durante estos dos años que Salum del Palacio ha estado en el poder y aún no es hora que cumpla con lo prometido, apoyar a las personas que de verdad lo necesitan y que además votaron por él.

El programa “Conductor Designado”, para que funcione, requiere de la participación de todos los involucrados, empezando por los muchachos, los padres de familia, los dueños de los antros, los taxistas, las cerveceras, etc., etc.

Si el plan que pusieron en marcha el sábado pasado no tiene el visto bueno de las partes, es algo que nació muerto, que no prosperará porque no hay la voluntad de quienes algo tienen qué ver en la tomadera de los jóvenes.

Es bueno que la Dirección de Seguridad Municipal haya reaccionado rápido, tras el fatal percance ocurrido frente al estadio “Francisco Villa”, pero no es suficiente si no participan los principales interesados.

El proyecto es positivo porque de menos advierte la intención oficial por atacar el problema, aunque se empezó al revés.

Aparte, ante las circunstancias mortales que se han registrado en fechas recientes tiene que diseñarse todo un plan de acción, y en ese plan, desde luego que tienen qué ver los retenes antialcohol. Han de moverse de horario para que en vez de retirarse cuando los tomadores apenas van llegando a los antros, que se instalen a la una o dos de la mañana y que funcionen hasta las cuatro o cinco horas, cuando se desatan los tomadores y salen en tropel de los aguajes.

Es que los retenes se instalan a las nueve y se retiran a las once o doce de la noche, cuando mucho. Eso no sirve, dejan descubierta la ciudad precisamente cuando salen los borrachales de los antros.

El proyecto “Conductor Designado” debe consultarse, no solamente comunicarse, porque, insistimos, mientras no participen en su diseño las partes involucradas, aquello no funcionará por más que lo divulguen.

Estados Unidos, el país más rico sobre la tierra que está partiendo el queso en la distribución de vacunas contra el covid-19, y que podía atacar el virus de mejor manera, suma 700 mil muertos.

Aunque el vecino país es el que más ha vacunado a su población durante la pandemia, no ha podido convencerlos a todos de que se inmunicen, por eso siguen los contagios y no se diga los fallecimientos.

Y todo, creen muchos, originado en las vaciladas y ocurrencias con que atendió la emergencia el pasado gobierno, presidido por el locuaz Donald Trump.

México, hasta ayer sumaba 278 mil muertes contabilizadas de manera formal, aunque hay quienes aseguran que el número de fallecimientos es superior a los 700 mil de los Estados Unidos. Brasil, que también es dirigido por otro juguetón, por decirlo de alguna forma, casi suma los 600 mil decesos contabilizados de forma oficial por la Universidad John Hopkins.

Resumiendo, que era la intención, Durango regresará al verde epidemiológico el próximo lunes, señal de que la pandemia está cediendo, pero aún la tenemos aquí, sigue amenazándonos a todos.

Es menester mantener los protocolos de seguridad aconsejados por la Organización Mundial de la Salud: Usar siempre el cubrebocas si se sale de casa, lavarnos las manos frecuentemente, usar gel antibacterial y abstenernos de asistir a reuniones masivas.

Los expertos en el mundo refieren que la vacunación contra el covid-19 debe incluir a los menores de edad, porque los menores también pueden ser portadores del virus y contagiar a los demás.

Es inconcebible que en Durango se haya tenido que vacunar a 23 pequeños nada más porque se ampararon, porque de no haber recurrido a la protección de la justicia federal ni en sueños los hubieran inmunizado.

Sin embargo, infectólogos de distintas partes del mundo coinciden en que los pequeños o los menores de 18 años también deben ser protegidos, puesto que además de que también pueden contraer el mal, con facilidad pueden contagiar a toda la familia.

No obstante lo que sucede en México, por disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, en muchos países del mundo se está inoculando a los pequeños sin ninguna restricción, pues también son susceptibles de contraer la enfermedad y contaminar a sus cercanos.

Regresa Durango a color verde en el semáforo epidemiológico, después de que en las últimas semanas se redujeron los casos positivos de covid 19, al igual que los decesos por esta enfermedad.

Y a pesar de que el gobernador del estado pidió a la población no confiarse por este cambio y no relajarse con los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud, se trata de una recomendación que podría encontrar poca respuesta, pues antes de que se planteara la posibilidad de avanzar en cuanto al color del semáforo en la entidad, ya se podía observar un relajamiento en algunas medidas preventivas tanto en los distintos establecimientos como en la vía pública, como es el tema de la sana distancia y, en algunos casos, el uso del gel desinfectante, e incluso hasta en el uso del cubrebocas.

Y es que a dos años de pandemia aún hay personas que se resisten a esta medida de protección a la salud, ya sea por considerar que no tienen riesgo de contagio, o bien porque ya recibieron la vacuna para prevenir esta enfermedad.

Esperemos que los efectos de esta modificación no se reflejen en un futuro repunte de contagios del SARS-Cov-2, especialmente porque durante el otoño y el invierno aumentan las enfermedades respiratorias a causa del descenso en las temperaturas.

El programa de uniformes escolares y los recursos que en el presupuesto se asignaron para su elaboración en este año, fueron motivo de polémica entre dos secretarios estatales, pues ante los constantes cuestionamientos con respecto a la elaboración y posterior entrega de las prendas, el secretario de Bienestar, Jaime Rivas Loaiza, contestó a una pregunta sobre este tema, con una petición para que el secretario de Finanzas, Arturo Díaz Medina, “dé la cara” y conteste a las dudas que se han expresado hasta el momento, especialmente con respecto al destino que tuvieron los recursos que se asignaron para el citado programa.

Después de aseverar que durante el año pasado y el actual no se recibió un centavo para este renglón, en una expresión que deja entrever tensión entre estos funcionarios, aunque cabe mencionar que hasta el momento el segundo no ha dado una respuesta y fue el propio gobernador del estado quien se refirió al tema, aunque sin una definición precisa que indique si se elaborarán las prendas, por lo que será necesario esperar la comparecencia del titular de Finanzas, a ver si es cuestionado sobre este tema y qué responde.

Se entregó ayer el memorial del “Por qué no debemos olvidarnos” que reconoce el esfuerzo y la dedicación de miles de trabajadores del sector salud que han vivido de cerca la pandemia por el covid-19.

Se trata de un monumento tallado en cantera con el que Durango, gracias a la organización Arquitectos Unidos por México APN, rinde un tributo eterno a los médicos, enfermeras, químicos, camilleros, etc., etc., que han hecho frente a la pandemia en la primera línea, pero sobre todo a los que entregaron su vida por servir a los demás.

El monumento se halla a un costado de la entrada principal al Parque Guadiana y es idea de la estudiante técnica Paulina González Cassio y realización en cantera blanca por el maestro José Luis Cháirez.

Ayer, que se entregó a Durango el significativo reconocimiento, se aprovechó la oportunidad para reconocer por parte del gobernador José Aispuro Torres al empresariado duranguense por su aportación para hacer realidad la idea de Paulina.

Los galardonados son: Blanca Estela Luna, José Miguel Castro Mayagoitia, Sotero Soto Mejorado, Eduardo Melero Vela, Miguel Camacho Herrera, Alejandro Ávila, Raúl Montelongo, Araceli Diez Rubio, Ciro Castillo, Marcos Ávila y Guillermo Falomir.

