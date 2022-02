“Siete días de Grilla”

Suponen muchos mexicanos que José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, no tendría el dinero que se requiere para vivir en los Estados Unidos, y menos en la mansión en que se le encontró.

El problema es que la enorme residencia es propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes Co., que es una de las más importantes petroleras de los Estados Unidos y, a la sazón, contratista de Petróleos Mexicanos.

Piensa mal y adivinarás, dice la vieja conseja popular, por tanto, si la mansión fue prestada, rentada o regalada, sería gravísimo no para José Ramón, sino para el presidente López Obrador; hay conflicto de intereses, pues no pocos suponen que la casa fue pagada en cualquiera de las modalidades citadas a cambio de uno o más contratos petroleros.

Es que -dicen- si su padre, el señor presidente, no ha trabajado en nada en los pasados 20 años, y él mismo ha dicho que no tiene ni cuenta bancaria, tampoco tendría nada para repartir entre sus hijos. El caso es que este escándalo viene a engrosar las dudas que ya existían sobre la fábrica de chocolates Rocío en la que de buenas a primeras salió dueño otro de los hijos del mandatario.

El caso es que, y es lo que preocupa a muchos, el problemita del caserón ese en Houston vendrá a hacerle mosca a la revocación de mandato que está organizando el Instituto Nacional Electoral.

Una jugada maestra la de Esteban Villegas al convencer a Lety Herrera que busque regresar a la alcaldía de Gómez Palacio y Homero Martínez a Lerdo, ambos son muy queridos por la ciudadanía y eso representa muchos votos.

Sintetizado el hecho debe considerarse como un gran avance en la busca de sufragios para la causa de Esteban Villegas Villarreal.

Es que son los municipios más importantes después de la capital, y vale más la jugada si consideramos que la propia Leticia advirtió más de una vez que se postularía por otros colores.

Amarrados Lety y Homero a la alianza Va por Durango, Esteban habrá dado un enorme paso en la búsqueda de respaldo en los municipios laguneros que en la apariencia tenía controlados Morena por un lado y Marina Vitela por el otro.

Advierte también el acuerdo que habrá un choque de trenes en la región, pues Leticia irá con todo contra Marina, aunque Marina irá en otra boleta, pero se disputarán la región sin pedir ni dar cuartel.

Gómez Palacio y Lerdo parecieran el reducto más importante de Morena y Marina, pero también son dominios de Lety, de ahí la importancia del choque que se registrará entre las principales lideresas de la región.

Mucho polvo sigue levantando la equivocación de Marina Vitela al hablar ante empresarios locales, pues pidió que la violencia se generalice en el país, cuando no era su intención decirlo, pero se hizo bolas a la hora de expresarlo.

Es un desliz con el micrófono que puede pasarle a cualquiera y en cualquier momento, pero que no se vuelva a repetir, porque chica le vendrá en las urnas. Es tema de sus asesores para que la orienten mejor de cómo dirigirse en público.

Y claro, no meterse en temas que no domina porque la gente se las irá juntando para considerarlas a la hora de votar.

Es una confusión la de Marina, que evidentemente no trataba de decir eso, y así es como deben considerarlo los demás, incluyendo sus contras, pero no debe repetirse.

Adrián Alanís ha vuelto a jugar golf como en sus mejores días, sobre todo ahora que le sobra tiempo. Sus compañeros de jugada aseguran que en dos ocasiones ha estado a centímetros del hoyo en uno, algo por de más sorprendente.

Su salida de la Secretaría de Gobierno la considera igual que cuando dejó la dirección del Puerto de Guaymas, igual que cuando tuvo que abandonar el proyecto de mejoras a los 15 puertos más importantes del país.

Alguien pensaría que al no llegar a la candidatura al gobierno le habría causado una gran depresión que lo había condenado al encierro involuntario, pero nada de eso. Todo lo ha tomado como cosa pasajera en la que rápido hay que darle vuelta a la página.

Incluso, la está pensando para regresar a la política, pues la grilla no es sino un festín de traiciones y puñaladas por la espalda, y a veces hasta de quien menos pudiese esperarse.

Sostiene que diversos precandidatos, sabida su capacidad en la materia, lo han contactado para que les coordine la campaña pero… prefiere pensarla, de menos contar hasta diez, para no volver a equivocarse.

Alanís, para los que desconocen su trayectoria, fue coordinador de campaña en Durango de Francisco Labastida, antes coordinador de campaña de Armando del Castillo Franco; luego de Ángel Sergio Guerrero Mier y hace seis años de José Aispuro y en todas terminó con números positivos, incluyendo la de Labastida, pues aquí ganó mientras en el resto del país perdió.

No les he dicho que no, porque no digo que de esa agua no beberé, pero a veces pienso que sería más provechoso para mí quedarme a jugar más golf y seguir mejorando mi golpeo hasta donde sea posible, dijo el acertado estratega duranguense.

El agarrón por la presidencia municipal de Durango será entre dos, Alejandro González Yáñez, de Morena, y José Antonio Ochoa, de la alianza. Martín Vivanco, de MC, quiere, pero no se decide a entrarle con todo.

Gonzalo ha presumido que los que buscaban la candidatura edilicia desde mucho antes, Sandra Amaya e Iván Gurrola, se cuadraron ante él.

Luego, juntó a un montón de regidores capitalinos que igual se doblegaron ante la recia figura del “Tirantes” que, aunque no les guste a algunos, sería el candidato a vencer.

Mientras, en el PAN se alinearon los astros hacia Toño Ochoa. El miércoles que estuvo aquí el líder nacional Marko Cortés, con un guiño de ojos, porque no necesitó más, declinaron Jorge Salum, Alejandro Mojica y otros que la estaban buscando.

No me crean que fue con un guiño de ojos. Hubo encerrona de Marko con cada uno de ellos y les pidió, muy acomedidamente, claro, con mucho respeto, que se hicieran a un lado, que ninguno tenía la ascendencia de Toño, y tan tan.

Esta mañana, Ochoa le pidió a Gonzalo que se serene, que está muy nervioso ante la fortaleza de la candidatura municipal por la alianza, pero antes, Gonzalo había dicho “no lo conozco, no sé quién es…”, pues aunque sea un líder querido en la periferia, no ha hecho nada por Durango.

No tienen ma…re los funcionarios de Caminos y Puentes Federales que autorizaron el nuevo aumento que ya se está cobrando en la súper a Mazatlán. El estado desastroso del camino no justifica ningún aumento.

Escuchamos una protesta de la diputada Patricia Jiménez, pero de ahí en más nadie se enteró de la nueva puñalada asestada por la espalda a los automovilistas de Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que regularmente la usan.

No es exagerado decir que CAPUFE debía pagarle a los ingenuos automovilistas que se atreven a recorrer la súper creyendo que es un camino en buenas condiciones, pues el cobro no baja, y nunca bajará.

Esperamos que aparezca algún otro valiente representante popular que meta las manos y de perdido le miente la autora de sus días a quien tuvo la infausta ocurrencia de aumentar el peaje, porque sabido es que podrán volver a aumentarle antes que bajarle, así es.

Más de uno se fue con la finta respecto del fallo del Tribunal Federal Electoral a la acción de José Ramón Enríquez. Algunos creyeron y hasta lo escribieron, que el TRIFE le había dado una paliza al senador.

Lo peor es que a pesar de que el documento en sus primeras líneas usa la palabra REENCAUSAR, unos cuantos fueron los que le entendieron.

Y bueno, pues sí, el documento incluye términos legales que no son mundanos, que muchas veces no se le entiende, como es nuestro caso, que a pesar de haber egresado de la Facultad de Derecho, hay palabras que no entendemos.

Reencausar quiere decir que el tribunal federal le está ordenando al tribunal electoral local que revise la nominación de Marina Vitela y que si se le pisoteó o ignoró algún derecho al senador, se lo restituya.

Enríquez, recordemos, ha girado su triple impugnación ante el TRIFE en torno a que él fue el mejor calificado en las encuestas, el más aceptado y el más conocido. El mismo Mario Delgado lo reconoció hasta en cuatro ocasiones durante el evento transmitido por Facebook, y al final, sin ninguna explicación o justificación, designaron a Vitela.

Es que la convocatoria advierte que el candidato será aquel que resulte mejor calificado en las encuestas, y en el documento no dice que la elección se atendrá a los criterios de género.

Ciclistas en lo individual o grupal nos aclaran que Durango necesita espacios para ellos, para rodar con seguridad, y estamos de acuerdo, pero en lo que no estamos es en las porquerías que están “construyendo” como “ciclopistas”.

Nunca hemos estado contra las ciclopistas, hemos estado contra las cochinadas como la de Laureano Roncal, que no sirvió nunca y es usada por uno o dos ciclistas al día precisamente por los peligros a que se exponen.

La “ciclopista” de Laureano Roncal consistía en una pintura azul de la que ya no queda nada porque se la comió el sol, a pesar de que se dijo desde los inicios que se trataba de pintura de quién sabe qué calidad y costo, que por lo mismo no aseguraba su durabilidad. Es eso por lo que estamos en contra.

Lamentable el fuerte choque entre dos autobuses de ruta urbana en la zona de hospitales de la capital.

Pero es más lamentable que tras los daños materiales y lesiones a gran cantidad de pasajeros tanto los choferes responsables como los sindicatos de ambas unidades se hagan los despistados, los desaparecidos y no quieran hacerse responsables.

Peor aún que nadie los obligue a responder por andar manejando como “endemoniados”, pues estas impudencias ocasionan hechos como el que hoy estamos comentando. Solo se echan la “bolita” unos a otros, que si los camiones tenían o no tenían seguro, que un chofer está detenido, que otro no, que ya está libre, que siempre no y así puede seguir todo este cuento.

Entre la lista de heridos el caso que ha acaparado la atención es el de una joven estudiante que necesita mínimo 70 mil pesos para poder realizarle una operación.

Dichas lesiones no pueden esperar a ver para cuándo se tiene una solución, por lo que ante esta lentitud o burocracia amigos, familiares, personas en general y hasta la Federación de Estudiantes de la UJED ya se movilizaron para recaudar el dinero necesario.

Molesta y hasta encanija que la sociedad en general tenga que tomar la iniciativa y el papel que obligadamente le toca a las autoridades, en este caso solo se habla de una lesionada, pero se está dejando de lado a decenas de pasajeros heridos y que han sido ignorados o dejados en el olvido, ante la complacencia de algunos que no se apuran en poner orden al cabo no son de sus familiares o de su círculo de amigos.

España dejará de usar el cubrebocas a partir del próximo jueves, mientras otros países de la zona lo harán posteriormente, lo que abre una esperanza de que pronto también en México dejemos de usar el trapito.

La decisión del gobierno español obedece a la reducción en los índices de contagios y muertes registrados en la madre patria, circunstancia que también está ocurriendo en otras naciones vecinas.

Y como lo que pasa en Europa pronto llega a México, ojalá que también acá dejemos de usarlo, y no porque no lo necesitemos, sino porque eso puede ocurrir solamente cuando se ha confirmado el descenso en los contagios.

No obstante lo que pasa en Europa, Durango sigue estando cerca del color rojo epidemiológico, pero ojalá que pronto hayamos doblegado al terrible mal.

Es buena la campaña de Servicios Públicos Municipales y de la empresa Red Ambiental, de colocar listones rojos en bolsas que tengan residuos peligrosos, como una forma de alertar al personal de los camiones de basura ante el riesgo de poder enfermar de covid.

Muchas familias han atendido esta recomendación y cada día que pasa el camión tienen sus bolsas preparadas.

Lo malo que en el ínter y a los que no les ha llegado esta información es a los pepenadores, que hurgan en el contenido para ver qué les puede servir para la venta y cuando terminan de inspeccionar ni se fijan donde quedó el listón o se preocupan de colocarlo de nuevo en la bolsa.

Ante este enorme riesgo sería recomendable que se hicieran recorridos por parte de la dependencia o la empresa para en caso de detectar a estas personas traten de que hagan conciencia para protegerse y proteger a los demás.

Pues ya ha habido casos de pepenadores que llegan a los domicilios, riegan toda la basura y al querer irse sin recoger lo que tiran han sido obligados a limpiar y han sido agredidos por la molestia que esto causa a los vecinos.

Y si de probar el “caldillo duranguense” se trata, ahí está el restaurante del Hotel Casablanca. Muchos venden cosa parecida al “caldillo duranguense”, pero el del “Casa” es el que lleva la receta original del rico platillo.

Además de ese plato tradicional, el Casablanca es el único lugar que ofrece los afamados “cuernitos” rellenos de nuez. Otra delicia de chicos y grandes que no hallarán en ningún otro lado.

También me cuentan que el conocido comedero es quizá el único que ofrece la preparación de sus platillos, de toda su carta, en el momento. Nada es congelado, de modo que ese es el plus de la comida del Casablanca.

El famoso restaurante Galerías, para que veeean que hay razones para visitarlo, tiene varios meses incursionando en el difícil mercado del menudo. Que hace tiempo están ofreciendo el mejor menudo de la región, que así como el “Caldillo Duranguense”, pretende colocarse como el mejor del fin de semana. Aparte, para mayor comodidad si no quieren salir de casa, cuentan con servicio a domicilio marcando el 618 811 35 99.

Nuestras más sentidas condolencias por la muerte de la señora María de la Luz Valenzuela López, madre de nuestra compañera Marta Irene Medina Valenzuela. Esperamos que pronto Dios, Nuestro Señor, los ayude a todos los que le sobreviven a superar trago tan amargo.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp