“Siete días de Grilla”

El cateterismo cardíaco al que fue sometido el presidente Andrés Manuel López Obrador es algo rutinario, sencillo, que no ha dejado secuelas en el jefe de la nación, dijeron ayer cercanos colaboradores.

El presidente está retebien, dijeron otros, y si es así qué bueno que así sea, que esté bien y que pronto se reintegre al trabajo, que el país no puede estar a la deriva un momento.

No obstante, tiene que decirse que el cateterismo cardíaco se hace cuando el corazón padece distintas afecciones por la obstrucción de las arterias que generan latidos irregulares y otras deficiencias.

El procedimiento, dicen los que saben, se hace para conocer el estado real de las arterias y poder diagnosticar mejor el o los padecimientos que aquejan a la persona.

Es una revisión, quizá rutinaria, que no requiere mucho tiempo de anestesia ni hospitalización, porque se trata nada más de entrar hasta el corazón con un catéter o manguera muy fina para checar y saber del estado real del aparato motor del ser humano, sobre lo que precisamente no ha trascendido nada.

Tanto PRI como PAN, y no tanto PRD, quedarán inconformes con el resultado de la encuesta que anunciará el próximo martes De las Heras Demotecnia. Ambos están montados en su macho y nada los convence de aceptar el anuncio, venga como venga.

Las posturas de los dos grandes es diametralmente opuesta, lo que obliga a pensar que de menos ya deben tener su plan “B”. Sabemos cual es el del PAN, no así el del PRI, pero deben considerarlo por si se hace necesario.

Héctor Flores, el precandidato del PAN, anunció el lunes pasado que ante la cerrazón del PRI, o más bien del diputado Rubén Moreira, no queda más que desbaratar la alianza e irse en solitario.

Es una posición real la de Flores, quien asegura que en la precampaña alcanzó a Esteban Villegas y que de no resultar favorecido con la encuesta preferible irse solos, así lo dijo.

Los tricolores respondieron a la advertencia panista con incredulidad. No creen que Flores esté dispuesto a irse solo, porque sabe que necesita a los priistas si se piensa en ganar.

Hubo una reunión entre presidentes de partidos que negaron que hubiese en realidad algún riesgo de deshacer la alianza. En la junta de presidentes estuvo Verónica Pérez, pero…también estuvo en la reunión donde Héctor Flores hizo la advertencia.

O sea, los priistas no están de acuerdo con Flores y, por lo mismo, no lo respaldarán en una eventual candidatura que incluso ya dan como hecho favorable a Esteban.

Y los panistas siguen creyendo que darán la sorpresa el próximo martes, dadas las manifestaciones de respaldo de los miembros o seguidores del PAN de los últimos días.

Conforme pasan los días parece complicarse la situación al interior de la coalición PRI, PAN y PRD, tanto en lo que se refiere a la candidatura al Gobierno del Estado como en los últimos días a la renovación de los ayuntamientos, pues aunque los dirigentes estatales de los partidos mencionados ya firmaron los acuerdos correspondientes y los presentaron a las autoridades electorales, todo parece indicar que existen muchos intereses por sabotear esta alianza.

Esto tanto por parte de uno de los precandidatos y sus seguidores, como por personajes priistas y panistas, quienes un día y otro también mantienen posturas que poco ayudan a mantener los acuerdos que se tienen y menos a lograr una cohesión entre los militantes y simpatizantes de cada organismo político, al buscar la candidatura para uno u otro de los precandidatos.

Mientras que la verdadera competencia para las elecciones de este año, que es la otra coalición, continúa el trabajo para posicionarse ante la opinión pública, sin que la inconformidad de uno de los aspirantes parezca afectar esta alianza; veremos los costos que para cada uno implican los procesos que tienen en estos momentos y que, sin duda, se reflejarán en los resultados de la votación el 5 de junio.

Sorprendió ayer el mensaje de apoyo a Héctor Flores por parte de Rodolfo Elizondo, quien aseguró que Durango requiere un cambio sustantivo en su gobierno, que exprese y se comprometa con su pueblo.

Y sorprendió El Negro con su mensaje en redes, puesto que su sobrina Patricia Flores está buscando el mismo cargo que quiere Héctor, pero por otro partido. La lógica decía a muchos que Rodolfo aparecería en cualquier rato a respaldar a Paty y no hubo tal, por el contrario, alguien piensa que al abrirse por Héctor Elizondo ratifica su ideología y deja colgada de la brocha a su sobrina.

Es necesario -dijo Rodolfo- darle vuelta a la historia reciente de Durango, con gente joven, con visión de futuro, algo que no está presente ni en el PRI ni en Morena.

Decidamos, dice para finalizar, por Héctor Flores, para la gubernatura.

Inconcebible que a pesar de los estragos que está causando el coronavirus en el mundo, aún haya gente que siga dudando de la existencia del virus y prefiere ir sin cubrebocas, sin lavarse las manos y sin usar gel antibacterial y haciendo caso omiso a la sana distancia.

Los hospitales han vuelto a las andadas, unos totalmente saturados y sin espacio para nadie más y otros en riesgo de pronto llenarse o agotar su capacidad.

Es una realidad de lo que estamos hablando, no estamos inventando nada. Ni las autoridades ni los periodistas hemos inventado nada, es la reaparición del virus ahora por la vía mayoritaria del Ómicron.

No obstante, hay quienes nos envían mensajes preguntando cuánto nos pagaron por difundir tal o cual nota, no obstante de que los muertos en el mundo se acercan a los seis millones y que aquí mismo, en Durango, ha habido fallecimientos de conocidos, de amigos, de parientes, etc., etc.

La posibilidad de que no nos alcance el Ómicron está en nuestras manos, atendiendo las medidas de seguridad y evitando asistir a lugares concurridos y menos a los sitios cerrados, pero siempre con el cubrebocas perfectamente colocado, cubriendo nariz y boca.

Durango regresará al color naranja del semáforo epidemiológico que obligará al cierre de diversas actividades como centros de fiestas, bailes, conciertos y otros, además de antros y bares.

No habrá alcohol en venta en ninguna parte, dicen los funcionarios municipales, aunque esa sea una vil y descarada mentira, porque las ventanas indiscretas y no menos negocios colados con los inspectores venden a quien les compre a la hora que sea, del día que sea. ¡Así de claro..!

A pesar de que las medidas para enfrentar el aumento de contagios de covid-19 se dieron un poco tarde para una cuarta oleada que se anunció desde finales del 2021, llevan la buena intención de las autoridades de detener esta situación al establecer algunas restricciones, aunque las recomendaciones no han tenido la misma respuesta por parte de las actividades o sectores que plantean mayor riesgo.

Como es el caso del transporte colectivo, donde a pesar de los anuncios de la Subsecretaría de Movilidad y los dirigentes de los sindicatos, los conductores de las unidades mantienen la misma disposición de aplicar los protocolos de salud que han mostrado desde que inició la pandemia, es decir casi ninguna, pues ni siquiera ellos usan cubrebocas, no traen gel desinfectante en las unidades y tampoco exigen a los pasajeros que cumplan con la mascarilla.

Menos aún ponen atención a la sana distancia o los porcentajes de ocupación que se recomiendan ahora que Durango pasó a semáforo naranja, pues cuando las unidades cumplen con esta última indicación es en las horas en las cuales hay menos movilidad en la ciudad.

Aunque hay que reconocer que se trata de una irresponsabilidad compartida, entre los operadores y los usuarios que no tienen interés por atender estas indicaciones, aunque se trate de su salud e incluso su vida, de tal forma que el objetivo de los decretos y recomendaciones queda solamente como una buena intención.

Sin protocolos en contra del covid. De nuevo inmersos en una ola de contagios por covid-19 pero con protocolos que no ayudan a disminuir las causas y efectos, o inclusive el disminuir la taza de contagios en la ciudad.

El cambio de semáforo a color amarillo y próximamente a color naranja ha sido inminente, mientras que las autoridades municipales, quienes son a las que corresponden las medidas aplicadas en la ciudad, no hacen nada para frenarlo, excusados en las repercusiones económicas y “apelados a la conciencia ciudadana” se lavan las manos para evitar que haya gente descontenta con su gobierno.

Las únicas medidas implementadas son la cancelación de eventos masivos y el cierre de antros, pero olvidan que los contagios no solo se dan en estos lugares, restaurantes y bares a pesar de que cuenten con todos los protocolos también son lugares de contagio, a pesar de su relación con las cámaras empresariales.

Es importante que exista un control correcto y no uno que esté encaminado a buscar más votantes para el PAN, ya que es notorio que ante las próximas elecciones se están buscando excusas para evitar que la gente se moleste en contra del partido.

Insistimos ante nuestros lectores que siguen consumiendo las pastillas Artri-King y Artri-Ajo que se olviden de esos peligrosos productos que tienen un alto contenido de esteroides y que provocan infartos al corazón, infartos cerebrales, paros cardio-respiratorios y otros.

Mucha gente ha muerto por consumir esas pastillas milagrosas “cien por ciento naturales” que siguen vendiendo como pan caliente en las tiendas naturistas.

Tengo un amigo de mi primo quien asegura que él compró Artri King y Artri-Ajo y con el primer comprimido se deshizo de los dolores en todo el cuerpo.

Sí, sí quitan los dolores articulares casi de forma milagrosa, pero después de varios meses de consumo aparecen en el cuerpo infartos al corazón, infartos cerebrales, derrames y hasta alteraciones en el sistema tiroideo.

Mucha gente se ha curado con esas pastillas casi de manera instantánea, pero… al final han terminado con su vida por el cúmulo de problemas que genera, aunque ya muerta la persona qué caso tiene empezar a investigar las causas del fallecimiento, si ya no se remedia nada.

Pues sí, pero preferible dejar de consumir esos productos malditos, regresar a los dolores y volver a sufrir antes de que acaben con nuestra vida.

Y si alguien tiene dudas sobre nuestra advertencia, pregúntele a cualquier especialista sobre esas pastillas, dizque “naturistas” para que sepan mucho más de lo que luego ignoramos.

Alguien nos aclara -qué vergüenza- que el diputado federal Omar Castañeda dejó la curul a René Galindo para entregarse por completo a la atención de los problemas de José Ramón Enríquez.

Nosotros creímos que estaba dejando la diputación para sumarse al trabajo de Marina Vitela, pero alguien más informado nos rectifica y pues, a devorar camote.

El problema es que Enríquez parece haber dejado por la paz su inconformidad, o de menos le ha bajado un mucho a su nivel de protestas a pesar de que en un momento dado aseguró que sería una piedra en el zapato no de Marina, sino de Morena.

Nosotros, sin embargo, seguimos creyendo que Enríquez todavía puede dar la sorpresa en el Tribunal Federal Electoral, la última instancia para defender lo que parece indefendible.

Sus muchachos, o algunos de ellos, todavía van rezando por la calle que Joserra aparecerá en la boleta de una o de otra manera, pero pasará a ser una mejor opción en las urnas.

El tiroteo en un hotel de Xcaret, en Cancún, que dejó dos canadienses muertos, es el segundo episodio mortal registrado en ese negocio en unos cuantos meses. El otro fue el de la muerte de Leo, el hijo del cardiólogo Miguel Ángel Luna.

Inadmisible que vuelva a registrarse otro episodio mortal, y ahora doblemente mortal. La mejor seña de que algo no anda bien en ese negocio.

Las autoridades informan que ayer por la tarde se registró un tiroteo. La empresa Xcaret se adelantó a aclarar que se trata de un hecho aislado, en el que aparentemente un huésped de origen canadiense disparó a otros dos paisanos al interior del hotel.

Ahora se dice que los occisos tenían antecedentes criminales en Canadá, y como no se sabe del disparador, es de suponerse que se trata de otro delincuente.

Ayer, al conocerse de los disparos, mucha gente, incluyendo cancunenses, sugirieron en redes el cierre inmediato de ese emporio turístico, uno de los más poderosos económica y políticamente hablando del mundo, lo que advierte que no será cerrado, o para qué y para cuándo quieren el poder.

Hace tiempo que no vamos a Cancún, y menos a Xcaret, pero… con eso se terminan las ganas por volver a esos emporios naturales que ahora son guaridas de delincuentes dispuestos a todo, incluso a matar.

El diputado Carlos Maturino Manzanera pidió esta mañana que los dineros que se recauden en la regularización de los “chocolatos”, se quede en los estados para atender sus necesidades varias.

El problema es que ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que efectivamente, los dineros que se recauden por la regularización serán destinados en los estados para bacheo y otras necesidades colectivas.

Lo bueno es que, lo decíamos ayer, está aprobada la regularización. Lo malo, que al reducir de 8 a 5 los años de antigüedad del vehículo, dejan fuera a la gran mayoría de los chocolatos rodantes y eso tiene rechinando de coraje a mucha gente que, se quedan indefensos y sin poder hacer nada para “enderezar” su charchina.

