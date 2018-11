“Siete días de Grilla”

“Es la aportación colectiva de la redacción de Contacto hoy y no precisamente marca la idea de la dirección”

Turbulenta en extremo ha sido la semana que acabamos de pasar por las secuelas de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la caída de los mercados y el sorprendente regreso de la calma.

Todavía es temprano para sacar conclusiones de la cancelación del NAICM, pero de entrada tuvimos la gran devaluación del lunes, cuando se perdió un dineral, y los temores que generaron dicha pérdida, pues los expertos creían que nuestra moneda seguiría devaluandose, pero no, no pasó.

Algo dentro de la calamidad se hizo bien y, las muchas tormentas que presagiaba la cancelación, por el contrario, ha dejado a muchos hasta agradecidos.

El lunes, tras la consulta nacional, y sobre todo por la caída de los mercados, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador creó una comisión para hablar con todos y cada uno de los contratistas que están haciendo la fallida terminal, y que siguen haciéndola a pesar de la consulta.

Temían reacciones virulentas y hasta violentas tras la consulta, pero…lo sorprendente, que la mayoría de los que se creía resultarían dañados por la cancelación, terminaron aplaudiendo la decisión al próximo gobierno.

Todavía no asume el mando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y ya cumplió con una de las promesas más sentidas por los mexicanos, la de la cancelación de las pensiones a los ex presidentes.

Vicente Fox y Felipe Calderón, a pesar de que fueron verdaderos saqueadores, como casi todos los expresidentes, son los que más han protestado, pero por mucho que se quejen no lograrán nada.

Los expresidentes, por una ley no escrita, o escrita en lo oscurito, tenían a su disposición un verdadero ejército de militares a su servicio, además de las millonarias pensiones en efectivo que se les depositaba puntualmente.

Pero todo eso, se acabó. Si quieren seguir contando con seguridad, que la paguen de su bolsillo como le hacen muchos mexicanos, o que la saquen de lo mucho que se robaron.

Ojalá que López Obrador pronto cumpla con su otro ofrecimiento de bajar los precios de las gasolinas. Tiene mayoría absoluta en las cámaras, nada se interpone para que también le cumpla en ese aspecto lo ofrecido el campaña.

Está científicamente comprobado que son más las buenas, que las malas, con la construcción del puente “Francisco Villa”. La gente aprueba el proyecto, sabe de las bondades, de la fluidez que dará al tráfico en ese “cuello de botella” que tenemos ahora.

Todavía hay opositores, pero…sumados, son pocos para los que creen que la obra traería mejoras a la plusvalía de la zona, mejoras que beneficiarían a muchos.

Ayer el gobierno precisó que el proyecto va, porque lo pidieron muchos y lo apoyan más, y no por un capricho de alguien, sino por una exigencia de las mayorías.

Es que realmente solo nosotros propusimos que de seguir apareciendo detractores se cancelara y se destinara el dinero a otras cuestiones de beneficio colectivo, pero que bueno que se ratificó la obra.

Ahí como cosa perdida trascendió que alguien ligado al gobierno se estaba frotando las manos al cerrar el aeropuerto internacional “Benito Juárez”, proyectando un mall mucho más grande que el de Santa Fé en la ciudad de México.

Los terrenos del viejo aeropuerto, como se ve, eran otro de los grandes atractivos del nuevo aeropuerto en Texcoco, pues son miles de hectáreas de terreno plano que, para los que saben de cosas inmobiliarias, es oro molido.

Entonces, como no hay aeropuerto en Texcoco, y en un momento dado no se cierra el “Benito Juárez”, se cancela el gran proyecto comercial por el que algunos personajazos, finas personas por cierto, ya se repartían ese invaluable terreno.

Entonces se entiende por qué le echaron toda la caballería encima a Andrés Manuel López Obrador a la hora de la consulta nacional para cancelar el nuevo aeropuerto, pues se les cayó el gran negociazo del siglo.

No, las cosas no son así. Alguien tiene que explicarle a Socorro Soto que las obras no se pueden ni deben hacer por capricho, como quieren hacer con el andador artesanal. Escuchan las voces en contra o…chica les viene.

Casi sin organizarse, el lunes pasado, los padres de familia de la escuela primaria “José Ramón Valdez” tomaron la calle para protestar por la posibilidad de llevar el andador artesanal y sus muchas amenazas .

Un corredor artesanal llevaría mucho ruido y no se diga tentaciones de distracción para los muchachos de la escuela, pero también intranquilidad a los enfermos del hospital y no se diga a los fieles a la hora de una misa en el Sagrado Corazón de Jesús.

Tanto Socorro Soto como el municipio deben escuchar a las partes, de lo contrario, se las verán negras y al final, tendrán que doblar las manos, digo…

Las campañas para elegir al nuevo rector de la UJED apenas empiezan. Todavía no es posible evaluar el trabajo de los candidatos, por tanto prevalecen las posibilidades del empate técnico entre los tres grandes.

Si por el dinero gastado se cree que habrán de ganar la rectoría, sobresalen y mucho Jorge Cisneros y Rubén Solis, aun cuando no hay mínimos ni máximos para meterle a la promoción, y lo que gasten, por mucho que sea, es permitido.

Sobresalen en su tarea Rubén Solis y Jorge Cisneros, pues su campaña llegó ya hasta los grandes espectaculares y, si es por lo gastado, la rectoría está entre ambos.

Sin embargo, el doctor Manuel Murillo, no cree necesario invertir dinero en grandes promocionales. Confía más en el saludo de mano a los universitarios. Cree más en el verlos a la cara y contarles por qué quiere ser rector, más que ir a gastar un dinero que no se tiene.

Trasciende que en las últimas horas se sumó al equipo de campaña del doctor Murillo el ex aspirante Enrique Leal Maturino, quien en un documento en redes explica por qué su adhesión al proyecto “Conciencia UJED” y pide a los que no alcanzaron registro, se unan libremente y sin compromisos para devolverle a la institución lo que merece.

Mientras Jesús Soto, sigue en el cabus de ese convoy y no termina de hacer algo impactante que lo saque del fondo de la tabla en donde se halla desde el inicio del proceso.

Tienen razón muchos duranguenses que, apenas están liquidando las deudas de la última campaña política, y ya arrancó un nuevo proceso electoral que desembocará con la renovación de las 39 alcaldías.

Son muchas elecciones dispersas en Durango y México, por lo que tiene que hacerse lo conducente para que un día, quizá no lejano, haya una sola elección, si acaso dos, en la que se elija a todas las autoridades.

Es mucha distracción, mucha pérdida de tiempo y mucho el dinero que se gasta en un proceso electoral y, no podemos seguir dándonos ese lujo, cuando hay otras necesidades mucho más apremiantes.

Además de los tiempos y dineros que se invierten en las elecciones, los propios organismos electorales se distraen demasiado en elecciones que debieran ser concurrentes.

El personal de las instancias electorales en realidad trabaja unos cuantos días del año, de ahí que no pocos sugieren que terminada una elección los trabajadores, empleados y directivos se vayan a casa a cumplir con otras tareas, y no que se les tenga que pagar puntual y religiosamente todo el año y sin hacer nada.

Lorenzo Martínez Delgadillo, el presidente del CDE del PAN propuso a Marta Palencia que su partido, Movimiento Ciudadano, postule a José Ramón Enríquez para la reelección, pues el blanquiazul está revisando otros perfiles.

Respondió asi Martínez Delgadillo a la sugerencia de Palencia que propuso: “El mejor prospecto del PAN para la alcaldía de Durango es el doctor Enríquez Herrera”.

Es que José Ramón no es panista. Fue elegido por el PAN, pero por otras circunstancias que ahora no existen, refrendó Lorenzo Martínez.

Además –reclamó- el Partido Acción Nacional le pidió muy encarecidamente que no regresara a la jefatura edilicia y no le escuchó.

Antes que Enríquez Herrera están en la lista de posibilidades de la candidatura Jorge Salum, José Antonio Ochoa, Alfredo Herrera, Patricia Jiménez, Gina Campuzano, Mar Grecia Oliva y los que pudieran acumularse, pero no el alcalde, pues no es militante del PAN.

O sea, para resumir: Las puerta se le están cerrando al jefe de la comuna para repetir y luego, empezar a buscar algo más jugoso como la gubernatura del estado.

Y todavía no sabemos qué suceda con la amenaza de juicio político que ya le maduran en la Legislatura del Estado.

No estamos seguros que la decisión de la Secretaría del Trabajo de retirar a los niños trabajadores de sus fuentes de ocupación sea lo más correcto, puesto que en la mayoría de los casos lo hacen por necesidad, no por gusto.

Hay casos en que los chicos son regenteados, o explotados por sus padres, tutores o conocidos, y esos son casos distintos, esos justifican su retiro sin ninguna discusión.

El problema está en que la mayoría de los niños trabajadores lo hacen para llevar algo de dinero a la casa, pues por diversas causas, en el seno familiar no hay para lo mínimo.

Ojalá que las actuaciones de la Secretaría del Trabajo fueran precedidas de un estudio socioeonómico que precise si el chico trabaja por gusto, por vago o contra su voluntad. Es que los casos donde hay necesidades indican que se les cerrará cualquier posibilidad de llevar algo de dinero a la casa y, entonces los chicos serán carne de cañón para cada lacra suelta.

Un sentido saludo al Lic. Salvador de la Rosa Simental, hasta donde quiera que se encuentre, y ojalá donde se halle pueda continuar su contagioso gusto por las letras, por los toros, por la amistad con todo mundo.

El viernes pasado se cumplieron dos años de la muerte del querido “Ramadán”, por lo que se le recordó con una misa en el templo de la colonia Francisco Zarco.

Extrañamos sus cuentos, muchos sacados de historietas y leyendas urbanas, pero otros sacados de la imaginación que, sin embargo, gustaron por igual durante años a los duranguenses.

Salvador de la Rosa fue abogado, pero más que abogado fue un universitario de cepa, que llevaba a la UJED tatuada en el corazón. Fue uno de los principales artífices de los legendarios burlesques que tanto gustaron a generaciones y generaciones.

Y con su muerte, se fue también la posibilidad de revivir aquellas verdaderas obras de teatro burlón y picaresco. Soñó con la reactivación de los burlesques y, se fue con ese pesar.

Nuestra solidaridad con todos los que le sobreviven, y ojalá no lo olviden nunca, que lo lleven presente siempre como seguramente él los llevará a ustedes. Saludos al “Ramadán” de la Rosa.

Nuevamente el gobierno estatal enfrenta dificultades de carácter financiero para el cierre del año, en una temporada que con el paso del tiempo se ha mantenido como un reto no solamente para esta administración, sino para las que le precedieron, debido principalmente a los compromisos de carácter laboral que se tienen, así como a temas que quedaron pendientes de meses anteriores.

Esta situación en esta ocasión plantea un déficit estimado en 1,100 millones de pesos, como lo señaló el gobernador Aispuro el pasado viernes, al reconocer la complejidad en el tema de los recursos e informar sobre gestiones que ya realiza ante el gobierno federal para resolver el tema, pues descartó la posibilidad de contratar deuda como una opción.

Sin embargo, en estos momentos se presenta una situación un tanto complicada, aunque no se compara con la que encontró al inicio de la administración, cuando se requerían más de 2,200 millones de pesos para cerrar el año en el tema presupuestal.

Aunque ante situaciones como la mencionada los gobiernos estatales suelen recurrir a la federación para resolver en parte sus problemas financieros, en esta ocasión se trata de una alternativa que también puede dificultarse, debido a que falta menos de un mes para que tome posesión un nuevo Presidente de la República, por lo cual quienes integraron la administración que está por terminarse ya se encuentran en pleno proceso de entrega-recepción, mientras que el nuevo mandatario no puede dar una respuesta ante este problema, porque todavía no inicia el periodo constitucional para el que fue electo.

Solo queda esperar que el gobernador Aispuro pueda encontrar una opción para resolver otra más de las situaciones complicadas que se le han presentado desde que ocupó este cargo.

Con la inundación que afectó a los habitantes de El Pueblito, donde se culpa directamente a Conagua, la titular Yadira Narváez manifestó que se está haciendo un levantamiento para determinar qué es lo que sucedió para que no se vuelva a presentar una situación similar, aclarando también que la decisión de abrir las compuertas no es de una sola persona, sino de un comité que determina qué hacer para evitar un daño mayor.

Advirtió que como parte del levantamiento de información se encontraron con que no se han respetado los bordos del río Tunal y que los habitantes con más tiempo viviendo en el lugar no presentaron problemas, sino las personas que se han instalado recientemente con motivo de actividades comerciales.

Lo cierto es que el daño ya está hecho para varios pobladores quienes perdieron parte de su patrimonio y no desean que se les apoye solo con despensas y cobijas, pues culpan directamente a las autoridades federales no de las afectaciones del huracán “Willa”, sino de los estragos provocados por el huracán “Yadira”.

Luego de los resultados que arrojó la consulta ciudadana sobre la instalación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el sector empresarial no quedó muy conforme con lo acontecido pues aseguran que se está violentando el estado de Derecho, además de que muchas inversiones podrían perderse.

Es la misma opinión de los presidentes de diversas cámaras en la entidad y a nivel nacional, pues no se respetaron los contratos de quienes ya están trabajando, aunque de momento la obra seguirá en marcha hasta el 1 de diciembre, según la versión del Gobierno Federal actual.

Los empresarios coinciden en manifestar en que esa consulta no tiene validez, pues no se realizó de una forma correcta, ni participó un número significativo de personas, además de que no todos los temas se pueden consultar por el costo y el tiempo que implica.

Ahora con el Día de Muertos en el panteón más concurrido de la capital se pudieron notar las pésimas condiciones en las que se encuentra, las tumbas han sufrido de robos de delincuentes, pero parece sufrir más por parte del ayuntamiento el cual no le da un presupuesto decente en el que se puedan mejorar las condiciones en que se encuentra.

El administrador del panteón cuenta solamente con 4 veladores para las 28 hectáreas de las que está compuesto este recinto, totalmente insuficiente y hasta peligroso para estos señores, los cuales afirman no cuentan con ninguna herramienta de protección y es que los robos de bronce se dan al por mayor.

Total que no hay ni seguridad, ni luminarias, pues las 70 que hay son provisionales, tampoco hay cámaras de vigilancia, ni recurso para mejorar este patrimonio de la ciudad, por lo que es una incongruencia que pese a que ya pasaron a mejor vida y deberían descansar no hay como proteger de los robos a los miles de difuntos.