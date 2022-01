“Siete días de Grilla”

Ah, bueno, pues así ni quién le discuta a Patricia Flores su retirada del Partido Acción Nacional. Alguien pensó que se iba por no alcanzar nada en la feria del hueso, pero… lo dijo esta mañana, se va porque no acepta a Esteban Villegas como candidato de la alianza.

O sea, ¿cómo? ¿Entonces sí será Esteban el abanderado de la alianza Va por Durango? Mejor dicho, ¿entonces ya saben todos que será Villegas el candidato y no se lo han dicho a Héctor Flores?

Sería la peor gachada para el exsecretario general de Gobierno, que primero lo volaron, lo obligaron a que renunciara, lo dejaron que se ilusionara, que se exhibiera en el estado para nada.

Claro que ya se lo debieron haber dicho para que no le moviera más, que no le eche más dinero bueno al malo, porque anda gastando lo que no tiene, echando mano incluso de la tarjeta de crédito.

No nos extrañaría que se la hicieran tal cual a Flores. Sucede con frecuencia en terrenos políticos, donde unos dicen una cosa y otros, más trinchones, deciden lo contrario, moléstese quien se moleste.

Cosa parecida les hicieron en Morena a los suspirantes, les dijeron que la buscaran, que se promovieran y que hicieran fiesta, de ser necesario, para llamar la atención, pero de nada valió, ya tenían candidata.

Esa es la razón por la que José Ramón Enríquez anda en la Ciudad de México, a donde fue a exigir que se cumpla con lo prometido, que se nomine a quien mejor califique en las encuestas.

Enríquez, lo reconoció más de una vez Mario Delgado, es el mejor calificado, el más conocido, el más aceptado, pues sí, pero la realidad es que ya hay candidata, se llama Marina Vitela.

Marina pasó por encima de tres senadores, Enríquez, Gonzalo y Margarita. El mismo Tirantes dijo un día en rueda de prensa: “La compañera Marina califica a media tabla…”.

El caso es que Alejandro, que ya sabía del “dedazo” supremo, aguantó candela, pues sabía que tendría la oportunidad de la alcaldía, y ayer ya se oficializó que va por el Gobierno Municipal.

Será un buen gallo, tanto adentro como afuera, pero ese es otro rollo, y por eso la rabieta por demás justificada de Joserra.

Es que en Oaxaca arrasó Salomón Jara en las encuestas, y por eso Morena lo hizo su candidato, pero dejaron fuera a un elemento de muchos quilates, Susana Harp, que en distintos segmentos de las encuestas también calificaba inmejorable, pero aun así la dejaron fuera. Sobra deducir que ya se había tomado la decisión, igual que en Durango.

Una extraordinaria muestra periodística nos obsequió esta mañana Héber García Cuéllar en su programa Foro del 12, donde prestó cámaras y micrófonos a Patricia Flores para que soltara las verdaderas razones de su partida del PAN.

El resumen encajaría perfecto para traducirlo íntegro en este espacio, pero… vamos a una síntesis de lo más importante:

El PAN nunca ha tenido un gobernador, Aispuro es gobernador del PAN pero de extracción priista, esa es la visión que yo tengo, para mí el actual gobernador es de extracción priista, por eso siempre nos ha gobernado el PRI.

Es tiempo de las mujeres y de los jóvenes, el futuro no es regresar al pasado, siempre hemos tenido al PRI gobernando.

El PAN tenía democracia interna, ahora son decisiones cupulares, impusieron a una presidenta estatal sin arraigo. Las alternativas que se perfilan todas son de extracción priista. Me voy porque en mi ADN no está en ir a una elección con el PRI.

MC nunca se ha aliado con el PRI, ahora va solo porque su visión es hacia el 2024, crecer con una base de ciudadanos que crean que se pueden cambiar las cosas.

Durango está estancado, es el estado del sur en el norte, muy pobre y eso no va a cambiar, las inversiones grandes de Morena no están en el norte, Morena ataca a la clase media, en Durango predomina la clase media, lo que ofrecerá Morena es lo mismo que dará quien sea gobernador, no van a generar, por eso somos una propuesta diferente.

No hay gobiernos pobres sino mal administrados, debemos llegar con propuestas específicas, hay que trabajar con la ciudadanía y los sectores.

En Morena buscan regresar al PRI de los 70’s pero si seguimos así Durango nunca va a cambiar.

En mi ADN no están las propuestas de cogobernar con el PRI, y las propuestas externas son eso. Pasaron 33 años para tener un gobierno de alternancia en Durango, yo hubiera esperado que se sentaran las bases como en Querétaro. Los gobiernos que hacen bien su trabajo y partidos que escuchan a sus ciudadanos no los divide una persona.

“Héctor no es mi primo, le di trabajo en el Congreso de la Unión, se fue a estudiar su carrera, es buen perfil pero no tiene arraigo y que yo sepa no es militante del Partido Acción Nacional”.

No soy militante de MC ni me voy a afiliar. Quiero ser una opción distinta al pasado, MC apuesta por la defensa de los derechos humanos y estoy con eso.

En la pasada elección obtuvimos 176 mil votos sin MC, fueron muchos votos. Yo no he tenido ningún puesto de elección popular, fui jefa de gabinete pero no por ser panista, fui secretaria general del Congreso pero no fue por ser panista, tenía una carrera hecha, la propuesta salió de la coordinación general del PRI.

En septiembre del año pasado me invitaron para participar en un proceso interno, en base a encuesta se iba a decidir el precandidato del PAN, decidí no participar, no me fui porque no me dieron nada, desde ese entonces no participé porque ya sabía lo que venía, sacaron una encuesta y el mejor evaluado fue JSP y ¿es el candidato? No cumplen. Hay mayor conocimiento de EVV por obvias razones, pero eso ya no me interesa, eso lo deciden las cúpulas. No entiendo cómo vas a un comité municipal que te ha apoyado por años y ahora tener que decirles que vas a tener que votar por un priista.

Los gobernadores que nos tocaron IHD y JHC y entre mi gestión y la que hacía Rodolfo Elizondo dejaron una derrama económica importante. Cuando estuve allá, nadie que toco la puerta no puede decir que no le ayudé.

No participé, no di dinero para la encuesta, no participé por congruencia, no hubiera ido con el PRI, es de corazón lo que hago, tiene que ver con una congruencia personal. Cuando nos invitan al proceso, quien quiere participar, cada quien pone parte del recurso.

Minutos más tarde de esa afirmación, llegó Héctor Flores a la entrevista y lo reconoció, aceptó que no es miembro activo del PAN. Que fue miembro hace años, que no renovó la militancia, “pero siempre he sido panista”.

Tiene razón en parte la sobrina de Rodolfo Elizondo, asegura que las encuestas son engañosas y confusas para elegir a un candidato, pero peca de egoísta cuando dice que se fue por la sola posibilidad de que Esteban resulte el candidato.

No sabe Patricia, o si sabe le vale que la alianza Va por México o Va por Durango de la elección pasada se integró como una posibilidad seria de vencer a Morena, que de otra manera no podría ningún partido ganarle al partido presidencial, y ya le ganaron, esa es la razón de la alianza.

La política es la ciencia de lo absurdo, donde pueden juntarse el agua y el aceite, pero lo han reconocido priistas y panistas por su lado que si van en lo individual a la elección perderán estrepitosamente, y aunque no parezca a sus ideales, o a su ADN, hay que ir contra el partido único que está haciendo estragos en el país, y esa es la única manera de vencerlo, unidos, pero eso no lo entiende la señora Flores.

Participaciones federales fantasma. A lo largo de ya varios meses se ha venido planteando el tema de la falta del pago de las participaciones federales, ya sea por parte del Gobierno Estatal o del mismo Gobierno Federal, dinero que mes con mes debe estar siendo entregado a cada uno de los municipios, incluyendo la capital, y esto no ha sido así.

En palabras de los regidores de Morena este recurso sí ha sido bajado por parte de la Federación, pero es el Estado el que se está quedando con este dinero, quién sabe para qué lo estén empleando.

Consideraron que es necesario que este recurso sea bajado conforme a sus tiempos, ya que las entidades no pueden adelantar sus programas o inclusive terminar obras sin la necesidad de este dinero, lo cual deja desprotegidos a cada uno de los municipios.

En la capital es necesario que el mismo presidente municipal haga un pronunciamiento en cuanto a este tema, ya que se suponía que, al ser del mismo partido, en este caso el PAN, habría una sinergia en cuanto a la forma de trabajar, cosa que no se ha visto ni una sola vez desde que inició la administración.

Rafael Herrera, Arlene Contreras y Amauri Alvarado, donde quiera que se encuentren, discúlpenos, pero regresen. No saben cómo se les extraña.

El maltrato que se nos ha dedicado ahora ya obligó el cierre de varios periódicos y hasta de noticieros de radio y televisión, y casi todos, por no decir todos, pasan por el mismo infortunio.

Nunca antes se despreció tanto a los medios de comunicación como ahora a pesar del papel alcahuete y encubridor que asumimos en ocasiones.

Por eso, pedir a los exjefes de prensa que regresen, parece una vacilada, o una salida irónica al problema, pero el trato indiferente que recibimos en otros tiempos de ninguna manera se parece a la abulia, a la ofensa con que nos tratan ahora.

Es lamentable decirlo, pero debe decirse que la mayoría de los medios recibimos órdenes de inserción que es la autorización para publicar tal o cual anuncio, pero… a pesar de que en el contrato se precisa que será pagado en el mes siguiente, no se cumple. Pagan cuando quieren, si quieren y lo que quieren.

Fiscalmente, sin embargo, los medios como cualquier empresa, a la expedición de una factura obliga el pago impositivo correspondiente, es decir, los medios tienen que pagar de inmediato sus impuestos por facturas que no se sabe cuándo o si nunca serán pagadas por finanzas.

Ojalá que cambiaran las cosas y que la responsable del área, la señora Terrones, a pesar de venir de donde mismo, de un medio de comunicación, fuese empática con sus compañeros de trabajo, a donde tendrá que regresar en unos meses, cuando termine el actual gobierno.

“Tengo 20 años de director, pero ya cumplí cinco de cobrador, y cobrador malo, porque Prensa del Gobierno no me escucha o no me entiende y no me paga…”, dijo en días pasados el director de importante medio de comunicación, lo que confirma el rasero con que se nos está midiendo, que el maltrato es para todos.

Verónica Terrones pertenece a un medio de comunicación, o… ¿será por eso, que sabe como reventar cualquier proyecto?

El Movimiento de Regeneración Nacional tiene que hacer algo, sobarle bien las heridas a José Ramón, porque de lo contrario se afianzará como el peor enemigo de Morena y no lo pararán ni con la amenaza del desafuero.

Y ojalá consigan tranquilizarlo pronto, porque de lo contrario se convertirá en el mejor promotor anti Morena y su dicho de que se cometió una injusticia con su aspiración, que se faltó a la regla mínima planteada por la dirigencia nacional, calará hondo en los electores.

Tendrá la alianza Va por Durango en Enríquez su mejor promotor. Será una piedra en el zapato de ahora hasta las votaciones, por eso nuestra sugerencia de que lo calmen, que lo tranquilicen pronto, antes de que les haga un quebradero.

Alejandro González Yáñez será el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Durango. Parece increíble que, con su sola mención entre los suspirantes, engarrotó a los otros que ya estaban apuntados.

Será un buen prospecto, que ya sabe con qué se come eso de los gobiernos municipales. Que fue alcalde de la capital con inmejorables resultados, pues hay quienes aseguran que fue el mejor de toda la historia de Durango.

Es así la política, que luego la definen como el arte de comer popó sin hacer gestos, y terminado el primer plato, pedir otro poquito.

Es que Sandra Amaya, que ya tenía un importante adelanto en la candidatura, de pronto se engarrotó y tendrá que deglutir las decisiones supremas (dedazo puro) del Movimiento de Regeneración Nacional.

También se cuadrarán Iván Ramírez, Iván Gurrola, el propio Otniel García y otros que ya estaban alineados.

Mientras, el personaje de moda se llama Maribel Aguilera que ayer fue designada delegada de Bienestar en Durango, es decir, será la súper delegada en nuestra capital.

Enterados de la “atinada designación” salió la bufalada del clóset y se entregó a los brazos de la hija pródiga de Guadalupe Victoria, Dgo., quien estuvo cerca de la candidatura estatal, pero que se quedó a medias cuando vio que las cosas soplaban hacia Gómez Palacio.

Maribel, ni cómo negarlo, tendrá la mejor manera de promoverse en Bienestar para apuntarse a mejores cosas en el futuro inmediato. Vaya nuestra más sincera felicitación.

Y reconocerle que por momentos ella apareció por encima de todos en las encuestas, solo que… ya está por demás entendido, la decisión ya estaba tomada.

En medio de la preocupación por la situación económica, la efervescencia que se vive al interior de los partidos políticos por el proceso electoral que inició a finales del 2021, este año inicia con otras señales que pueden considerarse preocupantes.

Como es el incremento en los contagios de covid 19 que fueron reportados por la Secretaría de Salud, resultado de los festejos tradicionales del mes de diciembre próximo pasado y también de la indiferencia hacia las advertencias que las autoridades sanitarias y el mismo gobernador del estado realizaron para mantener las medidas preventivas que, de aplicarse, permitirían evitar precisamente un aumento en los casos de la enfermedad.

Situación que tiende a complicarse por la llegada inminente de la variante ómicron, si no es que ya se propaga en la entidad, situación que plantea de nuevo un reto no solo para las autoridades, sino para la sociedad en general, de salir adelante ante esta cuarta oleada que se anunció hace meses.

También hay que reconocer que hay señales alentadoras, como los avances en la vacunación anticovid, que en Durango se acercan al 90 por ciento de la población, como al hecho de que en esta ocasión se prevé que la enfermedad sea menos grave que al inicio de la pandemia.

Sin duda, se necesitará el esfuerzo de todos para enfrentar esta situación y lograr que los daños sean los menos, para transitar por un año donde se renueve la confianza de seguir adelante en todos aspectos.

