“Siete días de Grilla”

El horrible incidente vial de esta madrugada, que costó la vida de un jovencito y lesiones leves de otros tres o cuatro, confirma que la autoridad vial no está haciendo su parte para contener esas fatalidades derivadas del alcohol.

El lamentable suceso se registró justo al salir de un antro del bulevar Guadiana, hacia las 3:30 horas, cuando ya no hay patrulla o policía alguna en la calle, pues los retenes se retiran a la 12:00 de la noche o antes.

El desgarrador episodio de esta madrugada es uno más de los muchos que suceden precisamente en fin de semana y a esa hora, cuando cierran la mayoría de los antros y salen los borrachos en estampida.

Sobre el caso, ha de saberse ya que fueron varios taxistas los que detuvieron al atropellador, porque esperanzas en la policía, ni nunca.

Por eso, el llamado para que la autoridad haga algo para evitar los efectos post antro. Inventar algo parecido al “conductor designado” en el que se procure que maneje quien vaya sobrio, y si no va ninguno, pues que no maneje ninguno.

El problema empieza desde la barra de los antros, donde les vale y siguen vendiendo a los muchachos, aunque ya estén cerca de ahogarse en el alcohol, el chiste es que gane la casa, pero desde ahí debía procurarse el bienestar de los mismos clientes precisamente dejando de venderles, o de menos al conductor.

Hay muchas otras maneras de evitar las borracheras, revisando por ejemplo el estado de quien ha de manejar para no permitirle que ingiera bebidas, o que no pueda conducir y en un momento dado tener choferes listos para que manejen y lleven a los clientes hasta su casa, etc., etc.

Algo puede idearse para evitar esta clase de desgracias, lo malo es que la autoridad, la subdirección de vialidad en este caso, no da señales de vida o no parece interesarse en la vida de los semejantes.

Trasciende ahora que el conductor presunto responsable del episodio de hoy causó doble muerte en Michoacán y aquí hace un año arrolló y mató a un motociclista, de modo que habría que aclararse ¿por qué andaba libre y por qué seguía conduciendo?

No se ponen de acuerdo los laboratorios Pfizer y Moderna si habrá de aplicarse la tercera dosis a mayores de 65 años, duda que obliga a todos, aunque ya tengan la doble dosis, a seguirse protegiendo del covid-19.

Ayer los laboratorios Pfizer-Moderna y la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) externaron su indecisión sobre la tercera dosis, aunque las discusiones siguen entre ambas instancias a fin de tomar acuerdos en el corto plazo.

Entonces, como el laboratorio y la autoridad sanitaria de la Unión Americana no se ponen de acuerdo, no nos queda más que cuidarnos, seguir con los protocolos sanitarios necesarios para evitar el virus.

Forzadamente tenemos que seguir usando cubrebocas, pero un cubrebocas que nos cubra de la boca a la nariz, que son las vías por las que puede colarse la infección. Además, seguir usando gel antibacterial o alcohol, lavarnos las manos de manera constante y abstenernos de asistir a reuniones de más de cinco personas, y menos si la reunión es en algún lugar cerrado.

El virus, aunque mucha gente piense otra cosa, no se ha ido, no ha sido derrotado por los seres humanos. Lo tenemos presente a la vuelta de la esquina y por eso debemos seguirnos cuidando, en el entendido de que mientras nos cuidemos estaremos cuidando a nuestros semejantes.

La Secretaría de Salud, mientras tanto, adelanta que la próxima semana regresarán 24 entidades del país al amarillo epidemiológico que tendrá una vigencia del 20 de septiembre al 3 de octubre, y Durango entre ellas.

Ningún estado se quedará en rojo, la mejor señal de que está cediendo el virus a nivel nacional.

Nada más cuatro entidades estarán en verde: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Chiapas, que así tendrán todo para intentar normalizar sus actividades.

En color naranja quedarán Morelos, Tamaulipas, Colima y Tabasco.

Nuestro estado, por consecuencia, estará en amarillo hasta el 3 de octubre, y entonces, de seguir cediendo los contagios y muertes, es posible que pronto regresemos al verde en el que intentaremos de nuevo normalizar nuestra vida en todos los sentidos.

Una falla en el portal de BBVA impidió que casi 30 millones de clientes de ese banco pudieran hacer con su dinero lo que necesitaban o lo que fuera, pues no hubo poder humano que moviera el sistema.

Las pérdidas no se hicieron esperar para muchos que por no haber cumplido en tiempo con sus obligaciones ahora tienen que pagar intereses, en el mejor de los casos, pero hay quienes vieron truncados sus negocios precisamente por la falla del banco.

La institución bancaria admite la falla e informa que habrá de compensar a todos y cada uno de sus clientes con procedimientos diversos de acuerdo a la gravedad de cada caso.

Ojalá que la autoridad esté atenta a los movimientos del viejo Bancomer para que intervenga a favor del cliente cuando no haya la compensación justa.

El problema, desde luego, va a estar en esa justicia, dado que no hay una medida como para considerarla justa o injusta, por lo que se supone que habrá dificultades que tardarán tiempo en solucionar.

Hasta ahora los científicos explican por qué se derrumbaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. El daño estructural que sufrieron en los avionazos fue lo que los echó abajo, dicen.

Muchos estudiosos todavía se preguntan cómo es que las dos torres se derrumbaron en cuestión de segundos y pues, en su mayor parte, se vinieron abajo aparentemente de forma inexplicable.

Todavía hay muchos que se preguntan razones por las que ambos edificios, no obstante el acero con que fueron construidas, se aplastaron, se derritieron virtualmente, cuando para todo mundo debieron seguir en pie.

No pocos, precisamente debido a esas dudas, es por lo que creen que fue algo pactado con el gobierno para levantar la economía norteamericana y mundial.

Pero… se sabe ahora, se vinieron abajo debido al brutal golpe recibido por ambos edificios al estrellarse los aviones.

Los golpes debilitaron incluso la estructura inferior que al final fue la que cedió ante el desplome de los pisos superiores, además de que la estructura de ambas torres estaba diseñada para soportar aviones más chicos, pues cuando se construyeron no había ni esperanzas de que llegaran a armarse aviones más grandes.

Ninguna necesidad tenía el Congreso del Estado de acordar entre las bancadas que manejará los recursos en “caja de cristal”, con honestidad pues, pero ya que insisten los señores legisladores, bienvenido, que sea en serio.

Además, es una obligación de todos respetar los dineros ajenos. Por eso creemos que está sobrando el acuerdo, deben respetar lo que no les pertenece.

El acuerdo parlamentario de manejar con pulcritud hasta el último centavo habla bien de todos y cada uno de los legisladores. Ojalá cumplan y que se destierren de los tendidos legislativos los acuerdos en lo oscurito.

Mucho es lo que se habla de la pasada legislatura, y se habla no por la limpieza con que se condujeron las distintas acciones legislativas.

Por segundo año en Durango la tradicional Ceremonia del Grito se realizó ante la presencia de un público muy pequeño en cuanto al número de asistentes, para su transmisión por televisión y redes sociales, en respeto a los protocolos que se aplican por la pandemia y por el color amarillo del semáforo epidemiológico en el que se encuentra Durango en estos momentos.

Esto ha marcado una forma distinta de realizar estas fechas tan importantes en la historia del país y de la entidad, ahora sin la fiesta que en años anteriores se realizaba con la presencia de miles de duranguenses en la Plaza IV Centenario durante la noche del 15 de septiembre y para el día siguiente asistían también al desfile de las fuerzas armadas, el cual se suspendió en esta ocasión.

El Gobierno Estatal buscó darle un toque diferente a esta conmemoración, tanto con la limitación de asistentes como con el hecho de que los invitados especiales fueron aseadores de calzado, comerciantes del Mercado Gómez Palacio, médicos, enfermeras, maestros, maestras, deportistas y estudiantes destacados, elementos de corporaciones policiacas, entre otros, quienes permanecieron al interior del Museo Francisco Villa, que anteriormente era el Palacio de Gobierno, para presenciar las representaciones alusivas a la fecha y un festival musical que tuvo como principal atracción a un reconocido cantante.

El pasado 15 de septiembre celebramos el Grito de Independencia a lo largo de todo México, festejo que durante años reúne a miles de personas en las principales plazas de las ciudades para todos gritar al mismo tono “Viva México”, pero este y el año pasado no ha podido ser posible.

El covid ha traído consigo muchas consecuencias, la más problemática y que ha afectado a todo el mundo es el esparcimiento de personas, ya que de estas fiestas o reuniones masivas depende la sobrevivencia de muchas familias.

El lugar donde año con año fue hecha esta celebración, la Plaza IV Centenario, estuvo cerrada y custodiada por policías, haciendo creer a la ciudadanía que el paso a este lugar estaba prohibido, pero no así para los altos mandos estatales y municipales que pudieron estar tranquilos en una velada amenizada por el cantante de regional mexicano Julión Álvarez, lo cual costó varios miles de pesos traer hasta aquí.

Por el otro lado, antros llenos de personas a pesar de las recomendaciones de no salir de sus casas por parte de las autoridades.

Lo incongruente es en dónde quedaron los comerciantes, mismos que aceptaron el no poder instalarse este día debido a que al menos con un mes de anticipación se les señaló que no podrían realizar su venta anual, cosa que las autoridades niegan y dicen que fue voluntad propia.

Para finalizar, es importante decir que la congruencia debería ser una parte importante en las decisiones que toman las autoridades, porque está de más hacer llamados a la responsabilidad colectiva cuando las mismas autoridades celebran a puerta cerrada y con varias personas, tratando de tapar el sol con un dedo.

Así como llueven las quejas por la mala actuación de las corporaciones de seguridad o el mal trabajo de quienes se encargan de impartir justicia, también se deben reconocer las buenas y atinadas acciones que realizan en lo referente a la violencia de género.

Y es que a diario se dan a conocer casos de mujeres que son golpeadas y abusadas por sus parejas o exparejas, incluso algunas han tenido que llegar a recibir atención médica o en los casos más lamentables han perdido la vida, también en este tema abundan las acusaciones por el tardado o nulo interés de las autoridades por proteger a este sector de la población.

Abundan casos de “padres ejemplares” que presumen ser muy “buenos” en redes sociales, sin embargo, ya sin las porras, “likes” y comentarios de amigos y familiares, sacan a relucir su lado abusador, ejerciendo violencia física, psicológica y económica diariamente con su pareja, sometiéndola y asustándola con que tienen “poderosas” influencias para que ni le “muevan” y no hagan nada.

En el caso que atañe este comentario, una joven mujer después de vivir un verdadero calvario por varios meses, tanto de agresiones, insultos, ser despojada de sus hijos y estar al borde de la muerte a causa de un “excelente hombre”, por fin ve la luz, pues su voz al parecer ya ha sido escuchada.

Sin nadie que la asesorara adecuadamente, afortunadamente encontró una juez y una abogada que realmente percibieron la injusticia y ante los constantes abusos de su pareja decidieron ayudarla, primeramente devolviéndole a sus hijos, regresándola a su hogar con apoyo del Ministerio Público, obligando al “flamante marido” a hacerse cargo de los gastos y con la advertencia de que si se llega a aparecer o intentar violentarlos de nuevo puede pasar un buen tiempo tras las rejas.

Como este caso hay muchos, por lo que es importante que ante las primeras señales de violencia las mujeres se decidan, tomen valor y denuncien, aunque en ocasiones sientan que no hay avances, que no son escuchadas, pero poco a poco puede ir mejorando su situación, hasta con algo de fe y esperanza.

