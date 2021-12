“Siete días de Grilla”

Los expresidentes del Partido Acción Nacional en Durango temen perder “sus principios” y la posibilidad de ir a la elección con un candidato ganador como sucedió hace cinco años, aliados con otras fuerzas políticas.

Hablaron con Verónica Pérez, presidenta del CDE del PAN, para exigirle que, de no ser panista quien resulte el abanderado, “represente nuestros principios”.

Aparece hoy en las redes un comunicado firmado por exdirigentes panistas, varios funcionarios estatales entre ellos que exigen que sea un panista quien represente nuestros principios y que tenga las mejores posibilidades de triunfo el año próximo.

Lo firman: Don Pancho Esparza, director de Pensiones del estado; don Salvador Salum; Víctor Hugo Castañeda, director de Colegios de Bachilleres; Luis Alfredo Rangel Pescador, director de Medio Ambiente; Pedro Toquero, por ahí con atractiva beca estatal; Rómulo Campuzano González, hermano de la diputada federal Gina Campuzano, y Andrés Galván, próspero empresario de los espectáculos.

Los inconformes aseguran en su panfleto que hace cinco años Durango cambió en una gran Alianza de Partidos con la Sociedad y hoy refrendan el cambio en la misma gran alianza, peeero… sin entregarles todo.

Aceptan los panistas que se mantenga a Héctor Flores, pero no a Javier Castrellón, a pesar de que acaba de ganar una diputación federal saliendo de la nada y temen que de no ser ninguno de ellos suba Esteban Villegas que llegue a acabar con el cuadro, aunque… Víctor Hugo, a la hora de sintetizar su alocución soltó la principal razón del petardazo: No debe dejarse fuera a Jorge Salum que es un muy buen cuadro encima de sus problemas de salud.

Admitimos la petición de nuestros compañeros, están en su derecho de discernir y prever algo negativo, pero ya les garantizamos que haremos lo imposible para que se preserven los objetivos finales de la alianza, les respondió Verónica.

En otros términos, fue una reunión en lo corto, sin sobresaltos, más bien amorosa donde se encontraron las nuevas y salientes generaciones de panistas y aprovecharon para los sobados y falsos deseos navideños.

Víctor Hugo Castañeda, tras la reunión, que muchos temían llegara a los extremos, acabó organizando una porra a Vero, al referirse a ella: “Tenemos presidenta para rato…”, exactamente lo contrario a lo que de ella habló Rodolfo Dorador días atrás: “No tiene argumentos para dirigir al Partido Acción Nacional”, y al día siguiente renunció pero a la diputación.

O sea que, el proceso de selección del candidato para la alianza Va Por Durango se mantiene y se fortalece y pudiese quedar definido el 22 de diciembre, a más tardar, para que el candidato inicie campaña el 5 de enero.

Entramos a la recta final del cansado y enturbiado proceso de selección de candidatos a la gubernatura. La presión de los grupos no cesa, por tanto deben tomase definiciones ya.

Esto es, mantiene sus expectativas uno de los delfines del mandatario estatal, Héctor Flores. Esperemos a ver qué opinan los tricolores, pues ellos siguen montados en su macho de que deben tener mano en la selección, aunque los números en la entidad son abismalmente diferentes a favor del PAN.

Tal vez contagiado por la efervescencia prianerredista, José Ramón Enríquez salió esta mañana a asegurar que encabeza todas las encuestas, que él debe ser el candidato a gobernador por Morena.

Luego se anunció rueda de prensa con la secretaria general de Morena, Silvia Cháirez Araiza, que saldría a dar su postura ante el proceso interno de la selección del candidato para gobernador, desconocemos si ella tiene facultades para hacer un anuncio así.

El tema es que Joserra no aguanta los tiempos, se está poniendo nervioso desde mucho antes y puede incurrir en una equivocación que pudiese costarle caro.

Entiende Enríquez que en los hechos sus principales adversarios Marina Vitela y Gonzalo pueden dejarlo fuera de la contienda aunque no califiquen en la encuesta final.

Encuesta que, ya dijimos, será mero atole con el dedo. Es muy probable que a estas alturas en Morena ya se haya tomado la definición que no parece dirigirse a José Ramón, quizá por eso la nerviolina que se carga aunque sus personeros siguen ofreciendo el 2×1 a que será Enríquez el escogido.

Jálense las palomitas y arrimen unas chelas o de perdido un tinto del Valle de Guadalupe o de Parras de la Fuente. Esto se pone sabroso, calientito como para llegar a Navidad en forma.

La decisión complicada para los partidos se está tomando en estos momentos y ha de anunciarse en cualquier hora o día próximos. No se despeguen de las redes para que no vayan a perder la primicia.

Ya no hay margen de maniobras en los partidos. Lo avanzado es lo definitivo y no podrá venir como se estilaba antes, que el “bueno” salía de otra parte y nada más nos lo mandaban para votarlo, fuera bueno o malo.

Anoche entre los que brindaron con el gobernador José Aispuro en la posada de los empresarios estaban Adrián Alanís, Jorge Salum, Alfredo Herrera y varios otros desplazados que siguen apareciendo en las encuestas.

No sabemos qué libaron, pero lo que haya sido les ha de haber caído como patada en la partes blandas, así es la política, cuyo arte consiste en comer sapos y popó hasta hartarse, y terminando… pedir otro poquito.

Los políticos tienen que aguantar al jefe como haya amanecido, darles la suave y así llevársela a base de lisonja y confeti, aunque al final se arrepientan.

Precisamente cuando ya se tenía preparado un programa para un Festival Navideño tanto en la capital del estado como en algunos municipios, con el propósito de atraer más visitantes en esta temporada y continuar con la reactivación económica, se confirmó que Durango quedó en color amarillo en el semáforo epidemiológico, debido a un incremento en los contagios de covid 19, registrados desde hace algunos días.

La noticia no fue la más grata tanto para los organizadores como para un amplio sector de la población que se preparaba para pasar estas fechas con distintas actividades, pues este cambio implica retomar algunas medidas preventivas y reforzar las que ya se aplicaban, aunque también se anunció que no se suspenderá la programación que se tenía lista, pues se estableció el compromiso de aplicar los protocolos en salud.

Así que solo queda esperar que en efecto se cumplan las medidas ya por todos conocidas, para que al término de estos festejos no se tenga que lamentar un aumento en los contagios del SARS Cov 2, ni tampoco se tengan que aplicar acciones más drásticas, ante el riesgo de que llegue una cuarta ola de la pandemia, que sin duda también alcanzará al estado.

Sin duda que los tiempos cambian, pues resulta que ahora con el tema de la inclusión muchas cosas se modifican, como el lenguaje con la ya famosa “compañere”, que ha sido motivo de debate a nivel internacional e involucró incluso a la Real Academia de la Lengua.

Tendencia que ahora llegó hasta la determinación que tomó la comunidad europea de cancelar la Navidad, al menos en las felicitaciones que se emiten en esta época y que siempre fueron en torno a esta celebración que se extiende a muchos países, tanto los que profesan religiones que destacan esta festividad, como otros que sin tener las mismas creencias se suman a estas fechas.

Ahora resulta que la frase será “felices fiestas” en lugar de “feliz Navidad”, incluso piden que no se mencione a los personajes principales de esta celebración (Jesús, María y José).

Solamente falta que quieran cambiar la historia, tanto la que está plasmada en libros y documentos, como la de la religión, para que eliminen precisamente un hecho histórico del que derivó la celebración de la Navidad.

Pues al margen del debate que aún existe respecto a la fecha precisa del nacimiento de Jesús, es indudable que existió como parte del devenir de la humanidad y que su vida, así como el legado que dejó, o bien que se le atribuye, también constituye un hecho histórico, al margen de las creencias religiosas.

Pero como ahora todo es inclusivo, pues tal vez también lo eliminen para que quienes tienen otra religión no se sientan ofendidos, así que habrá que advertirles a estas personas que también se despidan de sus festividades tradicionales para ser incluyentes, como es el caso de los chinos y su fiesta de año nuevo que realizan en febrero, pues esta tendencia también los alcanzará.

La horrible tragedia ocurrida el jueves en Chiapas, donde murieron 55 migrantes y otros tantos o poco más quedaron lesionados, muchos de gravedad, debe avergonzarnos, debe obligarnos a entender que no es bueno el camino por donde vamos.

Un tráiler llevaba en su caja larga a más de cien centroamericanos y caribeños apeñuscados en su búsqueda de libertad y una vida mejor. Se volcó y en el incidente mató a las 55 personas, y dejó lesionadas a otras tantas.

No se sabe si el camión tenía Durango por destino, aunque se rumoró que venía hacia acá. El caso es que la desgracia es parte de las muchas penosas y vergonzantes, porque son dignas de avergonzarnos que acudan en estos tiempos en los que no hay empatía de nadie por nadie.

Es el caso de los cientos de caribeños y centroamericanos que están llegando a Durango. No descubrimos el agua tibia si decimos que todo es resultado de las nefastas negociaciones entre Marcelo Ebrard y los Estados Unidos, lo que precisa que aquella bonita ciudad callada, tranquila y colonial, pasa a la historia.

Y lo que más calienta de lo ocurrido en Chiapas es que esas más de ciento cincuenta personas habían pagado importantes sumas de dinero en dólares por el viaje, dinero sucio que seguramente llegó a cuentas bancarias importantes. Por eso nos duele y avergüenza.

Pasaron por varios retenes policiales de los tres niveles de gobierno y, en todos, los representantes de la ley no se enteraron de nada, fingieron demencia.

Calienta la corrupción en el país, y más calienta que quien había alentado la esperanza de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, no puede, no quiere o no sabe cómo empezar a combatirla, pero ahí quedan esos 55 muertos, que pueden ser más, a medida que avance el tiempo y empeoren los graves, a ver si el gobierno también se avergüenza.

Tenemos que solidarizarnos con esas personas, la desgracia que viven, y que los llevó a adentrarse en el peor de los caminos para llegar al “sueño americano” no es su culpa, sino consecuencia a las desatenciones que nada más han generado pobreza y desesperación de sus gobernantes.

De a poquito trascienden por el país las hijeces cometidas por Javier N, quien fungiera aquí como delegado del CEN del Partido Movimiento Ciudadano.

Lo acusa valientemente una muchacha de ultrajarla y abusarla, sin su consentimiento, ya lo demandó penalmente, pero la acción duerme el sueño de los justos en la Fiscalía, aunque el escándalo toma forma en medios nacionales.

El problema es que por si no fuera suficiente el ultraje cometido, el tal Javier N todavía se ha dado el lujo de amenazarla si sigue abriendo la boca, dizque porque es muy influyente y que cualquier problema lo resuelve con su partido.

No, bueno, pues si es muy influyente, ni modo, la jovencita atacada se queda con su desgracia y nosotros nos lamentamos aquellas frases de los catedráticos en la Facultad de Derecho, que luego las hicieron suyas los políticos, de que en la ley, todos, por encima de la ley, nadie.

El otro día basquetbolistas mexicanos vencieron a la enorme potencia de Estados Unidos, reforzados con los NBA Isaias Tomas y Juan Barea, y ayer nos enteramos que una estudiante duranguense fue a Texas y se trajo el primer lugar en concurso ortográfico bilingüe.

Es decir, sí se puede. Se ha demostrado en muchas ocasiones que cuando se quiere se puede, sobre todo ahora que dirige el cuadro nacional el exjugador Omar Quintero, que en pocos días de dirigirlos, por lo menos ya les quitó la temblorina de cuando se miden a un grande.

Y el caso de la chiquita Ximena Pérez Mireles, de 12 años de edad, de la misma manera nos alegra. Se enfrentó a más de cien competidoras en una universidad de Texas, muchas originarias de allá mismo y las venció.

Estas noticias sí nos gusta extender a nuestros seguidores, pues hablan de que a pesar de los pesares y de las mil calamidades que nos aquejan, todavía hay mucho por rescatar.

En el caso de los basquetbolistas, la mayoría son chicos de edad, de reciente incorporación al cuadro nacional, entre ellos el duranguense Irwin Ávalos, y como son muy buenos, hay que cuidarlos, llevarlos entre algodones para que sigan mejorando y lleguen a competir al tú por tú con los norteamericanos, amos y señores del deporte ráfaga. El mismo caso de Ximena, también hay que seguirle la huella y procurar que nada ni nadie se interponga en su camino de grandeza.

Hace bien el colegio Rex en becarla por su alto coeficiente mental, lo mismo debe hacerse con otros elementos que van por ahí desperdiciándose por falta de orientación o por azares del destino.

Y ahora que de deporte se trata, repetimos a nuestros seguidores que está casi lista la edición No. 52 del Gran Torneo de Campeones de Año Nuevo del Club Deportivo Maderera.

La variante este año será, también ya les platicamos, que el torneo volverá a sus orígenes y de donde nunca debió salir, el amateurismo, donde no se cobre un peso a nadie por jugar, excepto arbitrajes puesto que eso es el pago a un trabajo.

Se regresa al amateurismo en virtud del rumbo torcido que había tomado, sobre todo en los últimos cinco torneos en que aquello parecía más un negocio particular que una sana competencia atlética en la que se pagaba hasta por poner una protesta.

Jugarán nada más los campeones que están surgiendo en las ligas, aparte de los tres equipos que invariablemente invita el Club Maderera, aunque se les invita porque a pesar de no ser campeones actualmente, todavía tienen la calidad para ir a un torneo grande.

Y no me extiendo en el tema, porque sería abrirle los ojos a los mercenarios del balompié en Durango que vuelven a la cargada, a tratar de borrar la historia del Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo”, la mejor fiesta futbolera amateur en el Durango de los últimos cien años.