“Siete días de Grilla”

El próximo martes volverá a reunirse la H. Junta Directiva de la UJED para analizar las circunstancias y, sobre todo, para decidir si continúa por el camino que va la elección del nuevo rector.

Alguien, como nosotros, también sugirió que para calmar las aguas, y de paso las ansias de novillero que se cargan algunos, se abriera un paréntesis que compusiera las cosas que por momentos amenazan volver a desbordarse.

Es que el presupuesto de la Universidad Juárez del Estado de Durango da para muchos, y para ayudar a muchos, de modo que son muchos los que andan sobres y quieren la rectoría por la vía que sea, respaldándose incluso en la ilegalidad que ha vivido a plenitud la casa de estudios en los últimos diez años.

Los integrantes de la H. Junta Directiva determinarán si es procedente la convocatoria de la elección, y si se aprueba empezarán a correr cinco días para impugnaciones de registros y luego arrancarán las campañas con quince días de promoción.

Ya dijimos, como han dicho otros, que un paréntesis para retomar aire sería bueno, pero como no somos autoridad para el caso lo que digamos no tendrá ningún efecto en el calendario debidamente consentido.

Una fotografía del momento universitario nos marcaría a cinco prospectos sobrevivientes a las sacudidas: Rubén Solís Ríos, Manuel Murillo Ortiz, Jorge Cisneros, Fernando Carrasco y Jesús Soto, con las posibilidades que ustedes quieran darles.

Si la elección fuera por capacidad, por títulos, por medallas, la ganaría de calle el doctor Murillo. Si es por dinero, están empatados Rubén y Jorge y, según el periodista Víctor Hernández, Jorge llevaría el primer lugar, aun cuando Soto es el que ha organizado la fiesta más generosa de la temporada; y Fernando -sostienen- es el dueño de los votos tanto de Medicina Veterinaria como de las unidades de La Laguna, que no es cosa menor.

Las últimas encuestas realizadas al interior de la casa de estudios precisan que sigue encabezando Solís, aunque el director de La Semana Ahora, Hernández, asegura que mucho del dinero usado en la promoción proviene del crimen organizado y de la Presidencia Municipal.

La especie, sin embargo, ya era revisada también sobre los recursos del exdirector de Medicina, Cisneros, pues la gente lo liga con gastos un tanto extraños, pero eso sí, muy generosos. Por eso alguien sugirió un paréntesis, detener la marcha del proceso para reacomodarlo todo y evitar que pase lo que no debe pasar.

El martes próximo, como ya dijimos, se reúne la H. Junta Directiva para ver los últimos incidentes y decidir si da el paso definitivo de aprobar y divulgar la convocatoria.

Ingrata que es la vida del cohetero, pues si truena le chiflan, y si no… ya no solo le rechiflan, también se la mientan. La SECOPE está por iniciar trabajos para el paso elevado sobre el bulevar Francisco Villa y… ahora nadie quiere la obra.

Todavía en días pasados le gritaron y mucho al Ing. Arturo Salazar Moncayo que no se han hecho obras importantes en lo que va de la administración, que urge hacer algo para no dejar pasar más tiempo. ¡Ya no entendemos…!!!

Están por empezar, o ya arrancaron, los controversiales trabajos de construcción y, también los pretextos: “No, con la sincronización de los semáforos es suficiente…”, “que podarán alrededor de 300 árboles…”, “que con una mejor vigilancia de vialidad se resuelve el problema…”, “que la obra es para que se ayude el amigo…”.

Ya el titular de SECOPE y el gobernador José Aispuro salieron a atajar las desbordadas críticas asegurando que se cuidarán las maniobras para no lastimar el arbolado, para que la inversión sea transparente, etc., pero no paran las críticas.

Ulises Ruiz Ortiz, cuestionadísimo exgobernador de Oaxaca, tiene sus ratos de lucidez y es lo que cala en aquellos que quisieran seguir regenteando al PRI como un negocio particular.

“No pueden aspirar a refundar al partido los que lo refundieron…”.

No estamos seguros de que se haya dirigido a Luis Enrique Benítez, pero… su dicho tiene mucho de aproximación a los números entregados por el aún presidente del CDE del PRI, y pues ahí es donde está el problema.

Ruiz quiere la presidencia del CEN del PRI, no obstante que en el cargo se halla ya la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, y la quiere por medio de una elección democrática, con voto universal, libre y secreto, sin más requisitos que la credencial de elector.

La democracia en el PRI es veneno. Nunca la ha querido nadie, y menos aquellos que le temen a la fuerza de las mayorías, por tanto, es de suponerse que nadie lo escuchará, que nadie le pondrá atención y mucho menos habrán de aplanarle el camino para que avance, qué le pasa a este hombre.

Ulises dice que si el PRI retoma sus postulados originales, su sentido de congruencia y llega a abanderar en los hechos las causas de la gente, el PRI volverá a la pelea. Si no lo hace, seguirá refundido en el último rincón.

El exgobernador de Oaxaca justifica el triunfo de Andrés Manuel López Obrador asegurando que se dio gracias a la decepción de la gente, pero… soslaya que la mayoría de los votos que dieron el triunfo a AMLO fue empujada por La Generación Podrida en la que los últimos gobernadores priistas se llevaron hasta el balde del trapeador, pasando por el trapeador mismo.

Aunque tardía, la afirmación de Roberto Madrazo Pintado de que al cierre de la elección de 2006 “iba ganando Andrés Manuel López Obrador…”, no altera la realidad. Felipe Calderón llegó a la Presidencia de México por la vía del fraude.

Muchos quisieran borrar todo sobre el atraco en las urnas pretextando: “de eso hace 12 años y además, Madrazo hizo trampa en el maraton de Berlín…”. Una cosa, la trampa atlética, de ninguna manera tiene relación con el robo contra AMLO o contra los mexicanos.

El lunes pasado el otro tabasqueño, Madrazo, le puso el cascabel al gato al afirmar lo que afirmó, pues para muchos “no tiene calidad moral…” para hacer semejante y temeraria afirmación.

Ahí está que hasta el interfecto, o sea el espurio, Felipe Calderón, hizo su declaración asegurando que “gané limpiamente…”, algo que jamás ocurrió y de eso lo supimos la mayoría de los mexicanos, pues no votamos por él.

Una nueva tragedia echó a perder el desayuno de los duranguenses por el horrible choque ocurrido esta madrugada por el rumbo de Las Brisas, pues murieron dos personas y 9 resultaron lesionadas, varias de gravedad.

El problema es que, los posibles culpables, se corrían una parranda de padre y señor mío, pero no de horas, sino de días, pues aseguran que una semana antes ya habían participado en otro incidente, y que ayer, horas antes del choque, anduvieron jugando arrancones por el rumbo.

No tienen qué ver los retenes antialcohol, los retenes son buenos y funcionan, pero los hay que van buscando atajos o trampas para no caer en manos de los policías viales, y se sospecha que eso hicieron ayer.

El colmo de este tipo de incidentes es que semanalmente hasta se arman grupos en redes para alertar sobre la presencia de retenes en los distintos puntos de la ciudad, con lo que consiguen seguir la parranda y aumentar los peligros para todos, especialmente para gente inocente, como el taxista que murió esta madrugada.

No está fácil poner y quitar un retén, desde luego que no, pero la Subdirección de Vialidad debe contemplar pronto la forma de regresar a los retenes móviles, y caer donde menos se lo esperan los borrachines. Operar un rato y levantarse de nuevo para evitar que se corra la voz.

La autoridad está obligada a proceder de acuerdo a las buenas costumbres hasta que los tomadores entiendan que si quieren tomar, no manejen, y si han de tomar se encierren donde gusten y no se expongan y expongan a los demás por su puritito gusto, como el taxista muerto esta madrugada.

Las autoridades sanitarias están aconsejando de manera frecuente a los padres que platiquen con sus hijos sobre sexualidad, sobre todo adolescentes, para evitarles problemas con los que pueden cargar toda su vida.

Es bueno que platiquen los padres, que encuentren el espacio para poder abordar tan espinoso asunto, que muchas veces dejan pasar por falta de información, por tabús incomprendidos y hasta por dificultades de comunicación entre ellos.

Es bueno que hablen sobre sexualidad, pero… también sería bueno que aprovecharan la oportunidad para hablar de los riesgos en que se pone todo aquel que llega a conducir un vehículo automotor.

Un experto en el manejo de automóviles, el bien recordado Don Pedro Gómez Castillo, decía que: “Un vehículo automotor es el arma más letal de la que se puede hacer todo aquel que llega a acelerar y mover el volante de una unidad, vaya o no alcoholizado, pero peor si va borracho…”.

Y cuánta razón tenía aquél hombre, pero a pesar de tanta desgracia, los padres, los tíos, los amigos y hasta los súper amigos, le sueltan su auto a cualquiera, tenga o no tenga experiencia, vaya o no vaya a causar tragedias como la de esta madrugada.

El delegado de la SCT Eduardo Bailey Elizondo advierte que por las lluvias pasadas, presentes y futuras, hay riesgos de más derrumbes en las distintas carreteras de la entidad, pero se pasa de largo frente a las causas de esos derrumbes.

Es que, sobre todo en las carreteras libre y de cuota a Mazatlán, se construyó el pavimento, pero no se trabajó en la montaña. No se hizo la obra hidráulica por la que se impide la caída de agua, de modo que al caer el agua arrastra todo, piedra, palos, arena, tierra y lo que se atraviese.

El dinero para la obra hidráulica, es de suponerse, se lo robaron los agraciados con diversos contratos de obra en los caminos, sobre todo el de cuota al puerto, por eso los derrumbes los seguiremos teniendo siempre, pues aquellos “constructores” ya hasta se gastaron esos dineros, ya es imposible llamarlos a que subsanen ese pequeñísimo error.

El gobernador José Aispuro Torres inauguró ayer la Ciudad Médica Lobos, por la que las nuevas generaciones tendrán en ella una opción más para hacer la carrera de Medicina, tan venida a menos en la UJED.

El doctor Martín Gerardo Soriano Sariñana, rector de la Universidad Autónoma de Durango, mostró a propios y a extraños el imponente edificio sede de la escuela de medicina, y… en verdad, se mandó hasta la cocina la institución educativa.

Es ya la Ciudad Médica Lobos quizá una más atractiva opción que la Facultad de Medicina de la UJED, puesto que aquella ha sido dotada del mejor equipo en el mundo por el que los futuros médicos tendrán muchas más facilidades para cursar de una forma más integral la carrera de Medicina.

Nuestro reconocimiento, pero sobre todo, nuestro aplauso a Martín Soriano. La dedicación e inversión puesta en el gran proyecto médico pronto rendirán buenas cuentas a Durango.

Está ya entre nosotros el nuevo delegado del CEN del PRI, Roberto Padilla Márquez. Tiene experiencia por haber sido delegado en otras entidades, pero… ¿qué podrá hacer el hombre por el quebradero que está encontrando?

El PRI en Durango requiere de un político poquito más experto que el que nos mandaron. Los grupos de poder en el tri no lo dejarán ni salir a reunirse con los inconformes. Le complicarán la existencia hasta obligarlo a regresar a su tierra.

Sabe todo mundo que el PRI requiere un cambio total, pasando por la muerte y la resucitación real, no vacilada como quiere Luis Enrique Benítez con afan de quedarse a dirigirlo, si es parte de la misma refundida a que se refiere Ulises Ruiz.

Carlos Medina Alemán, aun suspendido en sus derechos políticos en Morena, se “destapa” como aspirante a la Presidencia Municipal de Durango, con lo que alarga la lista de aspirantes a 25, más o menos.

Nadie sabe qué hará Carlos para hacerse de la candidatura morenista, toda vez que ya había enlistados algunos que, en apariencia, siguen con plenitud de derechos y son bien vistos por Andrés Manuel López Obrador y/o Yeidcol Polesvsky (no, ya en serio, qué nombre tan perrusky se adoptó Citlali Ibáñez Camacho).

No las trae todas consigo Medina Alemán, pero… él cree que mientras tenga vida tendrá esperanzas, visto que las esperanzas mueren al último.

Claro que si llegara a quedarse con la estafeta marrón, chica le vendría a más de cuatro que ahora hasta presumen llevar la candidatura bajo la manga.

Todavía no cierra filas José Antonio Ochoa en la conformación de su equipo de campaña, pero se dice que estaría por fichar a Elías Mario Medina, que tiene incluso experiencia en Europa.

Elías Mario fue agregado de prensa y manejó cuestiones de medios en la embajada de México en Francia, precisamente en París, y hace tiempo se regresó a su tierra para hacer efectivo el conocimiento adquirido en un buen proyecto, cree que el de Toño Ochoa sería el adecuado.

Elías Mario, desde luego que es un lujo, sabe ya cómo se mueven las pitas en esta materia y mucho ayudaría al proyecto del legislador con aspiraciones edilicias.

Sabido es que Alejandro Álvarez Manilla renunció a la dirección del IED y que no le han aceptado la dimisión, pero se dice que ya hay tiradores para el cargo.

Hay de menos tres prospectos que quisieran la oficina de Álvarez Manilla, aunque… como el asunto ya se amorcilló, la mera verdad es que quién sabe.

El Güero sigue laborando con normalidad, atendiendo las funciones inherentes al cargo aunque sin el respaldo que quisiera para poder llevarlo con mejores resultados.

Álvarez Manilla fue uno de los elementos más cercanos al gobernador Aispuro en su campaña. Resultó más eficiente de lo que se esperaba y, por eso, creemos nosotros, no se irá, sino más bien todo lo contrario.

Nuevamente una obra que se realiza en esta ciudad despierta polémica entre los ciudadanos, como es el caso del puente que se construirá en el bulevar Francisco Villa, que se anunció en los primeros meses del año y que después de ser licitada se puso en marcha con una medida que aunque se ha mencionado que técnicamente es necesaria, causó descontento en la población.

El proyecto plantea el retiro de cientos de árboles que se encuentran en los camellones de esta vía de comunicación y que con el tiempo no solamente se convirtieron en un atractivo a la vista sino en hogar de cientos de aves, aunque quizá el tema que más preocupa sea el impacto ambiental que tendrá el retiro de más de 300 árboles, como lo han expresado muchos ciudadanos tanto en redes sociales como a través de distintos medios de comunicación.

La respuesta de la instancia gubernamental responsable de esta obra fue en el sentido de que los árboles se reubicarán a un sitio que hasta el momento se desconoce, además de que se contará con áreas verdes debajo de donde se construirá el puente.

Sin embargo se trata de una respuesta que no ha disminuido la molestia de quienes perciben que se trata de acciones que afectan una zona donde se requiere contar con mayor arbolado, especialmente porque ya se presentó una situación similar cuando se realizaron trabajos en el bulevar Domingo Arrieta de esta ciudad, en el cual después de que se retiraron decenas de eucaliptos se dijo que se plantarían nuevas especies de buen tamaño, pero finalmente los resultados no dejaron contentos a los habitantes de colonias y fraccionamientos que se encuentran cerca de dicha vialidad.

Será cuestión de esperar para ver los resultados de los trabajos que ya iniciaron en el bulevar, pues aunque se trata de una obra que las autoridades justifican por la afluencia vehicular, en el caso de las áreas arboladas que se perderán ya no habrá remedio posible, pues no se podrán recuperar a menos de que se construyan zonas verdes que permitan reducir el impacto por cortar los árboles.

Rubén Velasco, director de Gasto Educativo de la Secretaría de Educación, señaló que las plazas educativas son imposibles de venderse y que no hay ninguna forma de que esto suceda, al menos no en esta administración, según él.

Pero desafortunadamente siempre se ha sabido o ha habido rumores de que la venta de plazas sí se da y no es una actividad que se desconozca y que realizan personas con relación directa a la SEED, además no será ni la primera ni la última denuncia pública que se tenga por este motivo.

En este sentido lo que se tiene que investigar es cuántas sí han logrado venderse y desde qué tiempos se hizo. Por lo que al abrir la caja de pandora y si se quiere erradicar esta mala práctica se tienen que señalar culpables, incluso voltear la vista a otras instituciones donde también corren versiones de la misma problemática como la CFE, Pemex y ya mejor párenle de contar.

Finalmente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o ahora llamado USMCA, hay grandes expectativas en el sector empresarial de que por fin puedan llegar las inversiones que tanto se requieren para detonar la economía del país.

Los empresarios reconocen que el recurso que genera mayor economía en la entidad es el que llega por parte de la Federación, por lo que es necesario lleguen nuevas empresas y se empiecen a facilitar temas de exportación, generación de empleos y mayor desarrollo.

Para el presidente de la Asociación de Padres de Familia el uso de celulares no se debe permitir en las escuelas, pues de ninguna manera son necesarios para el aprendizaje, pero aclaró que no son las instituciones quienes deben determinar eso, sino los mismos padres quienes deben ser conscientes que puede ocasionarles algún problema.

Recientemente se dio a conocer que en Francia se prohíbe en todas las instituciones educativas el uso del celular por los estudiantes, una medida que dijo se debe seguir en el país y en la entidad, pues es algo que no afectará a los alumnos, al contrario, puede beneficiar en su comportamiento, incluso en la socialización.