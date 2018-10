“Siete días de Grilla”

El infortunio que viven los migrantes en el mundo ahora lo tenemos en vivo y a todo color en nuestro país ante la llegada de miles de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

En efecto, las calamidades que hemos visto en la televisión, cine y redes sociales, el sufrimiento indecible de cientos o miles de personas que huyen de su tierra en busca de mejores oportunidades, toca a nuestra puerta.

Esta mañana nos desayunamos con la desagradable noticia de que miles de personas, la mayoría hondureños, entre niños y adultos, durmieron a la intemperie arremolinados sobre el puente que conecta a México con Guatemala, sobre el río Suchiate. No pueden entrar al país por supuestas razones legaloides.

Y México, uno de los países que cobró fama en el pasado entre los más humanitarios, garante de la anfitrionía (la Doctrina Estrada su portaestandarte) ante quien lo necesitara, ahora ha quedado en el más grande ridículo haciéndole el trabajo sucio a Donald Trump.

Trump amenazó usar a sus soldados para detener la caravana en México mismo, de ser preciso, algo que no es posible por la oposición de las leyes, aunque, conociendo a ese país, se puede esperar todo.

El mandatario norteamericano dijo en primera instancia que la mayoría de esos centroamericanos son delincuentes, pero no podrá demostrar esa fatal afirmación, la está usando para justificar otra posible barbarie.

El anuncio conjunto de que el Gobierno Federal invertirá 10 mil millones de pesos en acciones de beneficio social, más otros 3 mil millones en un ambicioso plan de reforestación de la entidad que dará trabajo a no menos de 20 mil personas.

“No les voy a fallar a los duranguenses como sí les fallaron los gobiernos del PRI y del PAN…”, repitió más de una vez el licenciado López Obrador en su visita, en una arenga que mucho deseaban escuchar los duranguenses.

La incertidumbre generada por el triunfo de un partido diferente el PRI y al PAN hacía temer entre los ciudadanos un choque de proporciones incalculables que, hasta ahora, a 42 días de que inicie el nuevo Gobierno Federal, no se ha dado, y lo más probable es que no se dé.

Tanto el presidente electo como el gobernador hicieron votos para que las relaciones entre los dos gobiernos sean acordes a las necesidades de Durango y de México, lo mejor que puede ocurrirnos tras la elección del 1 de julio pasado.

Los medios nacionales subrayan que arrancó “la poda” de Andrés Manuel López Obrador por la que gastos superfluos como el de publicidad en medios sufrirá una quita del 50% por lo bajito, pero… por nosotros que se quite el total.

La publicidad en medios, ciertamente, ha sido utilizada en los últimos tiempos para pagar las lambisconadas hacia la clase gobernante, de ahí que los que se abstienen no alcanzan ni migajas.

Es nuestro caso, que nosotros llevamos decenios y decenios viendo pasar las millonadas en unos cuantos medios, y en ocasiones hasta repetida la misma publicidad en diversas planas. El absurdo que, para quedar bien con alguien, se da.

No hay en el reparto publicitario posibilidad alguna de que de esas cifras fantásticas alcancemos los medios “chiquitos”, aunque debíamos tocar algo porque en el supuesto son partidas para todos los medios, no para algunos.

O sea, si quitan el 100%, ¡no pasa nada!!!

Supuestamente Peña Nieto está enlodado en la triangulación de dinero a los estados para entregarlo al PRI, y más directamente con el espinoso asunto relacionado con el estado de Chihuahua, donde hubo varios detenidos.

Además, existe el temor fundado de que el por demás apestoso asunto de la constructura brasileña Odebrecht y sus cochupos a varios cercanos al presidente Peña, Emilio Lozoya a la cabeza, pronto empiece a contaminar a gente que hasta ahora ha pasado por limpia.

Se dice que el abogado de Lozoya habría anticipado que si no se detiene ese episodio, de menos en los medios, el exdirector de PEMEX, Emilio pues, empezaría a abrir la boca, aunque… ya obtuvo un amparo que le protege de seguir apareciendo su nombre en las distintas investigaciones.

Son tantos los intereses que pululan sobre la Universidad Juárez que lo que menos interesa en este proceso electoral es la propia casa de estudios, la academia, su rezago, sus estudiantes, sus catedráticos.

Tan temeraria afirmación hizo esta mañana ante los medios el doctor Manuel Murillo Ortiz, uno de los aspirantes a la rectoría debidamente registrado para la competencia.

Estoy abierto a hacer alianzas con quien quiera, pero para hacer una alianza que busque el cambio en la UJED, no para repartirnos los distintos puestos o los recursos, que sería mucho peor, añadió.

Algunos de los otros candidatos vinieron a nosotros para sugerir hacer una alianza pero a cambio de tal o cual posición administrativa o económica, replicó.

Soy la mejor opción para la rectoría, lo saben los universitarios, pero no estoy apasionado en el triunfo. No pasa nada si no se da, lo sentiría mucho por nuestra universidad.

Ayer me registré acompañado de un selecto grupo de auténticos universitarios con derecho a voz y a voto, como el decano, el doctor Francisco Sánchez Anguiano, quien además es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Quiero llegar a la rectoría, pero la quiero por convicción, por la necesidad que tiene la UJED de empezar a recuperar lo perdido en el contexto nacional, y no quiero llegar al cargo con la universidad empeñada, con la universidad secuestrada por los distintos grupos que siempre han sido sus dueños.

Nosotros nos registramos para competir, tras lo que hicimos una entrada sentida al Edificio Central, entonando el Himno a la Universdad. También ayer se registró Rubén Solís, pero lo hizo al ritmo de banda y cantando El Sinaloense, dijo. Aparte, le acompañaron muchos universitarios sin derecho a voto.

Antes, criticó, Enrique Leal Maturino se había unido a Enrique García Carranza, y antier, este se alió con Rubén Solís, lo que Leal calificó como: “Me chamaquearon de la peor manera…”.

Hasta esta mañana quedaban sueltos Fernando Carrasco, Manuel Gutiérrez y Jesús Soto, dos de los cuales aún es posible que se unan a Jorge Arturo Cisneros que, para muchos, es el verdadero “caballo negro” de la competencia.

Los cercanos a José Ramón Enríquez sugieren que su jefe estaría analizando la posibilidad de bajarse de la tentativa de repetir en la alcaldía, aunque sin salirse del todo.

Cree Joserra que es posible seguir los pasos de su pastor y guía, el jefe guachicolero Rafael Moreno Valle, de irse al Senado, pero dejando a la esposa a cargo del changarro.

Algo que consultó Joserra le hizo modificar sus aspiraciones repetidoras. Admite en el supuesto que las circunstancias no lo apuntan a él para triunfar en julio próximo, pero para lo que pueda ofrecerse está ya lista su esposa la doctora Ana Beatriz González.

Repetimos, es el chisme que se traían ayer en el peinador, sin que esté nada confimado, que tiene su lado positivo, dado que a la señora González la tienen en alta estima en distintos sectores sociales. Cosa de ver si esa estimación le alcanza para sumar votos a la hora buena.

El puente a desnivel que está haciendo el Gobierno del Estado sobre el bulevar Francisco Villa, nos consta, fue exigencia de muchos años de diversos duranguenses, y ahora… crece el número de opositores.

Es como decíamos en días pasados, el papel del cohetero, que si truena le silban y si no truena también le silban.

Ojalá que no pase lo que está sucediendo en Texcoco, donde ya llevan muchos miles de millones de pesos invertidos, pero como es una verdadera cloaca en la que algunos vivarachos se están robando enormes cantidades de dinero, hay fundada oposición.

Acá, la obra apenas empieza, y… aunque las mayorías la aprueban, no estaría por demás que se revise el proyecto y con apego a la ley, de ser posible, se utilicen los recursos en un plan menos espinoso.

Es que, visualizan los brujos de Tuitán, esa será la piedrita en el zapato de José Rosas Aispuro Torres para estarle fregando la tarde por si o por no.

No sabemos hasta dónde sea prudente pensar en la cancelación, pero no se debía descartar, sobre todo mirando el costo-beneficio político, a pesar de que era una obra que pidieron muchos duranguenses por un buen tiempo, ahora ya salieron los defensores ecológicos que le ven una y mil calamidades, pues que se cancele, no pasa nada.

Ya “pelearon” ambos, y el señor adinerado, Floyd, le puso una verdadera fábrica de guantes al tapatío. Se lució el norteamericano y ridiculizó más de una vez al nuestro, de modo que ni para qué pensar en una revancha.

Alguien que conoce de la materia opinó y puntulizó: Maywather tuvo muchas veces oportunidad, no una ni dos, para noquear o fulminar al mexicano, pero no lo hizo, quizá siendo congruente con el negocio, con las apuestas y con la televisión.

Vimos aquella vez una pelea absolutamente dispareja a favor de Floyd, para qué negarlo, y aunque “Mr. Money” está retirado, volvería a pelear para echarse otra millonada a la bolsa, pero ni así creemos que le llegue a ganar el colorado.

Tiempos traen tiempos, dirían los clásicos, pero resulta complicado entender que la doctora Margarita Valdez y Alejandro González Yáñez (Gonzalo) hayan votado ayer para que no baje el precio de las gasolinas.

Quién sabe qué tienen los escaños senatoriales que a los que en ellos se sientan los enloquece o de menos les causa amnesia, puesto que no hace mucho Gonzalo hasta le mentó la madre al gobierno por los gasolinazos.

Alejandro ha dicho que ama tanto a Durango que daría la vida por él, y quizá sea cierto, pues aquí le ha ido por demás excelente. Otra cosa es votar en bloque de acuerdo a la línea que alguien les marcó.

Margarita y Gonzalo, recordemos, y eso es lo triste del caso, fueron electos en Durango por los votos emitidos a favor de Morena, y así, Morena le clava la primera puñalada dolorosa no nada más a los duranguenses, sino a todos los mexicanos.

Los repudiados gasolinazos, efectivamente, fueron tema de más de una discusión en las pasadas campañas, sobre todo para los morenistas y petistas, que es el caso, y ahora, que son mayoría en las cámaras, fingen demencia o se olvidaron de aquellas frases con que tanto encendieron a la gente, pues quién no quisiera que bajaran los precios de los combustibles.

Obviamente, tanto Margarita como Gonzalo fueron electos por el pueblo, y a la larga, el pueblo entenderá que se equivocó, pero… como dicen los priistas, en política, los triunfos y las derrotas no son para siempre.

En la visita de agradecimiento el pasado 16 de octubre por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue recibido no por mariachis en esta ocasión, sino por diferentes grupos entre ambientalistas, químicos, grupos indígenas, estudiantes, entre otros, todos con el propósito de hacerle llegar de viva voz ciertas peticiones, que no han tenido eco por algunas autoridades.

En el caso de las personas provenientes de la zona indígena de El Mezquital, pretenden que se haga el municipio indígena, pues consideran que con ello van a tener mayores beneficios para la población, pues hasta el momento con los intermediarios no se sabe dónde quedan todos los apoyos.

Gabino Muñoz, representante indígena, fue determinante al decir que ya no quieren solo aparecer en las fotos, sino que se les tome en cuenta para las decisiones de la comunidad, para lo que necesitan un representante estatal y uno nacional. AMLO escuchó sus demandas y prometió darles solución, por lo que solo el tiempo dirá qué tanto son incluidos en las decisiones y programas del nivel federal.

Tal parece que a Humberto Rosales Badillo, director municipal de Obras Públicas, le molesta sobremanera que le cuestionen de los baches que abundan por todos lados y de las obras que se hacen en la ciudad, algunas innecesarias o solo de relumbrón y para quedar bien por cierto, pues dijo que la gente nunca está contenta, si se les dan o no se les dan obras que resultan benéficas para la ciudad.

Lo que no entiende el director municipal es que la sociedad puede expresar libremente su molestia y manera de pensar, ya que los recursos que se emplean para estos proyectos también incluyen contribuciones hechas por los ciudadanos, por lo que también piden ser tomados en cuenta.

Y es que a la gente lo que le interesa y continuamente demanda es ver mejoras reflejadas en sus colonias, tener agua y drenaje, o calles sin baches. A la gente no le interesan obras en la zona centro para supuestamente mejorar el aspecto de la capital, que se encaprichan en realizar “elefantes blancos” como la zona peatonal de Las Alamedas o que anuncien megaobras como Ciudad Gobierno que a final de cuentas quedarán a medias.