“Siete días de Grilla”

La Universidad Juárez del Estado de Durango avanza hacia la recuperación de la autonomía, pisoteada vilmente en los últimos diez años. Antes de que termine noviembre habrá nuevo rector.

Las reformas a la elección aprobadas el jueves por la H. Junta Directiva marcan la pauta para que, por fin, los universitarios puedan elegir a un rector que le devuelva la legalidad a la casa de estudios.

Los últimos rectores de la UJED fueron nominados en sesiones prácticamente en lo oscurito y entre un grupo de cuates. Hicieron supuestas elecciones en las que imperó un capricho.

Ahora, la elección será parejera, con igualdad de condiciones para los aspirantes, para que al final gane el que obtenga el mayor respaldo entre la base, entre los universitarios.

Aprobadas las modificaciones al proceso, la Comisión Electoral estará en condiciones de emitir de un momento a otro la convocatoria para fijar reglas, tiempos y conclusiones.

Es así como puede concluirse que hacia mediados de noviembre, si acaso la tercera semana del mes, a más tardar, se hará la nominación del nuevo rector.

Uno de los aspirantes a rectoría, el doctor Manuel Murillo Ortiz sugiere que la Universidad Juárez ha perdido 28 lugares en la competitividad educativa nacional, y que es obligado ir de inmediato por lo que se ha perdido.

Es increíble, dice el doctor Fernando Carrasco, que la universidad en lo individual atraviesa por una seria crisis en el sector educativo, pero en lo particular, escuela por escuela, cada una tiene su propia calificación, y todas compiten en el plano nacional.

Jorge Arturo Cisneros ha ofrecido limpiar la casa. Acabar con el cochinero en que la metieron y devolverle la esencia a la institución en la que se ejerza la academia y se prepare a las nuevas generaciones de duranguenses.

Los candidatos están de acuerdo en que la casa de estudios cruza por una mala etapa en la que debe levantarse a luchar por lo que ha perdido, y hacerlo lo antes posible, sin perder más tiempo.

Tenemos que devolverle a nuestra UJED el respeto que tuvo durante mucho tiempo en las competencias nacionales tanto en lo académico como en lo deportivo, y para conseguirlo no será fácil, ha dicho Rubén Solís Ríos.

O sea que, la importancia de la elección en marcha gira en torno a la inaplazable necesidad de empezar a planificar la acción necesaria para recuperar los espacios perdidos y volver a colocarla en la competencia no solo nacional, sino internacional, pero ya.

Un grupo de notables, o los notables que le quedan al PRI en Durango, se reunió con la lideresa Claudia Ruiz Massieu y acordaron quitar lo antes posible a Luis Enrique Benítez.

O sea, sigue siendo presidente del CDE del PRI, pero sin serlo, porque pronto vendrá el relevo y en automático pasará al ostracismo, o al retiro prematuro, puesto que no hay expectativa en el frente.

Los líderes de los sectores y agrupaciones afines, así como exgobernadores y elementos distinguidos del PRI en Durango se encerraron con la señora Ruiz Massieu y concluyeron en la urgente obligación de renovar la directiva.

Y sí, entre los concurrentes estuvo Ismael Hernández Deras, pero como líder nacional de la CNC y no como exgobernador, pero… que tampoco pudo hacer nada por su muchacho, pues los números del pasado proceso electoral no sirven para pretextos.

También se acordó en la reunión de inmediato empezar a promover a los que quieran entrarle a ese toro bufador y… ¿qué creen? Nadie acepta entrarle al baile.

Jorge Mojica Vargas, director del periódico Victoria de Durango, dicen que dijo: “No, gracias. Así me dijeron cuando la quería, hoy no quiero más que seguir sirviendo a mi partido con mi apoyo y mis cuotas…”, algo muy parecido a lo que dijo no hace mucho un tal Ángel Sergio Guerrero Mier.

Unos creen que se está aplicando la regla con Javidú, que el castigo es correspondiente a sus faltas, aunque… otros piensan que es una vacilada, como Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que fue un circo mediático.

El caso es que, López Obrador, nuestro próximo presidente, pondrá a nuestras próximas autoridades y, lo menos, (legalmente no puede ordenar nada) será pedirles que investiguen hasta dónde la sentencia fue justa o vacilada.

Y si algo encuentran, pues que se reponga el proceso y se proceda como debe procederse, pero sobre todo, para ejemplo de los ladrones que andan sueltos, que no vuelvan a echar su gato a retozar.

Pase lo que pase, seguimos confiando en AMLO. Seguimos creyendo que, ya sentado, no tendrá otra que procurar una verdadera limpia en el cochinero que habrá de recibir.

El solo anuncio del atascadero dejado por PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Unión es una buena señal. Lo están ventilando como debió hacerse hace mucho tiempo, pase lo que pase, caiga quien caiga. Ojalá no se detengan ante la sacudida al “petate del muerto”.

Nuestro presidente electo, por cierto, viene el 16 de octubre a Durango, de modo que hay que ir haciendo nuestra lista de peticiones para hacérsela llegar ese día y esperar a ver qué pasa, aunque sin añorar milagros, porque esto no es de milagros.

Muchos accidentes automovilísticos son protagonizados por manejadores de autos “chocolatos”, y la mayoría de las veces huyen abandonando a sus víctimas, algo bien penado por la ley.

Es por eso que la administración estatal empezará un nuevo padrón de “chocolatos” el primero de diciembre con el que, a partir de entonces será posible hacerles responsables de sus acciones.

También es sabido que los conductores de ese tipo de vehículos lo que menos respetan es el reglamento y van a la velocidad que levanta su auto pasándose altos, semáforos, etc., etc.

Una vez terminado el padrón se verá la posibilidad de que las aseguradoras puedan protegerlos, por lo menos contra daños a terceros, pero lo primero es identificándolos para saber de quién se trata a la hora de un accidente.

O sea que, ha de ser impopular la decisión estatal de empadronarlos, pero… es lo mejor para todos, para que se ordenen de una buena vez esas personas que creen que en sus autos llevan patente de corso para hacer y deshacer con nuestras leyes viales. ¡Bien…!!!

Registra Durango un promedio semanal de cinco accidentes con y de motociclistas, en los que casi siempre hay un muerto cada 5 días, pero… nadie termina por hacer algo para evitarlo o de menos para bajar ese lamentable índice.

Ni los propios motociclistas se interesan en el tema tan escabroso del elevado índice de percances, a pesar de que serían los primeros interesados.

Hay varios o muchos clubes de motociclistas, que los vemos semanalmente con sus poderosas e imponentes chamarras negras de piel, pero que por más que las luzcan de nada les sirven a la hora de una derrapada.

Es que, por decir algo, el accidente del pasado fin de semana sobre el kilómetro tres de la libre a Mazatlán, la víctima llevaba perfectamente colocado su casco, pero de nada le sirvió.

Hay motociclistas que llevan casco, pero inexplicablemente no se lo colocan en la cabeza. Siguen creyendo que llevándolo colgado a un costado con eso evitan la multa, pero… los cascos, es muy contado entre los motociclistas, no son para evitar multas, sino para evitar muertes, y eso no acaban de entenderlo.

Ayer por la mañana, aquí frente al Parque Guadiana se produjo otro accidente de motociclista. No fue fatal, pudo serlo, pero el caso encendió los focos de alarma que han traído el momento de hacer algo, y deben ser los propios interesados quienes emprendan una campaña, de menos, para preservar su vida.

Nosotros, en Contacto hoy, estamos prestos para lo que haya que anunciar o promover, con tal de que algo se consiga tratándose de la conservación de su vida.

El otro día se registró un accidente automovilístico en la ciudad con varios lesionados al que la Cruz Roja llegó una hora después. Por suerte no fueron graves las consecuencias, pero…

El problema es que la Cruz Roja atraviesa por una seria crisis económica que le tiene “atorada”, pues no hay para gasolina, tampoco para llantas y mucho menos para darle algo a los voluntarios.

Las últimas colectas nacionales, por algo que se lamenta, no han rendido los frutos que se quisieran. Y no es broma, hay quienes le echan a la anfora hasta rondanas, para no poner nada.

La crisis de la benemerita institución es seria. Algo tenemos que hacer para levantarla y devolverla a la circulación, sobre todo para que siga ayudando a los que la necesitan, pero… debe servirnos de alerta para entender lo que estamos perdiendo.

No estamos seguros de que la Cruz Roja pueda hacer una colecta emergente, pero debe hacerse antes de que se paralicen sus servicios que, de ocurrir, pondrán en riesgo de muerte a mucha gente que por desgracia llegue a necesitarla.

Ojalá que, cuando ocurra, cuando le arrimen a uno el anfora de la Cruz Roja, la gente entienda que un mal día quizá ella misma será quien requiera del auxilio de la noble institución, y ojalá no venga a su memoria que le puso una moneda de 50 centavos o peor aun, una rondana, como suele suceder.

Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio, es conocida por su manera directa de tratar las cosas. Va al grano cada vez que quiere llegar a un objetivo y, el otro día, a la gente le dijo que cómo es cochina de modo hasta gracioso.

Me está informando el ingeniero, director de Servicios Públicos, que sacaron del drenaje colchones, llantas, animales y otros grandes objetos. Eso no tiene mad… No podemos ser tan cochinos, les dijo, pero que llevaba ganas hasta de mentárselas, pues ganado lo tenían al tapar así los drenajes.

Las ciudades son sucias o limpias no por la clase de sus servicios públicos, sino por lo aseado de la gente y lo respetuoso del medio ambiente, pues no es posible pensar que con esos objetos obstruyamos el drenaje, pues luego vienen los lamentos por las inundaciones, pero… son consecuencia de nuestra propia irresponsabilidad.

Les dijo, para acabar pronto, que o le ayudan a gobernar el municipio o de plano se van mucho a la (no podemos decirlo) puesto que por muy grande que sea el esfuerzo del municipio poco se conseguirá ante la falta de respeto y de cultura de nuestra gente.

Juan Antonio de la Riva, el famoso cineasta duranguense, ganó el pasado 18 de junio la elección de la Sociedad Mexicana de Directores, Realizadores de Obras Audiovisuales, pero lo acusan de ganar con trampa.

Obtuvo 46 sufragios, pero su adversario Alan Coton asegura que logró 94 tantos, cuya mayoría le anularon con una maniobra tipo PRI, de que “allá ganates, pero aquí perdites”.

Coton dice que Juan Antonio “ganó” gracias a una nueva regla de puntos de antigüedad que se incluyó de última hora, pero que la diferencia real es de más del cien por ciento.

Total que, ya están enfrascados por la dirección de los cineastas y, hay motin, que puede dejar sin nada al paisano productor.

Oiga usted, si un mariachi arma la fiesta con siete u ocho elementos, olvídense la chulada del concierto sorpresivo ofrecido por decenas o cientos de mariachis esta tarde en Paseo Durango.

Sabido es que se celebra el Festival del Mariachi 2018 en esta capital y que están participando grupos musicales provenientes de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Jalisco.

Sin duda, un extraordinario evento artístico musical que ha sido de las delicias de los melómanos de Durango, que han tenido varios días de verdadero disfrute con los enormes grupos que participan.

Oiga, pero la sorpresiva presentación de esta tarde en Paseo Durango es otra cosa. Los clientes que recorrían los pasillos del centro comercial se olvidaron de qué iban a comprar y se dedicaron a escuchar la insuperable música del mariachi, simbolo más que nuestro. Cómo iban a perderse esa oportunidad.

Nosotros, Contacto hoy, transmitimos por las distintas plataformas virtuales el extraordinario evento que quedará en la mente y en los corazones de miles de duranguenses que deambulaban por Paseo Durango y se encontraron con el hermoso espectáculo.

Escuchar el… “México, te llevo en el Corazón…”, el “Cielito Lindo”, el son de la “La Negra” y otras del gran repertorio de ese género, en serio, no tiene precio.

Lástima que no supimos a tiempo como para haber llegado antes y ocupar una de las “butacas” de mero adelante, pues sabrán que la del mariachi es la música por excelencia de los mexicanos y, el que escribe, es mexicano de los de a deveras, no pedazo.

Probablemente en espera de cuestionamientos y críticas más duras de las que se pudieron observar durante las comparecencias de secretarios estatales ante el pleno del Congreso del Estado, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno que rindió el gobernador, casi todos llevaron “porras” con mayor o menor discreción, en la mayoría de los casos integradas por personal de las dependencias estatales, aun en horario de oficina en el caso de quienes acudieron ante el pleno, así como beneficiarios de algunos programas, incluidas organizaciones sociales, de tal manera que la sala de sesiones lució abarrotada durante toda la semana que recién concluyó.

Sin embargo, aunque en todos los casos hubo algunos cuestionamientos fuertes con respecto a los resultados del trabajo realizado por cada una de las secretarías, cuyos titulares comparecieron ante el pleno, la mayoría de las preguntas hechas por legisladores de los distintos grupos parlamentarios y representaciones partidistas fueron más tranquilas, más diplomáticas y fáciles de contestar para los comparecientes.

Incluso algunos se llevaron palabras de elogio por reconocer los resultados poco favorables, aun en temas como educación, salud y desarrollo social, pues en el caso de las dos últimas los diputados reconocieron que los titulares tienen poco tiempo al frente de las dependencias, lo cual al parecer suavizó un poco las posturas que se esperaban duras por parte de algunos integrantes del Congreso del Estado.

En el caso del titular de Sedesoe, que fue acompañado por las porras de organizaciones sociales, los cuestionamientos fueron respecto al papel de su antecesor, mientras el tema que se esperaba más polémico como es el relacionado con la entrega de los uniformes escolares, tuvo menos intensidad por el oportuno anuncio del gobierno estatal sobre el comienzo de la distribución de las prendas a las escuelas, de tal manera que en términos generales no les fue tan mal a los funcionarios en las comparecencias.

Y a propósito del tema de los uniformes escolares, no hay duda que se trata de un programa que ha tenido impacto positivo en la economía de los duranguenses, a tal grado de que cada año es esperado por las familias desde que inicia el ciclo escolar.

Aunque en esta ocasión no se logró cumplir tal expectativa, debido a una serie de situaciones que ocasionaron un retraso en la entrega de los uniformes a los estudiantes de educación básica. Esta circunstancia ocasionó inquietud, preocupación e incluso enojo entre las familias, que constantemente preguntaban sobre este programa, a pesar de la molestia tanto del titular de la dependencia responsable del programa, como de algunos funcionarios, quienes afirmaban que todo estaba de acuerdo a los tiempos acordados.

Hasta que llegó el momento en el que tuvieron que reconocer que los resultados no eran los que se esperaban y que había problemas con la empresa que ganó la licitación para elaborar los uniformes, lo cual ocasionó que la distribución iniciara en la última semana de septiembre, para terminar posiblemente en el mes de enero del año entrante, tiempos que contrastan con los que cumplieron en el 2017 y que plantean la necesidad de que se haga una revisión de las causas que ocasionaron este desfasamiento para evitar que se puedan presentar de nuevo.

Tal parece que al director del Instituto Municipal de Planeación, Luis Fernando Castellón, no le gusta que la gente le diga las necesidades que tiene, pues aclaró que las consultas que hace el Implan a la ciudadanía son para que le hagan propuestas de mejoras del entorno, no para que le digan que no tienen empleo, que les faltan láminas para poder tener un techo, o que no tienen asistencia médica, que sufren de inseguridad y drogadicción en la comunidad.

A él lo que le interesa es que las personas califiquen con una sonrisa de oreja a oreja el trabajo de esta actual administración, además de que le digan mejoras productivas, como murales con mensajes bonitos y algunas áreas verdes o muchísimas flores en las esquinas de la cuadra.

También pintura para los cientos de casas de cartón, acciones que realmente valgan la pena, pues literalmente dijo que “las consultas se hacen para propuestas de mejoras, no como una lista de necesidades”, así que, amable ciudadano, si lo ve, si lo consulta, no exponga sus necesidades, evite causarle molestias con sus angustias, ya que tal parece que a algunos funcionarios solo les interesa que les echen porras, los aplaudan y solo dar una buena imagen.

La que anda toda encorajinada y ofendida es la presidenta del Patronato de Bomberos, Leticia Silva, quien molesta dijo a la prensa que era atacada injustamente por su ardua labor que hace en este organismo.

Y es que ante diversos cuestionamientos aseguró que el dinero recaudado de la fiesta en beneficio de los bomberos fue casi todo gastado en el mismo evento, dio a conocer los números y se le vio una total indignación por que se dude que el dinero recaudado se esté usando en otras cuestiones.

Aseguró que todas las mujeres inmersas en el patronato trabajan de manera voluntaria y sin un sueldo, pues dijo que son mujeres exitosas y solventes, sin necesidad de estar trabajando, pero que lo hacen para ayudar a los bomberos, pues si no fuera por ella las capacitaciones no llegarían, así que aclarado este punto todos aquellos ciudadanos ingratos que dudaron deberían agradecerle por este desinteresado hobby.

Esta semana José Montaño Maldonado denunció que en la elección que se llevó a cabo el pasado 23 de agosto para elegir a la nueva dirigencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde se determinó como ganador a Gustavo Gamero, se realizó de manera truculenta.

Expuso que al menos unos 300 votos no deberían ser válidos, pues son de personas que no pertenecen al gremio, o algunas de ellas que sí pertenecen al sector y cuentan con su cédula profesional viven en otras entidades del país, por lo que no se explica cómo pudieron emitir su voto en Durango.

El proceso se está llevando de manera jurídica, pues aunque al momento se dieron cuenta de los hechos no se quiso confrontar para no generar un momento de violencia. Lo más contradictorio es que se supone son un gremio que debe apegarse a las normativas, y si es que se comprueba un delito de fraude debe haber responsables.