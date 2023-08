Siete Días de Grilla

El mundo ha quedado aturdido ante la bestial ejecución videograbada y subida a redes de cinco jóvenes en Lagos de Moreno. No sabemos, ni tenemos idea, de qué pudieron hacer esos muchachos para morir así.

El brutal incidente ha dado vuelta al mundo por el salvajismo utilizado para arrancarles la vida. Los anales de la delincuencia en México, o será que antes no se podían grabar y compartir, no registran tal bestialidad.

Y para acabarla de completar, la reacción burlona del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofuscado a millones de mexicanos por la sinrazón utilizada para eludir su responsabilidad.

No vimos el video, ni queremos verlo. Nos lo han contado muchos y lo han subrayado por la feroz y poco conocida forma de arreglar, quizá, las malas cuentas o el incumplimiento de compromisos, pero no tiene paralelo el terrible episodio que ha dejado atónitos a millones de seres humanos alrededor del mundo.

Aprovechemos la oportunidad para preguntar a los grupos criminales por qué no han tomado la palabra del presidente López Obrador y abren un paréntesis en el que cese el derramamiento de sangre en México.

Hasta ahora, nada más un grupo admitió la propuesta presidencial y se dijo dispuesto a poner su parte para pacificar a la patria, pero los demás no han reaccionado, como si no les interesara mucho.

Negra semana ha tenido el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el que parece que se entienden, pero uno, Marcelo Ebrard, dejó en entredicho al mismísimo Andrés Manuel.

El desaguisado expuso incluso no solo el control del partido por parte del jefe de la nación, sino que descubrió la seria posibilidad de emigrar de partido.

Pronto, los analistas advirtieron que de dejar a Morena, Ebrard iría directo a la candidatura de Movimiento Ciudadano, y no está tan descabellada la idea.

El excanciller denunció que tanto el gobierno, la 4T como Morena, están gastando todo el dinero del mundo para “posicionar” a Claudia Sheinbaum, aunque la exjefa de gobierno no puede escalar, sino más bien al revés, está descendiendo.

El derroche en publicidad ilegal, el acarreo brutal de trabajadores, empleados y funcionarios del gobierno no tiene comparación ni siquiera con los viejos estilos del PRI y el PAN que derrocharon a manos llenas. Acá las cosas han superado cualquier ficción sobre el particular.

Esto es, que Marcelo ha echado a la basura el tan olvidado lema de batalla de Morena de: “No robar, no mentir y no traicionar…”, puesto que para promover a Claudia alguien se ha robado todo lo que ha podido y de donde ha tenido posibilidad.

La violenta reacción del carnal Marcelo precisó también que la pelea en Morena sigue estando entre dos: Entre Ebrard y Sheinbaum, y que las otras son corcholatitas.

Entonces, si al final AMLO, Morena y Mario Delgado se salen con la suya y cargan los dados hacia Claudia, Ebrard no la pensará, se irá a otro lado con sus chivas. Ya no podrá ir por el Frente Amplio por México, aunque sería una inmejorable carta para jugar en junio próximo.

Anoche apareció una gráfica en la que están los corcholatos todos que pretende mandar un mensaje de unidad que cada vez es menos probable en el partido oficial.

Las diferencias entre la gira por China del gobernador Esteban Villegas y las giras infructuosas que hicieron varios exgobernadores es que el mismo mandatario estuvo narrando en vivo y casi en tiempo real lo avanzado.

Suman la primera semana de trabajo de gira y quizá para cuando lean la presente ya vengan de regreso, y aunque no hay números concretos de logros alcanzados, se han amarrado varias perspectivas de aterrizar importantes fábricas de origen asiático en nuestro terruño, que tanta falta nos están haciendo.

Aparte, visto que una desgracia no viene sola, Xóchitl Gálvez se mantiene al alza de forma permanente. Sigue creciendo, aunque ahora con un poquito de velocidad, que ha descendido desde que el presidente dejó de atacarla.

O sea, AMLO la posicionó y de pronto tuvo que dejar de atacarla, le ordenó el Instituto Nacional Electoral que no volviese a referirse a ella y menos de forma ofensiva, aunque para entonces Xóchitl ya estaba encaramada allá arriba, en la pura punta.

Estuvo la senadora panista en nuestra capital, pero… por necesidades superiores tuvimos que dejar Durango y nos fue imposible acudir a la presentación de los tres sobrevivientes en el FUM, Xóchitl, Beatriz Paredes y Santiago Creel.

El otro día que vino “Changoleón” Gerardo Fernández Noroña, se fue echando espuma por la boca contra los medios que no acudieron a promocionar su propuesta.

Advertir que los medios también brillaron por su ausencia el día que estuvo acá Adán Augusto López (la mejor carta para Durango) pero de la misma manera vino y se regresó Beatriz Paredes.

También los políticos nacionales creen que los medios de comunicación en los estados somos magos, que aparecemos billetes y con ellos atendemos los impuestos, IMSS, salarios, prestaciones y materiales, pero no hay tal, para cumplir con esas obligaciones hay que .ingarle, hay que pagar sí o sí.

Quién sabe por qué esos suspirantes no hacen suyas las palabras de Carlos Hank González y Carlos Herrera Araluce. El primero dijo muchas veces que “un político pobre, es un pobre político…”, en tanto que el fundador de Chilchota también fue contundente cuando advirtió a los cuatro vientos que “la política se hace con dinero, con más dinero y con mucho más dinero…”.

Entonces, con pena y todo, pero lo haremos hasta que nos entiendan, si no quieren pagar por la promoción, no les publicaremos nada, al menos no Contacto hoy, aunque… los demás medios tienen nuestros mismos problemas, sufren del mismo dolor.

Les cuento, volví a recorrer la carretera Durango-Zacatecas y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con decenas de patrullas de la Guardia Nacional.

Su presencia está haciendo efectivos los acuerdos tomados entre los gobernadores David Monreal, de Zacatecas, y Esteban Villegas, de Durango, quienes anunciaron en días pasados que a partir de la fecha regresaría la seguridad que siempre debió existir en el camino al vecino estado.

Ojalá que sigan así, que esas flotillas patrulleras se mantengan en la carretera y que los duranguenses y zacatecanos, además de otros vecinos de entidades cercanas, puedan recorrerlos sin dificultad.

Precisar que tanto en Zacatecas como en San Luis Potosí y Aguascalientes están rehabilitando las autopistas y están causando grandes embotellamientos de vehículos en los que están perdiendo horas y horas hasta que no se reabre el paso.

Lo fuerte del problema, también hay que decirlo, es siempre en dirección al norte, es decir, de Aguascalientes a Zacatecas, de Querétaro a San Luis, pero como la intención es renovar en su totalidad el pavimento, terminando un carril tendrán que cerrar el otro, es decir, hacia el sur.

Si ustedes tienen que viajar por esos rumbos, tomen sus previsiones y dispónganse a parar por horas en su trayecto.

No ha de haber caído en gracia a los sobrevivientes de don Domingo Arrieta que de la noche a la mañana hayan cambiado el nombre a la central de autobuses. Quitaron el de Domingo Arrieta y pusieron el de Francisco Villa.

Claro, es una empresa particular la que está haciendo esa modificación y no sabemos si hay alguna regla que impida ese cambio, pero si por muchos años llevó el nombre de don Domingo, ¿por qué lo desaparecieron?

Y no, no creemos que haya sido el gobernador Villegas el de la idea del cambio. Esteban anda muy atareado en rollos en verdad importantes como para andarse fijando en esas nimiedades, ¿verdad?

A ver, opinen los que saben y los que han padecido por el estorbante paso elevado del bulevar Francisco Villa. Hemos pasado por ahí unas diez ocasiones y no hemos tenido gran retraso.

Pero, comentan los que han tenido problemas como para alcanzar una mejor perspectiva de la controversial obra que se alargó por años gracias al alcalde caprichudo de entonces José Ramón Enríquez.

Aunque, la verdad, empezamos a creer que esa inútil obra vino a crear un gran embudo vial que más que servir a alguien vino a estorbar a muchos en su camino.

La polémica en torno a los libros texto para el ciclo escolar que iniciará el 28 de este mes continúa, pues las opiniones en contra de que estos lleguen a las escuelas y sean utilizados por estudiantes y docentes van en aumento, hasta el grado de que hay quienes insisten en que no deben llegar a los planteles e incluso piden quemarlos.

Algo que parece un tanto exagerado, especialmente porque son pocas las personas que han tenido acceso a los ejemplares que se distribuirán cuando comiencen las clases, mientras que el Gobierno Federal rechaza los señalamientos y opiniones que indican fallas y contenidos que consideran poco apropiados para las niñas y niños.

Incluso, mientras en algunos estados sus gobernantes han indicado que no se distribuirán los citados libros, en otros como es el caso de Durango la postura es no obstaculizar su distribución.

Llama la atención que mientras algunas opiniones se refieren a fallas desde ortográficas hasta un contenido reducido en asignaturas como matemáticas o español, que para algunos especialistas no cumplen con los conocimientos que deben adquirir los alumnos en las mismas, otras parece que buscan alarmar a la población con temas que dividen opiniones como la educación sexual, que a estas alturas aún causa escozor en algunos grupos de la población que parecen desconocer la importancia de que este tema se aborde de la mejor manera posible con los y las estudiantes, así como un aparente contenido en temas políticos que puede asociarse a una ideología de izquierda, al grado de que retoman un argumento que se utilizó hace décadas al señalar que fomenta el comunismo, que puede ser un tanto exagerado, pero que finalmente se podrá determinar quiénes tienen razón y quiénes no, una vez que este material didáctico llegue a las escuelas y, entonces, muchos padres y madres de familia podamos conocer su contenido.

Mientras eso sucede, sin duda continuará esta guerra mediática en torno a los libros, con muchas razones válidas y otras no tanto.

La desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, ha causado gran conmoción a escala nacional. Aunado a esto, la respuesta de los gobiernos estatal y federal contribuye a la sensación de que el país va a la deriva y sin autoridad capaz de contener estos actos.

El caso de los cinco jóvenes ha sacudido al país entero, pero las autoridades tratan de justificar el aumento de violencia vinculando a las miles de víctimas con grupos delictivos o argumentando que andaban en malos pasos.

Por si fuera poco causa enojo la postura del presidente de la nación, que en lugar de solidarizarse con las familias pareció burlarse o minimizar la escalada de inseguridad, generando así indignación y la sensación de estar a la deriva, sin que haya alguien capaz de contener estos actos.

Es posible ver a nivel nacional una enorme conmoción y una exigencia más fuertes que el uso político del caso, estos hechos dan a la población en general la percepción de que todos pueden ser vulnerables y lamentablemente la realidad es que la ciudadanía no recibe empatía, no es escuchada ni mucho menos atendida por la autoridad, que dicho sea de paso, no tiene nada de efectiva.

