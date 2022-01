“Siete días de Grilla”

Estaba cantadísimo que Esteban Villegas sería el candidato de la alianza Va por Durango; al único que nunca le avisaron es a Héctor Flores. El proceso fue una farsa, se jugó con la militancia de los tres partidos.

Así de claro fue el precandidato de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco, al hablar durante el programa Foro del 12 transmitido esta mañana.

No es casualidad, pero seguramente nuestros lectores recuerdan cuando dijimos que sería una gachada que ya le hubiesen entregado la estafeta estatal al sanjuanero, y que no le hayan dicho nada a Flores.

Obviamente, nadie habrá de cofirmar la especie, pero si lo dijimos es que ya flotaba en el ambiente la posibilidad de que todo estuviera “arreglado” a favor de Villegas Villarreal. Lo escribimos con todas sus letras con la suficiente anticipación.

Esta mañaña, Vivanco trajo a la escena el cuestionado “arreglo”. Ignoramos si el dicho de Martin se basa en información propia o lo dijo utilizando nuestra advertencia de días pasados, el caso es que, como haya sido, el “destape” de Esteban ya no sorprendió a nadie, pues dice Martín: “Es más de lo mismo, ya sabíamos todos a quien iban a imponer”.

Lo peor, dijo para terminar, es que tanto Esteban como Marina vienen del PRI, del viejo PRI que tanto daño le hizo a México y particularmente a Durango.

Casi al tiempo, en Gómez Palacio, el líder de Morena salió virtualmente por la puerta de atrás del local al que acudió a refrendar el respaldo del partido a Marina Vitela.

Sí, ratificó la postura del Movimiento de Regeneración Nacional a favor de la alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, pero antes, durante y después de su visita, hubo de tragarse la gritería de los que no aceptan a Marina, entre cuyos dardos sobresalieron el “corrupto…” y el “..inga a tu mare…”. Y Otniel García se llevó un huevazo histórico.

Delgado ratificó que Marina es la pre candidata única al gobierno del estado, y no tuvo palabra alguna para la impugnación por medio de dos recursos de José Ramón Enriquez ante el Tribunal Federal Electoral, de modo que, aunque no le guste a Mario, tendrá que esperar al fallo del TRIFE que, así como puede ratificar a Vitela, puede mandarla al matadero, por decirlo de alguna manera.

En verdad hubo quienes pensaron que el panista Héctor Flores iba a ganar las encuestas para obtener la candidatura a la gubernatura.

Aunque absurdo parezca y hasta provoque risa, hubo dos o tres ciudadanos totalmente ilusos y soñadores que creyeron con todo su ser y con toda su alma que el precandidato de Acción Nacional se impondría al priista Esteban Villegas y a la perredista Mar Grecia.

Diariamente inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo y hasta hacían juntas vecinales cual si fueran demostraciones de Avon, Jafra, Andrea o Betterware para poder promocionarlo y así verlo ganar.

Estos cegados blanquiazules creyeron en los “espejitos” que les ofrecieron los del partido, en el “choro mareador”, pero para ser sinceros y viendo las cosas fríamente era casi imposible que Flores Ávalos ganara por una cruel, dura, simple y sencilla razón: es un total y completo desconocido en el ámbito político local.

Aunque lo ofrecían y publicitaban como el mesías de Durango, el más bueno, el más honrado y hasta el más guapo, como el único que podía lograr el cambio (lo más trillado y chafa que se ha escuchado en cada proceso electoral) su única trayectoria en Durango es haber sido por unas cuantas semanas o meses el secretario estatal.

Muchos dirán que ya lleva varios años recorridos y que ha desempeñado varios cargos políticos, puede que sea cierto, pero estas funciones las desarrolló fuera del estado, pues si le preguntan a la gente común y corriente nada más lo ubiquen por ser el funcionario más cercano al gobernador Aispuro, pero de ahí en más ni lo recuerden.

Está más que claro que la mayoría de la ciudadanía tiene presente la imagen del tricolor Esteban como exsecretario de Salud, como exalcalde, y en las elecciones no basta con tener la cara bonita o ser el ideal.

Esta famosa encuesta cayó como balde de agua fría y ubicó a pocos o muchos que querían ver al blanquiazul en las boletas, pero siendo realistas “Teban” es el único en este momento que puede darle la pelea a Marina Vitela, candidata morenista que luce fuerte y segura al sentirse arropada por la Cuarta Transformación.

O sea que, les está yendo como en feria a todos los partidos. No hay uno que pueda presumir, excepto Movimiento Ciudadano, de orden en la sala tras las decisiones.

En el PAN, ya repetimos lo que cuestionó Vivanco; la salida de Patricia Flores también tiene que ver con la decisión final. Lo percibió desde mucho antes, mientras en el PRI, aunque parezca aquello muy tranquilo, no hay tal. Recordemos que también desde hace tiempo Luis Enrique Benítez se adelantó a todo advirtiendo que Esteban sería el escogido, respecto a lo cual también adelantó que de confirmarse se quitaría el chaleco rojo para ponerse el marrón y de inmediato empujar a Marina Vitela hacia la victoria.

Y la hueviza que le obsequiaron a la dirigencia morenista, porque también alcanzaron otros compañeros de partido, no tiene parangón. Aseguran, por otra parte, que los guaruras o de Marina o de Mario Delgado vapulearon al que se encontraron, entre ellos a una persona de la tercera edad que mandaron al hospital con diversas lesiones.

Todo, dicen los que saben, obra de la gente de José Ramón Enríquez que llegaron hasta aquella agitada región y echaron a perder la solemnidad del evento presidido por Delgado, quien –repetimos- salió como demonio o como poseído hacia el aeropuerto para no escuchar más las corrientadas de los seguidores del senador.

No hace mucho propusimos un plan urgente para restañar heridas, particularmente en Morena,para someter de alguna manera a Joserra, pero una de dos,o nunca nos leyó nadie de la dirigencia formal ni la informal de Morena y lo han dejado que haga lo que le plazca.

Enriquez se ha convertido en la piedra del zapato de Morena, como lo anticipamos, y mientras no le hagan justicia, será el mejor aliado de los contrarios, porque hasta ha advertido publicamente que no dejará su movimieto, “porque el pueblo le exige que defienda lo que es suyo, el liderazgo que reflejaron las encuestas”, de modo que aquello va para largo.

Y si se sabía desde antes quién sería el abanderado de la alianza Va por Durango, sobra suponer que ya están palomeados la mayoría de los aspirantes a las alcaldías.

Los casos más conocidos sobre la materia son los de Movimiento Ciudadano con Martin Vivanco; el de Morena con Alejandro González Yañez y el del Partido Acción Nacional con José Antonio Ochoa.

La voluntad blanquiazul todavía tiene que pasar por la engañifa de un proceso democrático en el que se están prestando para la faramalla tanto el alcalde Jorge Salum como el diputado Alejandro Mojica.

O sea, considerando los tiempos y las formas, a estas alturas ya debe saberse quienes serán los aspirantes a la alcaldía, aunque hay que esperar los tiempos para cumplir con la regla.

Unas horas, o si acaso días, duró la campaña del “Conductor Designado” que obligó la gran cantidad de accidentes automovilisticos ocurridos en la ciudad, sobre todo el registrado semanas atrás frente al Estadio Francisco Villa.

Así era, la supuesta reinstalación del “Conductor Designado” obedeció nada más a la efervecencia que generó el incidente mortal arriba citado, el caso es que, ya regresaron los accidentes fatales.

Tenemos dos fines de semana con diversos incidentes en los que han muerto varias personas luego de asistir al antro o al bar y salieron a manejar en condiciones inconvenientes.

Los percances de los últimos días confirman que el proyecto que se sacó de la manga la sub dirección de vialidad del municipio para tranquilizar a la sociedad, o no funcionó o nunca fue tomado en serio, el caso es que los resultados funestos ya regresaron a la ciudad.

Aparte, los retenes antialcohol siguen debiendo. No funcionan en la forma como los hacen operar. Algo está impidiendo alcanzar el objetivo que es de sacar de las calles a los borrachos al volante, pero eso es responsabilidad del municipio, a ver si un día de estos despierta de su sueño vacacional.

Y, bueno, ya que nos acordamos de las obligaciones municipales, añadamos que los robos con violencia a transeuntes y comercios, o hasta en lugares cerrados siguen al alza, y cada día con más violencia.

También en ese particular tiene mucho que ver la policía preventiva, o más bien dicho, el municipio, que insiste en convertirse en el gobierno de los “baches” pero sacrificando la calidad de sus otros servicios.

El periódico Contacto hoy cumple mañana 24 años de existencia, de circulación ininterrumpida informando a los duranguenses bajo un liderazgo virtual sin precedentes.

Apenas hace una semana comentábamos a ustedes del haber superado los 400 mil seguidores en Facebook, pues hoy, tenemos ya más de 405 mil seguidores y aceleramos el paso hacia el medio millón de fans.

Igualmente, lideramos en Twitter, en You Tube, en Instagram y en la propia web de Contacto hoy.

Estamos gustosos porque somos el primer medio en alcanzar tales números de manera orgánica, es decir, de seguidores con nombre y apellidos, de carne y hueso.

Es un sentimiento encontrado, agridulce, pues al ser la señal virtual más seguida, mayor es nuestro compromiso y mejor será nuestra entrega a ese casi medio millón de lectores.

Implementamos la cobertura de incidentes diversos en vivo y en directo, lo que tratan algunos de imitar, pero eso nos obliga a dar el extra, a ponerle el plus que siempre nos ha distinguido entre los demás.

No importa que nos copien. Seguiremos demostrando nuestra capacidad, nuestra entrega y nuestro esfuerzo, y mientras más nos traten de imitar, mayor será nuestro cumplimiento.

Platicarles del nuevo restaurante La Bisteca, ubicado en Juárez y Coronado, no solo puede presumir de la cocina italiana original y auténtica preparada precisamente por chefs italianos, sino que lo increíble, algo que le pasó al que escribe. Llegué al bar, me tomé un par de amargosas (los médicos no me dejan tomar más de dos), el caso es que en uno de los tragos la cara del cantinero se nos hizo por demás conocida, aunque de inicio no dabamos pie con bola de quién se trataba hasta que uno de mis nietos, mi ayudante Daniel para ser exactos, nos aclaró todo.

Se trata nadamás y nada menos que del famoso Jerry Tena, más identificado por la raza como “El Lagarto”, uno de los actores principales de la novela El Señor de los Cielos. Acto seguido el afamado reptil se presentó y aclaró nuestras dudas.

Su presencia en la barra es otro de los grandes atractivos del negocio que, bien valorado, quizá pueda compararse con uno de los más visitados museos de la ciudad. No hay otro bar como ese, tampoco las enormes pinturas de diversos autores de la Europa clásica y, si a pesar de que nosotros ya hemos recorrido en distintas ocasiones el viejo continente no las vimos en otra parte, ahí pudimos admirarlas.

La Bisteca tiene los mejores cubiertos de la ciudad, unos de plata, otros de oro y algunos hasta de latón, pero únicos en nuestra capital. Total, para que no se crea que es anuncio del inigualable comedor, mejor visítenlo y pidan que El Lagarto les lleve la “chela” o el vinillo hasta su mesa. No me aceptan que Tena sea dueño o socio de La Bisteca, pero aun así está yendo y viniendo a la Ciudad de México, y no les extrañe que un día de estos el famoso Jerry les cuenta más de las distintas bebidas y mezclas que ahí se preparan. Están avisados…¡

Y luego, quizá mañana les cuente otro poquito del moderno restaurante denominado “Barrio del Tango” ubicado al oriente de la calle Negrete, a unos pasos de llegar a Libertad. Se trata de un restaurante especializado en cocina argentina, preferentemente carnes en sus distintas modalidades, con un excelente servicio. Bueno, luego les sigo contando del “Barrio del Tango”.

A pesar de que se mantienen elevados los contagios de covid 19 en gran parte de la entidad, las autoridades tomaron la decisión de que los estudiantes de todos los niveles regresaran a clases presenciales, después de suspenderlas por algunos días como medida para evitar casos de la enfermedad en los planteles educativos.

Este anuncio llega en un momento en que los contagios no muestran una disminución que permita el regreso a las aulas, pues el mismo secretario de Salud mantiene la recomendación de que las personas no salgan si no es necesario, además de aplicar las medidas para prevenir contagios del coronavirus en sus diversas variantes.

Aunque pareciera que esta orientación está dirigida a la población adulta y los jóvenes, sin considerar a las niñas y niños, como si no fueran personas, como si su estado de salud no estuviera también en riesgo o no importara, pues el argumento de que en la escuela estarán seguros despierta algunas dudas.

En el caso de un virus que se propaga principalmente por el aire, que literalmente se respira, cabe cuestionar hasta dónde los planteles educativos pueden garantizar que no hay riesgo de contagios, tanto en los alumnos como en el personal docente, pues aunque este último ya recibió una vacuna de refuerzo, no garantiza que no habrá contagio.

El caso de los estudiantes es distinto, pues no está recomendada ni se aplica la inmunización a los que tienen menos de 14 años, en espacios donde con frecuencia no se cuenta con materiales de limpieza, que tendrán que aportar los padres de familia otra vez, en ocasiones tampoco tienen agua ni baños en buenas condiciones.

Habrá que esperar para ver si en realidad las escuelas no son un espacio con riesgo de contagio, aunque al parecer eso es lo menos importante, aunque se trate de la salud también de las niñas y los niños, por lo cual esta preocupación se observa en los discursos y no en la práctica.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp